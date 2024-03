Sand Land: azione, comicità e citazionismo per i fan di Akira Toriyama

In concomitanza con l'uscita della serie TV anime di Sand Land - e, purtroppo, con la morte di Akira Toriyama - è in dirittura d'arrivo anche il videogioco ispirato al manga del papà di Dragon Ball e Dr. Slump (qui lo speciale su Toriyama, gigante del videogioco). Un'opera che si pone a metà tra riadattamento del fumetto e suo diretto sequel, dal momento che la trama dell'avventura prodotta da Bandai Namco proporrà anche un arco narrativo inedito, ideato dal compianto Toriyama in persona.



In occasione di un recente evento stampa a Milano abbiamo avuto l'opportunità di giocare in anteprima Sand Land per circa tre ore, una prova che ha sostanzialmente confermato gran parte delle sensazioni della vigilia: si tratta di un prodotto dal bagaglio tecnico e ludico modesto, ma che potrebbe soddisfare tutti gli estimatori del manga da cui è tratto.

Tra Sand Land e... Forest Land

Esattamente come l'anime che ha già debuttato su Disney+, con una seconda tranche di episodi in uscita da oggi, il videogioco di Sand Land è suddiviso in due segmenti narrativi ben definiti. La prima parte riadatta, più o meno fedelmente, gli eventi raccontati nell'omonimo manga pubblicato nel 2000. Ci si ritrova quindi a vestire i panni del simpatico Belzebubù, il vivace principe dei demoni, rampollo di un clan che coabita con la razza umana un regno in cui dominano siccità e povertà.

La causa di tutto questo è l'avidità del re di Sand Land, che ha privato i suoi cittadini dell'acqua per rivenderla a carissimo prezzo, e in piccolissime dosi. Seguiamo quindi il viaggio di un trio improbabile composto dal protagonista, dal suo aiutante Thief e dall'umano Rao, intenzionati a scoprire l'ubicazione di un'oasi segreta che risolverebbe tutti i problemi dell'umanità. Insomma, in una prima fase la trama del videogioco ripropone in forma interattiva, ma anche in racconto leggermente espanso, le medesime peripezie dei tre strambi eroi, in un tripudio di pura e semplice nostalgia che sa stuzzicare a dovere i palati di chi ha divorato le pagine del volumetto originario, regalando perfino qualche piacevole chicca in più rispetto a quanto narrato dal sensei Toriyama.



Un rapido esempio: nella demo abbiamo rivissuto alcune delle sequenze iniziali dell'avventura, nelle quali Belz, Thief e Rao devono impossessarsi dapprima di viveri, e poi di un carro armato, sottraendolo ad uno squadrone militare del regno di Sand Land. E dunque, dopo aver percorso qualche miglio tra le dune del deserto nei panni del principe demoniaco, abbiamo vestito temporaneamente i panni del buon vecchio Thief, opportunamente mascherato da Babbo Natale per... passare inosservato tra i ranghi nemici.

Se nel manga, così come nell'anime, non ci è purtroppo dato di osservare la mirabolante incursione segreta dell'anziano demone, nel videogioco ci si dovrà cimentare in una semplice missione stealth in cui sarà necessario mettere alla prova la dubbia furtività di Thief.



Successivamente, tornati ad impersonare Belzebubù, abbiamo rivissuto il furto del carro armato: se nell'opera originaria, però, è Rao che in poche mosse riesce ad aggirare le guardie occupando il veicolo, qui è il principe a doversi cimentare nell'impresa infiltrandosi in una base nemica altamente sorvegliata.

