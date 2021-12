Sifu: provata la demo! Grandi combattimenti come nei film di arti marziali

In un tripudio di citazioni più o meno sfacciate alla cinematografia "di menare", Sifu si presenta al pubblico come una vera e propria lettera d'amore alle arti marziali e alla storia degli "action flick" a base di legnate. D'altronde il racconto messo insieme da Slocap ripercorre alcuni dei "topoi" più rodati della tradizione di genere, mettendoci nei panni di un giovane guerriero determinato a vendicare lo sterminio della sua famiglia, finita sulla rotta malavitosa di una non meglio specificata organizzazione criminale. In attesa di soppesare la verve narrativa del titolo, di recente abbiamo avuto la possibilità di verificare con mano il potenziale della proposta ludica forgiata dallo studio transalpino, grazie a una breve demo ambientata all'interno di un night club decisamente malfamato. Ne siamo usciti con qualche ammaccatura e un'invidiabile dose di fomento, giustificata dai pregi di un gameplay davvero promettente.

Arti marziali videoludiche

Partiamo subito con quello che è senza dubbio il fiore all'occhiello dell'offerta di Slocap, che come da programma emerge tra i battiti dello spettacolare concerto di percosse messo in scena dal team francese.

Volendo tirare ancora una volta in ballo la filmografia marziale, potremmo paragonare Sifu alla rinascita del genere gongfupian tra gli anni '70 e ‘80 in risposta alla stagnazione del filone wuxia, sostanzialmente incompatibile con le aspirazioni internazionali del cinema di Hong Kong. Se con Absolver (qui trovate la recensione di Absolver) lo studio aveva infatti testimoniato il proprio amore per le arti marziali con una formula tanto articolata quanto ostica, difficile da conciliare con le esigenze del grande pubblico, il principale punto di forza di Sifu è rappresentato da un costrutto ludico ben più snello ed equilibrato, sostenuto da un combat system accessibile ma tutt'altro che rinunciatario. Questo è di fatto il nucleo fondamentale di un'esperienza che si pone in continuità con la tradizione dei beat ‘em up, e sfida i giocatori ad incrociare i pugni con torme di scagnozzi, picchiatori professionisti e letali killer, da tumefare alternando attacchi leggeri e pesanti in accordo con le direttive di un sistema di combo intuitivo, efficace ed appagante.



La fisicità dei colpi, valorizzata dall'ottimo lavoro svolto dal team sul fronte delle animazioni, alimenta senza sosta il senso di gratificazione trasmesso da un gameplay intenso e viscerale, che peraltro denota una grande attenzione nella definizione delle movenze marziali dei personaggi.

Lo stile del protagonista, ispirato al feroce baimeiquan (creato dal leggendario maestro Pai Mei), mostra ad esempio tutti i tratti caratteristici delle forme di combattimento sviluppate nel sud della Cina (nanquan), ovvero una predominanza di colpi a breve distanza che privilegiano l'uso delle braccia. Tra coreografie più o meno ardite, ma sempre coerenti col taglio "cinematografico" della produzione, anche gli avversari sfoggiano un ricco assortimento di stili e tecniche, che spaziano dalla boxe da strada alla muay boran proponendo contaminazioni di grande effetto.

Questa diversificazione contribuisce ad amplificare la varietà complessiva di un combat system che, proprio come la pratica delle arti marziali, richiede riflessi pronti e un discreto spirito di adattamento, necessario per utilizzare al meglio sia i talenti del protagonista che le opportunità offerte dal terreno di scontro. In costante inferiorità numerica, dovremmo infatti sfruttare a nostro vantaggio gli spazi concessi dal level design, muovendoci per evitare pericolosi accerchiamenti e ottimizzare i nostri sforzi offensivi, senza mai sottovalutare l'importanza degli elementi interattivi presenti nei diversi scenari. Lanciare uno sgabello tra le gambe di un avversario ci permetterà ad esempio di sfoltire temporaneamente le schiere nemiche, mentre una bottiglia potrebbe rivelarsi un'arma di fortuna piuttosto efficiente.



