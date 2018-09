SCUM: provato il nuovo controverso survival di Devolver Digital

Già incoronato come il miglior lancio di sempre per il publisher Devolver Digital, storicamente dotato di un fiuto eccellente per le migliori perle del panorama indipendente, SCUM è il frutto degli sforzi congiunti di Gamepires e Croteam, autori della saga ipercinetica di Serious Sam. Un titolo che punta a titillare gli appetiti dei sopravviventi videoludici più hardcore con un concept unico, che pone al centro del gameplay la gestione di ogni aspetto della fisiologia del proprio personaggio. Un disegno ludico intrigante, sul quale pesa la responsabilità di dimostrarsi qualcosa di più di un'efficace trovata di marketing. Un obiettivo che, per il momento, il team di sviluppo non sembra aver centrato appieno, proponendo in early access un prodotto sì promettente, ma ancora molto lontano dall'essere il prossimo stadio evolutivo del genere multiplayer open world survival.

Cannibalismo e impellenze fisiologiche à gogo

SCUM ci fionda negli scomodi panni di un condannato a morte "prestato" a un brutale show televisivo, uno spettacolo gladiatorio che richiama alla memoria gli exploit muscolari di Arnold Schwarzenegger nel cult "L'implacabile". Una premessa non proprio inedita per il panorama videoludico, già ripresa - almeno in parte - da titoli come l'indimenticato Manhunt di Rockstar Games. La messa in scena di Gamepires, però, trova le proprie fondamenta ludiche in un concept hardcore decisamente originale, che ambisce a fare di SCUM il survival game più realistico di tutti i tempi, ficcando nel calderone dinamiche di micromanagement sorprendentemente profonde e stratificate.

Subito dopo aver selezionato la modalità di gioco (single player o multiplayer fino a un massimo di 64 giocatori), l'utente viene chiamato a definire nel dettaglio ogni aspetto del proprio avatar, impostandone la fisionomia e distribuendo punti tra attributi (forza, costituzione, destrezza e intelligenza) e abilità (combattimento corpo a corpo, sopravvivenza, uso delle armi, ecc.), con l'obiettivo di delineare le basi di un sistema di progressione di stampo ruolistico, in grado di influire su ogni azione compiuta in-game e viceversa.

Tutte le attività svolte nelle lande sterminate di SCUM influiranno infatti quindi sull'evoluzione delle capacità dell'avatar che, correndo qua e là in giro per la mappa, migliorerà ad esempio i valori di velocità e resistenza, mentre abbattendo nemici a suon di cazzotti, perfezionerà le proprie doti da boxeur. Si tratta di un sistema piuttosto funzionale, dato che l'avanzamento viene gestito in modo da assecondare le preferenze dei giocatori con una progressione legata a doppio filo alle loro inclinazioni ludiche, sempre che queste si accordino in maniera efficace con l'imperativo survival al centro della produzione.

Per quanto intuitive, però, queste dinamiche rappresentano solo la punta di un iceberg fatto di variabili fisiologiche e necessità metaboliche, diretta conseguenza delle peculiarità anatomiche del nostro alter ego. La sezione "metabolismo" dell'interfaccia utente offre infatti un quadro più che completo dello stato di salute del personaggio, colmo di statistiche che sembrano quasi strappate dalla cartella clinica di un ospedale cyberpunk.

Questa schermata non solo offre dettagli sulle abilità sviluppate dall'avatar, ma comprende lo spettro completo delle sue funzioni vitali, a partire dalla pressione sanguigna, fino al fabbisogno idro-minerale e vitaminico, passando ovviamente per le conseguenze più concrete delle funzioni digerenti. Ora, per quanto la prospettiva di mollare una corposa "numero 2" sulla sua carcassa di un nemico appena ucciso rappresenti un elemento ludico senza dubbio accattivante, nonché un modo eccellente per festeggiare una vittoria sudata, il sistema in questione non è privo di ampie zone d'ombra.



I complessi rapporti di interdipendenza tra statistiche fisiologiche, necessità dettate dalla sopravvivenza e meccaniche di gioco rendono infatti il tessuto ludico della produzione piuttosto impervio per una fetta consistente dell'utenza, anche rispetto alla media dei titoli di genere. Si tratta comunque di una scelta radicale e caratterizzante, capace di rendere SCUM una prodotto dalle forti tinte identitarie, potenzialmente unico in un segmento già alquanto affollato. D'altro canto, l'idea di dover prendere in considerazione il numero dei denti ancora in sede per definire le abitudini nutritive del nostro personaggio, determinate anche dal rapporto tra massa muscolare e tessuto adiposo, risulterà sicuramente intrigante per i sopravviventi duri e puri. L'impressione generale, però, è che il team di sviluppo abbia investito una fetta fin troppo abbondante delle proprie risorse in questo singolo aspetto della produzione, a scapito della qualità generale di un'esperienza che si presenta all'appuntamento con l'early access con un profilo ludico non particolarmente esaltante.

