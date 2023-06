Six Days in Fallujah: uno sparatutto che cerca il realismo, ma ci riesce?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Ormai siamo abituati alla violenza nei videogiochi, al punto da non stupirci di fronte a produzioni come Mortal Kombat 1 e le sue Fatality (qui la nostra prova di Mortal Kombat 1), vero e proprio punto di forza della creatura di Netherrealm Studios. Eppure questa componente può essere trattata in modo diametralmente opposto, proprio come da noi sperimentato durante la prova di Six Days in Fallujah.



Il simulatore di guerra è arrivato in Early Access dopo una latitanza durata anni, forte di una serie di documenti filmati in cui si possono ascoltare le parole di chi ha preso parte in prima persona alla Seconda Battaglia di Fallujah nel 2004. E, al netto di alcuni problemi, dobbiamo ammettere che il titolo Highwire Games è riuscito a farci soffermare su aspetti a cui solitamente non badiamo molto nei conflitti virtuali. Scopriamo il perché avventurandoci negli orrori di quella che viene definita ancora oggi la battaglia più sanguinosa dell'intera guerra d'Iraq.

War never changes

Prima di mettere un fucile tra le mani del giocatore, Six Days in Fallujah propone due brevi video-documentari, che alternano materiale filmato sul posto dai reporter e le testimonianze dei veterani e dei civili che hanno vissuto sulla propria pelle quei momenti difficili. Si tratta di pochi minuti assemblati con l'obiettivo di limare i confini tra giocatore e personaggio, per fargli vivere le situazioni proposte con un'angoscia e un coinvolgimento che normalmente non proverebbe in altri sparatutto dall'impostazione più leggera.

Quando si inizia a giocare sembra davvero di immergersi nei racconti ascoltati poco prima, sebbene il taglio "narrativo" dell'esperienza non si allontani in maniera davvero significativa dalla partigianeria di molti congeneri, con una certa tendenza alla glorificazione delle gesta umane ed eroiche dei soldati a stelle e strisce. Malgrado le premesse, insomma, non vi aspettate di vedere inscenata alcuna ambiguità morale, poiché l'invito all'empatia trasmesso dal gioco si muove in un'unica direzione, mancando di mostrare con convinzione "l'altra faccia della medaglia" che c'è in ogni conflitto. Una volta in missione con altri tre utenti, l'obiettivo è quello di farsi strada fra gli edifici senza avere nemmeno la più lontana idea di cosa possa trovarsi al loro interno. A tratti sembra quasi di avere per le mani un horror, ma senza entità sovrannaturali: ogni passo richiede un'attenta riflessione, poiché dietro una porta potrebbe esserci un nemico pronto a premere il grilletto prima di noi e porre immediatamente fine all'operazione.

La sensazione di pericolo è costante, che ci si trovi all'aperto o al chiuso, visto che i colpi di mortaio cadono anche in maniera casuale e restare troppo allo scoperto potrebbe essere fatale. Dopotutto qui non ci sono UAV pronti a fornirci supporto, droni che attaccano al posto nostro o elicotteri che radono al suolo strutture piene zeppe di bersagli. L'unico alleato è un piccolo mezzo corazzato su cui vi sono un po' di scorte extra per chi termina i caricatori troppo in fretta e due soldati di riserva che fungono da ‘vite extra' per chi soccombe al fuoco nemico prima della fine della missione. In Six Days in Fallujah non è contemplata la benché minima esitazione e il solo modo per uscirne senza un proiettile piantato in testa è quello di agire in perfetta sintonia con il resto del team.

Non è il solito milsim

L'elemento che più ci ha stupito di Six Days in Fallujah è il gameplay, poiché siamo di fronte ad un prodotto che non sembra voler fare della complessità il suo punto di forza. A differenza di produzioni come Arma o Escape From Tarkov, che richiedono al giocatore di apprendere combinazioni articolate di tasti per compiere un ampio ventaglio di azioni, qui è tutto piuttosto semplice e immediato, tanto che è possibile scendere in campo anche senza aver esplorato la sezione relativa all'addestramento.

Tutto ciò che riguarda l'uso delle bocche da fuoco è identico alla stragrande maggioranza degli altri sparatutto e i comandi aggiuntivi di cui tener conto, come quelli per decidere in che modo irrompere in un edificio, sono chiari grazie alle istruzioni che appaiono a schermo quando il protagonista è in prossimità di una porta da aprire. A rendere l'esperienza più coinvolgente ci pensa poi il peculiare sistema di comunicazione con i membri della squadra: lo scambio di battute avviene con la radio, che si attiva tramite la pressione di un tasto. Mentre il nostro soldato apre il canale vocale per parlare e tiene la mano sul dispositivo, diventa impossibile eseguire altre azioni. Questo significa che potrebbero verificarsi situazioni in cui occorre valutare con attenzione se concentrarsi su eventuali bersagli o comunicare con i compagni.



Per quel che concerne il gunplay, abbiamo notato con piacere che è meno macchinoso e lento di altri esponenti del genere milsim. Il team di sviluppo sembra aver avuto successo nel rendere credibile il comportamento delle armi senza però rinunciare ad una certa fluidità (che solitamente non fa parte dei giochi simulativi). Questo fa sì che Six Days in Fallujah non sia un prodotto inavvicinabile, ma non vogliamo che ci siano fraintendimenti: il gioco ad opera di Highwire Games ha un livello di sfida particolarmente elevato e, almeno per il momento, non vi è modo alcuno per ritoccarlo verso il basso.

