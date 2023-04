Star Wars Jedi Survivor giocato per 3 ore: com'è il sequel di Fallen Order?

Il viaggio di Cal Kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order aveva donato alla Galassia videoludica di Guerre Stellari una nuova speranza: l'action Adventure di Respawn Entertainment, nell'ormai lontano 2019, ci aveva stupito per la sua solida base narrativa e per una formula di gameplay coraggiosa (per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order). Per questo motivo l'annuncio del sequel Star Wars Jedi: Survivor ha generato un legittimo entusiasmo nella platea di videogiocatori.



Abbiamo cercato di comprendere se le aspettative dei fan sono state ben riposte durante una prova di circa tre ore del gioco a Los Angeles. Una demo che, per mettere subito le cose in chiaro, ci ha lasciati soddisfatti in vista della release finale: sembra infatti che la nuova avventura dell'ex Padawan in fuga dall'Impero abbia tutte le carte in regola per confermare le qualità del suo predecessore, ed alzarne persino l'asticella delle ambizioni.

Più grande di Fallen Order

Anzitutto è opportuno sottolineare quanto Respawn Entertainment abbia scelto di proseguire lungo il solco tracciato dal primo capitolo, senza stravolgere affatto la formula di base, ma anzi decidendo prevedibilmente di ampliarne i punti di forza.

Sin dai primissimi minuti ci è insomma parso chiaro quanto Star Wars Jedi: Survivor rappresenti una convincente espansione del gameplay di Fallen Order. Il nuovo viaggio dell'impavido Cal Kestis riabbraccia tutti i crismi del gioco datato 2019: un action-adventure basato essenzialmente sull'esplorazione, su di un combat system vagamente ispirato all'ossatura dei soulslike ma comunque molto più accessibile, e su un level design pensato per valorizzare la struttura delle open map. La sessione che Electronic Arts ci ha concesso di provare ha confermato tutte le principali qualità dell'opera: tutto in Jedi: Survivor è più grande, ancora più aperto, ulteriormente stratificato. Respawn sembra dunque aver lavorato su un gameplay che si ripresenta con un'offerta maggiormente libera e ricca rispetto al passato.



I giocatori si ritroveranno infatti tra le mani una concreta evoluzione della componente Adventure, tra elementi di personalizzazione, negozi e obiettivi segreti più numerosi di quanto visto in Fallen Order. Ma andiamo con ordine, e parliamo anzitutto di come si pone questo sequel rispetto al suo predecessore e, di conseguenza, nell'intera continuity di Star Wars.

Il mito espanso

Sappiamo infatti quanto la mitologia di Guerre Stellari sia estremamente intricata a causa di serie TV, romanzi, fumetti e videogiochi che hanno allargato a dismisura i confini della narrazione cinematografica. E già Fallen Order si inseriva in un contesto temporale ben definito, pochi anni dopo La Vendetta dei Sith e quel tremendo genocidio compiuto dal neonato Impero Galattico in seguito all'emanazione dell'Ordine 66, che diede inizio alla cosiddetta Purga Jedi.

Stavolta siamo ancora più avanti, 5 anni dopo il finale di Fallen Order, e dunque approssimativamente nel 9 BBY (Before Battle of Yavin), ossia circa un decennio prima degli eventi di Una nuova speranza. Non sappiamo ancora quali saranno i presupposti per cui Cal abbia deciso di tornare a combattere e di imbarcarsi in una nuova avventura: la demo ci ha condotti attraverso una fase della storia piuttosto avanzata, nella quale abbiamo visto Kestis impegnato in una missione solitaria a bordo della Mantis. Un incidente, però, lo ha costretto a un atterraggio di fortuna sul pianeta Koboh, sul quale il Jedi è stato costretto a procurarsi dei pezzi di ricambio per l'astronave e a reclutare nuovi alleati per la sua misteriosa crociata. L'ex Padawan che abbiamo impersonato in Fallen Order è ora un giovane Cavaliere Jedi più maturo, sia nel corpo che nello spirito, più malinconico e segnato da anni di sopravvivenza in una Galassia dominata dal Lato Oscuro. In ogni caso Kestis non è mai da solo: può sempre contare sulla compagnia dell'inseparabile BD-1, il piccolo droide che stavolta si rivelerà ancora più utile.



