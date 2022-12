Scars Above: sparatorie elementali su un pianeta ostile

Mentre l'anno videoludico si chiudeva con le premiazioni che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso (se le avete perse potete recuperare qui la lista dei vincitori dei Game Awards 2022), ci siamo recati a Belgrado per provare una versione quasi definitiva di Scars Above, un intrigante sparatutto sci-fi partorito dalle menti di Mad Head Games il cui debutto è previsto per l'inizio del prossimo anno.



Dopo aver vagato per qualche ora su un pianeta alieno, mettendone i biomi al nostro servizio grazie a una serie di trovate della protagonista, siamo finalmente in grado di fornirvi maggiori informazioni su un titolo che ha saputo sorprenderci, poiché le sue meccaniche "scientifiche" sembrano in grado di sopperire ad alcune asperità tecniche.

Un presagio di morte

La cicatrice celestiale a cui si riferisce il titolo dell'opera serba si è aperta con l'apparizione improvvisa del Metahedron, un colossale oggetto alieno comparso nell'orbita terrestre, così vicino alla superficie del nostro pianeta da essere perfettamente visibile ad occhio nudo.

Immobile e privo di vita, con le sue rigide geometrie questo inquietante capolavoro sembra osservare la popolazione umana senza accennare alcun contatto con la nostra razza, lasciando a noi l'onere dell'avvicinamento: per lo scopo viene formato il Sentient Contact Assessment and Response team (in breve SCAR), che riunisce gli scienziati più brillanti per studiare l'oggetto misterioso e scoprire le sue volontà. Dopo mesi di sforzi mediante l'uso di strumenti tecnologici, la squadra guidata dal capitano Robinson è finalmente riuscita a trovare il modo di contattare il Metahedron, soprattutto grazie alle ricerche della dottoressa Kate Ward, alla quale viene lasciato il privilegio di avviare il collegamento. Al momento dell'aggancio, però, l'intera astronave viene scaraventata su un pianeta sconosciuto dalle caratteristiche molto simili alla nostra Terra. Ripresasi dal brusco impatto, Kate si trova infatti in un'atmosfera ricca di ossigeno, con una vegetazione e una fauna che non si distaccano in maniera netta da quelle a cui è già abituata: i suoi colleghi sono scomparsi, ma riesce a trovarne una traccia nei segnali emanati dai resti del loro veicolo.



Partita alla ricerca del suo team, la scienziata viene accolta dalle strane visioni di una razza aliena, che si palesano attraverso le fattezze di una donna che sembra accompagnarla lungo le tappe di una dolorosa estinzione. A metà tra il lutto e l'avvertimento, queste immagini oniriche puntellano il complicato percorso di Kate su un pianeta incredibilmente ostile, mentre animali affamati bramano la carne umana e terrificanti bestie sembrano cibarsi della paura.

Avendo assistito soltanto alle prime sequenze narrative non possiamo di certo sbilanciarci in conclusioni riguardo la trama, ma - almeno negli spunti iniziali - l'ordito di Scars Above sembra ricalcare i leitmotiv tipici della dimensione "horror" sci-fi, con i quali una catastrofe apparentemente lontana si scopre invece molto più vicina ai protagonisti di quanto temessero.



Kate è una donna brillante che viene condotta sulla strada della comprensione da un'aliena misteriosa, lasciando intravedere all'orizzonte un collegamento col destino della razza umana. L'incipit sembra così ricercare un porto sicuro nell'immaginario classico della fantascienza ma speriamo in ogni caso che gli eventi narrati possano riuscire a sorprenderci nel prodotto finito.

Armi improvvisate

L'immaginario fantascientifico imbastito dagli sviluppatori serbi si evolve per intero attorno ai concetti di tecnologia e ignoto, mescolando questi due elementi contrastanti per creare un'ambientazione capace di spingere ad aguzzare l'ingegno.

La mente che supera i propri limiti è infatti quella di Kate Ward, una protagonista che non è affatto addestrata al combattimento e all'uso delle armi, ma una "semplice" ricercatrice abituata a riflettere prima di muoversi. Gli attrezzi con cui ci difenderemo dai nemici non saranno per questo armi pesanti e avanzate, ma strumenti che aiutano nelle loro mansioni gli ingegneri del futuro: il primo della lista è ad esempio il Fucile V.E.R.A., che emette piccole scariche elettriche utili ad alimentare i macchinari, ma è anche capace di danneggiare le bestie fameliche del pianeta sconosciuto. Non avendo un potere distruttivo particolarmente efficace, il giocatore non potrà imbracciare queste armi improvvisate e lanciarsi tra le fila nemiche, ma dovrà sfruttarle in maniera oculata per massimizzare i danni e scampare alla morte: l'elettricità sprigionata dal Fucile V.E.R.A. viene amplificata dai liquidi, mentre le fiamme scaturite da un'arma successiva sono particolarmente utili per incendiare le zone vulnerabili dei mostri, e questi aspetti diventano essenziali nell'economia del gioco quando ci si accorge che gli effetti degli elementi si influenzano a vicenda in maniera credibile.



Per intenderci, i liquidi rendono vulnerabili le mostruosità aliene all'elettricità e, allo stesso tempo, risulta impossibile dare fuoco a una bestia bagnata dalla pioggia. Proseguendo nell'avventura Kate metterà le mani su attrezzi capaci di congelare gli avversari, oppure di corroderli con una spruzzata d'acido, garantendo al giocatore un ampio ventaglio di possibilità offensive attraverso l'uso combinato delle armi.

