Resident Evil Resistance: sopravvivere all'orrore nel multiplayer di RE3

Inutile girarci troppo intorno: nell'economia di Resident Evil 3 Remake, la modalità multiplayer Resistance sarà una componente estremamente accessoria, esplicitamente secondaria e probabilmente neppure del tutto convincente in termini di sostanza ludica e qualità. Giocare una dopo l'altra la demo della campagna e quella del multigiocatore mette in evidenza una disparità abissale su tutti i fronti: persino la componente tecnica e la piacevolezza del sistema di shooting, in Resistance, non raggiungono i livelli registrati nel corso della (dis)avventura di Jill Valentine, segno forse che lo sviluppo dei due progetti ha seguito strade parallele e indipendenti.



Con tutta probabilità c'è stato un momento in cui Capcom ha vagliato l'idea di lanciare Resistance come un prodotto stand alone, collocato nel filone degli spin-off multigiocatore come Umbrella Corps; il fatto che il gioco non sia canonico (ovvero che non abbia una collocazione nella linea narrativa ufficiale) parrebbe un'implicita conferma di questa eventualità. Per fortuna la software house di Osaka deve aver capito che Resistance non ha le spalle così larghe da tenersi in piedi da solo, e ha preferito utilizzare il prodotto come "corollario" del ben più intrigante Remake di Resident Evil 3. Preso come modalità opzionale - come diversivo per passare qualche ora di gioco lontano dalle strade di Raccoon City - Resistance può persino avere un suo perché: è uno scontro per la sopravvivenza non del tutto disimpegnato, che richiede coordinazione e rapidità d'azione. Non ha però la pretesa di essere rifinito, appassionante, bilanciato e tanto meno memorabile; si tratta insomma di un'occasione per giocare con la mitologia di Resident Evil, con i suoi iconici villain e con le creature spaventose apparse nei vari episodi della saga principale, senza aspettarsi una rivoluzione nell'ambito del multiplayer asimmetrico.

Quattro survivor all'orizzonte

La formula di gioco di Resistance prevede si affrontino una squadra di quattro giocatori, che interpretano altrettanti sopravvissuti, e un sadico "mastermind", con il compito di tormentare e martoriare il quartetto. Capcom punta insomma sull'archetipo del multiplayer asimmetrico 4vs1, che nel mondo vidoeludico non è stato particolarmente fortunato, nonostante diverse sperimentazioni più o meno efficaci, da Evolve a Dead by Daylight. Rispetto ai titoli appena citati, il ruolo del carnefice è in questo caso molto meno attivo e, semmai, più tattico. L'obiettivo del mastermind è infatti quello di schierare sulla mappa di gioco trappole e creature infette di ogni sorta, per fare in modo di rallentare, ferire e uccidere i sopravvissuti.

Questi ultimi di contro si troveranno in ambienti fortemente ostili, costretti a subire le angherie del loro avversario mentre cercando di superare prove di varia natura. Il compito principale del quartetto di superstiti potrebbe essere quello di recuperare alcuni oggetti-chiave per aprire una porta, oppure di sbloccare alcune serrature con una tessera magnetica strappata alle mani di una guardia-zombie, o ancora quello di distruggere alcuni generatori sparsi in giro per la mappa.



Mentre si dedicheranno a queste attività, che una volta completate permetteranno di passare alla fase successiva del match, i sopravvissuti dovranno comunque stare attenti ai non-morti distribuiti in maniera imprevedibile dal mastermind, ed alle mefistofeliche trappole che rischiano di metterli in crisi ancora più degli zombie. Quella che si innesca è infatti una lotta contro il tempo, dal momento che il quartetto di giocatori dovrà terminare i suoi incarichi prima che il timer sempre ben visibile a schermo raggiunga lo zero.

Ogni trappola in cui cadranno non solo ridurrà la loro salute e li costringerà ad utilizzare i materiali curativi recuperati nelle varie stanze, ma decurterà un certo numero di secondi, aumentando direttamente l'ansia e la pressione. D'altro canto uccidere le aberranti deformità inviate dal mastermind e far saltare con un colpo preciso tagliole e bombe elettriche aumenterà invece i secondi a disposizione. Questo meccanismo impone a chi decide di interpretare il villain una certa attenzione: trabocchetti e insidie posizionate in bella vista possono risultare addirittura vantaggiosi per la squadra avversaria, che riuscirà ad eliminarli facilmente e nel frattempo rimpinguerà il cronometro.

L'obiettivo del mastermind è quindi quello di studiare attentamente i percorsi dei livelli, spostandosi di telecamera in telecamera per osservare il posizionamento degli oggetti e i percorsi calcati dai sopravvissuti, per poi schierare le sue risorse nella maniera più subdola e sadica possibile.