Se prima BD-1 poteva già attivare meccanismi, aprire casse sigillate e fornire al protagonista una panoramica generale sull'area circostante, adesso il robottino può supportare il suo compagno di viaggio anche per analizzare a fondo lo scenario che gli si para davanti. BD-1 ha infatti la capacità di trasformarsi all'occorrenza in un binocolo che permette a Cal di scorgere svariati punti di interesse e di marcarli per avere un riferimento visivo durante le sue scorribande.

È una meccanica che ricorda molto la visuale in prima di persona di Zelda: Breath of the Wild, che grazie al sistema delle puntine garantiva il medesimo vantaggio. Si tratta, peraltro, di un'aggiunta che valorizza non poco la componente esplorativa, che come avremo modo di vedere nelle righe successive rappresenta una parte assai importante dell'esperienza ludica.

Una nuova Galassia da esplorare

Qualche precisazione prima di continuare: EA ci ha permesso di visitare un solo pianeta, e ad oggi non sappiamo di quante superfici esplorabili si comporrà l'avventura. A dirla tutta, nemmeno il game director Stig Asmussen, che abbiamo intervistato, ci ha voluto rivelare questo dettaglio. Non abbiamo quindi un metro di paragone sufficiente per valutare l'ampiezza e l'estensione di tutto il mondo di gioco.

Come in Fallen Order, anche in Jedi: Survivor avremo un certo numero di pianeti raggiungibili grazie alla Mantis, e possiamo dirvi che il globo preso in esame (Koboh) si è rivelato assai più grande dei precedenti Bogano, Zeffo, Kashyyyk e Dathomir. Durante la nostra prova, in seguito all'atterraggio su Koboh, ci siamo ritrovati ad avanzare lungo un percorso iniziale abbastanza lineare, sufficiente però a farci riprendere dimestichezza con i movimenti di Cal e ad ambientarci in uno scenario ostile, che sin da subito ci ha messo di fronte alle nuove minacce di questo sequel. A tal proposito, in Jedi: Survivor è evidente che il team abbia ampliato il parco di avversari che Kestis incontrerà sul proprio cammino. Per intenderci, su Koboh non abbiamo affrontato soltanto soldati imperiali, poiché il territorio circostante era sotto il dominio di fauna locale, predoni e criminali. Questi ultimi erano poi suddivisi in varie categorie, tra guerrieri specializzati nel combattimento ravvicinato e altri in quello a distanza. Gli avversari potevano contare addirittura sull'ausilio di droidi da combattimento, a loro volta proposti in categorie di assalto differenti: ai canonici robot armati di blaster ne annoveriamo altri orientati al corpo a corpo, e altri ancora armati di lame, nonché estremamente insidiosi a causa della loro agilità.



Tornando alla mappa presa in esame, e volendo inerpicarci in un paragone concreto, l'apertura e l'ampiezza dell'area ci hanno ricordato una via di mezzo tra alcune zone open map di God of War Ragnarok (per approfondire ecco la recensione di God of War Ragnarok) e le sezioni più libere di Uncharted 4 e The Last of Us Parte 2. Pur non raggiungendo né la complessità né la densità dei contenuti presenti nei kolossal di Santa Monica, il territorio della demo ci ha comunque sorpreso per la sua ampiezza e per le opportunità offerte dal free roaming.

Nonostante il percorso riuscisse comunque a mantenere una certa linearità, nell'area che abbiamo visitato la voglia di esplorare ha preso immediatamente il sopravvento su tutto il resto, anche sull'obiettivo principale. L'avanzamento e il backtracking (fondamentali per via della "circolarità" della mappa attraverso scorciatoie che rendono l'ambiente interconnesso), risultano stimolanti grazie alle molte alternative fornite da strade collaterali e bivi secondari.



