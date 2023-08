Sonic Superstars corre alla Gamescom, anche in coop: tra passato e futuro

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Siamo corsi a testare nuovamente Sonic Superstars alla GamesCom 2023, perché la nostra precedente prova su strada alla Summer Game Fest di giugno (recuperate qui le nostre impressioni dopo aver provato Sonic Superstars) ci aveva deliziato a tal punto da volerne di più, il prima possibile. Vero è che non manca molto alla release del gioco, che arriverà sui nostri scaffali il 28 settembre. Eppure, SEGA ha voluto comunque accontentarci con un altro hands-on, tra le mura della Koelnmesse. La demo ci ha confermato le tante sensazioni positive di due mesi fa, impreziosita peraltro da un'interessante conversazione con i due produttori Takashi Iizuka e Naoto Ohshima.

Level design, poteri e Bonus Stage: tra passato e futuro

La filosofia alla base di Sonic Superstar, come abbiamo già ribadito in passato, è di scrivere una lettera d'amore ai pilastri della serie, e al tempo stesso di guardare al futuro abbandonando l'iconica pixel art in favore di una cornice visiva più cartoonesca e al passo coi tempi.

Con ciò non intendiamo certo ripudiare i fasti di una volta, tant'è che la nostra recensione di Sonic Origins Plus testimonia proprio il fatto che il nostro amato porcospino riesca sempre a dare il meglio di sé lontano dalla formula tridimensionale (ma la nostra recensione di Sonic Frontiers, tutto sommato, racconta che qualcosa di buono c'è). In ogni caso, il nostro recente contatto con Sonic Superstars non ha fatto altro che confermarci le potenzialità di questo progetto, proprio a partire da un'intelaiatura grafica che punta sullo straordinario mondo colorato di SEGA. Qualche innovazione inoltre arricchisce l'impasto ludico di base: una maggiore varietà nella caratterizzazione dei quattro personaggi giocabili, l'introduzione dei poteri derivati dagli Smeraldi del Caos e soprattutto un level design che valorizza pienamente il cuore pulsante del franchise. Velocità, frenesia e creatività, tre punti chiave a cui gli stage della produzione rendono onore. Durante la nostra prova abbiamo corso a tutta velocità in due zone a dir poco deliziose: la Pinball Carnival, caratterizzata da un'atmosfera circense sopra le righe, e la Cyber Station, un'esplosione di stile in cui una direzione artistica dai toni cyberpunk dà vita a una gradevole pixel art.



A tal proposito, la dicotomia tra "nuovo" e "classico" è stata a lungo oggetto di studio del team di sviluppo, come ci ha spiegato Ohshima-san: "abbiamo passato molto tempo nel ragionare su come restituire il feeling dei primi giochi della serie, pur creando qualcosa di innovativo. Da lì il nostro team ha iniziato a buttar giù delle bozze esattamente come avvenne per ‘Sonic The Hedgehog', lavorando manualmente su alcune tavole come se stesse realizzando un fumetto su cui prendevano vita idee di gameplay.

Ogni giorno, nel nostro studio, venivano realizzate da 10 a 20 slide del genere, un lavoro che ovviamente si sommava allo sviluppo concreto del gioco. Eppure, anche a fronte delle innumerevoli ore giornaliere dedicate a questo processo creativo, ci siamo divertiti nella ricerca del miglior design possibile. Ovviamente non sempre le idee messe su carta potevano funzionare a dovere per la nostra formula di gameplay, di conseguenza si è trattato di una fase di gestazione molto dinamica".



Tutto urla amore incondizionato per i bei tempi che furono, inclusa la costruzione dei Bonus Stage, come sempre disseminati in lungo e largo per massimizzare la raccolta di monete e oggetti speciali. In verità, i minigiochi bonus non sembrano particolarmente impegnativi. Ne abbiamo incontrati due in particolare: uno in 3D in cui è necessario "dondolare" fino a raggiungere uno Smeraldo che conferisce poteri, e un altro in cui ci siamo ritrovati a rimbalzare da un angolo all'altro della zona dedicata come fossimo in un flipper in costante movimento, chiamati peraltro ad attivare passaggi ad incastro per raggiungere l'obiettivo finale.