Gli oggetti a disposizione del mastermind vengono estratti casualmente da un "mazzo" che può essere personalizzato, e ciascuno ha uno specifico costo per essere piazzato, in dipendenza dalla sua potenza. L'energia da consumare per utilizzare le carte si ricarica col tempo, quindi chi sceglie di stare "dalla parte del male" deve anche bilanciare attentamente il ritmo con cui sfruttare le proprie risorse: l'obiettivo è quello di non lasciare respiro ai sopravvissuti, facendo però in modo di conservare l'energia necessaria per evocare le creature più aggressive e resistenti.

Il mastermind può rivendicare, di tanto in tanto, un ruolo più attivo, prendendo possesso degli zombie che ha posizionato, attivando la possibilità di sparare qualche colpo direttamente dalle telecamere di cui prende il controllo, oppure schierando il proprio Tyrant, che cambia a seconda del villain che abbiamo deciso di interpretare. L'apparizione del Tyrant, che sia l'implacabile G-Birkin o la bioarma vegetale Yateveo, metterà ovviamente scompiglio nelle fila dei sopravvissuti, che dovranno fare quadrato per neutralizzarlo nel più breve tempo possibile.

Il fascino del male

Se fino ad ora abbiamo speso molte più attenzioni nei confronti delle meccaniche di gioco del mastermind, è perché si tratta dell'aspetto sicuramente più fresco, originale e divertente di Resistance. Inventarsi nuovi modi per mettere in crisi il quartetto di superstiti risveglia una sorta di sadismo latente, e richiede spirito d'improvvisazione, conoscenza delle mappe e astuzia. Di contro nei panni dei sopravvissuti l'esperienza risulta più vicina a quella dei due Remake.

È vero che la scelta del personaggio è importante, e permette di variare leggermente l'approccio alle partite, ma alla fine, al di là delle abilità speciali con cui curare gli alleati, potenziarne le caratteristiche o trasformarsi temporaneamente in un fortissimo picchiatore, i sopravvissuti devono semplicemente estinguere gli avversari e far saltare le trappole con colpi corpo a corpo o proiettili. È importante anche investire in maniera oculata i crediti ottenuti nel corso della partita, per acquistare, all'interno delle safe room o presso le apposita casse rifornimento, strumenti più letale, erbe curative e altri oggetti di supporto.



Il problema principale delle partite nei panni dei sopravvissuti, al di là della necessità di mantenere un ritmo estremamente sostenuto e quindi lontanissimo dalle sensazioni tipiche del survival horror, è che il gameplay risulta molto meno piacevole e fluido rispetto a quello dei remake. Sarà per via la presenza di molte compenetrazioni o per le hitbox a tratti imperfette, sarà per il sistema di mira un po' più ingessato o per i movimenti più appesantiti, fatto sta che l'esperienza appare a tratti faticosa, non sempre stimolante, e in generale non rifinita e curata come il resto delle produzioni a cui Capcom ci ha abituato dopo la sua "rinascita".

Nutriamo anche qualche dubbio sul bilanciamento complessivo di Resistance, dal momento che alcuni sopravvissuti sembrano estremamente più avvantaggiati di altri, se non altro perché alcune abilità speciali non sono particolarmente efficaci in battaglia. Lo stesso si potrebbe dire dei mastermind: appare chiaro che il Tyrant di Daniel Fabron e il G-Birkin di Annette sono molto più letali rispetto alla barriera energetica di Ozwell Spencer.



La versione finale del gioco dovrà convincerci anche sul fronte della varietà: dopo aver giocato qualche ora nelle nuove mappe di RE Resistance presentate qualche settimana fa, ci siamo accorti di conoscere a menadito la loro struttura e la planimetria, al punto da completare alcuni obiettivi in maniera del tutto meccanica.

Sebbene gli oggetti-chiave da recuperare possano essere distribuiti in maniera randomica (è il mastermind a decidere se preferire una disposizione causale o una predeterminata), le mappe non son così ampie da lasciare spiazzati i giocatori, che sapranno orientarsi in men che non si dica, a svantaggio dell'imprevedibilità delle partite.

Il sistema di sviluppo del proprio profilo (che permette di sbloccare nuove abilità passive e attive per i sopravvissuti e nuove carte per i mastermind) potrebbe bastare a movimentare le cose, spingendo l'utente a fare qualche partita in più per arrivare al termine della progressione. Dovremo comunque valutare che impatto avranno le skill aggiuntive sul bilanciamento, e capire anche se Capcom ha intenzione di supportare Resistance dopo il lancio, con la pubblicazione di contenuti aggiuntivi.



Probabilmente con un po' di tempo e qualche rifinitura a livello di pulizia, di animazioni e di interfaccia utente (l'HUD è estremamente invasivo e molto carico), Resistance potrebbe trasformarsi in una modalità online solida e interessante, anche se ovviamente minoritaria (in termini di impegno produttivo e qualità ludiche) rispetto alla campagna single player di Resident Evil 3 Remake. Al lancio, resterà probabilmente una dolce distrazione per i fan più agguerriti, senza la pretesa di adombrare l'epopea di Jill e Carlos.