Shadow of the Tomb Raider: il gran finale della nuova trilogia di Lara Croft

Shadow of the Tomb Raider è l'ultimo atto di una trilogia iniziata cinque anni fa, operazione di rilancio della figura di Lara Croft avviata da Square-Enix e Crystal Dynamics. All'epoca l'archeologa più famosa del mondo videoludico aveva bisogno di uscire da un'evidente crisi d'identità: lo fece adottando in parte il canone delle avventure spettacolarizzate e cinematografiche à la Uncharted, rinunciando però alla linearità integrale (grazie a mappe leggermente più aperte e liberamente esplorabili), ed abbracciando qualche timido ma efficace elemento survival. La saga riuscì a trovare un piacevole equilibrio, tanto che il secondo "movimento", Rise of the Tomb Raider, crebbe in ambizioni e sostanza, nonostante avesse perso un po' della potenza narrativa delle origini.

Shadow of the Tomb Raider, a giudicare dalla demo che abbiamo potuto giocare a Londra, procede sullo stesso binario, decidendo di riproporre una formula di gioco sostanzialmente inalterata. Del resto le redini creative del progetto sono passate nelle mani di Eidos Montreal, che ha scelto di "giocare sul sicuro" e non stravolgere quanto di buono fatto dal team originale. La nuova avventura, quindi, vuole proporsi come una versione potenziata delle precedenti, intenzionata però a raccontare una storia più drammatica e personale, all'interno di un'ambientazione sicuramente affascinante.

Sventare l'apocalisse

Inseguendo le tracce della Trinità, misteriosa organizzazione che Lara ha incontrato anche nel capitolo precedente, l'intraprendete Miss Croft finisce diritta nei caldi territori dell'America Centrale.

All'inizio della demo la troviamo nel bel mezzo delle celebrazioni del Giorno dei Morti, alla ricerca di un tesoro misterioso che sembra far gola alle alte sfere della Trinità. Il racconto di Shadow of the Tomb Raider si svolgerà proprio in questi territori, dal Messico al Perù, portandoci alla scoperta delle antiche civiltà mesoamericane. La demo, da questo punto di vista, dà un'indicazione ben precisa, trasportandoci in luoghi misteriosi e seducenti, tra le camere segrete di enormi e cadenti ziqqurat, circondati da una giungla fitta e inospitale. Le pitture murarie raffiguranti grandi serpenti piumati, così come le architetture troneggianti tipiche delle piramidi a gradoni, faranno insomma da sfondo alle nuove peripezie di Lara, che questa volta dovrà vedersela con una minaccia decisamente pericolosa.

È proprio durante l'incipit che la nostra protagonista recupera un pugnale intarsiato, noncurante della profezia ad esso collegata. Secondo le leggende, infatti, rimuovere la lama dal suo piedistallo avrebbe innescato l'apocalisse, portando piaghe e distruzione sulla Terra. La breve versione dimostrativa si è conclusa proprio con l'arrivo di un terribile Tsunami, la cui forza è bastata per travolgere il villaggio e tutti i suoi abitanti. Stavolta, in sostanza, sarà proprio Lara a scatenare una catastrofe globale, e dovrà convivere con un profondo senso di colpa, prendendosi la responsabilità della propria avventatezza. Accecata dalla lotta alla Trinità, ossessionata dal ricordo del padre e della sua crociata, l'eroina si ritroverà a vivere la sua ora più buia, e dovrà quindi cercare di rimediare al danno provocato. La sceneggiatura, ormai lo avrete capito, vuole farsi più drammatica e personale, ma è davvero difficile, al momento, giudicare le qualità narrative di questo terzo capitolo, che - di primo acchito - si è presentato con una scrittura a tratti frettolosa e non sempre eccelsa.

Sentirsi a casa

Dal punto di vista della struttura, Shadow of the Tomb Raider dovrebbe ricalcare i vecchi episodi. Possiamo dunque aspettarci un'esperienza che procede attraverso sequenze generalmente lineari, ma che di tanto in tanto concede al giocatore la possibilità di esplorare aree molto più aperte. In queste zone sarà possibile dedicarsi alla ricerca delle ormai immancabili tombe da razziare, ma anche svolgere missioni secondarie e accumulare risorse e materie prime per potenziare il proprio equipaggiamento.

Il team di sviluppo, a tal proposito, promette che il design delle tombe sarà ancora più intricato, e che gli enigmi ambientali da risolvere metteranno alla prova l'acume degli utenti. Mentre il sistema di sviluppo di armamentario e abilità dovrebbe rimanere in linea con quello dei predecessori, il crafting verrà ampliato, permettendoci di creare tonici di varia natura a partire da funghi, insetti e licheni, e dandoci anche l'opportunità di costruire trappole letali con cui liberarsi dei nemici.