Ciascuna di queste deviazioni, oltre a condurre comunque verso la meta principale, può innescare incontri speciali, boss segreti, obiettivi inediti o semplicemente oggetti aggiuntivi per rafforzare l'arsenale e la potenza di Cal.



Per farvi un esempio, una volta raggiunta la città per proseguire nella storia - non senza esserci piacevolmente persi tra le lande di Koboh - abbiamo dialogato con un NPC che ci ha fornito una quest opzionale: scoprire cos'era accaduto ad un gruppo di scavatori dispersi all'interno di un'intricata miniera posta ai confini dell'agglomerato urbano. Accettare un simile incarico e mettere in pausa la missione madre ci ha permesso di accedere ad un'area totalmente secondaria, molto simile per struttura e ampiezza alle miniere di Zeffo, nella quale ci siamo fatti strada a suon di fendenti laser, casse ricolme di collezionabili e scontri con avversari di ogni tipo, culminati con una feroce e impegnativa boss fight al cospetto di un imponente Rancor.

Che si tratti di percorsi facoltativi o di quest principale, l'anima da metroidvania della produzione rimane invariata spingendo più che mai sulla componente platform. Prendendo spunto, proprio come Fallen Order, da una cornice esplorativa "à la Uncharted", il level design è pensato per valorizzare le scalate in verticale e per sfruttare le abilità del protagonista nella risoluzione di svariati e stimolanti puzzle ambientali. Una filosofia ludica che migliora le spigolosità del precedente episodio, rendendo gli enigmi meglio studiati e meno ripetitivi.



Anche le arrampicate sono più dinamiche, con l'aggancio automatico agli appigli, e in generale abbiamo notato una più ampia sinergia tra i rompicapi e i poteri della Forza: ad esempio Kestis può utilizzare la telecinesi per spostare temporaneamente grandi porzioni di pareti o scagliare mine esplosive al fine di modificare lo scenario e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Rispetto alla scorsa epopea, inoltre, l'ex Padawan di Jaro Tapal possiede un rampino che gli permette di raggiungere più velocemente gli appigli, utile soprattutto durante le sessioni in salto verso sporgenze troppo lontane.

La spada laser: due lame sono meglio di una

Parlavamo, in precedenza, di una ispirazione vagamente soulslike dell'opera: anche stavolta, infatti, i nemici occupano posizioni prestabilite lungo le mappe, ci sottraggono tutti i punti esperienza accumulati e tornano in vita qualora si utilizzi il riposo presso i checkpoint, che assumono la forma di punti dedicati alla meditazione.

Anche in questo frangente Respawn ha introdotto un paio di novità rispetto al primo capitolo. Vista la maggiore estensione del mondo di gioco, ora i punti di meditazione includono il viaggio rapido, e oltre alla sezione dedicata allo skill tree e al Riposo subentra una quarta feature: si tratta dei Benefici, un elemento che a sua volta può essere potenziato ed espanso, e che permette di assegnare a Kestis una serie di boost per l'attacco, la difesa o la Forza.



A nostro modo di vedere, quest'ultima inclusione rappresenta un tentativo di rendere l'esperienza ancora più accessibile ad un pubblico meno avvezzo alle regole di un souls, di cui Jedi Survivor (così come faceva Fallen Order) riprende in larga parte l'impasto ludico, ma non la difficoltà di base. Ciò non significa comunque che gli scontri non siano impegnativi, soprattutto ai livelli di sfida più alti.