Allo stesso modo, facendo a pezzi uno shoji (un pannello di carta e legno in stile giapponese) potremo mettere le mani su un bastone con cui percuotere i nostri aguzzini, aumentando al contempo la solidità delle parate. A questo proposito, il nostro alter ego può contare su una buona gamma di tecniche difensive, a partire da una rapida schivata che ci permetterà di ridefinire la distanza tra noi e il fronte ostile, per sfuggire agli assalti e valutare con più calma la mossa successiva.

Questo breve momento di quiete potrebbe però concedere all'avversario il tempo per prepararsi al nostro contrattacco, con la complicità di una buona intelligenza artificiale, modellata per valorizzare l'impronta ludica della produzione e sostenere un livello di sfida da non sottovalutare (è stata confermata l'assenza del selettore di difficoltà al lancio di SIFU).

In base al tenore delle nostre prodezze guerresche, i nemici potrebbero perfino optare per una precipitosa fuga, o tentare di conquistare la nostra clemenza fornendoci informazioni sulla collocazione del nostro obiettivo del momento. Queste interazioni avvengono perlopiù attraverso un sistema di dialogo a scelta multipla che, attualmente, non sembra modificare in maniera rilevante il flusso degli eventi al centro dell'inquadratura.

Spettacolarità marziale

In linea con i dettami del baimeiquan, il modo migliore per imporsi sui contendenti è quello di rimanere stoicamente a portata di cazzotto, utilizzando la guardia per intercettare le mazzate dei nemici in attesa di un'opportunità per restituire il favore. Con gli interessi.

Va da sé che questa strategia richiede una migliore padronanza delle abilità difensive del protagonista, capace non solo di bloccare i colpi in arrivo, ma anche di eseguire parate a impatto (il buon vecchio parry) che, se attivate col giusto tempismo, possono segnare un'immediata battuta d'arresto per la combo dello sfidante di turno. Associando la parata ad un colpetto della leva analogica nella direzione opposta a quella dell'attacco, è possibile massimizzare i suoi effetti ed eseguire una deviazione che lascerà l'avversario momentaneamente privo di difese, incrinando il suo equilibrio. Ogni combattente è infatti provvisto di una barra della stabilità che, se riempita a suon di botte e respinte, può aprire la strada a "finisher" altamente spettacolari, che variano a seconda del contesto di scontro. Attenzione, però, perché alcuni nemici potrebbero reagire alla vostra supremazia marziale entrando in un pericoloso stato di frenesia battagliera, in grado di aumentare notevolmente le loro capacità difensive e offensive. In questi casi, così come durante le bossfight o le mischie più affollate, dovrete fare il possibile per non subire le conseguenze del succitato sistema di "poise", che limita il numero degli attacchi che il protagonista può incassare prima di abbassare la guardia.



Un buon modo per evitare di essere sopraffatti è sfruttare a dovere la modalità concentrazione, che permette di rallentare temporaneamente lo scorrere della battaglia per mettere a segno attacchi mirati particolarmente potenti.

Tenete a mente che l'uso di questa abilità è limitato, e dipende dallo stato di una barra da ricaricare malmenando le maestranze criminali.

Il primo incontro con la nuova ordalia marziale di Slocap ci ha dunque rassicurato circa il potenziale di una formula ludica avvincente e ben congegnata, che dà vita a un gameplay ad alto tasso di dinamismo, caratterizzato da un buon equilibrio tra complessità ed immediatezza.

Una progressione atipica e intrigante

La ricetta messa a punto dal team include anche un sistema di progressione tripartito, che recupera alcuni aspetti tipici dei roguelite per esaltare la "tensione agonistica" trasmessa dal combat system. Il primo di questi substrati si snoda tra le maglie di un classico skilltree ruolistico, costellato di tecniche e potenziamenti da sbloccare investendo i punti esperienza accumulati di rissa in rissa.

