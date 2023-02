Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2: un fan remake gratis in Unreal Engine

Quando si parla di sparatutto ambientati nell'universo di Star Wars, molti pensano subito a Battlefront, ovviamente per via della sua enorme popolarità. Nel corso degli anni '90 però, i fan della saga ideata da George Lucas poterono già dilettarsi con un prodotto molto interessante per l'epoca: ci stiamo riferendo a Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, uno shooter in soggettiva caratterizzato da una storia inedita.



Non è un caso se ancora oggi, dopo quasi 26 anni dal suo debutto, il titolo LucasArts gode di una certa fama. A tal proposito, un ‘Padawan' dell'Unreal Engine ha deciso di utilizzare proprio questa vecchia perla per apprendere i segreti del motore di Epic e ha quindi dato il via ad una parziale ricostruzione del gioco, la cui versione 1.0 è stata da poco resa pubblica. Ovviamente non ci siamo lasciati sfuggire questa succulenta occasione e abbiamo provato tutti i contenuti di questa prima build del remake. Se volete provarla anche voi, potete scaricare da qui il fan remake di Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 in Unreal Engine.

Una galassia lontana lontana...

Dopo aver assistito ad una versione non integrale del filmato introduttivo con attori in carne ed ossa che fa tanto anni '90, veniamo catapultati proprio in quel bar dove la storia di Kyle Katarn, ambientata dopo l'Episodio VI, ebbe inizio. L'uomo, in seguito alla morte del padre, intraprende un viaggio che non solo lo guiderà verso la vendetta, ma che gli consentirà anche di abbracciare la Forza e diventare un cavaliere Jedi.

È proprio per questo che, almeno all'inizio della campagna, non siamo in possesso dell'iconica lightsaber dal cristallo verde e nemmeno dei poteri della Forza, i quali non sono stati implementati in questa prima build del rifacimento amatoriale.



Una volta prese le redini del protagonista, la sensazione è quasi quella di essere tornati nel passato. Lo sviluppatore ha infatti riprodotto tutto con cura maniacale e ogni cosa è al suo posto, persino i più piccoli segreti come il Blaster nascosto dietro il bancone del barista o gli inermi NPC che possiamo massacrare senza pietà.

Anche le armi si comportano in maniera molto simile a quanto visto nel capitolo originale e, ad esempio, il Blaster utilizzato anche dagli Stormtrooper risulta parecchio impreciso e richiede una certa attenzione anche in fase di mira affinché i proiettili energetici vadano a segno. Gli stessi suoni sono pressoché identici a quelli presenti nell'opera di partenza: non ci stiamo riferendo esclusivamente ai rumori emessi dalle armi o dai personaggi, ma anche al suono dei passi sulle superfici metalliche o degli ascensori.

Intelligenza artificiale a parte, il primo livello fila liscio come l'olio e apre la strada alla settima missione, che è l'unico altro contenuto della campagna disponibile in questa build: un brutale duello a base di spade laser, il quale ci ha dato più di qualche noia. Si tratta infatti di uno stage particolarmente ricco di bug e problemi legati alla telecamera, che soprattutto nella modalità in terza persona rende difficoltoso seguire il nemico e parare i suoi letali fendenti con una lightsaber gialla. Non meno gradevole è il bug che rende invisibile il Sith nemico di tanto in tanto, aggiungendo uno strato di difficoltà considerevole.

Easter egg ed extra

Chi si è occupato dello sviluppo del remake non ha però rinunciato a qualche piccola aggiunta sia a livello contenutistico che per quello che concerne gli easter egg. Nella seconda metà della prima missione, ad esempio, ci siamo imbattuti in un grosso poster al neon di Spaceballs, pellicola nota in Italia con il titolo di Balle Spaziali e che si fa beffa di Guerre Stellari con una lunga sequela di gag sopra le righe.

Un altro piccolo dettaglio è stato nascosto nella modalità di combattimento a mani nude, visto che Kyle può dilettarsi a fare il dito medio con la semplice pressione di un tasto, malgrado la totale assenza di reazione di chi assiste.



Segreti a parte, una consistente fetta dei contenuti disponibili nella versione 1.0 di Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 Remake è un'aggiunta dello sviluppatore, che ha pensato a chi vuole trascorrere del tempo in gioco anche dopo il completamento delle due brevi missioni.

Oltre ad una schermata dedicata a tutti i modelli 3D con tanto di immagini che permettono un confronto diretto con le loro controparti originali, è stata introdotta anche una modalità ad orde in un paio di arene, così da mettersi alla prova con un quantitativo di bocche da fuoco più corposo rispetto alle uniche due presenti nella storia. C'è poi un'area d'addestramento e una Sandbox Mode in cui si possono liberamente esplorare i livelli presenti in questa versione di gioco.

Fare o non fare, non c'è provare

Sebbene questa riedizione di Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 sia effettivamente un remake in Unreal Engine (l'originale utilizzava il Sith Engine), la sensazione che si prova sin dal primo istante in cui si inizia a giocare è quella di essere di fronte ad una remastered con enormi tagli, alcuni dei quali significativi.

Un'impostazione del genere ha sicuramente un effetto positivo per chi ha giocato Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 in passato e vuole percepire l'effetto nostalgia, ma dall'altra parte rende il titolo poco appetibile a chi non ha mai avuto l'opportunità di vivere l'avventura di Kyle ed è curioso di provarla.

Visti i tre anni d'attesa per poter mettere le mani su questa prima build, sarebbe stato opportuno proporre una versione più ‘pulita' dal punto di vista dei bug e con un'intelligenza artificiale più reattiva. Non meno importante è la componente grafica, che per quanto migliori sensibilmente l'opera originale risulta piuttosto grezza e non all'altezza di altri remake amatoriali che vengono puntualmente pubblicizzati in rete (basti pensare allo spettacolare The Lords of The Rings Conquest Reimagined, che di fatto è un'operazione paragonabile a questa). Tralasciando la scarsa esperienza dello sviluppatore con gli strumenti creati da Epic Games, probabilmente tutto ciò è dovuto anche e soprattutto alla mancata implementazione dell'Unreal Engine 5, che avrebbe dato un tocco in più al progetto sotto svariati punti di vista, illuminazione in primis.



In conclusione, Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 Remake non è al momento un prodotto imperdibile per tutti i fan del vecchio sparatutto LucasArts, ma speriamo che col tempo possa migliorare sino al punto da diventarlo.