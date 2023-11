Sengoku Dynasty: Giappone feudale in UE5, ma non è quello che vi aspettate

È ormai palese che il Giappone feudale eserciti un grande fascino sui videogiocatori e di questo gli sviluppatori ne sono ben consapevoli. Grazie alla forza attraente di questa ambientazione, vi è anche chi ha deciso di utilizzare i bucolici paesaggi orientali per la realizzazione di un survival con elementi gestionali. Ci stiamo riferendo a Sengoku Dynasty, l'ultima fatica dei creatori di Medieval Dynasty che è attualmente in Early Access su Steam e permette di fondare e sviluppare un villaggio nel bel mezzo del periodo Sengoku.

Un nuovo inizio

Sengoku Dynasty si apre con un breve filmato introduttivo che svela qualche dettaglio sui trascorsi del protagonista, un generico personaggio di sesso maschile senza un nome il cui aspetto non può essere modificato tramite il classico editor che caratterizza le produzioni di questo tipo. L'uomo è fuggito con la sua gente per via della guerra e della conseguente carestia, con la speranza di trovare un luogo in cui rifugiarsi e ripartire da zero.

E sarà davvero così, poiché all'inizio del nostro viaggio nel vasto mondo di gioco, che non vanta alcuna componente procedurale, dovremo arrangiarci con quel poco che si trova in giro e costruire un rifugio sicuro per noi e per quei pochissimi altri sopravvissuti alla fuga.

Come nel più classico dei survival game, dovremo quindi raccattare ramoscelli e pietre al fine di costruire gli strumenti di raccolta e qualche piccola struttura. Ed è già qui che viene fuori qualche limite della produzione Superkami, visto che la scarsa cura nell'interfaccia rende alcune operazioni di routine piuttosto macchinose. In un qualsiasi survival game è semplicemente essenziale che l'interfaccia funzioni alla perfezione, così che il giocatore possa in pochi istanti gestire le risorse, modificare l'equipaggiamento e costruire oggetti. Purtroppo, però, in Sengoku Dynasty non troviamo nulla di tutto questo: sia l'accesso ai menu per il crafting sia lo switch tra gli oggetti nell'inventario sono azioni poco intuitive, anche dopo svariate ore di gioco. Basti pensare che l'interfaccia non include il classico inventario rapido, costringendo il giocatore a memorizzare quale oggetto corrisponde a ciascun numero della tastiera. Se aggiungiamo anche che il passaggio da uno strumento all'altro è poco fluido, potete facilmente intuire che tale componente del gioco è ancora lontana dalla perfezione e richiede ancora molto lavoro.

Relax nella natura virtuale

Ma come se la cava Sengoku Dynasty quando si tratta di raccogliere risorse e costruire strutture? In questi frangenti, il titolo si difende bene ma è comunque un gradino sotto a molti esponenti del genere. Le collisioni degli strumenti con gli elementi dello scenario come alberi e rocce non sono perfette e le animazioni molto rigide del protagonista non aiutano, che si decida di giocare in prima o in terza persona (si passa da una all'altra tramite la pressione di un singolo tasto).

Discorso simile vale per la caccia, visto che l'utilizzo dell'arco è molto grezzo e le armi sono dotate di un'unica animazione che si ripete all'infinito mentre si rincorre l'animale selvatico di turno. Il sistema di costruzione è invece parecchio lineare, poiché non vi è modo di alterare il terreno e l'unica opzione disponibile è quella di posizionare strutture più o meno grandi da costruire in stile The Forest: si piazza una sorta di scheletro virtuale e poi si aggiungono gradualmente le risorse fino al completamento.



Al netto di una serie di problematiche che richiedono un lavoro di rifinitura da qui al lancio, Sengoku Dynasty è un prodotto molto rilassante per chi vuole farsi una passeggiata virtuale nelle floride ambientazioni ispirate al Giappone dell'era feudale, visitando un ciliegio in fiore nel periodo primaverile o un tempio ricoperto dalla neve in inverno.