Alla base di questa idea c'è la volontà di trasformare Lara Croft in una letale predatrice della giungla, capace di diventare tutt'uno con la vegetazione e di sfruttare ombre, fango e fogliame per tendere assalti silenziosi ai propri avversari.

Purtroppo tutti questi elementi restano al momento soltanto delle promesse: Eidos Montreal parla di aree più vaste e di una maggiore interazione con l'ambiente di gioco, eppure decide di farci giocare una sequenza che più classica non si può. La demo che abbiamo provato procedeva spedita e lineare, alternando stealth, enigmi e sparatorie, ma risultando di fatto troppo inquadrata per valutare eventuali novità. Una scelta sicuramente stravagante, visto che il punto di forza degli ultimi Tomb Raider stava proprio nella loro capacità di concentrarsi anche sull'esplorazione e su un maggiore senso di libertà.

La build di prova, in ogni caso, ci ha fatto confrontare con le immancabili scalate dinamiche, rese un po' più interessanti dalla possibilità di usare, in qualsiasi momento, una corda per calarsi e oscillare lungo le pareti. Un trovata che, al pari del rampino di Uncharted, rende il tutto più movimentato.

Raggiunti gli interni di un imponente tempio Maya è arrivato poi il turno di un po' di platforming e di qualche puzzleambientale, che faceva uso dell'arco in dotazione alla giovane archeologa. Niente di particolarmente elaborato a dirla tutta, com'è ovvio che sia per una sequenza collocata nelle prime battute della storia. Considerando che già all'inizio dell'avventura Lara aveva in dotazione alcuni dei gadget che in precedenza si sbloccavano nelle fasi avanzate, ci aspettiamo comunque qualche novità su questo fronte.

Fra un salto e l'altro c'è stato anche lo spazio per sparatorie e attacchi furtivi. Il team di sviluppo sembra avere l'intenzione di potenziare la componente stealth, inserendo più elementi in grado di concedere a Lara la facoltà di celarsi nell'"ombra". Ci sono, ad esempio, delle pareti ricoperte di piante rampicanti, lungo le quali la protagonista può schiacciarsi per nascondersi alla vista dei nemici (e ovviamente metterli fuori combattimento con letali instant kill). Al di là di questa specifica novità, il sapore delle sessioni stealth non è cambiato di molto: tutto si basa ancora sull'utilizzo dell'arco e di qualche diversivo per allontanare le pattuglie delle loro ronde di guardia.

Un po' meno entusiasmanti, invece, le sparatorie. Fermo restando che neppure in questo caso ci si allontana troppo dagli equilibri del vecchio capitolo (se non per una parziale rivisitazione dell'interfaccia), il sistema di mira sembra possedere qualche problema di sensibilità. Il fatto che una volta estratte le armi la telecamera si avvicini molto alle spalle della protagonista, in aggiunta, rende difficile adattarsi al volo alla nuova prospettiva: puntare e far fuoco diventa insomma più complesso di quanto dovrebbe.

L'idea che ci siamo fatti è che il nuovo team di sviluppo, che ovviamente non ha l'esperienza accumulata da Crystal Dynamics nel corso degli anni passati, stia ancora cercando di trovare il giusto bilanciamento, e proprio in questi mesi stia "ripulendo" e raffinando il codice di gioco.

La stessa sensazione emerge quando si dà uno sguardo al colpo d'occhio: i panorami di Shadow of the Tomb Raider sono come sempre molto suggestivi, grazie anche ad un ottimo utilizzo dell'illuminazione ambientale e ad una modellazione poligonale che non lesina sui dettagli (né quando riproduce un piccolo villaggio in festa, né quando ci infiliamo invece negli androni cadenti dello ziqqurat).

Tuttavia è evidente ancora qualche problema di stabilità del codice, che su Xbox One X spinge al massimo sul fronte della risoluzione ma che tentenna in quanto a framerate, con scatti evidenti in più di una situazione. Durante le scene di intermezzo l'utilizzo degli shader ci è parso inoltre un po' eccessivo, per una resa delle superfici non proprio ottimale. Molto evocativi invece gli scorci subacquei, che in questo capitolo dovrebbero essere parecchio più numerosi: il team ha addirittura parlato di "esplorazione sottomarina", ed è possibile che nelle aree più ampie Lara possa trovare qualche anfratto sommerso da scandagliare.