Tra cecchini appostati sui tetti e i colpi di mortaio che piovono in ogni dove, ci sono buone probabilità che la missione giunga al termine dopo pochi istanti dal suo inizio. L'IA che muove i nemici non è rivoluzionaria, ma riesce comunque a stupire per alcuni dei loro comportamenti. Ci è capitato che qualcuno ci sorprendesse alle spalle durante la pulizia di un palazzo o che, notando la luce emessa dalla torcia sul fucile, si accorgesse in anticipo della nostra presenza e predisponesse l'arma a far fuoco. Abbiamo apprezzato molto anche il modo in cui viene gestito il fumo, che sia esso generato dalle granate apposite o dalla polvere sollevata in seguito ad un'esplosione, che rende gli interni ancora più pericolosi per via della scarsa visibilità.

C'è un disperato bisogno di contenuti

Al netto del lavoro svolto dal team di sviluppo con la ricetta ludica - che ci è parso efficace - non possiamo ritenerci pienamente soddisfatti dello stato in cui versa il gioco a pochi giorni dal lancio dell'Early Access.

Il più grosso problema dello sparatutto consiste nella carenza di contenuti, poiché ad oggi è possibile sperimentare una sola missione con obiettivi randomici e forzatamente online, poiché l'IA dei soldati alleati non è ancora stata implementata. Si tratta di una limitazione enorme che va ad inficiare la godibilità dell'esperienza di chi non dispone di un gruppo: i tempi per il matchmaking sono lunghissimi e, nemmeno a dirlo, condividere un simile prodotto con utenti casuali non è il massimo. Bisogna anche tener conto che la chat testuale è completamente assente, il che rappresenta un ostacolo gigantesco per chi prova a giocare tramite matchmaking. Come già detto, il titolo Highwire Games richiede che i membri dell'unità agiscano all'unisono ed è impossibile farlo con dei compagni che corrono a destra e a manca o che abbandonano di fronte alla prima difficoltà. Dal momento che non esistono server dedicati e un elemento del team funge da host, abbiamo anche riscontrato episodi di lag e disconnessioni a causa dell'uscita del capogruppo. Manca tra l'altro la possibilità di selezionare il loadout, che viene assegnato in maniera randomica. Questo significa che potreste ritrovarvi nei panni del soldato armato di LMG senza volerlo, mentre i più fortunati potranno impugnare il fucile d'assalto con tanto di mirino per attaccare anche i bersagli più distanti.



L'unica nota positiva riguarda la presenza di un elemento procedurale, che ha reso ogni nostra partita differente dalle altre. Sebbene gli edifici siano stati creati a mano dagli sviluppatori, il modo in cui vengono collocati in giro per lo scenario è casuale. Lo stesso vale per gli interni, con varie configurazioni pensate per offrire un diverso posizionamento di stanze, barricate e altri elementi.

Tra palazzi di varie dimensioni e piazze (sempre complicate da attraversare per via dei cecchini) situati in punti casuali, l'approccio alla missione deve necessariamente cambiare. Detto questo, ci riserviamo di testare il gioco in futuro per valutare l'effettiva tenuta sul lungo periodo di queste soluzioni procedurali. È stato inoltre svolto un lavoro eccezionale con il comparto audio, poiché ogni singolo rumore si diffonde in maniera coerente con l'ambiente circostante: il comportamento dei suoni negli scenari al chiuso poi è incredibilmente realistico.





Grafica e animazioni

Purtroppo, al momento il comparto animazioni ci ha lasciato con non pochi dubbi. Sia i militari che i terroristi si muovono in modo goffo e a farne le spese è il coinvolgimento. Sul fronte grafico, Six Days in Fallujah si difende molto bene quando si parla degli scenari, curati nei minimi dettagli e arricchiti da texture in alta definizione che rendono molto realistici soprattutto gli esterni.

Dobbiamo però constatare che l'interazione ambientale è davvero risibile ed è possibile solo distruggere piccole porzioni delle porte in legno e un numero assai limitato di suppellettili, ma la stragrande maggioranza degli interni non reagisce minimamente al piombo o alle esplosioni. Ci sono piaciuti meno rispetto al setting i modelli di armi e personaggi, anche aumentando la qualità visiva nelle poche impostazioni al momento disponibili.

In ogni caso gli sviluppatori si stanno dimostrando abbastanza ricettivi nei confronti dei feedback e hanno già pubblicato una prima patch che ha introdotto il FOV slider e altre piccole migliorie al gameplay. Speriamo quindi che il supporto sia costante e che possa non solo addizionare contenuti ma anche limare spigoli evidenti.



Pensiamo agli artefatti grafici dovuti al sistema di illuminazione, alle compenetrazioni poligonali, e alla qualità generale dell'interfaccia. In conclusione, Six Days in Fallujah è, almeno per il momento, una costosa demo, il cui scopo è quello di mettere in evidenza le grandi potenzialità di un prodotto che speriamo possa ampliarsi e raggiungere la sua forma finale il prima possibile.