Oltre al ciclo giorno/notte, infatti, il gioco include anche la rotazione delle stagioni, che cambiano dopo circa cinque giorni in game e possono anche essere fatte scorrere manualmente. Pur non essendoci rivoluzioni a livello di gameplay tra una stagione e l'altra, è indubbio che le modifiche al paesaggio siano affascinanti e rendano piacevole riscoprire gli stessi luoghi sotto un'altra luce e con colori differenti. Abbiamo molto apprezzato la presenza di un menu dedicato ai ‘trucchi', che potrebbe apparire inappropriato ma che invece ha perfettamente senso per il tipo di esperienza proposta. Pur essendo la componente legata alla fame molto gestibile (non esistono ulteriori parametri da tenere sotto controllo), il giocatore può decidere di diventare immortale, avere stamina infinita, sbloccare tutti i progetti e costruire tutto con meno risorse. Si ritorna quindi al discorso relativo alla possibilità di giocare nel totale relax, senza preoccuparsi di alcunché se non di esplorare la mappa in tutta tranquillità. Tale esperienza può essere anche vissuta in compagnia di altri giocatori, visto che il titolo supporta la co-op per un massimo di quattro utenti.

Un gestionale nel Giappone feudale

Se pensate che sia tutto qui, sappiate che Sengoku Dynasty non è solo crafting e gathering, poiché buona parte del gameplay consiste nella pianificazione di tutto ciò che riguarda il villaggio (o i villaggi, per i più temerari). Il gioco implementa una componente gestionale abbastanza curata, tramite la quale il protagonista ha il pieno controllo delle attività giornaliere dei vari abitanti, che possono unirsi ai centri completando le missioni della quest principale o interagendo con gli NPC in giro per il mondo.

Si tratta prevalentemente di assegnare un posto letto, la strumentazione ed un lavoro affinché la loro routine quotidiana contribuisca al benessere dell'intera città. Dovremo preoccuparci di fornire acqua, cibo e altre risorse essenziali la cui produzione deve essere costante, soprattutto se il numero di cittadini è elevato. Ogni personaggio ha anche un parametro legato allo stato emotivo, quindi occorre curarsi della loro felicità affinché il loro rendimento sia sempre il più alto possibile, stagione dopo stagione.



Non è una componente primaria, e un minimo di attenzione al villaggio dovrete prestarla nel corso delle main quest che fungono da tutorial; dopodiché potrete andare in giro come lupi solitari, esplorando gli altri centri abitati e procacciandovi in autonomia tutto il necessario alla sopravvivenza.

L'UE5 colpisce ancora

Sotto il profilo tecnico, Sengoku Dynasty è solo sufficiente e, come sta accadendo di frequente, non riesce a brillare malgrado l'uso dell'Unreal Engine 5. Ancora una volta, il motore di Epic Games dimostra in grado di raggiungere un dettaglio elevato, ma non senza ottimizzazione.

Ed è proprio per questo che il titolo Superkami non solo non fa sfoggio di una qualità visiva pregevole, ma pecca anche e soprattutto sul piano prestazionale. Il comparto grafico di Sengoku Dynasty non fa strabuzzare gli occhi al massimo delle sue potenzialità, seppur non manchino alcuni scorci molto piacevoli. Ciononostante, abbiamo notato che anche abbassando la definizione non venivano meno i problemi prestazionali e, proprio al pari di altri giochi in UE5 male ottimizzati come Pneumata (sulle nostre pagine trovate il provato della demo di Pneumata), le temperature della scheda grafica raggiungevano vette insolitamente alte. Il gioco presenta anche animazioni di scarso pregio e un fastidioso effetto per cui gli elementi sul fondale si muovono ad un framerate ridotto per evitare oscillazioni ancor più importanti in termini di FPS.



Va inoltre segnalato un problema riconosciuto dagli stessi sviluppatori in merito ai tempi di caricamento, che possono essere piuttosto lunghi anche su macchine performanti e quando il gioco è installato su SSD. Il team sostiene di essere al lavoro su una soluzione e che con i prossimi aggiornamenti verranno ridotti i tempi d'attesa.

Insomma, Sengoku Dynasty è un progetto con qualche elemento interessante che però non eccelle da nessun punto di vista. Non ci resta che vedere come si evolverà l'early access, per comprendere se l'anima ludica riuscirà a rendere pienamente giustizia all'ambientazione.