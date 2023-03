Sons of the Forest: riuscirai a sopravvivere sull'isola dei cannibali?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5

Quando si pensa ai giochi di sopravvivenza è impossibile non tirare in ballo The Forest (ve lo ricordate? Ecco la recensione di The Forest), un prodotto che nel corso degli anni ha avuto un successo incredibile. Tra i meriti del titolo Endnight Games non vi è solo il supporto alla coop che ha reso popolare il titolo fra gli streamer, ma anche e soprattutto la presenza di un'intelligenza artificiale avanzata che rendeva l'approccio alle creature ostili diverso rispetto a qualsiasi altra produzione di questo tipo.



Con un progetto tanto riuscito fra le mani, gli sviluppatori non potevano certo rinunciare ad un sequel, intitolato Sons of the Forest, che dopo numerosi anni di lavoro è finalmente giunto esclusivamente su Steam in Accesso Anticipato, così da evolversi anche grazie al contributo degli appassionati (in maniera simile a quanto accaduto anche col precedente capitolo) e raggiungere la sua forma finale. Ovviamente non abbiamo resistito al richiamo della foresta e, non senza un po' di paura, abbiamo trascorso molto tempo sull'isola misteriosa.

Un inizio tranquillo

Ci troviamo a bordo di un elicottero e intorno a noi ci sono solo uomini in uniforme nera, probabilmente dei mercenari. Tramite lo schermo del laptop poggiato sulle gambe del protagonista, anch'esso uno di loro, si vedono i volti di alcuni esponenti della famiglia Puffton che risultano scomparsi da ormai 31 settimane.

Mentre l'elicottero procede verso l'isola sulla quale dovremo procedere con le ricerche, qualcosa va storto: per un motivo sconosciuto, un vetro del velivolo viene distrutto e il mezzo cade a picco sull'isola. L'incidente ha conseguenze disastrose per tutti, tranne che per noi, che riprendiamo i sensi su una distesa di neve a pochi metri dalla carcassa dell'elicottero.

È così che inizia la turbolenta avventura di Sons of the Forest, che già nei primi istanti di gioco mette il giocatore di fronte ad una delle meccaniche di gameplay più interessanti di questo sequel. Mentre stiamo per recuperare quel poco che rimane delle risorse appartenenti all'equipaggio, notiamo che in mezzo alla neve c'è un sopravvissuto agonizzante. Si tratta del nostro compagno di volo Kelvin, che in seguito allo schianto ha riportato danni al cervello e ha perso del tutto l'udito. Le gravi condizioni di questo personaggio non sono che un espediente per fornire al nostro sopravvissuto una sorta di fantoccio col quale comunicare tramite post-it e a cui affidare compiti di ogni tipo, che fanno la differenza per chiunque voglia giocare in single player. Mentre iniziamo a prendere confidenza con le meccaniche di gameplay rudimentali, decidiamo subito di mettere alla prova il nostro alleato e gli affidiamo un compito abbastanza arduo: raccogliere tronchi d'albero e portarli nel luogo indicato, così da avere le basi per costruire un riparo.



Senza esitare un istante, l'NPC si è diretto verso il primo albero e ha iniziato instancabilmente a tagliare e trasportare tronchi, semplificando un processo che altrimenti ci avrebbe richiesto minuti, se non addirittura ore. Certo, i movimenti dell'uomo sono un po' goffi e capita spesso che decida di posizionarsi su piccoli oggetti o luoghi improbabili, ma tutto sommato fa quel che deve e contribuisce alla causa, a prescindere da ciò che gli si chiede.



Visto che non dovevamo preoccuparci di reperire i materiali per mettere su un tetto, abbiamo subito iniziato a smanettare con il sistema di crafting, notando come la gestione dell'inventario non sia altro che una versione all'ennesima potenza di quella vista nel primo The Forest.

Il protagonista è dotato di uno speciale zaino che, all'occorrenza, si trasforma in un enorme telo perfettamente organizzato, così che ogni categoria di oggetti stia al suo posto. Pensate che l'inventario di Sons of the Forest è così grande che non riesce a starci tutto nell'inquadratura e dispone persino di un sistema di led RPG personalizzabili per consentire il ritrovamento delle risorse in qualsiasi condizione di luce.



