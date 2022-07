Shattered Heaven: un nuovo card game roguelike con ottime premesse

Di recente i card game hanno iniziato ad acquisire nuova linfa, emergendo sempre di più dalla nicchia nella quale erano rintanati, segno di una qualità in continua ascesa. Prendiamo ad esempio Inscryption e Slay the Spire, opere che hanno due cose in comune con il titolo di cui vogliamo parlarvi quest'oggi: il fatto di essere roguelike e card game al tempo stesso (a proposito, ecco qui la nostra recensione di Slay the Spire). Ad ogni modo, lo Shattered Heaven di Leonardo Interactive, studio e publisher con sede a Roma e già autore di Dry Drowning e Willy Morgan e la maledizione di Bone Town, vuole proporre esattamente questo particolare mix ludico, che abbiamo provato con curiosità e attenzione.



Un dio scomparso

Il fatto che la produzione sia stata battezzata con "Paradiso Infranto" ha perfettamente senso e il perché è presto detto: il mondo realizzato dagli sviluppatori ruota attorno a un universo senza nome, pieno di ostilità e marciume ma soprattutto abbandonato da una divinità morente. Non esistono più fratellanza o amore e la fiamma dell'umanità è ormai spenta da tempo.



I pochi che hanno la sfortuna di vivere ancora in queste aride terre non lo fanno per molto, poiché sono vittime di una maledizione che impedisce loro di vivere oltre i 40 anni. L'unica cosa che può salvare il mondo da questo destino già scritto è il sacrificio di una vestale - una donna nata con poteri sovrannaturali - in un sanguinoso rituale. Quella di Shattered Heaven è una storia di guerra e peccato, di speranza e salvezza, che sarà portata avanti da tre personaggi giocabili: Andora è una coraggiosa guerriera disposta a tutto pur di vincere una battaglia, Magni è pronto a sacrificarsi pur proteggere i suoi compagni d'arme, mentre Ishana è una ragazza gentile e allegra che possiede un'oscura e famelica duplice personalità. Introdotti durante i primi momenti del gioco, i tre protagonisti ci sono sembrati ben caratterizzati, seppur legati ai cliché dei ruoli che ricoprono. Meno riuscito è il character design dei comprimari, che ci è parso un po' anonimo e non al livello del resto della produzione. Sul versante ludico, d'altro canto, Shattered Heaven sembra pieno di meccaniche profonde e pare miscelare sapientemente deck building e roguelike con dinamiche da RPG e dungeon crawler.

Un card game...

La nostra avventura all'interno del gioco inizierà dalla Cattedrale dell'Equinozio, hub centrale - molto simile a quella di Darkest Dungeon (qui la nostra recensione di Darkest Dungeon) - in cui potremo organizzare il nostro team, salire di livello, migliorare il deck e comprare numerosi oggetti che ci torneranno utili all'interno dei fatiscenti dungeon.



Come detto in precedenza, il prodotto si basa su meccaniche da roguelike: all'interno dei combattimenti, che avranno inizio una volta varcata una stanza piena di nemici, dovremo scegliere delle carte per annientare le nefaste creature che si abbatteranno su di noi. Nel corso di ogni turno verranno distribuite cinque di esse, tra supporto, attacco, difesa e magie.



Nemmeno a dirlo ogni carta ha un "costo" rappresentato dai punti AP (due per turno), una rarità e un tipo. Tramite l'esecuzione di particolari azioni, i nostri personaggi accumulano dei punti che potranno essere sfruttati per "attivare" delle abilità aggiuntive. La barra della skill di Andora per intenderci andrà a riempirsi ogni volta che verranno giocate delle carte del medesimo tipo e, quando raggiungerà il massimo, permetterà di curare gli HP della combattente, effettuare una pescata aggiuntiva o guadagnare dei punti AP addizionali. Per quanto riguarda il gameplay, le meccaniche sono le classiche del genere: utilizzeremo, a turno, ogni personaggio e il rispettivo deck. Le carte di cui ci serviremo saranno utili sia per attaccare che per difenderci e avranno anche alcuni effetti passivi che favoriranno combo o manovre più complesse. L'abilità "Risposta", ad esempio, darà modo all'eroe che stiamo utilizzando di contrattaccare a seguito di un'offensiva nemica, mentre "Protettore" ci consentirà di proteggere un alleato e di assorbire parte dei danni subiti. Il fatto che in ogni deck debbano esserci un numero prestabilito di carte di una certa rarità potrebbe limitare e non di poco la creazione di build e archetipi e attendiamo un incontro più completo con la produzione per tornare sull'argomento.



... che incontra un roguelike RPG

Partendo dalla hub centrale - la bellissima e caratteristica Cattedrale dell'Equinozio - potremo esplorare le varie funzionalità presenti al suo interno, cominciando dall'Apothecary, dove sarà possibile creare pozioni con un sistema di crafting basato sugli oggetti trovati durante l'esplorazione dei dungeon o acquisiti dal Mercante. La Forgia Oscura invece ci consentirà di far avanzare di livello le statistiche dei personaggi, così da renderli più forti negli scontri con le carte e agili nello schivare le trappole piazzate nei dungeon.



Nell'ex Santa Sede troveremo anche i quarters - dove i protagonisti potranno discutere sugli eventi di trama - e il Grande Altare, in cui costruiremo il nostro deck e assegneremo equipaggiamenti come pozioni e oggetti passivi. Da qui si potrà anche accedere all'interno dei dungeon, nei quali troveremo diverse stanze contenenti trappole, scelte multiple, falò per riposare e riorganizzare il deck e molte altre sorprese.

In questi frangenti, durante l'esplorazione delle mappe di gioco, saremo chiamati a usare degli oggetti ottenuti o craftati, magari per rivelare porzioni di territorio, per aumentare le possibilità di successo legate a specifiche decisioni, o ancora per dar vita a delle sottotrame all'interno delle segrete. Ciascun dungeon in ogni caso è composto da piani differenti con vari bonus e malus annessi e sarà imperativo tenerli in considerazione nel formulare delle strategie per avanzare nell'avventura. Insomma da questo punto di vista Shattered Heaven sembra offrire un buon livello di profondità ludica e libertà d'approccio ma per sincerarcene dovremo aspettare il codice definitivo.