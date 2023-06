Sonic Superstars: una corsa rapidissima tra passato e futuro

"La formula in 2D di Sonic aveva bisogno di una rinfrescata. In fondo, il formato bidimensionale side-scrolling è quello che i nostri fan amano tantissimo. Eppure, quando mostriamo i giochi di Sonic in 2D ai bambini, beh...vengono considerati retro games. La pixel art, insomma, li fa sembrare vecchi ai loro occhi. Ecco, volevamo presentare l'opera che tutti volevano, ma con una veste moderna. Far capire loro che si tratta di un prodotto nuovo a tutti gli effetti. Sonic Superstars è un classico gioco di Sonic che le persone non considereranno rétro". Non c'è niente di più esaustivo delle parole di Takashi Iizuka per inquadrare al meglio questa nuova versione del riccio SEGA. Superstars non è però solo una reinterpretazione dell'anima più classica di Sonic: è una corsa a perdifiato tra passato e futuro, che recupera l'essenza della velocissima mascotte e la arricchisce con soluzioni ludiche innovative.

Quattro eroi, anche in cooperativa

La più grande novità di Superstars riguarda ovviamente la presenza di quattro personaggi con cui cimentarsi nei livelli multi-strato di Superstars. Ci sono Sonic, Knuckles, Amy e Tails, ognuno di loro dotato di proprie caratteristiche e abilità.

Il cuore del gameplay e del sistema di movimento resta chiaramente lo stesso per tutti, ma i singoli talenti degli eroi modificano in parte l'approccio all'avanzamento nello stage. Era importante per il team riuscire a differenziare a dovere i vari protagonisti, ma anche concepire un level design che permettesse alle abilità di Sonic e dei suoi amici di essere valorizzate pienamente. Il designer Naoto Ohshima ha unito le proprie forze con quelle di Iizuka-san per massimizzare l'esperienza classica e bilanciarla in funzione di un approccio più moderno: alla corsa del riccio blu si affianca il volo di Tails con la sua coda; Knuckles può planare e arrampicarsi sulle superfici, mentre Amy, col suo martello, riesce a far più facilmente piazza pulita degli ostacoli circostanti. Superstars può essere completato da ogni singolo personaggio, anche in cooperativa in locale fino a quattro giocatori (sfortunatamente, abbiamo potuto provare il multiplayer): è sinceramente stimolante pensare al modo in cui gli utenti potranno collaborare per trarre il massimo dagli eroi e avere la meglio, nel minor tempo possibile, sui vari stage che affronteranno.



A proposito dei livelli, ci racconta Iizuka-san che "è stato interessante partire dalla struttura classica degli stage e poi aggiungere di volta in volta alcuni elementi ambientali in funzione delle abilità specifiche dei personaggi. Ad esempio un punto sopraelevato che può essere raggiunto con maggiore facilità da Tails, oppure una parete che può essere scalata da Knuckles e così via. È stato un processo di addizione costante".

Stage, boss e poteri

I due livelli che abbiamo testato hanno tenuto del tutto fede alle parole dell'autore giapponese. Un ibrido tra classicismo e modernità, che recupera alcune soluzioni iconiche del brand per poi rielaborarle in virtù delle possibilità inedite offerte dalla ricetta ludica. Il movimento dei protagonisti diventa più ragionato, e l'impressione è che la struttura degli stage si presti a un'analisi più attenta, così come le boss fight, i cui pattern - pur nella loro cristallina semplicità - mostrano qualche guizzo da non sottovalutare, soprattutto se pensiamo che il modo di sconfiggerli potrebbe variare in base all'abilità dell'eroe che controlleremo.

Ci riserviamo l'opportunità di compiere qualche test ulteriore per valutare i possibili approcci proposti dal gameplay, ma al primo contatto la formula può dirsi già da ora promossa. Ai talenti di base di Sonic, Tails, Knuckles e Amy vanno aggiunti anche i poteri ottenibili progressivamente tramite gli immancabili Chaos Emerald. Attraversando i livelli, potremo entrare nei cosiddetti special stage, prove alternative in cui "catturare" il gioiello: nella demo abbiamo ottenuto l'abilità dell'acqua dopo aver acciuffato la gemma mentre dondolavamo in un ambiente tridimensionale.



Grazie a questo potere, i personaggi possono assumere forma liquida, risalire le cascate e nuotare sott'acqua, offrendo così ulteriori sbocchi per superare gli ostacoli. Nella pur breve versione di prova era utilizzabile anche il talento chiamato Avatar, che crea a schermo una valanga di cloni, tendenzialmente utili per travolgere i nemici. In tutto i Chaos Emerald saranno sette, ma Iizuka-san non ha voluto in alcun modo anticiparci quali altre abilità possiamo aspettarci nel gioco completo.

Una storia, più finali

A differenza di Sonic Frontiers (qui la recensione di Sonic Frontiers), in Superstars non sembra che il team abbia deciso di puntare tantissimo sulla componente narrativa. Diciamo "sembra" perché resta qualche margine di dubbio, stando a quanto raccontatoci da Takashi Iizuka: "la vicenda si ambienta sulle nuove Northstar Island, dove il Dr. Eggman ha arruolato il vecchio nemico Fang, che i fan ben conoscono, per i suoi loschi piani. Ma c'è anche un altro misterioso avversario che si unisce al duo: ecco perché il quartetto di eroi dovrà battersi contro il trio di villain.

E in base al personaggio che utilizzerete, ci saranno delle variazioni. Troverete infatti situazioni che solo uno specifico protagonista potrà vivere, e anche il finale dell'avventura cambierà a seconda di chi impersonerete". In questo modo, insomma, il team spera che gli utenti siano invogliati a rigiocare più e più volte l'esperienza, che ambisce a essere quanto più variegata possibile. Ecco perché la demo di soli 30 minuti non ci è bastata. Sonic Superstars sembra avere tanto da offrire. La sua corsa è appena iniziata.