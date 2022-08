Splatoon 3: lo splattatutto Nintendo è sempre più divertente e colorato

Le ambizioni di Nintendo e del nuovo Splatoon 3 sono apparse immediatamente chiare già a partire dell'ultimo Nintendo Direct di inizio agosto. La terza iterazione del coloratissimo sparatutto targato grande N si è infatti presentato al pubblico con un potenziale molto ampio in termini di contenuti, il tutto coadiuvato dal fatto che il colosso di Kyoto ha promesso un supporto gratuito post-lancio che si estenderà fino al 2024. Dopo aver assaporato le atmosfere di gioco attraverso i filmati, abbiamo finalmente avuto modo di sporcarci (virtualmente) le mani con la campagna single-player, con il multiplayer 4v4 delle Mischie Mollusche e con il gradito ritorno della modalità coop Salmon Run. Mettetevi comodi e buona lettura!

Benvenuti a Splattonia

Le primissime battute della nostra prova ci hanno visti catapultati nelle affollate vie di Splattonia, la colorata città che funge da cuore pulsante di Splatoon 3 e dal quale si dipanano tutte le modalità di gioco disponibili e una ricca serie di attività collaterali.

Sebbene non ci sia stata concessa libertà di esplorazione assoluta, l'impatto con quello che sembra un singolo segmento di una metropoli più ampia è stato positivo: mentre prendevamo familiarità con i controlli, che è possibile gestire attraverso l'utilizzo del giroscopio di Nintendo Switch o semplicemente con i più classici stick, abbiamo girovagato per le strade, facendo amicizia con i vari NPC disseminati per la mappa sempre pronti a dispensare consigli e curiosità. Splattonia funziona sostanzialmente come un vero e proprio hub centrale: entrando in specifici edifici piuttosto che in determinati tombini si avrà accesso alle varie modalità di gioco, al Poligono di Tiro, alla Stanza degli Armadietti, agli amici Injekt o persino ai replay dei propri match.



Nonostante le molteplici attività da intraprendere le scelte di design del team di sviluppo ci hanno permesso di muoverci senza fatica e di individuare abbastanza facilmente tutti i punti di interesse messi a nostra disposizione.

Se lo stile artistico di Splattonia rimane in linea con quanto visto nelle passate iterazioni della saga, dal punto di vista tecnico Splatoon 3 porta all'estremo le capacità hardware di Nintendo Switch proprio a partire da queste strade: grazie ad un sapiente utilizzo degli effetti particellari, alla disposizione degli elementi secondari e ad un'illuminazione degna di nota, la città sembra splendere di una luce propria e il compromesso dei 30 FPS, limitato a questo frangente, ci è sembrato più che accettabile.

La lotta contro i malvagi Octariani

Una volta vestiti i panni di Numero 3 ed entrati nel tombino giusto, abbiamo potuto provare un primo assaggio della campagna single-player di Splatoon 3, che si pone ingegnosamente come un lunghissimo tutorial e un misto articolato di puzzle in salsa action.

Senza perdere troppo tempo nella selezione delle armi e dell'outfit ci siamo gettati a testa bassa nei livelli messi a nostra disposizione, a partire da alcune sessioni del Cratere e di Alterna: per venire a capo della campagna intitolata "Il Ritorno dei Mammiferiani" e sconfiggere gli odiosi Octariani i giocatori dovranno accumulare tutte le chiavi sparse per le varie mappe, accumulare punti con il quale sbloccare armamenti sempre più complessi ed efficaci e passare alla sfida successiva. Pad alla mano l'esperienza è risultata immediata, quasi naturale, gli obbiettivi da raggiungere chiari e tutti gli oggetti che è possibile raccogliere piuttosto visibili. Proprio quest'ultima particolarità spinge da subito verso un certo grado di completismo...peccato che il tempo a nostra disposizione fosse limitato. L'influenza della Octo Expsansion di Splatoon 2 (ve la ricordate? Ecco la recensione di Splatoon 2 Octo Expansion) sembra evidente, in particolare nella tendenza a rendere più meccanici e frenetici i livelli. Una volta presa confidenza con il mini-salmonoide a nostra disposizione e affrontati i fastidiosi polpi dissemiati per le mappe ci siamo dedicati a quello che è il verso fulcro di Splatoon 3: la componente multiplayer.

PvP o PvE, l'importante è divertirsi

Proprio come nei capitoli precedenti anche Splatoon 3 fa delle modalità multiplayer la principale attrazione del gioco. Nella classica sfida 4 vs 4 (una speciale modalità a tre squadre sarà sperimentabile durante lo Splatfest World Premier del 27 agosto) il divertimento è assicurato: che siate veterani della serie o giocatori novelli poco importa, l'obbiettivo è semplice, sporcare il più possibile la mappa di gioco quel tanto che basta da superare gli avversari.

L'approccio con il gameplay è immediato, spruzzare vernice senza limitazioni è un'esperienza quasi liberatoria, indipendentemente dalle armi selezionate. Gli scontri con i componenti del team avversario può poi portare a situazioni esilaranti e sempre nuove. Proprio in questo frangente si esprime al meglio tutto il comparto dedicato alla personalizzazione del personaggio: data la grande quantità di indumenti e accessori sbloccabili ogni giocatore può dare libero sfogo alla propria creatività e al proprio stile.



Molto più impegnativa risulta invece la modalità Salmon Run, già vista nel capitolo precedente e che torna in grande spolvero. In questo caso abbiamo affrontato orde di Gran Salmonoidi sempre più aggressive con il solo scopo di recuperare le uova lasciate in giro per la mappa di gioco e di sopravvivere fino allo scadere del tempo. Ad ogni ondata vengono distribuite delle armi casuali che rendono tutto più complesso ma ciononostante il gameplay solido e immediato ci ha consentito di muoverci abbastanza agilmente tra i nemici. Nel caso specifico il nostro team si è messo alla prova con ben due livelli di difficoltà differenti, al 10 e al 15% (si può arrivare fino al 100%, ma già al 20% la situazione e diventata piuttosto incandescente).





Le prime coloratissime impressioni

Insomma, Splatoon 3 sembra poter contare su un background e una tradizione ormai consolidati. La natura stessa del gameplay lo rende accessibile e facilmente comprensibile a tutti, indipendentemente dagli eventuali trascorsi con la serie. Divertirsi da soli e soprattutto in compagnia risulta un'operazione facile e a tratti addirittura scontata, elemento non da poco per una saga arrivata al suo terzo capitolo.

Dal punto di vista tecnico il nuovo gioco targato Nintendo ha ulteriormente perfezionato quando di buono fatto con i passati episodi, spremento fino all'estremo le capacità hardware della celebre console ibrida. In attesa di poter esplorare nel dettaglio tutti i contenuti presenti al lancio, le nostre prime impressioni sono quindi positive. Non rimane che attendere il prossimo 27 agosto!