Silica: un coraggioso ibrido tra strategia in tempo reale e sparatutto

Dobbiamo ammetterlo. Lo scetticismo con cui abbiamo accolto l'annuncio di Silica deriva in gran parte dai numerosi titoli che in passato hanno cercato di proporre una formula simile. Natural Selection 2, multiplayer cooperativo del 2012 il cui supporto è ufficialmente terminato quest'anno, è con tutta probabilità quello in grado di integrare con maggior successo le dinamiche tipiche dei generi sparatutto e RTS (qui la recensione di Natural Selection 2).



Silica, primo progetto del nuovo programma Bohemia Incubator, vuole fare proprio questo: riuscire a soddisfare sia gli strateghi, sia i fan degli shooter concitati. Abbiamo avuto la possibilità di provare il gioco, realizzato principalmente da un unico sviluppatore (il Martin Melichárek già responsabile di Take on Mars). Ebbene, al netto dei suoi scenari dal grande impatto visivo, troviamo che Silica necessiti ancora di determinate migliorie sul fronte ludico, come stiamo per vedere.

Science fiction classica

Se la fusione di generi può sembrare audace, le premesse narrative lo sono un po' meno. Ci troviamo tre secoli nel futuro, il teletrasporto è diventato realtà e ha permesso la colonizzazione di esopianeti. Su uno di questi, il desertico Baltarus, viene scoperto il Balterium, un minerale cristallino che se raffinato riesce a generare una incredibile quantità di energia utile al rifornimento di veicoli e infrastrutture per il viaggio interstellare.

Due fazioni quindi cominciano a lottare tra loro per impossessarsi di questo prezioso materiale. Parliamo dei Sol, gli umani del sistema solare, e dei Centauri, provenienti dall'omonimo sistema stellare. Per quanto inospitali possano apparire le distese di sabbia di Baltarus, la fantascienza moderna ci insegna che anche in luoghi simili possono annidarsi forme di vita, e spesso tutt'altro che docili.



Sui due schieramenti infatti si abbatterà la furia degli insettoidi nativi del pianeta al momento chiamati genericamente "alieni", che tenteranno in ogni modo di eliminare gli invasori umani. Le tematiche trattate insomma sanno un po' di già visto, e la storia richiama a più riprese sia Dune che Starship Troopers (peraltro citati esplicitamente come fonti di ispirazione del progetto). In compenso le vicende vengono raccontate attraverso illustrazioni d'effetto, e pure le ambientazioni - quando abbiamo avviato la partita - hanno saputo colpirici.

La cura riposta nella creazione degli scenari è palpabile, ed apprezzabile in modo differente in base a come si vuole giocare. Silica infatti divide i giocatori in due ruoli ben distinti per ogni match: se decidiamo di operare come comandanti, dobbiamo abbracciare la dimensione RTS con visuale dall'alto, costruire edifici per reclutare le unità e inviare queste ultime in ricognizione o in battaglia. Scegliere la fanteria invece vuol dire calarsi nei panni di un soldato appartenente a uno dei gruppi armati in campo, con telecamera in prima persona e fucile alla mano. Ebbene, è proprio in quest'ultima modalità che il setting rende al meglio, tra edifici maestosi e i mezzi addetti alla raccolta del minerale. La prima volta che abbiamo scorto in lontananza una mietitrice di Balterium siamo rimasti affascinati dal panorama alieno davanti ai nostri occhi: giganteschi macchinari contrapposti all'arida monotonia di un deserto cocente non hanno potuto far altro che riportare alla mente le trasposizioni cinematografiche della saga di Frank Herbert. Al momento, purtroppo, l'immensità delle mappe di gioco è la vera croce e delizia di Silica.



Da un lato la loro vastità rende al meglio l'imponenza di strutture e veicoli, dall'altro però basta allontanarsi dalla base per ritrovarsi in ambienti piatti e vuoti. I livelli a disposizione al momento sono quattro, e non presentano elementi procedurali. Col tempo, come confermatoci dallo sviluppatore, verranno arricchiti con più elementi naturali e artificiali per differenziare i campi di battaglia.

Più azione, meno tattica

Ogni dettaglio che abbiamo ammirato nella dimensione da sparatutto è fedelmente riproposto anche in quella RTS. Assumendo il ruolo di comandante avremo infatti una panoramica completa della mappa e dovremo inviare le nostre unità in esplorazione, in modo da dipanare la classica nebbia di guerra, visibile solo in questa modalità. Tuttavia, almeno nella nostra prova, ci è parso che la componente strategica non abbia ricevuto le maggiori attenzioni.

Nei panni del capo delle truppe infatti le attività solo al momento piuttosto limitate. Poco sopra abbiamo citato le costruzioni degli edifici e il reclutamento delle unità, e a queste possiamo aggiugnere la sola possibilità di assegnare obiettivi ai nostri compagni reali "del mondo FPS" o ai soldati mossi dall'IA. Dovremo quindi indicare loro dove dirigersi, quale gruppo nemico attaccare o i veicoli di cui prendere il controllo. In aggiunta, le strutture costruibili si contano al momento sulle dita di una mano. Cominciamo dalla raffineria, con cui può essere creata una mietitrice per raccogliere il Balterium (l'unica risorsa del gioco attualmente disponibile), la caserma e la fabbrica di veicoli, atte al reclutamento di diversi tipi di unità in base alla tecnologia sbloccata nel centro di ricerca. Infine c'è la stazione radar, con cui espandere la propria visuale strategica. Chiunque prenda le redini tattiche dei match, insomma, si troverà a eseguire un numero ridotto di azioni, anche ripetitive, se vogliamo escludere il costante scouting della mappa per supportare i compagni sul campo di battaglia. Non ci stupisce il fatto che durante la nostra prova multiplayer nessuno abbia voluto assumere il ruolo di comandante, preferendo l'azione della modalità first person shooter. La direzione delle operazioni quindi è stata affidata all'IA, con risultati non esattamente ottimali, come stiamo per vedere.