Nonostante la "dimensione flipper" ci abbia messo di fronte a puzzle sempre più impegnativi, la filosofia del team mira a omaggiare i Bonus Stage dei primi Sonic puntando soprattutto sulla spettacolarità: "I Bonus Stage di Superstar nascono con l'intento di omaggiare Sonic 1, e il bello è che questi livelli speciali vi restituiranno davvero lo stesso feeling di quelli classici, solo con quel "quid" in più che ci si aspetterebbe da un titolo moderno. Non si tratta solo di aver dato nuova linfa al design di questi stage, ma anche di avergli dato quel tocco di sfida in più derivato dal fatto che sono suddivisi in varie fasi.



Abbiamo cercato di ricreare le stesse sensazioni del classico: l'idea di saltare dal 2D alla tridimensionalità per questi piccoli scampoli di gameplay, qualcosa che all'epoca era davvero difficile da concepire, adesso viene impreziosita da una buona dose di spettacolarità. Abbiamo anche cercato di non rendere questi frangenti troppo proibitivi, perché pensiamo che il loro focus sia l'immediatezza che si accompagna alla semplicità in nome del divertimento".

Per quanto concerne le meccaniche di gameplay, abbiamo dato uno sguardo a ben quattro dei sette poteri derivati dagli Emerald Chaos: la demo metteva a nostra disposizione le skill di Acqua, Avatar, Bullet e Visione. Se i primi due ci erano già noti - permettevano rispettivamente di sfruttare le superfici acquatiche per spostarsi con più facilità e di evocare orde di cloni capaci di colpire ogni elemento su schermo - i restanti ci hanno fornito un ulteriore assaggio della varietà ludica alla base dell'esperienza. Bullet, ad esempio, permette di muoversi a mezz'aria e di catapultarsi contro i nemici con la forza di una meteora, mentre Visione rende visibili tutti gli oggetti nascosti all'interno dello scenario. Abbiamo apprezzato lo spirito con cui SEGA ha implementato queste abilità: i poteri non sono fondamentali ai fini dell'avanzamento, ma rappresentano un elemento accessorio per chi vuole sperimentare nuove soluzioni con cui sfrecciare attraverso le Zone.



E il motivo è semplice, come ha ribadito Iizuka-san: "è opportuno ricordarvi che i poteri degli Smeraldi del Caos rappresentano una feature del tutto opzionale: non sarà obbligatorio usarli per superare determinati ostacoli e gli amanti del gameplay classico potranno anche terminare l'avventura senza scatenarli nemmeno una volta. Averli a disposizione vi darà semplicemente quel tocco di divertimento in più per aggiungere ulteriore pepe al vostro modo di giocare".

Sfrecciare in co-op

Lo scopo principale della demo provata a Colonia era di farci sperimentare la modalità multiplayer. Giocare in co-op con la giusta sintonia impreziosisce il gameplay con una discreta dose di divertimento e follia aggiuntivi, ma espone anche ad una potenziale problematica: rendere l'azione su schermo poco leggibile. A causa della grande velocità, il rischio è che gli utenti meno fulminei si perdano in un caos di colori e frenesia.

Eppure, divertirsi in due, tre o in quattro è certamente un'occasione da non lasciarsi sfuggire. La modalità cooperativa, in ogni caso, non rappresenta il fulcro dell'esperienza. Un po' come per gli Emerald Chaos, si tratta di una componente aggiuntiva che non snatura in alcun modo l'anima single player della produzione.



E questo Takashi Iizuka ha voluto sottolinearlo a più riprese: "Sonic è principalmente single player, puoi completarlo da solo dall'inizio alla fine, ma in qualunque momento della partita chiunque può unirsi a te e accompagnarti nell'avventura. Con Superstar abbiamo cercato di adottare un approccio che guardasse anche ai casual gamer, a coloro che vogliono divertirsi con amici e familiari. Questo era, in sostanza, l'obiettivo e la filosofia della modalità multiplayer. Giocare insieme sul divano, chiacchierare durante la partita e sfrecciare in compagnia, ma anche supportarsi a vicenda durante l'avanzamento lungo i livelli".

Iizuka-san ha voluto specificare che SEGA non aveva alcuna intenzione di "tradire" l'enorme platea di appassionati che da sempre ama Sonic per l'esperienza in singolo. Eppure, al tempo stesso, la necessità creativa era quella di dar vita ad un'opera che avesse un sapore nuovo. La co-op in Superstars è dunque una dimensione votata alla condivisione, ma l'obiettivo degli addetti ai lavori è rimasto quello di sempre: correre in solitaria, dall'inizio alla fine, con la possibilità di farlo in compagnia per condividere una grande avventura.