Slaps and Beans 2: schiaffi e fagioli con Bud Spencer e Terence Hill

Da bravi appassionati del leggendario duo cinematografico, non vedevamo l'ora di provare un gioco in particolare alla Gamescom 2022: Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 (a proposito, qui trovate la recensione del primo Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans). Ecco perché abbiamo partecipato a una presentazione tenuta dai ragazzi di Inin Games, che oltre ad averci fatto provare una breve sezione del titolo a firma di Trinity Team, ci hanno fatto dare un'occhiata ad alcuni altri giochi della loro lineup. Per non farci mancare nulla siamo anche riusciti a scambiare quattro chiacchiere con gli sviluppatori di "Schiaffi e Fagioli 2", i quali ci hanno svelato alcuni dettagli decisamente interessanti sulla produzione.

Mazzate a più non posso

Inin Games si impegna a supportare progetti piccoli ma realizzati con passione, dall'anima spiccatamente arcade e adatti per tutta la famiglia. Spesso in grado di offrire un divertimento immediato e di strappare sorrisi, questi titoli vanno a comporre un'offerta variegata, che comprende un nuovo e coloratissimo Puzzle Bubble, Blood e Teef - un action adventure 2D disegnato a mano e realizzato dai creatori di quella piccola perla di Guns, Gore & Cannoli - e lo stesso Slaps and Beans 2.

Inin si è avvicinata al sequel sia per la fama dei suoi protagonisti, sia perché ha molto apprezzato il mix tra scazzottate co-op e sezioni da party game, chiaramente legate ai minigiochi. Questo seguito infatti vanterà un numero importante di minigame competitivi, si pensi alla mangiata pantagruelica vista nel trailer d'annuncio, affrontabili fino a un massimo di quattro giocatori (la campagna invece potrà essere vissuta in compagnia di un amico). Il beat ‘em up a scorrimento orizzontale ci chiamerà a vivere un viaggio inedito, pieno di scene ispirate a pellicole leggendarie ma anche di reinterpretazioni e nuove idee. Naufragati in Africa, in un prologo, a la Banana Joe, Bud e Terence salvano un villaggio dall'assalto di un gruppo di loschi figuri e poi provano a salpare su di una chiatta per tornare a casa ma con scarsi risultati. In un viaggio attorno al globo, che non mancherà di farci visitare Miami nelle vesti di agenti sotto copertura, o di metterci faccia a faccia con ninja, soldati e gangster, dovremo sventare i piani di un misterioso cattivone dall'identità sconosciuta.



Ci auguriamo insomma che gli eventi narrati possano rivelarsi gradevoli e non un semplice remix di scene iconiche tratte dai film più famosi del duo. Per quanto concerne la componente ludica, ci è stato permesso di provare due brevi sezioni in game, tratte da una versione assolutamente acerba del codice. Nella sala da bowling ad esempio abbiamo affrontato una prima scazzottata, servendoci anche di oggetti presenti nello scenario come stecche da biliardo e sgabelli.



A tal proposito, Bud può sollevare senza problemi gli elementi più pesanti, mentre Terence si serve in modo creativo dell'ambiente attorno a sé. Per fare un paio di esempi, può fare perno sulla stecca per scagliare un violento calcio volante ai malcapitati, oppure aggrapparsi ai pali per assestar loro una doppia pedata.

Dotato di attacchi veloci e pesanti molto rapidi (c'è anche l'iconica scarica di schiaffoni), ha cessato d'essere la versione più agile di Bud vista nel primo capitolo, per abbracciare uno stile ben riconoscibile e molto più fedele a quello della sua controparte in carne e ossa. Di contro, il gigante buono è stato reso un vero e proprio tank, incapace di fare particolari acrobazie o di schivare gli attacchi, ma in grado al contempo di parare i colpi con una facilità disarmante.



Raggiungere il nemico con la tradizionale doppia manata sulle orecchie di Spencer è a dir poco soddisfacente, anche per alcune accortezze sul fronte scenico. Le animazioni degli avversari legate alle reazioni ai colpi incassati ci sono sembrate molto più variegate, vista anche la presenza di diverse tipologie di sgherri per far avvertire un senso di progressione nei livelli.



Artisti marziali e appassionati di movenze tanto acrobatiche quanto indiscutibilmente inutili, i ninja di Chinatown, l'altro stage che abbiamo esplorato, sono dotati di un approccio offensivo ben distinto da quello degli avversari standard.

In attesa di ottenere delucidazioni sui potenziamenti ad hoc per i protagonisti, che se gestiti nel modo corretto potrebbero effettivamente portare un pizzico di varietà in più all'avventura, possiamo confermarvi la presenza dei pezzi intramontabili degli Oliver Onions e il fatto che la presentazione visiva abbia ricevuto degli aggiustamenti, con una pixel art ancor più rifinita. Chiaramente la nostra breve prova non ci ha permette di esprimere giudizi sull'operato di Trinity Team, ma restiamo sinceramente curiosi di scoprire quali sorprese il gioco abbia in serbo per noi.

A tu per tu con Trinity Team

Nel chiacchierare con gli sviluppatori abbiamo appreso delle curiosità interessanti sulle caratteristiche del beat ‘em up, che ad esempio vedrà comparire in veste di NPC e perfino boss alcuni dei donatori che hanno creduto nel progetto.

In un determinato caso, Trinity Team ha sfruttato un fumatore di sigari professionista per farne la "spia dell'Avana", così da introdurla nel racconto. Sia per costrizioni legate al materiale originale, che per la voglia di proporre al pubblico qualcosa di nuovo - c'è infatti la volontà di rendere godibile Slaps and Beans 2 anche a coloro che non sono cresciuti con Bud Spencer e Terence Hill - gli addetti ai lavori hanno mischiato le carte in tavola, riunendo nemici provenienti da film differenti come I Due Superpiedi Quasi Piatti e Nati con la Camicia. In questo senso, ci hanno detto che sono attualmente in trattativa per offrire nuove sorprese e piccole chicche proprie dell'universo cinematografico, ma non hanno approfondito la cosa.



In aggiunta al processo di razionalizzazione delle meccaniche di gameplay, legato anche alla limatura di tutti quegli elementi che per mancanza di fondi e tempo non sono stati pienamente sviluppati nel primo Slaps and Beans, Trinity Team ha investito anche sul fronte del doppiaggio. Per la versione tedesca ad esempio ha chiesto l'aiuto del doppiatore ufficiale di Terence Hill, mentre per quella italiana si è assicurata il contributo di Michele Gammino, che oltre ad aver già prestato la voce a Terence ha doppiato attori del calibro di Harrison Ford e Kevin Costner, giusto per fare qualche nome.

A quanto pare anche chi ha interpretato Bud Spencer ha fatto un buon lavoro ed è per questo che siamo curiosi di sentir parlare i due eroi in una demo più avanzata. Il nuovo viaggio all'insegna di scorpacciate e scazzottate arriverà nel 2023 e, viste le premesse incoraggianti, c'è da attenderlo con ansia.