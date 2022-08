Session Skate Sim: la magia dello skateboarding

Non avevo mai giocato a Session: Skate Sim prima della GamesCom 2022. Quando mi sono seduto di fianco a Jeff di Crea-ture Studios per provare il gioco, ci ho messo un attimo a leggere l'entusiasmo nei suoi occhi che, quando mi hanno visto chiudere un kickflip dopo un po' di pratica, si sono illuminati. Assieme al resto del team, Jeff è un creativo che lo skateboarding lo vive nel quotidiano, mosso dalla volontà di realizzare l'esperienza perfetta per uno skater o un appassionato di questo sport pericoloso e affascinante al tempo stesso (come il sottoscritto). Prima di cominciare, è bene fare una premessa: il titolo di Crea-ture propone un mondo virtuale fedelmente ricreato in cui eseguire trick con un controller ma è ben lontano dalla permissività "giocosa" di Tony Hawk's Pro Skater (qui la recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2) o dalle relative semplificazioni di Skate. È in sostanza un simulatore nudo e crudo, senza record da battere, alieni sbloccabili o altri elementi sopra le righe.



Il mondo della tavola

Ispirato all'età d'oro dello street skate negli anni ‘90 (da cui recupera certamente le atmosfere), Session: Skate Sim è al momento concentrato su questa componente dello sport: dai flip trick alla dimensione rail, tutto è possibile nel gioco di Crea-ture, che però - stando alle parole di Jeff - in un secondo momento potrebbe accogliere anche le evoluzioni su rampa (quelle di Tony Hawk, per intenderci).



Per dare agli skater in erba un parco giochi degno di questo nome, pieno di spot tutti da scovare come si farebbe nel mondo reale, gli sviluppatori si sono affidati alle mappe satellitari per ricreare in ogni minimo particolare le città di New York e Philadelphia, a cui nella versione full release, che farà il suo debutto il prossimo 22 settembre su PC e console, andrà ad aggiungersi anche l'iconica San Francisco, con tutti i suoi luoghi famosi e la sua particolare conformazione (le sue ripide colline influiranno pesantemente sul gameplay). La cosa più interessante è che diversi spot che oggi non ci sono più nel mondo reale, perché magari sostituiti da altre strutture nel tempo, sono stati ricreati, a riprova di quanto questo collettivo formato da meno di dieci persone ci tenga a salvaguardare i punti di interesse per gli skater. Completando delle sfide, inoltre, si otterrà del denaro da spendere all'interno del negozio di fiducia, che abbiamo trovato pieno zeppo di felpe, scarpe, cappelli, magliette, pantaloni e così via, tutti modelli veri di brand famosi come Fallen, Zero o No-Comply.



In aggiunta ai circa 200 elementi di vestiario, Session offre oltre 250 parti legate allo skateboard, tra tavole, ruote, truck e grip, che anche in questo caso sono fedeli riproduzioni di controparti reali e di successo. Il tuning delle componenti della tavola, neanche a dirlo, avrà un impatto percepibile sul suo comportamento in strada ma per questo aspetto, vista la brevità della demo, ci soffermeremo al meglio in sede di recensione. Una volta entrati nel proprio appartamento, si potrà ammirare l'intera collezione di tavole acquisite, per darsi a della sana contemplazione prima di tornare a farsi male in strada e a riprendere le proprie evoluzioni.



Ne abbiamo visto solo un assaggio, è vero, ma il sistema di replay di Session - che si potranno trasformare in veri e propri video promozionali - ci ha sorpreso non poco. Tra fisheye, filtri d'ogni sorta (per dare all'immagine quel look proprio degli anni '90), le modifiche al campo visivo e la possibilità di cambiare l'orario del giorno o della notte, potrete calarvi nei panni di un filmmaker per realizzare video incredibili: alcuni dei risultati ottenibili, soprattutto se coi giusti stacchi e qualche sapiente intervento sull'immagine, ci sono parsi tratti da filmati reali di quegli anni. Oltre a poter condividere le creazioni con gli altri skater di tutto il mondo, sappiate che vi verrà data la possibilità di mantenere in-game i filtri grafici applicati alle clip.



La filosofia alla base dello sport

Darsi allo skateboarding con ogni oncia del proprio essere significa, prima di ogni altra cosa, imparare a cadere e rialzarsi. È infatti la cosa che più spesso accade a un patito di questo stile di vita (vale anche per i pro più blasonati), che per chiudere un'evoluzione deve essere pronto a fallire ancora e ancora prima di sperare nel tanto agognato successo. I controlli di Session: Skate Sim e la gestione della fisica della tavola, aspetti questi che sono stati confezionati al fianco di professionisti dello sport, sono stati pensati per restituire un'alta fedeltà all'esperienza reale, con tutte le conseguenze del caso.



Quando ci sarà possibile, apprezzeremo le modifiche legate alle variazioni del livello di difficoltà e l'efficacia dei tutorial ma ai neofiti che vogliono avvicinarsi a questa produzione è impossibile non consigliare di armarsi di sana pazienza, che riteniamo assolutamente necessaria per imparare anche solo il funzionamento di base dello skate. Scelta una panchina, un ostacolo da saltare o una ringhiera da domare con un grind, è consigliabile applicare un utile punto di controllo nelle vicinanze, così da non doversi riposizionare a ogni tentativo. In Session: Skate Sim è possibile scendere dalla tavola e fare dei salti per raggiungere più agevolmente i punti desiderati ma visti i tanti fallimenti che si verificano prima di un successo è utile abituarsi a utilizzare il segnalino di cui sopra. Passando al fulcro del gameplay, nei panni di Manny Santiago o di sua maestà Daewon Song (solo due dei pro disponibili), dovrete imparare a spostare il peso verso la sua sinistra o la sua destra per farle cambiare direzione e cominciare a considerare gli analogici come le vostre stesse gambe.



Anche per compiere un "semplice" Ollie (salto), dovrete gestire il movimento di entrambi gli arti inferiori, e lo stesso varrà per l'esecuzione dei primi trick come il Kickflip. Il sistema è così preciso da averci fatto avvertire un incremento praticamente immediato della complessità delle azioni da compiere e degli elementi da tenere in considerazione per chiudere un trick. Nel caso dei grind, ad esempio, bisogna gestire il salto e la posizione d'atterraggio sulla ringhiera - che determina la natura stessa dell'evoluzione - e in seguito perfino tutti i momenti che precedono l'atterraggio.



Di questo scheletro ludico in grado di elargire soddisfazioni incredibili e delusioni cocenti torneremo a parlare in futuro, e cioè quando avremo la possibilità di provarlo a fondo per riuscire a completare dei trick più ardui. In ogni caso, potremo trovarci di fronte a una vera terra promessa per i patiti di questo sport, così come a una simulazione che difficilmente spingerà il pubblico più casual ad abbracciarla con costanza e impegno. Ad ogni modo, siamo a poche settimane dal lancio ufficiale e presto potremo tornare a parlarvi di Session nel dettaglio.