Se il crafting cambia solo nella forma e non nella sostanza, è invece il sistema di costruzione ad aver subito un'importante rivoluzione. Endnight Games ha voluto far sì che la creatività dei giocatori non avesse paletti e oltre al ritorno del sistema classico, che permette di posizionare una sagoma per poi collocare i vari materiali utili alla costruzione, è ora possibile sbizzarrirsi nella modalità libera. Questo significa che si possono innalzare strutture di ogni forma e dimensione e l'unico limite è la vostra immaginazione. La combo fra questi due sistemi rende la meccanica di costruzione di Sons of the Forest una delle più virtuose fra quelle viste nei survival game, riuscendo anche in questo a caso a migliorare quanto fatto dal suo predecessore.

Le meraviglie dell'IA

Ma quindi Sons of the Forest è un tranquillissimo survival che racconta di come un sopravvissuto sia riuscito a cavarsela dopo un incidente? Non è esattamente così, ma prima di notare che sull'isola qualcosa non va, deve trascorrere un po' di tempo. Nel nostro caso, la situazione ha iniziato a degenerare alla luce del sole, dopo qualche giorno di sopravvivenza.

Stavamo continuando a costruire un piccolo rifugio in legno nei pressi di un ruscello, ottimo sia per bere che per procurarsi del cibo, vista la presenza di numerosi pesci. Mentre spaccavamo i tronchi in due per creare un pavimento, di fronte a noi si è palesata una donna la cui pelle era completamente bianca e il suo vestito ricoperto di sangue. Era chiaro sin da subito che non vi fosse volontà di attaccare, quindi ci siamo avvicinati, notando che sia le animazioni che lo sguardo del visitatore facevano intuire che ci stesse studiando, quasi come se volesse capire di cosa fossimo capaci.



Non ci è voluto molto prima che altri locali tornassero a farci visita, ma la seconda volta è stato tutto molto più spaventoso. L'aspetto degli amici dalle usanze alimentari insolite era decisamente più inquietante, visto che si trattava di uomini prestanti con i volti dipinti o coperti da strane maschere, e armati di lame curve o bastoni d'osso.

Insomma, questa volta era palese che le cose stessero per prendere una brutta piega. Stranamente, i loro movimenti minacciosi non si sono tramutati immediatamente in attacchi, ma ad un certo punto hanno iniziato a provocarci, provando a sottrarci un tronco pronto per diventare parte della parete del rifugio. È a quel punto che abbiamo deciso di prendere la situazione in pugno e, dopo aver tirato fuori l'accetta della dotazione di base, abbiamo colpito a morte uno degli invasori.



Se già i precedenti eventi ci avevano permesso di osservare con sorpresa i comportamenti dell'intelligenza artificiale, le conseguenze dello scontro ci hanno dato ulteriore conferma di quanto sia stata riposta cura nella realizzazione di questo aspetto della produzione. Non si tratta dei soliti avversari che passano all'improvviso da uno stato di calma piatta a quello di furia cieca, ma vi sono molteplici sfaccettature che talvolta rendono anche difficile comprendere cosa stiano per fare questi cannibali.

L'imprevedibilità caratterizza anche gli scontri e ciò che accade dopo la morte del nemico: in alcuni casi ci imploreranno di risparmiarli, in altri proveranno a fuggire e altre volte ancora potremmo assistere a scene strazianti in cui una donna abbandona il combattimento per scoppiare in lacrime sul corpo senza vita del suo compagno.



IA a parte, il combat system ci ha convinto ma presenta ancora margini di miglioramento per quello che riguarda le collisioni. Tutto sommato però, prendere i cannibali a colpi d'ascia è sufficientemente appagante, e vi è anche la probabilità che un colpo messo a segno vada a tranciare un arto o la testa del bersaglio.

Braccati nel buio

In un certo senso, la nostra avventura in Sons of the Forest ha avuto inizio col primo faccia a faccia col nemico. Ormai consci del pericolo che correvamo, siamo partiti in avanscoperta per cercare qualcosa con cui tenere a bada i locali prima che la situazione degenerasse ancor di più, non prima però di aver sgranocchiato una gamba di indigeno cotta al falò per ovviare alla momentanea carenza di pesci nel fiumiciattolo. Abbiamo quindi preso in mano il GPS, uno strumento essenziale perché non solo consente di orientarsi sull'isola, ma segnala la posizione di Kelvin, dei rifugi e di tutti gli altri punti d'interesse utili ai fini della progressione. Nel titolo Endnight Games, andare avanti significa raccogliere i gadget che sbloccano l'accesso a luoghi in cui completare missioni della storia principale e la quasi totalità della strumentazione in questione è nascosta nelle caverne. Si tratta a conti fatti di dungeon molto pericolosi e quasi del tutto privi di luce in cui la minaccia dei classici cannibali vi sembrerà il male minore. Nei meandri di queste grotte vi sono deformità ben più aggressive e pericolose di omuncoli con in mano un bastone e solo con il giusto equipaggiamento è possibile uscirne interi.



