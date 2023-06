Sand Land: Toriyama oltre Dragon Ball! Un open world in Unreal Engine 5

No, non c'è solo Dragon Ball nel curriculum di Akira Toriyama. Il sensei giapponese ne ha realizzati di manga, alcuni piuttosto noti, come Dr. Slump, altri un po' meno, offuscati dalla inestinguibile fama del re degli shonen. Se volete recuperare qualche lavoro dell'autore, magari un bel ripassino di Menù à la Carte, una raccolta di operette brevi ma sfiziosissime, può essere un buon inizio. Sand Land è proprio una di quelle storie che sono passate in sordina rispetto alle avventure fantastiche, fra mille azioni acrobatiche, di Goku: un "one-shot" del 2000, che si esaurisce in un unico tankobon e che scorre leggero con la tipica verve del maestro, in bilico tra serio e faceto.



Bandai Namco e ILCA, lo studio che in tempi recenti si è occupato di One Piece Odyssey (qui la nostra recensione di One Piece Odyssey), hanno scelto di ispirarsi proprio a questa opera in "tono minore" di Toriyama per dar forma a un action rpg open world. Lo abbiamo provato rapidamente durante i Play Days del Summer Game Fest, con una demo molto guidata che si è limitata solo a mettere in luce i cardini ludici e stilistici della produzione, senza permetterci di approfondirne i dettagli. Impossibile quindi al momento sbilanciarsi sulla qualità dell'esperienza, ma il fascino di Sand Land, soprattutto per chi ha letto il manga, emerge comunque a chiare lettere. E per il momento, tanto ci basta.

Il Principe dei Demoni alla ricerca dell'acqua

Diamo un po' di contesto, per chi non conosce la fonte cartacea. Sand Land racconta di un mondo in rovina, funestato da catastrofi naturali causate dalla scelleratezza dell'essere umano. Il risultato? Una terra dai toni post-apocalittici, dove l'aria è pregna di arsura e dove la desertificazione avanza con prepotenza.

Le riserve d'acqua sono ormai cessate, e la sola fonte di approvvigionamento è controllata da un paffuto sovrano che, con immancabile crudeltà spacciata per benevolenza, concede le sue riserve d'acqua a un prezzo non certo irrisorio. In questo contesto, esseri umani e demoni coesistono, non sempre pacificamente. E sapete una cosa? Quasi quasi quelli più buoni sono proprio i diavoletti. In compagnia dello sceriffo Rao, il principe dei demoni Belzebubù, figlio del re Satan che tanto assomiglia al Darbula di Dragon Ball Z, si incammina per cercare la "sorgente fantasma", come la chiamano nel manga, e porre fine allo strapotere del sovrano. Una cooperazione anomala, insomma, che però - ovviamente - si rivelerà piuttosto fruttuosa. Rapida e scorrevole, la storia di Sand Land tocca temi cari al mangaka, dall'eroismo alla gentilezza, passando per la corrosiva tracotanza umana. Da quello che ci ha rivelato il team di sviluppo durante la presentazione, la vicenda del gioco (supervisionata nientemeno che da Toriyama stesso - almeno sulla carta...) seguirà di base quella dell'opera originale, e chiaramente la approfondirà a dovere, arricchendo la mitologia di base e la rappresentazione del mondo esplorabile. Del resto, stiamo parlando di un action rpg open world, dove troveremo avamposti, città e personaggi con cui interagire: insomma, una cornice un po' troppo ampia per contenere soltanto una trama che si esaurisce in poco più di 200 pagine.

Come ILCA abbia reinterpretato ed espanso l'universo narrativo, attualmente, non ci è dato saperlo. Da lettore di Sand Land quale sono stato in passato, l'idea di vedere approfondita una storia così piacevole non può che incuriosirmi, nella speranza che lo studio nipponico sia riuscito a interiorizzare pienamente lo spirito e la briosità del manga. In tal senso, la buona riuscita di One Piece Odyssey, nel suo complesso, un po' mi rincuora.

Un open world nell'arido deserto

Fondamentalmente, Sand Land è un viaggio on the road, tant'è che uno dei protagonisti può essere identificato in un carro armato che accompagna i nostri eroi (un mezzo a cui è dedicato un intero capitolo del fumetto giapponese). E non è un caso quindi che il tank sia uno dei cardini del gameplay della trasposizione videoludica, dato che Belzebubù, Rao e il demone-ladro Shif viaggeranno al suo interno per esplorare il tutt'altro che amichevole deserto che fa da sfondo all'avventura.

Il carro armato - si badi - non serve solo per muoversi con maggiore velocità, ma anche per sopravvivere alle creature ostili che infestano le zone. In assetto da battaglia, il mezzo corazzato può alternare due tipologie di fuoco per bucherellare i bersagli: nella breve demo erano disponibili solo raffiche con la mitragliatrice e colpi di cannone ben più lenti, soggetti ovviamente a tempi di ricarica, ma le possibilità che gli strumenti offensivi del tank si amplifichino durante l'avventura sono altissime, dal momento che il team stesso ci ha assicurato che la personalizzazione del veicolo rivestirà un ruolo assai importante. Nel gioco completo, come evidenziato ampiamente dal trailer d'annuncio, troveremo ad attenderci poi altri mezzi di trasporto, alcuni legati prevalentemente all'esplorazione, mentre altri al combattimento. E a proposito di mazzate, anche se nell'open world ci sono creature che possono essere abbattute soltanto a bordo di un carro armato, questo non significa che il diavoletto protagonista non sia in grado di difendersi, tutt'altro. Nelle fasi "a piedi", Belzebubù può sgominare bande di predoni e bestioline con la sua sequenza di combo leggere e pesanti, senza contare l'uso degli immancabili talenti speciali, tra cui l'esplosione generata dal "potere delle tenebre", presa direttamente dal manga.

Inizialmente il Principe potrà riempire di botte solo creature meno pericolose quando non è a bordo del tank, ma il team ha ci ha confermato che l'evoluzione delle sue skill lo porterà, poco alla volta, a permettergli di fronteggiare a testa alta anche nemici prima inaffrontabili.



Quella che non mancherà, in ogni caso, è sicuramente la fedeltà al manga, ai suoi personaggi, alle sue atmosfere e situazioni: già nella demo era infatti presente in formato giocabile l'inseguimento con il Drago Millepiedi contenuto nell'opera originale, e inoltre lo stile di Toriyama-sensei è stato riprodotto magnificamente in Unreal Engine 5. Su questo, in verità, c'erano pochi dubbi, anche perché il tratto del mangaka è tanto iconico quanto riconoscibile.



E allora vien da chiedersi quanto citazionismo è lecito aspettarsi nella versione finale, quante chicche sparse qua e là nel mondo di gioco potremo scovare. Restando in tema di easter egg, nel manga c'è una piccolissima citazione alla PlayStation 6, residuo dei bei tempi andati, e ormai rarissimo pezzo di antiquariato: Sand Land non guarda così tanto al futuro, ed esordirà su PS5, PS4, console Xbox e PC.

Insomma, tra battaglie contro mezzi corazzati, combattimenti con bestie del deserto, mischie a mani nude e infiltrazioni notturne in avamposti nemici, l'opera di Bandai e ILCA sembra proporre un bel po' di varietà, una certa dose di stile e un buon quantitativo di divertimento scacciapensieri, in quell'ibrido tra umorismo ed epicità tipico del maestro Toriyama. Queste premesse, a mio avviso, sono sufficienti per tener desto l'interesse.