Questa danza di elementi da sfruttare non si limita agli strumenti recuperati dalla protagonista, ma viene resa ancora più intrigante dalle ambientazioni di questo pianeta sconosciuto: la prima area esplorabile è infatti ricca di acquitrini, mentre in uno dei biomi successivi il freddo ha ghiacciato ogni anfratto, e oltre alle condizioni atmosferiche il giocatore è chiamato a servirsi delle piccole "trappole" ambientali disseminate sul territorio, come superfici infiammabili o bolle che rilasciano una grossa scarica di elettricità quando colpite dal fucile V.E.R.A.

L'anima scientifica di Kate

L'attenzione alla conformazione dello scenario diventa così fondamentale per portare a termine gli scontri in maniera veloce e pulita, creando un'intrigante connessione tra l'occhio dell'utente e la propensione all'analisi di Kate, la quale studierà ogni nuovo elemento dell'ambientazione cercando subito il modo di sfruttarlo a proprio vantaggio.

Attraverso una visuale in terza persona, il giocatore esplora mappe dalla struttura sostanzialmente lineare, in cui il percorso da seguire è sempre chiaro (e segnalato con un marker sullo schermo) mentre nelle diramazioni secondarie si nascondono resti tecnologici da recuperare - che permetteranno a Kate di migliorare le proprie armi - oppure piccoli cubi fluttuanti che aumentano la conoscenza della protagonista. Questo parametro è riconducibile alla più classica "esperienza", e quando accumulata a sufficienza sblocca un punto da spendere in uno skill tree abbastanza variegato, nonché legato all'acquisizione di abilità che non si limitano a miglioramenti statistici della vita e della stamina. Uno dei tratti sbloccabili permette ad esempio di ricaricare molto velocemente le armi quando si preme il tasto al momento giusto - una meccanica molto simile a quella di Gears of War - mentre un altro migliora la capacità di creare munizioni a partire dalla vegetazione aliena.



Questi tratti diventano estremamente utili nel corso degli scontri, che spesso nel giro di qualche minuto portano in scena un gran numero di creature da abbattere, dando vita a sparatorie forse fin troppo adrenaliniche: il gameplay fondato su arguzia e riflessi mostra infatti qualche segno di cedimento quando il giocatore deve fronteggiare decine di nemici diversi in contemporanea, perché in queste occasioni si è quasi obbligati ad adottare un approccio action e meno oculato.

Di grande aiuto in queste occasioni si rivelano i gadget secondari di Kate, tra medicinali che annullano gli status negativi (come l'immancabile avvelenamento), scudi che assorbono una determinata quantità di danni, ologrammi che sviano l'attenzione delle bestie e un liquido che rende estremamente infiammabile una piccola area. Questi oggetti sono utilizzabili in piena libertà, a patto che si abbia la quantità necessaria di Fibre ottenibili dall'ambiente o che la Batteria non sia scarica, mentre sono predeterminati gli utilizzi delle cure, che si ricaricano quando si raggiunge un punto di controllo.



Riposare ai checkpoint - che in Scars Above hanno le fattezze di un grosso parallelepipedo fluttuante - restituisce la salute perduta e rifornisce gli oggetti curativi, ma fa riapparire anche i nemici già sconfitti lungo il percorso: quest'ultimo elemento non ha un grande impatto nel level design "a senso unico" degli ambienti ma acquista importanza in alcune sezioni più ariose, dove sono presenti molti passaggi secondari e scorciatoie.

Fascino e prestazioni

Intorno a un gameplay che cerca di valorizzare lo spunto mentale ancor prima delle bocche da fuoco, i ragazzi di Mad Head Games hanno costruito una cornice scenografica dal fascino innegabile, seppur molto vicina ai canoni estetici di tante altre opere sci-fi appartenenti allo stesso genere.

Gli scenari di natura aliena, resi già "importanti" dall'approccio scientifico della protagonista, sono impreziositi da una direzione artistica che cerca di sopperire ad alcune mancanze: a texture non sempre brillanti si affianca infatti una modellazione poligonale convincente, mentre alla scarsa profondità di campo e un'illuminazione che al momento presenta qualche sbavatura, si oppongono delle terribili e affascinanti immagini di distruzione planetaria visibili in lontananza, tra stelle e satelliti martoriati da una forza sconosciuta. Svincolandoci dalla messinscena dura e pura, nella nostra prova abbiamo fatto i conti con delle animazioni piuttosto legnose, si pensi ad esempio a quelle di schivata, attacchi corpo a corpo o alle movenze dei nemici, ed evidenziato un'espressività facciale rivedibile, sebbene a quest'ultima tenti di sopperire un doppiaggio di buon livello, anche nelle note audio rinvenibili sul pianeta.



Altri grattacapi di tipo tecnologico hanno coinvolto il comparto sonoro, poiché nelle scene d'intermezzo la sincronizzazione labiale era sfasata e durante i combattimenti l'audio direzionale ci ha spesso ingannati sulla reale posizione dei nemici, mentre un vistoso stuttering - molto probabilmente da riferire alla compilazione shader, vista la lenta sparizione dei balbettii nel corso dell'esperienza - rendeva quasi ingiocabili alcune sezioni.

Siccome abbiamo provato una versione non definitiva di Scars Above, rimaniamo fiduciosi del fatto che questi intoppi possano trovare una soluzione nei due mesi che ci separano dal lancio del gioco: come annunciato dall'ultimo trailer di Scars Above presentato ai TGA, lo shooter fantascientifico di Mad Head Games verrà infatti pubblicato il 28 Febbraio 2023, mettendo alla prova le capacità di ragionamento dei giocatori in un affascinante contesto alieno.