Ciò non significa che anche là fuori non vi sia alcunché da temere. Vi assicuriamo che aggirarsi per la mappa di notte rientra fra le esperienze più tese che si possano provare in un videogioco horror. Complice la fitta vegetazione e i rumori ‘molesti' emessi dai vari indigeni, ad ogni passo si ha la sensazione che vi siano svariati occhi puntati addosso: del resto una delle tante tipologie di avversari è minuta e ha movenze simili a quelle di una scimmia, tendendo a nascondersi fra i cespugli o in cima ai rami degli alberi per poi colpire all'improvviso.

Di spaventoso vi sono anche molti punti d'interesse della mappa, visto che spesso è possibile imbattersi in piccoli accampamenti dei cannibali in cui vi sono i corpi straziati delle vittime esposti come trofei e nei quali non è raro trovare creature ancora più grosse e pericolose di quelle tradizionali.

Un comparto tecnico non sempre brillante

Graficamente parlando, Sons of the Forest è un prodotto che offre un colpo d'occhio notevole. Con la giusta configurazione, vi capiterà di rimanere a bocca aperta di fronte ad alcuni scorci dell'isola, che non si avvale di alcun tipo di elemento procedurale ed è stata confezionata con cura dagli sviluppatori. Una delle caratteristiche tecniche che più ci hanno impressionato riguarda il comportamento della neve, che non solo si deforma in maniera realistica ma aumenta anche con l'arrivo delle nevicate.

Ad essere interessante è anche il passaggio delle stagioni, che impatta sia l'estetica che il gameplay, con i laghi che si ghiacciano in inverno e permettono di camminarci sopra. Per quello che riguarda armi e personaggi, tutto risulta perfettamente modellato e ogni elemento fa la sua figura a schermo.



A spezzare l'incantesimo ci pensano però le animazioni (anche quelle facciali) di buona parte dei personaggi, che spesso si mostrano poco fluide e impacciate. Malgrado la presenza di tutti gli elementi della storia - finali compresi -, il team di sviluppo ha voluto prendersi del tempo extra per limare i difetti e introdurre nuovi contenuti con aggiornamenti a cadenza regolare, scanditi da un timer ben visibile nella schermata principale.

Al momento non sono solo richiesti interventi sul versante tecnico per risolvere bug audio e glitch grafici - i quali si sono verificati con una certa frequenza nel corso della nostra esperienza -, ma anche accorgimenti che possano rendere più scorrevole l'azione di gioco. Dover richiamare lo zaino per cambiare arma o usare un consumabile è divertente nelle prime ore, ma sul lungo periodo appesantisce un po' l'andamento dell'avventura, ed inserire un sistema per il cambio rapido dell'oggetto impugnato avrebbe un impatto significativo sulla giocabilità. Per il resto, Sons of the Forest si è dimostrato anche un prodotto parecchio accessibile grazie alla quantità di opzioni utili ai fini della personalizzazione dell'esperienza di gioco. Si può modificare a proprio piacimento la difficoltà tarandola verso l'alto o verso il basso, con perfino la possibilità di rimuovere del tutto i nemici. È poi possibile cimentarsi in modalità multiplayer online con supporto ad un massimo di otto giocatori (e un solo Kelvin).



In questo modo, avremo la facoltà di mettere su una base e sconfiggere i nemici in maniera molto più semplice grazie alla presenza massiccia di sopravvissuti. Si tratta in questo caso di un'esperienza diversa, poiché vedere a schermo altri utenti con tanto di indicatore e nickname sulla testa rende tutto meno spaventoso e coinvolgente, ma al tempo stesso può garantire ore di divertimento in compagnia degli amici. Insomma, si tratta in entrambi i casi di esperienze da provare. E se avete bisogno di aiuto non dimenticate di consultare la guida con i trucchi di Sons of the Forest.