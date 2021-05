Scarlet Nexus: demo a confronto su PS4, PS5, Xbox One e Series X

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Pubblicata il 21 maggio scorso sulle console della famiglia Xbox e una settimana più tardi sulle macchine di casa Sony, la demo di Scarlet Nexus è finalmente disponibile su tutte le piattaforme che il prossimo 25 giugno accoglieranno l'affascinante action RPG confezionato da Bandai Namco, ad eccezione di Steam. Pur avendo provato soltanto di recente una sostanziosa build del gioco, che tra le altre cose includeva anche i contenuti della demo stessa (per tutti i dettagli sulla trama e le fasi iniziali dell'avventura Brainpunk consultate la nostra precedente anteprima di Scarlet Nexus), abbiamo quindi colto al volo quest'irripetibile occasione per acquisire ulteriori informazioni sul suo sistema di combattimento e soprattutto verificare le performance della demo sulla maggior parte delle console attualmente in commercio. Di seguito vi proponiamo dunque gli incoraggianti risultati dei nostri test e un'analisi preliminare del frenetico combat system basato tanto sulle combo fisiche quanto sugli stupefacenti poteri psionici sviluppati dai membri della Forza di Soppressione Estranei (FSE).

I guardiani di New Himuka

Come spiegato più volte su queste pagine, Scarlet Nexus avrà due diversi eroi, uno di sesso maschile e uno femminile, ognuno dei quali sarà protagonista di una lunga campagna raccontata dal proprio punto di vista.

Se da una parte la promettente recluta Yuito Sumeragi si farà strada all'interno della FSE, domandandosi di volta in volta se l'organizzazione in cui ha riposto la propria fiducia incondizionata operi realmente in nome della giustizia, dall'altra la splendida Kasane Randall, una soldatessa d'élite tormentata da misteriosi sogni e forieri di un fato ineluttabile, sembrerebbe invece destinata a prendere le distanze dal resto dei compagni, arrivando addirittura ad affrontarli in campo aperto. Saranno i giocatori a stabilire se esplorare prima la campagna di Yuito o se iniziare invece da quella di Kasane; in ogni caso, per avere il quadro completo del racconto e scoprire ogni singolo segreto della nazione mondiale di New Himuka sarà fondamentale portarle a termine entrambe. Così come in Tales of Xillia era consigliabile completare la storia prima dal punto di vista di Jude Mathis e dedicarsi solo in un secondo momento da quello di Milla Maxwell, al fine di non scoprire anzitempo troppi dettagli scottanti sull'ambientazione e sulle motivazioni di ambedue i personaggi, la nostra sensazione è che anche in questo caso possa rivelarsi opportuno iniziare con Yuito e impersonare Kasane a partire dalla seconda run. Un'intuizione che comunque verificheremo quando avremo tra le mani il codice finale dell'action RPG.



Nonostante Yuito e Kasane siano gli unici personaggi giocabili di Scarlet Nexus, l'ultima fatica di Bandai Namco includerà un cast piuttosto nutrito e variegato, tant'è che i due eroi potranno sempre contare su quattro diversi compagni ciascuno. Dal momento che ognuno di essi disporrà di un potere psionico differente, il giocatore potrà ricorrere alla connessione neurale SAS (Struggle Arms System) per prendere temporaneamente in prestito le abilità degli alleati e mescolarli alle doti psicocinetiche di Kasane e Yuito.

In una nostra precedente anteprima focalizzata sui protagonisti di Scarlet Nexus vi abbiamo già parlato dei vari poteri acquisiti dai soldati della FSE, ma dopo averli sfruttati in prima linea abbiamo appreso non solo quanto sarà importante utilizzare le giuste capacità psioniche contro uno specifico Estraneo o in determinate situazioni, ma è venuto fuori che alcune di esse potranno risultare preziose anche al di fuori delle battaglie.



Per esempio, dopo aver preso in prestito la pirocinesi di Hanabi, sia l'arma del giovane Sumeragi che gli oggetti sollevati attraverso la psicocinesi verranno avvolti dalle fiamme, ragion per cui le combo avranno una portata più ampia, il danno inflitto al nemico sarà maggiore e ogni singolo colpo avrà buone probabilità di causare l'effetto ustione. Stesso discorso vale per l'elettrocinesi dell'irritante Shiden Ritter, che come suggerito dal nome infonderà il potere dell'elettricità agli attacchi di Kasane, permettendole di devastare i nemici in volo e infliggere lo stato scossa ai bersagli colpiti ripetutamente.

Se la chiaroveggenza di Tsugumi Nazar consentirà al personaggio controllato dal giocatore di individuare gli Estranei invisibili o comunque gli avversari avvolti dalla nebbia, al contrario l'invisibilità di Kagero Donne farà sì che la squadra di Kasane scompaia improvvisamente, in modo tale da aggirare il nemico e colpirne di soppiatto i punti deboli. Poiché alcuni Estranei saranno dotati di gusci talmente resistenti da minizzare i danni ricevuti, sarà prima essenziale infrangerne le difese, ricorrendo magari al potere psionico della duplicazione di Kyoka Eden. La sua capacità esclusiva, infatti, moltiplicherà il numero degli oggetti sollevati attraverso la psicocinesi e lanciati contro i bersagli, facilitando oltremodo la distruzione delle corazze più dure. Qualora ci ritroveremo invece a dover far i conti con Estranei incredibilmente rapidi e difficili da colpire, prendendo in prestito l'Ipervelocità della graziosa Arashi Spring il nostro personaggio principale si muoverà come se il tempo attorno a sé rallentasse (un po' quel che accade ai cosiddetti velocisti nei fumetti targati Marvel e DC Comics).