Fatta eccezione per le dinamiche di cui sopra, ogni altro aspetto di SCUM, dall'interfaccia utente all'interazione ambientale, risulta attualmente deficitario e mal bilanciato, al limite della mediocrità. Le dimensioni abnormi della mappa (ben 144 chilometri quadrati), ad esempio, sottolineano i difetti di uno scenario povero di reali punti d'interesse, vuoto e afflitto da una distribuzione avarissima di loot e fauna. Tanto che, allo stato attuale, risulta sostanzialmente superfluo perlustrare gli insediamenti urbani presenti nell'ambientazione, visto che gli unici luoghi in grado di premiare l'esplorazione con risorse utili sono gli avamposti militari distribuiti in giro per la mappa. Una partita tipo, quindi, si risolve in genere con una lunga camminata tra boschi e radure fino alla zona militarizzata più vicina che, di conseguenza, diventa rapidamente il terreno di caccia ideale per gli amanti del pvp. In linea col vecchio adagio "chi prima arriva meglio alloggia", affacciarsi oltre la recinzione di una di queste basi conduce spesso a scontri drammaticamente impari, complice anche la permeabilità del software a programmi di cheating di ogni genere.



Pur volendosi tenere alla larga da questi punti caldi, le meccaniche di crafting sono attualmente così limitate da non offrire stimoli duraturi, finendo per alimentare cicli di sopravvivenza non lontani dal nucleo ludico di un DayZ agli albori, tra le più evidenti fonti d'ispirazione del gioco di Gamepires. La scarsità delle risorse disposte sulla mappa, tra l'altro, affligge in maniera consistente la fruibilità del crafting, sebbene il titolo permetta di utilizzare diversi surrogati per ogni ingrediente della manciata di progetti attualmente disponibili. In generale, SCUM si presenta su Steam con una formula nella quale confluiscono idee interessanti e spunti innovativi, pietra di volta di un bilancio ludico ancora lungi dal poter garantire al pubblico un'esperienza pienamente appagante, capace di evitare l'erosione del fattore divertimento sulla lunga distanza. Considerazioni che vanno comunque inquadrate nella cornice di un prodotto ancora in fase embrionale, per il quale gli sviluppatori hanno già delineato una roadmap abbastanza precisa, costellata di aggiunte alla varietà del gameplay (veicoli, nuove ricette per il crafting e distribuzione più generosa delle risorse) e di migliorie a un comparto tecnico ancora piuttosto claudicante.

Problemi attuali e prospettive future

Basato sul potente Unreal Engine 4, anche nella sua veste attuale SCUM è in grado di offrire scorci piuttosto suggestivi, caratterizzati da una qualità tendenzialmente superiore alla media delle produzioni di genere. Al buon pregio dei paesaggi naturali non corrisponde però una particolare cura per gli interni, generalmente spogli e stracarichi di asset riciclati all'infinito, nonché totalmente privi di animazioni per indicare, ad esempio, l'apertura di sportelli e cassetti. Proprio la qualità delle animazioni rappresenta una debolezza che si estende anche ai modelli poligonali di personaggi, animali e "puppet", ovvero gli zombie che si muovono - poco - in giro per le lande di SCUM.

L'incontro con queste creature, che rappresentano la minaccia più immediata alla sopravvivenza del giocatore, sottolinea sin da subito i difetti di un sistema di combattimento impacciato, farraginoso e non particolarmente appagante, tra colpi corpo a corpo inspiegabilmente lenti e inefficaci, e una gestione dello shooting largamente insoddisfacente. Anche in questo caso, l'efficienza letale del personaggio è legata alle sue caratteristiche fisiche, ma questo rapporto di dipendenza risulta al momento fin troppo penalizzante, specialmente alle prese con mostri in grado di bloccare il nostro alter ego con una selva incapacitante di colpi. La fisicità dei combattimenti, peraltro, si colloca molto lontano dallo spettro della credibilità, così come la reattività generale del mondo di gioco, tra elementi sospesi nel vuoto e la capacità del personaggio di ignorare le leggi gravitazionali esibendosi in portentosi "salti lunari".



A onor di cronaca, parliamo di difetti ampiamente compatibili con la natura "early access" del gioco, che potrebbero sparire lungo il percorso verso il traguardo della versione 1.0. Un discorso che vale anche per crash, lag e disconnessioni che affliggono la quotidianità degli utenti del titolo. Problemi la cui frequenza sembra aumentare di pari passo con l'affollamento dei server di gioco, con conseguenze piuttosto spiacevoli su un altro degli aspetti più interessanti della produzione, ovvero gli eventi programmati che, di tanto in tanto, spingono i giocatori a convergere in specifiche aree della mappa, per affrontarsi in furiosi deathmatch a squadre o conquistare specifici obiettivi. Anche su questo fronte, gli sviluppatori hanno già in programma miglioramenti sia sul versante del netcode che per quanto riguarda la varietà degli eventi. Passando al discorso ottimizzazione, SCUM si comporta discretamente bene con schede Nvidia di fascia medio-alta, ma non altrettanto con le controparti targare AMD.



Il gioco sembra inoltre non digerire bene configurazioni multischermo e monitor ultrawide, costringendo ad adottare soluzioni di compromesso per quanto concerne la risoluzione. L'ultima patch pubblicata da Gamepires sembra aver risolto, almeno in parte, i problemi di compatibilità con schermi 21:9, ma può comunque capitare di non riuscire ad adattare perfettamente la risoluzione del titolo a quella del monitor in uso.

Ancora una volta, parliamo di inciampi che dovrebbero essere risolti in tempi relativamente brevi, ma la sensazione generale è quella di avere per le mani un titolo che, con tutta probabilità, avrebbe tratto beneficio da tempi di gestazione prolungati. Per quanto la condotta commerciale del team sia comprensibile, infatti, anche gli aspetti più peculiari della produzione avrebbero sicuramente tratto beneficio dal sostengo di un impianto ludico più rifinito e accattivante. Rimane comunque tutto il potenziale di un prodotto che, di qui a un anno, potrebbe perfino guadagnarsi un posto tra i campioni del genere survival.