Silica farà il suo debutto in Early Access, fase questa che dovrebbe durare attorno ai 12 mesi. All'approfondimento della componente strategica, sarà affiancato un sostanziale sviluppo dell'intelligenza artificiale, che al momento non tiene conto dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati ai giocatori prima di affidarne loro degli altri. Il risultato è quello di ritrovarsi spesso rimbalzati da un compito all'altro e finire così per ignorare completamente le indicazioni del comandante.

A complicare la vita delle unità in campo è inoltre la vastità degli ambienti e le distanze da percorrere in modalità FPS, su cui dobbiamo necessariamente tornare ad aprire una parentesi. Ad oggi l'unico modo per raggiungere efficacemente un punto della mappa distante chilometri è tramite le stazioni di teletrasporto, disponibili in ciascuna delle nostre basi. In questo modo potremo spostarci rapidamente fino alla prima linea della battaglia in modo istantaneo. L'unica alternativa efficace è quella di impossessarsi di un veicolo, a meno che non si voglia vagare per decine di minuti in uno spoglio deserto.



Ma anche il semplice ottenimento di un mezzo viene complicato dalla lentezza dei soldati: ci siamo trovati in più di un'occasione a rincorrere senza successo un carro armato o un fuoristrada blindato nella speranza di salirvi a bordo, senza alcun modo per comunicare all'intelligenza artificiale di assegnarci il suo comando, se non quando a pochi metri da esso. Se consideriamo poi che il parco macchine ospita soprattutto corazzati molto pesanti, e quindi dalla manovrabilità assai difficoltosa, spostarsi nei livelli è un altro punto dolente al momento. Lo sviluppatore ha intenzione di inserire il trasporto e gli scontri aerei (al momento assenti), che speriamo possano offrire ulteriore varietà situazionale e attenuare i grattacapi in merito agli attraversamenti delle mappe.

Amico o nemico?

Le tipologie di match a cui sarà possibile accedere sono tre, a partire da Prospector, che è una sorta di tutorial single player al mondo di Silica. C'è poi Strategy, ossia le partite miste RTS/FPS fino a 12 giocatori e infine la modalità Arena, un tutti-contro-tutti fino a 36 utenti. Se distinguere un soldato umano da un granchio volante di 10 metri è facile, non possiamo dire lo stesso quando il nemico appartiene alla nostra stessa specie.

Un problema non da poco visto che gli scontri possono vedere fino a tre fazioni battagliare tra loro. Nel caso degli schieramenti di Sol e Centauri manca insomma una caratterizzazione capace di separarle dal punto di vista estetico. Tutte le loro unità tendono ad assomigliarsi un po' troppo, un bel grattacapo nelle fasi più concitate, soprattutto quando appunto non bisogna affrontare uno sciame di alieni, ma un carrarmato di cui non è affatto semplice stabilire la provenienza.



A semplificare il coordinamento tattico ci penserà la chat vocale, che sarà implementata a un certo punto dell'Early Access. In futuro inoltre anche coloro che giocano in modalità FPS potranno chiedere supporto in forma di rinforzi o indicare i punti di interesse sulla mappa. Allo stato attuale delle cose infatti queste possibilità sono esclusivamente del comandante. Al momento i combattenti di Sol e Centauri sono quelli che presentano la maggior varietà.

Scout e unità d'assalto utilizzano diverse mitragliatrici, i cecchini imbracciano un fucile di precisione e i corazzati possono ricorrere a un fido lanciagranate. Non mancano i mezzi di terra, e oltre a quelli già citati menzioniamo anche i carri lanciamissili. Gli alieni presentano una scelta ridotta in tal senso: oltre agli operai utilizzabili come forza lavoro avremo a disposizione anche i cacciatori e gli imponenti Goliath. L'aspetto di queste creature ci è piaciuto non poco e anche le loro dimensioni ci hanno impressionato. Trovarsi faccia a faccia con un Goliath, seppur a bordo di un carro armato, non è assolutamente piacevole. Data la dimensione delle mappe, in pochi frangenti ci siamo trovati a combattere con le armi da fuoco e non a bordo dei mezzi. In sostanza, del feeling delle armi torneremo a parlare in futuro ma possiamo dirvi che al momento non ci è dispiaciuto, merito anche dei gradevoli effetti visivi legati a colpi ed esplosioni. Purtroppo però i nemici non reagiscono minimamente ai proiettili che li raggiungono, almeno fin quando non cadono a terra morti. Anche le movenze di alieni e fanteria ci sono parse ancora piuttosto grezze, e speriamo che in futuro possano ricevere i necessari aggiustamenti.