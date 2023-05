Samba de Amigo Party Central: di nuovo sul palco con le maracas

In quel pandemonio mediatico che fu il Nintendo Direct dello scorso febbraio l'annuncio di Samba de Amigo Party Central passò quasi inosservato, messo in ombra da una parte dalla tanto attesa data di uscita di Pikmin 4, e dall'altra da quel magnifico shadow drop di Metroid Prime Remastered (qui la nostra recensione di Metroid Prime Remastered). Sono passati mesi da quella giornata infuocata, gli animi si sono placati e il tempo ha ricominciato a scorrere con la sua solita lentezza, permettendoci di dare la giusta attenzione a un titolo per nulla scontato: Amigo infatti tornerà a scuotere le maracas della nostra Switch, proprio come aveva fatto nelle sale giochi del lontanissimo 1999.

Perso nel tempo

Samba de Amigo è figlio di un'era in cui i sequel non erano obbligatori, e la storia del suo franchise ne è un'evidente testimonianza: lanciato sugli indimenticati cabinati arcade al tramonto del vecchio millennio, il rhythm game di SEGA ottenne una celeberrima trasposizione per Dreamcast l'anno successivo, per poi rimanere silente fino alla sua riproposizione su Nintendo Wii a opera di Gearbox.

La console più apprezzata dalle famiglie sembrava la casa perfetta per questa saga musicale, ma un porting giudicato troppo pigro smorzò l'entusiasmo verso un prodotto che non fece registrare vendite sostanziose. Un'accelerata improvvisa ci porta al 2023, con una Switch che ad anni dal debutto continua a regalare ai suoi possessori sorprese grandi e piccole: una di queste è sicuramente Samba de Amigo Party Central, perché parliamo del primo vero sequel di quel gioiellino datato 1999.



Non siamo quindi di fronte ad un porting mentre allacciamo i Joy-Con ai polsi, preparandoci a scuoterli come fossero maracas a ritmo non solo di classici brani latino-americani, ma anche di canzoni pop contemporanee e dal piglio "brasileggiante".

Accolti da una veloce (ma vitale) introduzione sul posizionamento delle mani per un corretto rilevamento dei controller, veniamo istruiti sui semplici movimenti da compiere a tempo di musica seguendo le indicazioni a schermo - come è intuibile basta "scuotere" il Joy-Con destro e sinistro verso l'alto, il basso o di lato - per poi essere catapultati in un menù che propone modalità abbastanza classiche per un'esperienza multiplayer: tra la dimensione in solitaria e le immancabili sfide con la community, uno spunto di originalità viene concesso dalle partite in cooperativa locale, le quali propongono - oltre ad una tradizionale battaglia ai punti - penitenze per chi dovesse perdere ed anche un simpatico metro di affinità tra i partecipanti. Una volta selezionata la canzone da una track list che per il momento conta 40 brani, ma che verrà ampliata con immancabili DLC e aggiornamenti, prende il via una festa ritmica che fa del divertimento e dell'immediatezza il suo mantra: le mosse da effettuare si muovono dal centro dello schermo verso i vertici di un esagono che rappresenta i tre diversi movimenti eseguibili, mentre il normale flusso di gioco viene spesso interrotto da particolari pose da assumere, gesti da poter fare e veloci mini giochi mirati a insaporire sessioni decisamente più godibili in compagnia piuttosto che in solitaria.



Come è ovvio che sia, l'unica cosa che conta davvero sono gli spostamenti dei due controller impugnati ma, presi dal ritmo carioca "emanato" dalle canzoni, diventa complicato rimanere ingessati e si finisce ben presto col replicare le indicazioni sullo schermo anche se queste prevedono movenze imbarazzanti. I brani non coprono l'intera durata delle canzoni originali e si assestano in generale sui due minuti, riducendo al minimo il rischio di ripetitività e invogliando l'utenza a saltare subito al prossimo ballo forsennato, alla ricerca di punteggi con cui competere e percentuali di completamento sempre più alte.

Divertimento in compagnia

Sul piano della responsività ai comandi, il titolo del Team Sonic sembra aver trovato il giusto equilibrio tra intrattenimento e precisione, poiché l'unica vera difficoltà proviene dal tenere sempre nella posizione corretta i due controller (pena il mancato rilevamento del gesto eseguito), e la cosa non è sempre immediata quando si è presi dalla musica latina che inonda la stanza.