Insomma, l'impressione è che il gioco di Sand Land ripercorrerà per filo e per segno tutte le principali tappe del viaggio, aggiungendo o modificando opportunamente alcuni eventi, prendendosi piccole licenze per adattare al meglio la storia alla propria formula di gameplay. Ma c'è anche di più, perché dopo aver portato avanti la storia principale fino al ritrovamento dell'oasi segreta il gioco proporrà un secondo arco narrativo, del tutto inedito. Si tratta di una nuova epopea che, peraltro, verrà trasposta anche nei restanti episodi della serie televisiva, per un'operazione in tutto e per tutto crossmediale tra videogioco e anime. In ogni caso, in questa seconda parte si cambierà totalmente scenario: dalle aride e rocciose superfici di Sand Land si passerà alla verdeggiante e luminosa Forest Land, una terra in cui Belz, Thief e Rao incontreranno sia nuovi alleati sia minacce ancora più grandi. La trama, a dirla tutta, non brilla troppo in termini di originalità, con i protagonisti che si ritrovano al centro di aspre lotte tra forze governative e fazioni ribelli. Se non altro è un modo per scoprire come proseguiranno, in via canonica, le disavventure degli eroi e con quali nuovi personaggi interagiranno, poiché il soggetto e il character design dell'arco di Forest Land sono stati curati dal sensei Toriyama.

Tanto fanservice, ma il gameplay...

Ma quindi che gioco è Sand Land? Parliamo sostanzialmente di un action adventure suddiviso in due macro-aree (la terra sabbiosa e quella forestale), talmente grandi che sarebbe riduttivo definirle open map. Il gioco è infatti assimilabile ad un open world incentrato perlopiù sulla quantità. E per questo lo diciamo subito: per la profondità delle sue meccaniche, per le scelte di game design e per varietà e densità dei suoi contenuti, Sand Land è un titolo che non sembra avere particolari ambizioni ludiche.

L'impressione è infatti quella di trovarsi di fronte ad un prodotto la cui unica missione è omaggiare l'opera di Akira Toriyama e strizzare l'occhio agli appassionati del manga, un grande "giocattolo" virtuale con cui divertirsi nel rivivere situazioni e gag nel segno della nostalgia. La mappa ci è parsa immensa ma in larga parte spoglia, utile solo per raggiungere i punti di interesse o per cimentarsi in rapide battaglie.



Le attività sparpagliate lungo l'area sono quelle canoniche: recuperare risorse da adoperare nel crafting, sgominare nemici umani o bestie, liberare avamposti militari e interagire con NPC che commissioneranno alcune missioni secondarie. Anche queste ultime, almeno stando a quanto abbiamo giocato, non brillano certo per originalità: bisogna raccogliere oggetti smarriti, ritrovare persone scomparse o abbattere specifici gruppi di nemici.

In tal senso speravamo che le missioni opzionali potessero in qualche modo espandere ulteriormente la mitologia di Sand Land, in maniera analoga a quanto svolto da CyberConnect con Dragon Ball Z Kakarot, ma per il momento pare che non sarà così (qui la recensione di Dragon Ball Z Kakarot). Sia Sand Land che Forest Land sono troppo grandi per muoversi soltanto a piedi, e dunque il gioco propone mezzi trasporto con cui gli sviluppatori si sono divertiti a citare la passione che il buon Toriyama-sensei aveva per i veicoli più strambi e particolari, dai carri armati d'epoca alle motociclette e automobili futuristiche. Il team si è sbizzarrito su questo fronte, e ha persino inserito un piccolo easter egg. Per richiamare i mezzi a proprio piacimento, il giovane Belzebubù attiva delle speciali capsule come quelle di Dragon Ball, che emettono il medesimo suono che abbiamo sentito innumerevoli volte durante le avventure di Goku e soci. C'è da dire che il bilanciamento dei vari veicoli, come la necessità di utilizzarne una tipologia piuttosto che un'altra, pare interessante: spostarsi all'interno del carro armato garantisce un'ottima potenza di fuoco a discapito della velocità, e per questo è sconsigliato utilizzarli per le lunghe distanze.



