Road 96 Mile 0: un nuovo viaggio tra musica, pattini e skateboard

Il successo di Road 96 (se non lo conoscete, rimediate con la nostra recensione di Road 96) ha colto di sorpresa lo stesso team di sviluppo. È quello che ci racconta Yoan Fanise, creative director di DigixArt, nel corso di un'interessante chiacchierata. Non sentendosi ancora pronta a lasciarsi alle spalle l'immaginario di Petria, ma comunque desiderosa di testare nuove meccaniche, la software house ha improvvisamente condiviso con il pubblico l'annuncio di Road 96: Mile 0.



L'avventura, ancora una volta dalla forte impronta narrativa, sarà ambientata poco prima dell'inizio di Road 96, in un'esperienza che riporterà su schermo il volto di Zoe. Fruibile anche in maniera indipendente, Road 96: Mile 0 sarà il quarto videogioco sviluppato da DigixArt, in un percorso che mira a unire le caratteristiche migliori dell'Indie ad alcuni elementi inediti. Dopo esserci confrontati con Yoan Fanise, abbiamo avuto l'opportunità di testare le fasi iniziali del prequel, in una demo della durata di circa un'ora. Ecco dunque le nostre prime impressioni!

Prima della strada

È tempo di tornare all'anno 1996, entro i confini dello stato di Petria. Questa volta però non ci serviranno né zaini capienti né sgangherati mezzi di trasporto, perché Road 96: Mile 0 non ha alcuna ambizione da road movie. Al contrario, il prequel proporrà una narrazione fortemente stanziale, per concentrare la macchina da presa sui due giovani protagonisti, entrambi già noti al pubblico. Zoe ha infatti realizzato la sua prima apparizione proprio in Road 96, mentre Kaito ha esordito in Lost in Harmony, titolo della stessa DigixArt pubblicato nel 2018.

Entrambi i ragazzi vivono a White Sands, la più ricca città dello stato di Petria. Qui risiede l'élite della nazione, assiepata in ville di lusso che riportano facilmente alla mente gli sfarzi delle residenze hollywoodiane. Refrattaria al lavoro quotidiano, accecata di pregiudizi e assetata di potere, la classe più agiata del Paese ha consentito l'accesso alla metropoli anche a diversi membri delle classi operaie. Tra questi ultimi, troviamo i genitori di Kaito, la cui famiglia risiede in un fatiscente appartamento sotterraneo.



La situazione di Zoe non potrebbe invece essere più differente. Cresciuta nell'agio e nel lusso, la ragazzina ha per padre uno dei principali ministri del governo di Petria. La ricchezza e il prestigio della famiglia non le hanno però risparmiato momenti difficili, come la misteriosa scomparsa della madre.



Questa breve contestualizzazione ci conferma che DigixArt non ha perso il desiderio di infondere nelle sue opere una marcata impronta politica. In Road 96: Mile 0, tuttavia, l'approccio sarà molto differente rispetto a quanto visto su questo fronte in Road 96. Le tematiche sociali saranno infatti affrontate in maniera indiretta, filtrate dallo sguardo dei due protagonisti. I pensieri e le convinzioni di Zoe e Kaito rappresentano, in effetti, il vero e proprio fulcro dell'esperienza, sia in termini di narrazione sia sul fronte del gameplay. Alternando costantemente i punti di vista dei due ragazzi, Mile 0 invita i giocatori a esplorarne le convinzioni. Queste ultime non saranno però immutabili, e potranno essere rimesse in discussione con il procedere dell'avventura.

In continuità con l'impianto ludico di Road 96, il prequel propone un flusso costante di dialoghi a risposta multipla. Ciascuna scelta contribuisce non solo a plasmare l'evoluzione della trama del gioco, ma anche a indirizzare la crescita interiore dei protagonisti. Partendo da esperienze di vita opposte, Zoe e Kaito iniziano insieme a scoprire il mondo che li circonda tra le mura di White Sands. Mura peraltro non metaforiche, dato che i confini della città dorata sono severamente presidiati dalle forze governative. Uno dei segni più evidenti della realtà che si cela nello stato di Petria e che non manca di sollevare interrogativi nei due giovani, soprattutto in Kaito, che pare avere un'opinione non lusinghiera della realtà politica del suo paese.



