Sea of Stars: una fiaba piratesca travestita da rpg vecchio stile

Con la conclusione dell'ID@Xbox Showcase, evento dedicato alle produzioni indipendenti che approderanno sulle piattaforme di Microsoft, abbiamo avuto la possibilità di provare con mano la demo di Sea of Stars. Lanciato inizialmente come progetto kickstarter, il nuovo titolo in sviluppo presso Sabotage Studio - già autore dell'ottimo The Messenger (qui potete recuperare la nostra recensione di The Messenger) - è un gioco di ruolo a turni vecchio stampo, che si rifà ai grandi classici del genere sia per quanto riguarda la ricetta ludica, sia per l'aspetto visivo.



Dopo aver trascorso poco meno di due ore nel mondo fiabesco allestito dal team canadese possiamo dirci sicuri che gli ingredienti per un'ottima avventura ruolistica non mancano. Seppur breve, infatti, la demo di Sea of Stars - la cui data di pubblicazione, lo ricordiamo, è fissata per il 29 agosto - si è dimostrata piuttosto ricca di elementi per mettere più a fuoco la natura di un progetto che pare essere molto ispirato e fedele agli stilemi di vecchie glorie 16-bit come Final Fantasy (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Final Fantasy 16), Chrono Trigger e Legends of Mana.

Una fiaba piratesca

La sequenza iniziale della versione dimostrativa vede i tre protagonisti - un gruppetto tutto pepe di giovani combattenti - scendere da un sentiero montuoso dopo una non meglio specificata "cavalcata". Il trio è composto da due Guerrieri del Solstizio: Valere, la monaca armata di bastone e dai lunghi capelli blu, e Zale, un audace spadaccino, dotati rispettivamente del potere della luna e del sole. A loro, che sono i due personaggi selezionabili al principio dell'avventura, si aggiunge poi Garl, un cuoco sprezzante del pericolo e legato ai guerrieri da un forte sentimento di amicizia.

La discesa del crinale funge naturalmente da tutorial, spiegandoci i rudimenti dell'esplorazione - molto libera in quanto vi è la possibilità di scalare superfici e saltare anche da altezze considerevoli - e l'interazione con il mondo di gioco. Una volta appresi i pochi e semplici comandi, motivo per cui la fase introduttiva si chiude davvero in una manciata di minuti, arriviamo a Brisk, la ridente città portuale da cui i nostri eroi si metteranno in viaggio per adempiere al proprio destino.



Briosa e colorata, Brisk è una città costruita letteralmente su di una grande nave, e ospita al suo interno una vivace taverna dove in breve facciamo la conoscenza dei pirati: una scena in cui i nostalgici delle avventure targate Lucas Arts potrebbero ritrovare persino qualche stilla dell'atmosfera che si respirava nello scumm bar (qui la recensione di Return to Monkey Island). Anche qui i dialoghi che è possibile avviare con i personaggi presenti hanno un taglio marcatamente spiritoso, per un clima allegro che accompagna il momento in cui i protagonisti chiedono aiuto proprio alla combriccola di pirati.

Dopo la breve sequenza narrativa possiamo uscire dalla taverna e metterci a esplorare la zona, le cui dimensioni totali rimangono tuttavia un'incognita, visto che nella demo non è possibile andare oltre una certa area. Ad ogni modo, l'immaginario fiabesco modellato da Sabotage Studio ci è parso davvero ispirato, con uno stile mai privo di identità, che guarda al tradizionalismo 16-bit, ricamato su una pixel art genuina e accattivante. Anche la varietà del paesaggio depone a favore del buon lavoro svolto sotto questo profilo. Già nell'esigua sezione che abbiamo visitato si notano diverse tipologie di ambientazioni, dalla cittadella con casette e bancarelle, fino al dungeon sotterraneo dal forte impatto visivo per scelte cromatiche e di design. Nulla da dire dunque sul fronte della direzione artistica, che potrebbe rivelarsi uno dei punti di forza di Sea of Stars.

Una formula classica

La città di Brisk, comunque, non è che il punto di partenza all'interno di una più grande mappa in stile overworld da cui occorre spostare il proprio party per raggiungere le altre ambientazioni del gioco. Nella porzione di mondo che è possibile visitare in questa versione di prova i luoghi disponibili sono soltanto un laghetto preposto al mini-gioco della pesca e la caverna abbandonata del mago, ossia il dungeon con tanto di boss finale che rappresenta il fulcro della demo.