D'altro canto, cavalcare una moto garantisce di sfrecciare il più veloce possibile verso la propria meta, mentre le auto fluttuanti permettono di attraversare con più facilità gli specchi d'acqua. Ogni trasporto è comunque adibito al combattimento, infatti durante l'avventura ci si ritroverà spesso a sostenere scontri a fuoco tra mezzi corazzati. In queste fasi il gioco propone un basilare sistema di shooting legato ai cannoni a disposizione del mezzo, elementi che possono essere potenziati, come vedremo più avanti.

Ovviamente è possibile lottare corpo a corpo sfruttando le abilità fisiche di Belzebubù. Anche in questo caso il combat system fa il suo senza particolari guizzi degni di nota, ma le animazioni e gli impatti dei colpi inferti dal principino demoniaco si sono rivelati abbastanza soddisfacenti. Il protagonista può infatti alternare attacchi leggeri con ganci più pesanti, arricchendo il tutto con abilità speciali che possono essere apprese spendendo i relativi punti esperienza all'interno dello skill tree.



Belz è di fatto l'unico personaggio giocabile, ad eccezione di Thief-Babbo Natale durante la missione della storia principale, ma i suoi attacchi sono coadiuvati proprio dal supporto di Thief e Rao, i quali hanno a loro volta un sistema di progressione per migliorare le rispettive peculiarità. Per quanto riguarda l'anziano demone millenario, si tratta perlopiù di talenti passivi utili a potenziare i colpi degli alleati, mentre lo scontroso sceriffo è molto più votato all'azione per supportare adeguatamente la smania combattiva di Belz.

Durante la prova abbiamo anche sfidato un boss, una grossa piovra da affrontare sfruttando mobilità e armi dei mezzi di trasporto, in una battaglia che ha richiesto di adoperare tutte le skill a disposizione per evitare colpi di tentacoli o getti d'acqua letali. Tuttavia non riteniamo che questo scontro sia rappresentativo della qualità complessiva del prodotto: d'altronde, non abbiamo avuto ancora l'occasione di cimentarci in una boss fight corpo a corpo per mettere alla prova tutto il potenziale guerriero di Belzebubù. I mondi di Sand Land e Forest Land sono anche disseminati di villaggi e accampamenti presso i quali sbizzarrirsi nel potenziamento dei mezzi di trasporto. Sfruttando le risorse accumulate nel corso del viaggio, infatti, è possibile migliorare i veicoli nei minimi dettagli.



Potrete scegliere se valorizzare la potenza di fuoco o la mobilità, senza contare le numerose opzioni di personalizzazione estetica per tank, auto, moto e altri mezzi. Un sistema di progressione molto più stratificato e ricco rispetto a quello dei personaggi, che dimostra quanto l'utilizzo dei veicoli (sia in battaglia, sia durante l'esplorazione) sia centrale, e a volte anche un po' invasivo, nell'esperienza di gioco.

Purtroppo il ritmo dell'azione ci è parso compassato, in un viaggio non privo di frangenti ripetitivi e a tratti noiosi.. Ad esempio, nel corso di una missione principale che coinvolgeva le forze di Forest Land, abbiamo dovuto abbattere numerosi tank nemici sparpagliati lungo tutta la mappa, cimentandoci più volte nella medesima operazione.



In un'altra occasione, durante l'esplorazione di un dungeon, ci siamo ritrovati a ripetere un numero incalcolabile di volte lo stesso enigma di stanza in stanza: azionare un sistema di leve per modificare il livello dell'acqua e raggiungere passaggi altrimenti inaccessibili.

Insomma, da questo resoconto prende forma un prodotto che sembra imperfetto ma anche consapevole dei propri limiti, con l'unico obiettivo di rivolgersi alla propria nicchia di appassionati: d'altronde, per quanto concerne l'impalcatura visiva, Sand Land è assolutamente rispettoso del mitico design originale nato dalla matita di Akira Toriyama, con modelli di personaggi abbastanza gradevoli e molto vicini alla resa estetica dell'anime. Il tutto è contenuto in una cornice grafica in cell shading che non grida certo al miracolo, ma che dona all'insieme un look dallo stile "fumettoso" che in fin dei conti funziona.