Rollerdrome: sparatorie acrobatiche in un mondo distopico

Roll7 ci ha fregato, di nuovo. Dopo aver proposto un gioco dall'aspetto semplice e colorato ma dal gameplay profondo e appagante come OlliOlli World (qui la nostra recensione di OlliOlli World), il piccolo team inglese ha fatto qualcosa di dannatamente simile con Rollerdrome, progetto svelato al pubblico a pochissimi mesi dall'uscita. Dobbiamo essere sinceri, i primi filmati del gioco non ci avevano entusiasmato e, almeno all'apparenza, sembrava trattarsi di un banale sparatutto in terza persona accompagnato da qualche coreografica acrobazia, ma ci sbagliavamo di grosso. Sono bastati pochi secondi col pad tra le mani per scoprire che, sotto sotto, Roll7 non si è allontanata tanto dalla propria ‘comfort zone', confezionando un prodotto da tenere d'occhio.



OlliOlli incontra Max Payne

Rollerdrome non è solo il titolo dell'ultima fatica di Roll7 ma è anche il nome del violento sport alla base di questo titolo dall'animo puramente arcade e ambientato nel 2030, in un mondo ai piedi delle multinazionali che rispecchia alla perfezione quello che è il retrofuturismo distopico. Da qui la trasmissione di violenti spettacoli in TV, in cui persone comuni provano a dare una svolta alla loro povera esistenza rischiando la vita.

Il compito del giocatore sarà ovviamente quello di immergersi in queste competizioni vestendo i panni di Kara Hassan, giovane donna che proverà a sfruttare lo sport per cambiare la sua situazione e non solo. Non possiamo dirvi di più sulla trama e quindi ci concentreremo sulle prime sei arene in cui la protagonista dovrà battagliare. Il percorso della concorrente parte proprio dal suo ingresso nel circuito di mercenari armati fino ai denti, che prevede una fase di allenamento che di fatto costituisce il tutorial.



Ed è proprio questo il momento della rivelazione: non solo Rollerdrome è lontanissimo dal mondo degli sparatutto, giacché il suo gameplay ha tantissime somiglianze con i giochi di skateboard, incluso il recente OlliOlli World.

Ogni arena in cui andremo a gareggiare non è che un enorme skate park in cui dovremo muoverci a bordo di un paio di pattini e due pistole pronte a far fuoco. La nostra agile protagonista non può e non deve mai fermarsi nella sua danza di morte, che si concentra sull'esecuzione di grind, wallride, salti mortali e chi più ne ha più ne metta. Oltre a essere uno spettacolo visivo e un moltipicatore del punteggio finale, destreggiarsi in questa serie di acrobazie è l'unico modo per ripristinare i colpi nei caricatori delle bocche da fuoco: questo significa che spettacolarizzare le uccisioni è d'obbligo per avere sempre qualche colpo in canna e non restare indifesi di fronte al nemico.



Come se non bastasse, la lunga serie di trick in stile OlliOlli viene accompagnata dalla possibilità di entrare in bullet time con il tasto per la mira, così da rendere l'azione a schermo ancora più cinematografica e permettere al giocatore di eliminare con precisione chirurgica gli avversari.

A proposito di precisione, in Rollerdrome non sono richieste particolari abilità nello shooting, poiché il gioco aggancia automaticamente il bersaglio più vicino (provare a colpire chi è fuori portata è pressoché inutile). Tutte queste meccaniche sembrano amalgamarsi alla perfezione e basta superare le classiche difficoltà dei primi minuti per iniziare a divertirsi e a dare vita a devastanti combo fatte di capriole, corse sulle pareti e altri mirabolanti trick.





Arcade allo stato puro

Con un'impostazione simile, Rolledrdome è altamente rigiocabile e nel corso della nostra prova abbiamo deciso di partecipare più e più volte alle gare per scalare le classifiche e completare una delle tante sfide, in perfetto stile OlliOlli World. Un altro motivo per rivivere i vari eventi consiste nell'ampliamento dell'arsenale di Kara: non possiamo svelarvi l'intera collezione di bocche di fuoco della protagonista, ma nel corso dei primi sei livelli si possono mettere le mani su di un potente shotgun e perfino un lanciagranate, utilissimo per sistemare tutti quegli avversari dotati di scudo o di una robusta corazza.



Questo significa che è possibile ad esempio rigiocare il primo stage con un inventario più ampio e, di conseguenza, maggiori possibilità per prolungare le combo e seminare morte e distruzione in giro per l'arena. Oltre a essere divertente, ripetere i livelli è anche di fondamentale importanza per la progressione, poiché l'unico modo per accedere alle fasi avanzate della gara è proprio quello di completare un numero specifico di sfide, alcune delle quali richiedono particolare impegno e dedizione. L'unico appunto che ci sentiamo di fare riguarda la scarsa varietà di nemici, che al momento ci sono sembrati tutti molto simili dal punto di vista estetico. Si tratta però di una considerazione che tiene conto solo di una piccola porzione del pacchetto e che potremmo rivalutare in sede di recensione.



Dal punto di vista tecnico, invece, la produzione Roll7 ci ha convinto solo a metà. Abbiamo apprezzato lo stile grafico ispirato ai fumetti, così come ci è piaciuta molto la peculiare scelta del setting retrofuturistico che, pur narrando eventi ambientati nel futuro, propone un immaginario al sapore dei tanto amati anni '80. A controbilanciare queste decisioni che riteniamo a dir poco azzeccate, troviamo una presentazione visiva altalenante e priva, almeno nella versione PC, di opzioni grafiche utili per limitare problematiche come il fastidioso aliasing, che impedisce di avere contorni ben definiti in un prodotto dove ottenere un'immagine pulita è fondamentale.