L'impostazione adottata dallo studio canadese, come dicevamo in apertura, ricalca appieno gli stilemi dei grandi classici dell'avventura ruolistica, offrendoci un impasto ludico caratterizzato principalmente da esplorazione, puzzle ambientali e combattimenti a turni. Se gli enigmi che abbiamo affrontato - basati per lo più sullo spostamento di alcuni manufatti - ci sono parsi tutto sommato semplici e mai cervellotici, il sistema di combattimento ci ha spinto a impegnarci seriamente, visto anche il livello di sfida da non sottovalutare.

Come da regola, ogni turno un personaggio del proprio party può eseguire un'azione, che sia essa un attacco fisico, l'impiego di un'abilità o l'utilizzo di un oggetto curativo. C'è poi una quarta possibilità chiamata combo, che si può attivare solamente dopo aver accumulato un certo quantitativo di punti (subendo e infliggendo danni). Com'è facile intuire, la combo coinvolge più di un personaggio per l'esecuzione di un colpo micidiale, e risulta essere una delle soluzioni più efficaci per uscire dalle situazioni particolarmente pressanti.



A rendere più sfaccettato l'intero combat system sono poi la diversificazione dei danni, che almeno nella demo si distinguono in quattro tipologie diverse, e una meccanica di tempismo che si propone di rendere più ritmati gli scontri. Premendo il tasto d'azione nel giusto momento è infatti possibile eseguire un doppio attacco, come anche ridurre l'entità di un danno in arrivo se si riesce a intercettare prontamente il colpo dell'avversario. E questo riguarda anche alcune abilità dei personaggi, come il boomerang lunare di Valere, che può trasformarsi in una catena di attacchi ripetuti se si ha successo nel deflettere la lama ad ogni rimbalzo.

Padroneggiare questa dinamica risulta fondamentale soprattutto in relazione a un altro aspetto interessante del sistema di combattimento, ossia la possibilità di indebolire o persino annullare le mosse nemiche arrecando loro il giusto tipo e la giusta quantità di danni. Alcune creature ostili infatti dispongono di icone che indicano gli attacchi che, se eseguiti entro la fine del turno, ne andranno a ridurre l'azione offensiva (il che è molto utile, perché i danni inflitti dagli avversari sono considerevoli). Per quanto classica, insomma, la formula adottata da Sabotage Studio ci ha piacevolmente colpito. Ogni giudizio sulla tenuta del combat system e, in generale, sul bilanciamento dell'esperienza deve essere comunque rimandato alla prova definitiva, ma quanto abbiamo sperimentato rappresenta senz'altro un ottimo punto di partenza.

Verso l'avventura

Sea of Stars vanta dei checkpoint in stile falò dove è possibile far riposare - e quindi ricaricare - la propria squadra e cucinare. Le varie risorse che reperiamo esplorando e sconfiggendo i nemici possono essere infatti utilizzate per preparare deliziosi manicaretti che fungeranno da oggetti curativi una volta in viaggio. Questo implica di dover aguzzare la vista mentre ci si avventura per gli scenari, cercando forzieri e strade secondarie, anche se al momento la mappa di gioco ci è sembrata comunque di facile lettura e mai dispersiva.

Quanto al sistema di progressione degli eroi, è impossibile parlarne in modo più approfondito in sede. Nella porzione offerta dalla demo siamo riusciti a salire fino al livello 4, affrontando praticamente tutti i nemici presenti. Questi non sono soggetti a respawn, né abbiamo trovato vere e proprie aree di farming, cosa che ci fa pensare a una minore rilevanza di questo aspetto nell'economia ludica della produzione. Anche qui, però, potrebbe trattarsi di una scelta degli sviluppatori, che potrebbero aver reso più "gentile" la prima fase di Sea of Stars.



Del resto non abbiamo potuto farci un'idea nemmeno sulla possibilità di costruire vere e proprie build, avendo trovato solo un paio di armi semplicemente più efficaci di quelle che avevamo in partenza. L'unica certezza è che una parte dell'avanzamento del party sarà in mano nostra. Ogni level up comporta l'aumento delle statistiche di ciascun personaggio, dai punti mana, agli attacchi magici e la difesa, e in aggiunta possiamo decidere di attribuire dei punti bonus a un determinato valore.

Una nota di merito alla colonna sonora, tra i cui compositori - come ci indica un messaggio in prossimità delle Cascate Corali - spicca Yasunori Mitsuda, storico autore delle musiche di Chrono Trigger e Chrono Cross, che ha realizzato un motivetto davvero peculiare, sereno e al contempo solenne.