Controllo dei mezzi di comunicazione, discriminazione, disuguaglianza: sono solo alcuni dei temi di discussione che invadono con prepotenza gli scambi di battute tra i due ragazzi. Ogni riposta scelta dal giocatore andrà a influenzare le convinzioni dei protagonisti, palesata da una apposito indicatore a schermo, il cui baricentro muterà progressivamente nel corso del gioco. L'intero processo, ovviamente, andrà a influenzare anche l'epilogo di Road 96: Mile 0.

Pensieri in musica

Complessivamente, ci ha spiegato Yoan Fanise, il prequel proporrà una costante alternanza tra ironia e riflessione. La leggerezza data dalla giovane età di Zoe e Kaito metterà in scena momenti densi di ironia e sentimento, che tuttavia lasceranno sovente spazio a scene più cupe.

Del resto, entrambi i ragazzi sono stati segnati da traumi importanti nel corso delle loro vite, i cui effetti si trascinano sino al presente. Il mutare di atmosfere proposto da Road 96: Mile 0 è stato paragonato dal team di sviluppo a quanto portato su grande schermo dallo straordinario Parasite di Bong Joon-ho (se non conoscete la pellicola coreana, trovate qui la recensione di Parasite). Una promessa ambiziosa, della quale abbiamo visto in azione solamente un primo assaggio nel corso della nostra prova. La demo di Road 96: Mile 0 ci ha in effetti messi di fronte ad atmosfere costantemente mutevoli. Un flusso che dipinge una narrazione dal ritmo serrato, forse persino troppo. Nelle fasi iniziali del gioco, gli eventi si susseguono infatti con un'alternanza frenetica, con episodi che tuttavia non risultano sempre ben legati l'uno all'altro. Ciononostante le vicende personali di Zoe e Kaito riescono a catturare in pochi minuti l'interesse del giocatore. In totale, il prequel dovrebbe proporre circa 5-7 ore di gameplay, vedremo quale sarà l'esito complessivo degli sforzi profusi dagli sceneggiatori di DigixArt.



A ribadire la doppia anima di Road 96: Mile 0 sarà anche una simpatica trovata di gameplay. In momenti particolarmente significativi delle storie di Zoe e Kaito, i giocatori si ritroveranno infatti a viaggiare nelle menti dei due personaggi. In una riuscitissima fusione tra Lost in Harmony e Sayonara: Wild Hearts (qui la recensione di Sayonara: Wild Hearts, se non lo conoscete), i protagonisti inforcano rispettivamente pattini e skateboard, per lanciarsi a tutta velocità attraverso scenari psichedelici in continua trasformazione. Evitando ostacoli e affrontando giri della morte, Zoe e Kaito - e il giocatore - devono prendere decisioni di particolare rilievo per l'evoluzione della storia.

La soluzione ludica è davvero molto ben congeniata e questi livelli "mentali" risultano un'esperienza coinvolgente, il cui livello di sfida non è peraltro da sottovalutare. A riconferma di ciò, segnaliamo che DigixArt ha previsto per queste sezioni un sistema di assegnazione di punteggi e persino l'attivazione di classifiche dedicate. Per restare fedeli all'anima narrativa di Road 96, tuttavia, i giocatori che non desiderano cimentarsi con sfide troppo complesse potranno liberamente scegliere di saltare alcune sezioni, per passare direttamente alla scelta morale successiva.



In chiusura, segnaliamo di aver potuto effettuare la nostra prova del gioco in lingua italiana. Pur di buona qualità, la localizzazione di Road 96: Mile 0 presenta al momento ancora qualche piccolo inciampo, che ci auguriamo possa essere risolto in tempo per l'uscita del titolo.