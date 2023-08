Stalker 2 Heart of Chornobyl: un gioco ancora acerbo, lo abbiamo provato

Annunciato nel lontano 2018, ancora prima che il progetto entrasse in gestazione, Stalker 2: Heart of Chornobyl si è ripresentato al pubblico tre anni dopo, guadagnandosi un posto d'onore tra i titoli più attesi su quella che allora era la nuova ammiraglia di Microsoft. Questo a meno di un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, un evento che per forza di cose ha totalmente rivoluzionato i piani dello sviluppatore GSC Game World, rendendo infinitamente più arduo il cammino verso il lancio, da poco ricollocato nel corso del 2024. Malgrado tutto, l'entusiasmo generato dalla feroce creatura dello studio di Kiev non si è mai spento, e ci ha accompagnato fino al primo incontro con il titolo nel cuore della Koelnmesse. Com'è andata, insomma? Beh, non proprio come ci aspettavamo.

Luci e ombre nella Zona di Esclusione

Il concetto d'inferno, l'oscuro abisso oltre i confini dell'esistenza, è un agglomerato proteiforme di paure ataviche e riflessi iconografici, che come il buio cambia d'aspetto e gravezza a seconda di chi l'osserva. Quale che sia l'aspetto dell'averno che ora aleggia tra i vostri pensieri, tutte le sue forme immaginarie hanno in comune il fatto di essere luoghi di punizione, impietosi coacervi colmi di atroci minacce, dove perfino la semplice sopravvivenza assume le fattezze di un atto eroico.

Ecco, la Zona di Esclusione al centro della saga di Stalker è sempre stata un volto dell'inferno, uno spazio vivo e vorace pronto ad dilaniare chiunque fosse tanto folle da sfidare le sue zanne: abomini mutanti, tempeste radioattive, anomalie letali e bande di disperati alla deriva in un oceano di disperazione. Sin dalla sua mordace accoglienza, Stalker 2: Heart of Chornobyl chiarisce con voce stentorea come questo aspetto dell'esperienza, la sua cornice tossica e degradata, sia ancora uno dei tasselli fondamentali di un mosaico ancora in divenire, di non facile lettura. Se da una parte, infatti, la demo presente a Colonia ci ha rassicurato circa i toni, il carattere e l'indole inclemente dell'avventura, dall'altra le asperità - numerose e significative - della build hanno suscitato in noi qualche preoccupazione circa il buon esito di un percorso produttivo irto di difficoltà. Va da sé che, per quello che hanno passato, gli sviluppatori di GSC Game World meritano quantomeno il beneficio del dubbio, però sarebbe sbagliato ignorare del tutto l'enorme distanza che c'è - almeno in termini grafici - tra gli scampoli di gameplay mostrati al pubblico negli ultimi due anni e il trailer più recente, che peraltro non fornisce un quadro del tutto accurato della nostra prova.



Al di là delle fisiologiche incertezze di un titolo ancora "work in progress", insomma, è stata la qualità corale dell'insieme a lasciarci alquanto perplessi, specialmente trattandosi di un titolo che - stando al sito ufficiale - ambisce a diventare un punto di riferimento per le produzioni in Unreal Engine 5. In questo senso, abbiamo accolto con un sospiro di sollievo la conferma del rinvio di Stalker 2 al 2024, e più in generale speriamo che il team si conceda tutto il tempo per arrivare ad esprimere appieno il potenziale della propria opera.

A maggior ragione visto che il breve tempo trascorso tra i miasmi radioattivi della nuova Zona ci ha trasmesso le giuste sensazioni, almeno per quel che riguarda la densità delle sue atmosfere opprimenti. Abbiamo inoltre apprezzato la scelta, più che comprensibile, di fare ai giocatori qualche concessione in termini di "quality of life", ad esempio aggiungendo all'interfaccia degli indicatori di missione (assenti nei precedenti Stalker) utili a limitare - almeno in parte - il senso di spaesamento suscitato dallo scenario.



A questo proposito, sappiamo che Stalker 2 calerà gli utenti tra le spire di un open world interamente "seamless", che farà da palcoscenico ad una campagna non lineare il cui tragitto, almeno sulla carta, sarà fortemente influenzato dalle azioni del giocatore, anche per mezzo di dialoghi che si muoveranno quasi sempre negli interstizi grigi dello spettro morale.



D'altronde il team punta chiaramente a conservare il taglio crudo, brutale e realistico - relativamente parlando - che ha sempre caratterizzato il franchise, e questa volontà si riflette ovviamente sulla lentezza delle animazioni di cura e di ricarica, misurata per amplificare la tensione durante le sequenze più frenetiche.

A Colonia ne abbiamo vissute parecchie, e talvolta con esiti decisamente infausti, a riprova di quanto in Stalker 2 sia importante valutare con attenzione ogni situazione, adattarsi all'ambiente e fare il possibile per sfruttarlo a proprio vantaggio, che si tratti di attirare un branco di cani mutanti verso un manipolo di nemici, o di invogliare questi ultimi a darci la caccia in un campo pieno di anomalie radioattive, poco prima di innescarne la furia distruttiva col lancio di una vite. Il tutto facendo attenzione ai capricci di un meteo dinamico che, di tanto in tanto, può sentenziare la dipartita del giocatore - e di tutti gli esseri viventi nell'area - con una devastante tempesta di emanazioni scarlatte, che impongono di cercare immediatamente un rifugio capace di arginarne la virulenza. Un'impresa tutt'altro che semplice.



A dirla tutta, però, lo stato attuale del gioco rende difficile soppesare adeguatamente la saldezza di elementi come l'IA dei nemici o la reattività dello scenario, che durante la prova ci sono parsi ancora piuttosto inconsistenti. Allo stesso modo anche lo shooting ci ha trasmesso sensazioni altalenanti, sia per quel che riguarda l'affidabilità del sistema di mira, sia per ciò che concerne il feedback delle armi presenti nella build.

Insomma, al momento Stalker 2 è un gioco pieno di luci ed ombre, che si allungano perigliose dai contorni di una proposta promettente ma ancora acerba. La speranza è che nei mesi a venire lo studio riesca a rinsaldare i cardini della propria offerta e a consolidarne le fondamenta tecniche, per regalare al pubblico un sequel degno della meritata fama di un brand iconico.