Proseguendo, la sclerocinesi del veterano Gemma Garrison indurirà a dismisura la pelle del partner e azzererà i danni riportati: un prezioso asso nella manica che dovremo quindi giocare solo in quei delicati frangenti in cui non avremo altro modo per sottrarci all'offensiva degli inquietanti alieni affamati di cervelli umani.

Il potere del minuto Luka Travers, infine, non solo trasformerà lo scatto in un teletrasporto vero e proprio, garantendo al personaggio controllato dal giocatore l'abilità di avvicinarsi in un istante al nemico o di ritirarsi a una distanza di sicurezza attraverso la pressione di un singolo tasto, ma addirittura permetterà di attraversare muri e barriere, al fine di raccogliere tesori nascosti e battere percorsi altrimenti inaccessibili.



Se padroneggiare ognuno dei suddetti e capire in quali situazioni ricorrervi richiederà un pizzico di pratica, memorizzare le debolezze di ciascun Estraneo sarà altrettanto importante, così da richiedere il giusto prestito nel momento più opportuno. In ogni caso, se è vero che non potremo in alcun modo assumere il controllo degli otto commilitoni, durante la lotta vi saranno dei momenti in cui i compagni suggeriranno una determinata strategia e la pressione di due tasti farà sì che questi rubino momentaneamente la scena a Kasane e Yuito per sfoderare una tecnica speciale e dal grande potere distruttivo.

Va inoltre specificato che, nonostante i compagni schierabili in prima linea saranno soltanto due, i protagonisti potranno accedere in qualunque momento anche ai poteri dei due soldati lasciati in panchina, che all'occorrenza il giocatore potrà richiamare anche nel mezzo di una missione accedendo al menu principale, a seconda delle necessità e dell'andamento della battaglia. Peccato soltanto che le riserve riceveranno una percentuale ridotta di punti esperienza.

Generazioni a confronto

Come anticipato in apertura, abbiamo testato la demo di Scarlet Nexus su tutte le console Sony e Microsoft di nuova e vecchia generazione (ad eccezione di PlayStation 4 Pro), registrando ottime prestazioni su ognuna di esse. Partiamo dalle versioni destinate ai modelli base di Xbox One e PS4, che con una risoluzione massima di 1080p ci sono parse le meno nitide, tant'è che gli elementi dei fondali particolarmente caotici tendono a confondersi e a risultare sfocati.

Per la gioia di chi ancora non ha abbracciato la next gen, in compenso entrambe le macchine offrono un frame rate a 30 fps quasi granitico, con sporadici e lievissimi tentennamenti durante le situazioni più concitate. Peccato soltanto per i tempi di caricamento, che possono richiedere fino a 30 secondi circa, e per i saltuari crash che al momento affliggono la sola versione PS4. Tenendo comunque presente che mancano ancora diverse settimane al lancio del prodotto e che la demo potrebbe non essere troppo recente, non abbiamo dubbi sul fatto che gli sviluppatori di Bandai Namco riusciranno a risolvere il suddetto problema.



Al netto di un bug che di tanto in tanto fa scomparire l'ombra del personaggio controllato, la situazione migliora non poco su Xbox One X, dove i 30 fps sono costanti e i tempi di caricamento risultano leggermente inferiori. A fare la differenza è la risoluzione nativa in 4K, che coi suoi 2160p restituisce un'immagine chiara e persino più nitida di Xbox Series S, che non a caso si ferma invece a 1440p. Un piccolo sacrificio, in ogni caso, che consente alla macchina verdecrociata di ultima generazione di raggiungere i 60 fotogrammi al secondo, con cali sporadici e impercettibili, nonché tempi di caricamento pressoché identici a quelli dell'attuale ammiraglia Microsoft.

Come i fan ricorderanno, lo scorso anno Bandai Namco dichiarò che su PlayStation 5 e Xbox Series X il prodotto avrebbe supportato una risoluzione in 4K, senza rinunciare ai 60 fps. Ebbene, anche grazie alla natura cross-gen dell'action RPG, siamo lieti di annunciare che la promessa è stata ampiamente mantenuta: coi suoi 2160p, sulle due principali macchine di nuove generazione Scarlet Nexus è un'esperienza senza compromessi, dove appunto il filtro anisotropico svolge il proprio dovere in maniera impeccabile. In questo caso i 60 fps granitici sono affiancati da tempi di caricamento ragionevolissimi (7 secondi circa su Xbox e soltanto 5 su PlayStation 5, che però risulta un tantino più rumorosa del solito durante la fruizione di Scarlet Nexus), che nel complesso rendono le versioni next-gen le soluzioni più appetitose e performanti, almeno in ambito console.