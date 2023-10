RoboCop Rogue City: giustizia a Detroit in uno sparatutto futuristico

Se da un lato alcune software house come Insomniac Games si stanno concentrando sulla realizzazione di videogiochi a base di supereroi come Wolverine e Spider-Man (a tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra prova di Marvel's Spider-Man 2), vi sono anche studi più piccoli che ripiegano su icone del passato, le quali non possono che essere apprezzate da chi ha qualche anno in più sulle spalle.



Tra questi team c'è Teyon, che con l'aiuto di Nacon sta lavorando a RoboCop Rogue City, uno shooter in soggettiva con protagonista il leggendario poliziotto di latta. Approfittando dell'ultimo Steam Next Fest, durante cui è stata pubblicata una versione di prova del gioco, abbiamo indossato l'armatura di kevlar per testare le prime due missioni del titolo in arrivo tra circa un mese.

Il ritorno di Murphy

Ambientato a cavallo tra la seconda e la terza pellicola, RoboCop Rogue City ci porta dritti in quella Detroit malfamata che caratterizza la serie. La demo sembra coincidere proprio con l'inizio dell'avventura e catapulta il giocatore nel bel mezzo di una tremenda azione criminale: un gruppo di delinquenti dallo stile punk, i Torch Heads, hanno preso d'assalto gli studi televisivi e stanno eliminando brutalmente gli ostaggi gettandoli giù dal grattacielo o iniettandogli dosi letali di nuke, una pericolosa droga.

Fortunatamente per i superstiti, il buon Murphy arriva sul posto e, con al fianco la sua fidata collega Anne Lewis, inizia a ripulire l'intero edificio. A giudicare dagli eventi, sembrerebbe che l'intenzione degli sviluppatori sia quella di concentrarsi sulle indagini che portano alla scoperta dell'identità del misterioso New Guy, un nuovo criminale dalle risorse illimitate che sta conquistando Detroit.



Non mancano però alcune brevi sequenze che lasciano intendere anche la presenza di una sottotrama legata ai ‘residui di umanità' del nostro cyborg, che di tanto in tanto sembra avere perplessità sul da farsi e non si comporta sempre e comunque come una macchina da guerra. In ogni caso non sembra esserci un intreccio narrativo particolarmente stimolante e, a meno che non vi siano grossi colpi di scena nelle fasi successive dell'avventura, pare che la storia potrebbe fungere da mero pretesto per inviarci a destra e a manca a massacrare orde di criminali.

RoboCop Simulator

Sul fronte ludico, RoboCop Rogue City è uno sparatutto con visuale in prima persona. Per forza di cose, il nostro protagonista mal si adatta a contesti in cui ci si muove agilmente, si salta o si eseguono lunghe scivolate. Consci delle limitazioni imposte dal personaggio, gli sviluppatori hanno deciso di riprodurne fedelmente le movenze, rendendolo lento ma inarrestabile.

La pesante camminata è praticamente identica a quella dei film e restituisce al giocatore la reale sensazione di vestire i panni del robo-poliziotto. Vale lo stesso discorso anche per la potenza, visto che lo spesso involucro che ricopre la quasi totalità del corpo di Murphy lo rende difficile da abbattere. Con la sua Auto-9, l'iconica pistola a raffica che tira fuori dalla coscia, o con le poche armi raccolte dai cadaveri - quasi tutte inferiori al suo strumento di morte - il nostro paladino della giustizia può falciare qualsiasi delinquente gli si pari davanti con facilità: le armi hanno un rinculo bassissimo e un feeling molto arcade, fattore che unito alla possibilità di far esplodere le teste (letteralmente) con un solo proiettile andato a segno rende davvero semplice uscire dagli scontri con la corazza priva di graffi. Non a caso, giocando la demo a difficoltà standard non siamo mai morti, malgrado il titolo utilizzi un classico indicatore della salute che non si ricarica in autonomia e che richiede l'uso dei consumabili sparsi in giro per le aree di gioco.



