Ride 5: bolidi e IA nel nuovo gioco di corse Milestone, l'abbiamo provato

Con l'intento di unire la dimensione del collezionismo a quella della simulazione, la serie Ride di Milestone è nata per celebrare il mondo delle due ruote e col tempo si è saputa costruire una personalità sempre più definita, che le ha permesso di conquistarsi un posto di rilievo nei cuori degli appassionati di moto (la recensione di Ride 4 è a una curva di distanza da voi). Ora a lavoro su Ride 5, il team di sviluppo vuole continuare a perfezionare la formula, mantenendone i punti di forza e limando gli spigoli del passato. Noi siamo stati negli studi di Milano e abbiamo potuto provare il gioco per la prima volta: non ce ne siamo pentiti, e adesso vi spiegheremo il perché.

I vantaggi della current-gen

Rispetto al capitolo precedente, Ride 5 si presenta con una veste grafica rinnovata, pronta a brillare esclusivamente sulle console current-gen e su PC. Seppur non definitiva, la build da noi provata ha messo in luce sin dalle prime battute gli interventi volti a impreziosire la presentazione visiva, dai circuiti ancor più dettagliati fino a una resa dell'asfalto a dir poco convincente.

Come di consueto, i modelli delle moto sembrano aver ricevuto un'attenzione particolare e richiamano le controparti reali in ogni particolare, a partire dalle componenti meccaniche fino ad arrivare alle carrozzerie e alle livree. La stessa cura è stata riservata anche ai vari piloti e non solo per la qualità delle attrezzature indossate, casco e tuta su tutte, ma soprattutto per quanto concerne le animazioni. Le movenze di mani e braccia alla guida, lo spostamento dei piedi e delle gambe sul cambio e in curva: questi elementi testimoniano la ricerca del realismo che muove il collettivo italiano. A fare la differenza però è il nuovo sistema di simulazione delle condizioni meteorologiche: i fronti nuvolosi sono ora ricreati in tre dimensioni e al di là del colpo d'occhio, ora molto più convincente, i cambiamenti dinamici del meteo sono ben percepibili durante le gare e non solo sul fronte della visibilità in pista. Le zone più esposte al sole comportano un aumento delle relative temperature, così come in caso di nuvole o pioggia si assisterà a una diminuzione delle stesse. Tutto questo chiaramente condiziona lo stato degli pneumatici, la cui usura è stata riprodotta con maggior cura.

La gomma anteriore e quella posteriore si consumano in maniera indipendente, e in base alle condizioni atmosferiche e di utilizzo. Purtroppo, dato il poco tempo a nostra disposizione, non abbiamo potuto valutare quanto quest'ultimo aspetto potrà realmente incidere sulla strategia e sulla gestione della gara, quindi torneremo a parlarne quando avremo per le mani l'esperienza completa.

Sfrecciare su due ruote

La demo ci ha consentito di scegliere tra 10 tracciati e 50 moto ma sappiate che la versione finale ci offrirà un pacchetto ben più consistente. Difatti metterà a disposizione dei giocatori oltre 270 bolidi reali - con 20 produttori ufficiali su licenza - e ben 30 tracciati differenti, per un'offerta che sembra già sostanziosa a partire dal lancio.

Selezionata una Aprilia classe 250 e indossato il nostro casco virtuale, ci siamo lanciati nelle prime fasi della Modalità Carriera che, nella sua interezza, sarà composta da oltre 200 eventi, tra primari e secondari, suddivisi in 5 atti. Partiamo da un presupposto: proprio come i suoi predecessori, Ride 5 non è un titolo adatto ai giocatori occasionali e il suo sistema di guida richiede della sana pratica per essere padroneggiato. Gli sviluppatori hanno lavorato per migliorare la gestione della fisica e non solo. La simulazione delle sospensioni e le fasi di frenata sono state riviste, inoltre la velocità delle moto e il loro angolo di piega sono stati pensati per corrispondere ai modelli e alle categorie di riferimento. Una volta scesi in pista, abbiamo percepito sin da subito il peso del nostro bolide e le sollecitazioni della gara in ogni frangente: per riuscire a tracciare una traiettoria pulita bisogna prendere confidenza col veicolo, prima ancora che con i controlli. Entrare e uscire da una curva senza finire rovinosamente a terra è possibile solo dopo essere entrati in sintonia con il proprio mezzo, cosa che accade dopo un po' di giri.



Per venire incontro ai piloti novizi, Milestone ha implementato un nuovo sistema di aiuti basato sull'intelligenza artificiale e caratterizzato da una profonda scalabilità: è possibile infatti farci assistere in fase di frenata (oltre a decidere se separare o unificare freno anteriore e posteriore), di entrata in curva, durante le accelerazioni e le sterzate.

Tra l'altro dovremmo poter riuscire ad adattare il tutto al nostro livello e stile di guida, perché gli aiuti sono caratterizzati da diversi gradi di incisività. Anche in merito all'esperienza su circuito, la nostra breve prova non ci permette di fare delle considerazioni più precise sulle reali differenze tra il modello di guida del precedente episodio e il nuovo. Tuttavia, l'approccio alle gare con o senza aiuti è totalmente differente.



Sul fronte dell'IA che muove i nostri avversari, in certi casi abbiamo notato la tendenza dei piloti a occupare la medesima porzione di pista in maniera del tutto immotivata, creando dei veri e propri ingorghi. Gli addetti ai lavori però ci hanno detto di essere ancora al lavoro sul miglioramento delle dinamiche comportamentali dei nostri sfidanti. In altre parole, pure in questo caso il giudizio è rimandato.

Attendiamo inoltre di sperimentare la reale profondità del sistema di modifiche e di setup delle moto, che potrebbe essere una parte importante dell'offerta di Ride 5. Infine, vogliamo intrattenerci più a lungo con la Carriera, per comprenderne la reale stratificazione, e saggiare le novità introdotte nella modalità Endurance, che da quest'anno offre la possibilità di giocare online con i propri amici e di salvare in qualsiasi momento della gara.