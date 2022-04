Soundfall: un dungeon crawler tutto azione a ritmo di musica

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Purtroppo il successo dei rhytm game è andato ad affievolirsi col passare del tempo e i recenti Guitar Hero Live e Rock Band 4 hanno in un certo senso sancito la ‘morte' del genere, sia perché hanno avuto un breve ciclo vitale, sia perché non sono stati seguiti da successive iterazioni dei brand. Fortunatamente però alcuni team di sviluppo hanno deciso di non demordere e, pur non proponendo giochi musicali veri e propri, si impegnano a inserire nei loro prodotti una serie di meccaniche riconducibili a quelle dei rhythm game.



È esattamente questo il caso di Soundfall, un prodotto davvero particolare che, malgrado le apparenze, potrebbe riuscire a creare il perfetto mix di generi al fine di stravolgere il modo in cui si gioca un classico action RPG. Senza indugiare oltre, scopriamo perché Soundfall è uno di quei titoli indie che non andrebbero sottovalutati.

Segui il ritmo

La nostra prova di Soundfall è avvenuta grazie a una ricca versione dimostrativa che ci ha permesso di vivere le prime ore dell'avventura e di scoprire quindi i dettagli su di una trama che ci è sembrata semplice ma funzionale. La protagonista si chiama Melody ed è una normalissima ragazza che, durante l'ascolto di un brano alla scrivania del suo PC, viene magicamente catapultata in Symphonia, un mondo coloratissimo nel quale la musica ricopre un ruolo fondamentale.

La giovane quindi si trasforma in una guerriera capace di liberare le terre di Symphonia dai Dissonanti, i temibili aggressori che le dominano, grazie a delle peculiari abilità offensive nate da elementi ludici provenienti da generi differenti. La base fondante del gameplay infatti è certamente quella di un twin stick shooter con visuale isometrica ma è stata impreziosita sia da una componente ruolistica che ricorda quella degli RPG in stile Diablo, sia da meccaniche tipiche degli hero shooter e delle esperienze a ritmo di musica.



Difatti, sebbene il gioco non richieda di premere i tasti visualizzati a schermo sullo stile di Guitar Hero (a proposito, sapete che Guitar Hero potrebbe tornare in futuro?), ciascuno degli stage ruota intono a specifiche canzoni che fanno da sottofondo musicale e a un metronomo che nella parte bassa dell'interfaccia permette di scandire i tempi del brano e agire di conseguenza. Attacchi e schivate in altre parole vanno eseguiti col giusto ritmo per tenere alto il contatore delle combo e massimizzare così il quantitativo di danni inflitti. Detto questo, premere i tasti senza seguire il brano non impedisce di eseguire le azioni ma queste diventano meno efficaci, fino a indebolire Melody e a impedirne il corretto funzionamento per qualche istante.

Sappiamo che quest'ultima potrebbe sembrare una scelta fastidiosa ma vi assicuriamo che Soundfall è divertentissimo da giocare ed è il classico titolo che, una volta entrati nel mood, riesce a catturare il giocatore fino a trascinarlo in un loop fatto di musica, colori e tanto bottino utile al potenziamento dei personaggi.



Se le armi e l'equipaggiamento possono essere intercambiati con quelli più rari trovati nei forzieri in giro per i livelli, le abilità sono strettamente legate al personaggio in uso e possono essere caricate più velocemente con la concatenazione di colpi perfetti. Nelle fasi di gioco avanzate tra l'altro il movimento a ritmo di musica inizia a coinvolgere in maniera preponderante non solo le fasi di shooting ma anche quelle relative al movimento, con trappole e proiettili che costringono il giocatore a servirsi costantemente di schivate tra un attacco e l'altro.

Un gioco potenzialmente infinito

Altri degli aspetti interessanti di Soundfall non sono da ricercarsi nel suo promettente gameplay ma in delle funzionalità aggiuntive che potrebbero estenderne la longevità in modo concreto. Oltre alla possibilità di rigiocare i livelli a difficoltà elevate per ottenere un punteggio più alto, troviamo anche la modalità cooperativa online o in split-screen per un massimo di quattro giocatori e una specie di editor di livelli davvero unico.

Nello specifico, la sola versione PC di Soundfall include un'opzione tramite la quale è possibile selezionare un qualsiasi brano musicale nella memoria del proprio dispositivo per generare un intero livello da giocare con quella canzone in sottofondo.



Sappiamo di essere nel pieno dell'era dei servizi per l'ascolto di musica in streaming ma è indubbio che esplorare interi livelli a ritmo delle proprie canzoni preferite sia una feature dal potenziale incredibile. Gli sviluppatori inoltre hanno fatto in modo che il genere d'appartenenza del brano selezionato non abbia solo un'influenza sul metronomo e quindi sulla difficoltà ma persino sul tipo di avversari e sul bottino. Per dirne una, i brani jazz, funk o latini, permettono di ottenere del loot legato all'elemento Requiem.

Armonia di colori

Dal punto di vista prettamente grafico, Soundfall non è certo una produzione che punta a far gridare al miracolo ma il discorso cambia radicalmente quando si parla di direzione artistica. Grazie al suo stile molto semplice e ricco di colori, combinato a un design di personaggi e ambientazioni più che gradevole, la presentazione visiva si è confermata piacevole e soprattutto a prova di hardware meno performanti.

Abbiamo trovato molto ricca anche la colonna sonora originale, perché spazia tra generi musicali diversi tra loro e propone brani di difficoltà crescente in grado di accompagnare con efficacia la frenetica azione di Soundfall.



Nulla da segnalare invece in merito a bug o ad altre problematiche, dal momento che la build sottotitolata in italiano fornitaci dagli sviluppatori non ci ha mai tirato quei brutti scherzi tipici di prodotti ancora in sviluppo, che nel caso di questa coloratissima avventura dovrebbe concludersi in tempo per un debutto alla fine dell'anno su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.