Il livello di sfida non sembra quindi molto elevato, al contempo però l'esperienza ci è parsa in grado di divertire. In RoboCop Rogue City ci si sente immortali ed è possibile persino raggiungere il nemico per afferrarlo e scaraventarlo in aria o sferrargli un goduriosissimo pugno, che lo stende all'istante.

Esiste anche un minimo di interazione ambientale, con svariati oggetti come monitor e sedie che si possono raccogliere e poi lanciare sui bersagli, ma si tratta di una possibilità un po' accessoria nell'economia del gameplay.

Tra open map e missioni lineari

A differenza di quanto si potrebbe pensare, RoboCop Rogue City non è uno sparatutto lineare, o almeno non lo è sempre. Se la prima missione non è altro che un lungo corridoio da percorrere falciando i nemici a suon di piombo e cattiveria, la seconda è ambientata in un'open map liberamente esplorabile e nella quale il giocatore può scegliere se andare dritto al punto o dedicarsi ad una serie di attività collaterali.

Potremo fermare un ragazzino che sta vandalizzando un muro, mettere una multa, ritrovare un'auto rubata o condurre delle indagini su un poliziotto scomparso. C'è anche un breve intermezzo nella stazione di polizia, dove sono disponibili altri due incarichi secondari legati alle vicissitudini degli agenti.



Proprio come le missioni principali, anche quelle secondarie risultano poco interessanti dal punto di vista narrativo e non aggiungono molta varietà all'azione.

Nei momenti in cui non si spara, tutto si risolve conducendo semplici indagini: basta tenere premuto un tasto e inquadrare gli oggetti evidenziati in giro per lo scenario, senza dover minimamente riflettere sul da farsi. Ciononostante, il completamento di queste attività è importante per accumulare esperienza e sbloccare punti abilità da spendere nell'apposita schermata. Oltre a migliorare le semplici statistiche del nostro cyborg, si possono anche attivare abilità speciali come la schivata e un breve bullet time che, per via della scarsità di contenuti della demo, non abbiamo potuto provare. In giro per la mappa abbiamo anche individuato alcuni elementi con cui si poteva interagire solo ed esclusivamente sbloccando specifiche skill. Non è chiaro ciò sia dovuto alla possibilità di rigiocare le missioni o al fatto che la stessa mappa viene utilizzata come scenario per più di un'operazione.

I problemi tecnici non mancano

Se RoboCop Rogue City è divertente da giocare, non possiamo dire altrettanto dell'aspetto tecnico. Al netto di modelli dei personaggi piuttosto dettagliati - quello del protagonista in primis - il titolo lascia parecchio a desiderare per ciò che concerne le animazioni, soprattutto quando si inquadrano gli NPC da vicino durante i dialoghi. Gli stessi scenari sono molto statici e quei pochissimi punti distruttibili, come lo strato più esterno di alcune colonne, non reagiscono in maniera verosimile ai colpi.

Dettaglio grafico a parte, però, l'aspetto più preoccupante riguarda l'ottimizzazione, che ha scatenato non poche polemiche tra i giocatori che hanno messo mano alla Beta. Come accade spesso con i titoli in Unreal Engine (in questo caso non si tratta della quinta iterazione del motore firmato Epic Games), vi è la costante presenza di stuttering e qualche oscillazione del frame rate lamentata persino da chi monta schede video di ultimissima generazione come la 4090. L'attivazione del DLSS, pienamente supportato, non riesce ad alleviare queste problematiche e gli stessi sviluppatori hanno dichiarato di essere al lavoro per risollevare la situazione.



Considerando che il day one è alle porte, speriamo che il team possa riuscire ad applicare alcune migliorie al prodotto entro il prossimo 2 novembre 2023, quando Robocop Rogue City sarà disponibile sia su PC che su PS5 e Xbox Series X|S.