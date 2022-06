Roller Champions Stagione 1: La Febbre del Sabato Sera!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Il debutto di Roller Champions non ha avuto i risultati sperati (a proposito, avete letto la nostra recensione di Roller Champions?) e tra uno scarso quantitativo di contenuti e una direzione artistica tutt'altro che accattivante, il free to play di Ubisoft è passato un po' in sordina. Come avrete notato nei menu in game, il timer della ‘Pre-Season' volge ormai al termine e l'azienda francese si prepara al lancio della Stagione 1 del titolo, che si prefigge l'obiettivo di colmare alcune delle lacune della produzione e ampliare il bacino d'utenza con l'approdo su nuove piattaforme. Noi abbiamo provato in anteprima i contenuti in arrivo domani con la nuova stagione e siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

Disco Fever

Al centro del nuovo aggiornamento di Roller Champions, il cui titolo è Febbre del Sabato Sera, troviamo l'immancabile Pass Stagionale, composto questa volta da 60 livelli, esattamente il doppio rispetto a quelli della Pre-Season.

Come suggerisce il nome della prima stagione del free to play, sia le ricompense gratuite che quelle ‘premium' hanno tutte come tema la discoteca e permettono di personalizzare gli atleti, il profilo e la porta, con una serie di elementi cosmetici che ci riportano nelle sale da ballo a cavallo tra gli anni '70 e '80. Tra folti capelli afro, vistosi occhiali a punta e bomber glitterati, la quasi totalità dei premi che si possono sbloccare accumulando fan sono perfetti per trascorrere una serata in pista. Le uniche variazioni sul tema sono le skin dedicate ai possessori del pass, che si sbloccano al primo e all'ultimo livello: parliamo rispettivamente di una sorta di tuta/armatura bianca, blu e nera il cui busto presenta un disegno vagamente simile a quello del busto di uno scheletro e poi di un completo verde militare con tanto di maschera antigas, granate e pattini con rotelle da cingolato. Abbiamo anche potuto dare un'occhiata ad alcuni dei contenuti a pagamento che si potranno acquistare nello shop in game e, purtroppo, ci troviamo di fronte a una situazione pressoché identica a quella della passata stagione.



Pur essendoci alcune trovate azzeccate per la realizzazione di skin, il risultato finale non riesce a essere soddisfacente a causa dell'aspetto goffo e giocattoloso dei personaggi.



Ad averci convinti sono invece le animazioni che si attivano al momento del goal, i cui effetti speciali sono spesso divertenti da vedere e spaziano da semplici esplosioni colorate a interi acquari che fuoriescono dalla porta. A meno che non vogliate spendere le vostre Rotelle (la valuta premium del gioco) su qualche bizzarro costume nel negozio, potete investire tutto sul pass: il prezzo di base è di 1.000 Rotelle, che equivale a 10 euro ma con il doppio di tale cifra è possibile portarsi a casa l'edizione più costosa che include l'accesso alle ricompense a pagamento e un salto di ben 15 livelli, ovvero un quarto del percorso stagionale.

L'arena cambia forma

Come vi abbiamo detto poco sopra, la portata principale della Stagione 1 di Roller Champions è il pass e, in quanto a contenuti, l'unica novità di rilievo consiste nell'introduzione della modalità a tempo chiamata Arena 8. Si tratta della prima reale variazione dei classici 3 contro 3, che vede la presenza di un circuito a forma di un otto, proprio come si evince dal titolo di questa modalità speciale.

Dobbiamo segnalare che non ci è stata concessa l'opportunità di gareggiare nell'arena in questione e, per quanto possa essere interessante, ci risulta difficile pensare che il semplice cambio della forma di un campo riesca a rappresentare per i giocatori uno stimolo tale da rituffarsi in partita. Di scarso rilievo è poi l'introduzione di Star Dash e Star Dash Supernova, due mini-giochi che possono attivarsi durante le sessioni nello Skate Park, l'area liberamente esplorabile che funge da hub social. Si tratta in entrambi i casi di un'attività che prevede la raccolta di stelle sparate da una sfera specchiata, con l'aggiunta di bombe nella variante ‘Supernova'.



L'ultima novità di Disco Fever riguarda le arene classiche, che nel corso delle prossime settimane diventeranno più numerose grazie all'introduzione di Brooklyn Court (21 giugno), Venice Beach Park (27 giugno) e Liberty Arena (4 luglio). Grazie alla possibilità di avviare partite personalizzate, siamo andati alla scoperta di tutti e tre i nuovi campi e purtroppo, lo diciamo con franchezza, si tratta di semplici reskin di quello predefinito, con l'aggiunta di un panorama sullo sfondo caratterizzato da modelli in bassa definizione.

I pochi contenuti inediti della Stagione 1 vengono accompagnati da piccole migliorie che riguardano l'esperienza utente, grazie all'aggiunta di nuovi brani musicali nel menu principale e a qualche ritocco dell'interfaccia. Purtroppo la possibilità di saltare i replay non è stata ancora introdotta e l'anonima schermata di fine partita non ha subito alcun tipo di modifica.

Si balla anche su Switch

Probabilmente l'annuncio più importante tra quelli relativi alla nuova stagione di Roller Champions è il suo debutto su due nuove piattaforme. Disco Fever segnerà infatti l'uscita del free to play anche su Nintendo Switch, il che permetterà ai giocatori di godersi il titolo sportivo di Ubisoft sia in portatilità che su un televisore e senza perdere i progressi registrati fino ad oggi su console e PC grazie al cross-save. Chi invece preferisce avere il minor numero di client possibili sul PC potrà approfittare dell'arrivo di Roller Champions sull'Epic Games Store.

Nessuna notizia invece per le versioni native del titolo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, coi possessori delle console di nuova generazione che per il momento devono accontentarsi di giocare alle versioni old-gen in retrocompatibilità. L'appuntamento è quindi fissato a domani, martedì 21 giugno 2022, quando Roller Champions verrà reso disponibile sull'eShop e si aggiornerà su tutti gli altri dispositivi che già lo ospitano.