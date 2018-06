Star Wars Battlefront 2: DICE presenta la nuova stagione di Han Solo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

A mente fredda e con la lightsaber oramai riposta nel fodero della tunica, possiamo dirlo: Battlefront II, lo sparatutto targato DICE e ambientato nell'universo di Star Wars, non ha avuto certo vita facile. Crisi intergalattiche per le microtransazioni, ribellioni ancor più sanguinarie per la campagna troppo "leggera", e perfino le troppe ore necessarie per sbloccare Darth Vader al lancio (questo, almeno, a detta dei separatisti). Ad ogni modo, è stato quel che è stato, ed ora è giunto il momento di guardare avanti. EA non ha certo intenzione di sciupare una licenza così prestigiosa, soprattutto a fronte dell'enorme sforzo produttivo messo in campo, perciò già da tempo si è rimboccata le maniche, buttandosi nuovamente nella mischia con il chiaro scopo di "risanare" l'immagine della sua IP, nonché di aprire nuovamente un tavolo delle trattative con la community. Ed ecco infatti che da qualche mese sono arrivati i primi cambiamenti: farming ridimensionato, microtransazioni esclusivamente a scopo cosmetico e una lunga lista di ritocchi -esplicitamente su richiesta- volti a riscrivere in parte la sua opera. Ma non basta, e non poteva bastare. E allora, alla conferenza Electronic Arts di questo E3 2018 ci riprova, non demorde, e propone una nuova serie di modifiche e aggiunte davvero interessanti per tutti noi soldati, racchiusa sotto il nome (almeno per il momento) di Han Solo Season. A dir la verità erano già stati immessi nel circuito un buon numero di contenuti extra, ma cogliendo l'occasione del nuovo spin-off cinematografico, gli sviluppatori hanno confezionato un altro bel pacchetto regalo. Stiamo parlando di una nuova modalità, nuove mappe, nuove armi e skin, e pure qualche anticipazione niente male sulla successiva espansione che, udite udite, si ispirerà alla amatissima saga Clone Wars. Saltiamo dunque i convenevoli, soprattutto perché qui all'E3 2018 abbiamo già messo le mani in anteprima sulla nuova stagione, e questo significa che è giunto il momento di passare ai fatti. Ah, se ve lo state chiedendo, l'ultima Star Wars Story non mi è dispiaciuta affatto...

Ma dov'è sto Kessel?

Abbiamo decisamente avuto poco tempo da passare assieme al giovane Solo, anzi, lo ammettiamo, a dir la verità Han non c'era neanche nella nostra demo, ma per fortuna abbiamo incrociato uno degli sviluppatori e siamo riusciti ad ottenere qualche info in più, perciò eccovi un bel riassunto.

Partiamo dalle basi, innanzitutto sin da subito verrà aggiornato il sistema di respawn e di pairing nelle squadre, permettendo così al giocatore di organizzare meglio le sue partite, nonché di entrare in match a fianco di un amico. In seguito, ma solo a luglio, arriverà anche una modalità chiamata Hero Starfighter, ed è esattamente quello che sembra: un 4v4 "full-dogfight", però incentrato principalmente sulle navicelle speciali degli eroi, con qualche regola speciale aggiunta.

Passiamo al pezzo forte: con la nuova stagione, che ricordiamo sarà lanciata ufficialmente il prossimo 12 giugno, arriverà una nuova modalità, ed è esattamente quella che abbiamo avuto modo di approfondire poche ore fa all'EA Play. Questa risponde al nome di "estrazione", mentre la mappa è ovviamente Kessel, ma al contrario di quel che si potrebbe pensare è uno scenario di terra, anzi: di fango e Coaxium. Espressamente dedicato alle lotte di fanteria, il terreno assume le sembianze prima di una serie di tunnel stile miniera, e in seguito di spazi più aperti con tanto di pozze acido-verdognole disseminate qua e là (se avete visto il film sapete di cosa parlo).

Ora, a dire la verità l'arena non ci ha entusiasmati chissà quanto, dal momento che in alcuni casi non risulta particolarmente brillante sul fronte del level design, piuttosto la nota positiva riguarda la modalità stessa. Senza girarci attorno diciamo subito che assomiglia moltissimo al payload di Overwatch, ma con tempi un tantino diversi. Gli attaccanti devono trovare e scontare un carico, fino alla sua estrazione, resistendo ovviamente agli assalti della fazione opposta, mentre gli avversari cercano di sabotarli fino allo scadere del tempo. Buona la resa, perché il concept funziona e si adatta benone al sistema di Battlefront; peccato forse per gli spazi davvero troppo costrittivi di Kessel. Ci sono delle zone esageratamente compresse, dove si creano degli ingorghi che ti costringono ad una avanzata lenta e notevolmente frustrante, colpa anche dell'inizio claustrofobico e dei respawn che si accavallano. L'idea è tutto sommato riuscita, peccato solo non aver avuto modo di provare le nuove skin, ovvero le due varianti di Young Solo, e quella alternativa di Chewbacca. A dire il vero ci sarebbe anche la skin alternativa di Lando e quella del Millennium Falcon originale, ma anche queste al momento della prova erano latitanti.

Il futuro è Clone Wars

Già che ci siamo, e visto che ancora non c'è molto altro di cui discutere, passiamo al futuro: il prossimo passo nella road map di Battlefront II pescherà a piene mani dall'universo narrativo di Clone Wars, e forse questa è la cosa che ci interessa di più. Arrivano quattro nuovi eroi, tutti richiesti a gran voce dalle folle, e sono il ConteDooku, il Generale Grievous (il preferito del sottoscritto), Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker.



Ovviamente andavano contestualizzati, e allora arriverà anche il pianeta desertico di Geonosis che, secondo quanto detto, sarà una mappa modulare con la superficie più grande di tutte quelle viste in precedenza. Ovviamente è ancora presto per pensarci, e probabilmente a quanto appena detto si aggiungeranno altre succose novità, ma prima bisognerà aspettare la conclusione della stagione dedicata a Solo: A Star Wars Story, che si concluderà nel prossimo mese: non ci resta che aspettare, ma neanche troppo...