A differenza di quanto accade di solito, per ottenere un'abilità in via permanente sarà necessario acquisirla più volte (con costi crescenti), in modo da poterla conservare oltre i confini della run attuale. È qui che entra in gioco la componente roguelite dell'esperienza plasmata da Slocap, legata a doppio filo all'età in divenire del suo protagonista. Ogni volta che verremo abbattuti, il nostro agile vendicatore potrà infatti evitare la fossa cedendo alla mietitrice una porzione della sua giovinezza, grazie alla "benedizione" di un particolare artefatto mistico. Il numero degli anni che dovremo sacrificare di volta in volta dipenderà dalla novero delle bato accumulate di recente, alla base di un moltiplicatore che potremo ridurre a suon di schiaffi, ovvero uscendo vittoriosi da una numero variabile di scontri.



Nella migliore tradizione del cinema marziale, l'invecchiamento del personaggio segnerà un progressivo aumento delle sue capacità offensive (ogni 10 anni), intaccando però la salute massima. Una volta che avremo raggiunto la soglia del definitivo pensionamento, consumando tutto il potere del talismano, il gioco ci metterà di fronte ad un difficile bivio: potremo decidere di riavviare il livello, ripartire da un precedente scenario (in entrambi i casi con l'età che avevamo a quel punto), oppure iniziare una nuova avventura nel tentativo di raggiungere le porzioni più avanzate della campagna prima della senilità.

Onde evitare di dover cedere a quest'ultima opzione, i giocatori potranno contare anche sul supporto di manufatti sacri collocati in giro per le ambientazioni, che permetteranno loro di guadagnare perk e bonus aggiuntivi (aumentando ad esempio la salute ripristinata ad ogni uccisione), e di recuperare la giovinezza in cambio di una generosa contropartita in punti esperienza. Questa dinamica rappresenta l'ultimo tassello di un sistema di progressione intrigante, che pare accordarsi piuttosto bene con le peculiarità della ricetta ludica di Slocap, composta per offrire un livello di sfida sempre stimolante.

La brevità della demo testata ci obbliga però ad esercitare una certa cautela, dato che al momento è sostanzialmente impossibile stabilire la tenuta delle dinamiche messe in campo dallo studio parigino. Tra gli elementi da verificare c'è poi l'effettiva ampiezza del bagaglio marziale a disposizione del protagonista, che potrebbe alterare in maniera significativa tanto la profondità quanto la ricchezza del combat system. Un discorso che riguarda da vicino anche la varietà situazionale proposta dal level design, del quale abbiamo avuto appena un assaggio. Su questo specifico versante, non vediamo l'ora di approfondire alcuni elementi di persistenza che potrebbero aumentare - e non poco - la rigiocabilità e l'estensione di ciascuno scenario: avanzando nell'avventura è infatti possibile ottenere oggetti ed informazioni (disposti su "un'investigation board" liberamente consultabile) che potremo poi utilizzare per sbloccare permanentemente scorciatoie ed aree aggiuntive. Tenete a mente che gli stessi sviluppatori hanno precisato che SIFU richiederà più di una run per essere compreso appieno.



Giudizio sospeso anche sul comparto tecnico del titolo, che durante la prova non sempre si è comportato alla perfezione. Oltre ad incappare in una discreta dose di crash, nel corso delle nostre scorribande mazzuolatorie abbiano notato cali di frame rate più o meno consistenti, concentrati per la gran parte nelle aree di passaggio tra un'area e l'altra.

Al netto di questi intoppi, non possiamo che dirci entusiasti per il piglio stilistico che caratterizza l'opera di Slocap, benedetta da una direzione artistica di grande impatto e da una regia che valorizza ulteriormente il carattere del gameplay. Questo con l'ausilio di un'interfaccia sostanzialmente impeccabile, che riesce ad offrire all'utente tutte le informazioni necessarie (come l'arrivo di un colpo particolarmente potente o la presenza di un oggetto interattivo) senza compromettere il taglio filmico dell'insieme.



Tra i pregi del titolo troviamo inoltre un comparto sonoro di ottima fattura, specialmente per ciò che concerne l'effettistica legata al combattimento. Malgrado qualche occasionale incidente, anche la gestione della telecamera si dimostra all'altezza delle ambizioni ludiche di Slocap, e contribuisce a valorizzare il dinamismo del combat system con la complicità di un sistema di puntamento automatico sorprendentemente funzionale.