Una volta appresa la giusta tecnica per rimanere pronti ed essere sempre registrati, i punteggi schizzano subito verso le stelle, complice un livello di difficoltà poco impegnativo nonostante l'apparente mole di mosse da eseguire: Samba de Amigo è un titolo più semplice da giocare che da guardare, estremamente accessibile anche a coloro che non spiccano per ritmo né per propensione alle sonorità coinvolte, con una barriera di osticità che non pare insormontabile nemmeno quando la sfida è settata a Molto Difficile. In altre parole, il gioco pubblicato da SEGA non vuole sfornare maestri del ballo: si propone invece come un inno di spensieratezza da condividere possibilmente insieme a tante persone, in giornate dedicate al divertimento in compagnia in famiglia e tra amici, senza alcun ostacolo per chi non è avvezzo al videogiocare con regolarità. Le sessioni in co-op locale regalano infatti momenti di ilarità con i simpatici balletti da eseguire per far aumentare il numero delle combo, ed è un peccato che la penitenza a cui arrendersi all'arrivo di una sconfitta - replicare un determinato gesto, fare un passo di danza e in generale mettersi in ridicolo - si riveli soltanto un "suggerimento" da parte del gioco, quando sarebbe bastato implementare un semplice sistema di movimenti da effettuare affinché il perdente pagasse dazio.



Non è detto che i ballerini coinvolti debbano per forza sfidarsi a suon di maracas, perché possono anche collaborare nell'interessante modalità che prevede tante mosse da effettuare in breve tempo, ma con un unico "esagono" condiviso dai giocatori: gli utenti vengono quindi chiamati a dividersi i gesti così da eseguirli tutti, e la loro complementarietà viene misurata da una percentuale che in questo modo mette nero su bianco il livello di feeling dei partecipanti.

Il gioco diventa probabilmente molto più serio e combattuto quando ci si lancia nella modalità online, la quale prevede veloci round ad eliminazione con un massimo di otto utenti, per arrivare all'incoronazione del miglior ballerino del party che potrà fare sfoggio del suo personalissimo look: Samba de Amigo Party Central propone infatti anche un negozio in cui acquistare abiti e accessori per il nostro avatar digitale, tutti sbloccabili salendo di livello e accumulando la valuta in-game ottenuta portando a termine le canzoni.

Immediatezza e confusione

Tra classici latino-americani, balli dance che faranno lacrimare gli occhi ai nostalgici degli anni Ottanta e Novanta, e canzoni che hanno dominato le scene musicali negli ultimi periodi, trovano posto anche i brani provenienti dal franchise che al team di sviluppo ha donato il nome, a riprova di come SEGA punti a consolidare il suo Riccio Blu come mascotte ubiquitaria (dopo averci regalato la sua incarnazione più moderna con il gioco descritto nella recensione di Sonic Frontiers).

Se spasso e risate sembrano quindi assicurate con un'esperienza che ricorda molto da vicino le incredibili hit dell'era Wii, sul lato gameplay è un peccato non poter replicare con esattezza per intero i ritmi delle canzoni selezionate perché - nonostante alcuni passaggi debbano essere eseguiti seguendo correttamente la musica - Samba de Amigo sembra sempre incline al caos, puntando alla velocità più che alla precisione, sacrificando lo spartito in nome di un divertimento che faccia sudare e coinvolga i suoi utenti sul piano fisico. Non aiuta da questo punto di vista una pulizia a schermo non sempre impeccabile, perché gli input da replicare non hanno una differenziazione precisa per colore o forma, e ciò tende ad esacerbare quel senso di smarrimento che costringe a movimenti simil-casuali. Artisticamente gli sviluppatori hanno scelto di colorare gli scenari con una palette cromatica accesa, vicina alle tinte verdeoro che solitamente associamo al Sudamerica, mentre i modelli poligonali presenti sullo schermo e le animazioni sono molto semplici, probabilmente per non distrarre il giocatore dal vero fulcro dell'azione.



Il Team Sonic sembra quindi ben consapevole del pubblico al quale è dedicato il suo ultimo lavoro, perché Samba de Amigo appare come un titolo rivolto ad una frangia di appassionati disposti a sorvolare su alcune semplificazioni tecniche e ludiche pur di potersi sfrenare insieme agli amici.