Gettarsi a capofitto contro i nemici senza studiare un minimo le loro mosse espone ad un numero consistente di danni, di conseguenza combattere contro boss e miniboss con fare sconclusionato equivale a morte certa. L'occasione è utile per parlarvi del combat system, più ricco e stratificato rispetto a Jedi: Fallen Order. Questo perché Cal Kestis ha ora in dotazione un maggior numero di stili, che possono essere equipaggiati in un massimo di due slot a seconda delle proprie necessità. Una sola lama, come insegnano i precetti di base dell'Ordine Jedi, garantisce uno stile di lotta equilibrato e adatto a molteplici situazioni; torna poi la doppia lightsaber ispirata all'iconica arma di Darth Maul, un concentrato di velocità utile per sopraffare piccoli gruppi di nemici. Infine l'eroe può sdoppiare la propria elsa in due spade laser, un assetto che sacrifica un po' di rapidità per spingere l'acceleratore sulla potenza bruta.



Ogni stile è utile contro specifiche tipologie di avversari: se un nemico ha valori difensivi molto alti ma un pattern di attacchi lenti, è opportuno batterlo in velocità sfruttando la doppia lama; se al contrario siamo di fronte a un bersaglio molto agile ma poco resistente, può rivelarsi saggio combattere con due lightsaber, sfruttando il parry per esporre il contendente a una combo capace di eliminarlo in poche mosse.

Nella demo selezionata da EA abbiamo potuto provare i suddetti tre stili, ma un'ulteriore sessione dimostrativa a porte chiuse ci ha confermato che Cal potrà sbloccare altre varianti di combattimento, arrivando ad usufruire persino di un blaster e di una lightsaber pesante in stile Kylo Ren. In generale siamo rimasti molto soddisfatti dal feeling del combat system, ancor più armonioso e spettacolare che in passato.



Merito anche di un lavoro assai più rifinito sulle animazioni e sulle movenze di Cal, che ci sono parse dotate di maggior naturalezza. Tanto nelle fasi action quanto nell'esplorazione, dunque, Respawn ha smussato non poco alcuni degli aspetti meno convincenti del primo capitolo, donando agli slanci, ai salti e alle corse di Cal Kestis una fluidità nettamente superiore.

I poteri della Forza

Per sopravvivere agli scontri bisogna anche combinare saggiamente il corpo a corpo con i poteri della Forza, i quali - quantomeno basandoci su una rapida occhiata ai comandi d'attacco e all'albero delle abilità - sono stati notevolmente arricchiti.

Oltre a sfruttare onde d'urto e repulsione, infatti, Kestis può rallentare l'azione per un breve periodo di tempo, un'abilità che può essere a sua volta estesa e rafforzata per volgere i duelli a proprio vantaggio. Con una strizzata d'occhio ad alcune delle più famose sequenze della saga cinematografica, Respawn ha introdotto anche il controllo mentale, che permette di irretire un singolo nemico per aizzarlo contro i suoi stessi alleati. A tal proposito, la sezione dedicata allo skill tree è ulteriormente ampliata: accanto ai rami dedicati ai valori di Difesa e alla Forza, avremo a disposizione tre diversi percorsi per potenziare ciascuno stile di combattimento, così da sbloccare mosse aggiuntive, combo e azioni speciali. La sensazione è che la maggiore mole di contenuti e le possibilità offerte dal nuovo gameplay potranno garantire un ampio spettro di personalizzazione dell'arsenale bellico del giovane Jedi, che avrà la possibilità di rafforzarsi anche grazie a una serie di collezionabili sparsi lungo il mondo di gioco: si tratta di Essenze di Salute o di Forza che, se raccolte, incrementano l'energia massima o la riserva spirituale di Cal.



In più, sempre parlando di personalizzazione, il team ha introdotto una maggior quantità di elementi estetici sia per il protagonista sia per il suo piccolo compagno d'avventure: il personaggio interpretato da Cameron Monaghan ora può vestire con tipologie di abiti differenti, ma anche cambiare pettinatura e stile della barba, oltre ad avere molte più opzioni per modificare materiali, accessori e colorazioni per la lightsaber. Dal canto suo, anche il piccolo BD-1 possiede svariati set tematici e una miriade di combinazioni cromatiche, in aggiunta alla facoltà di definire il livello di usura dei suoi inserti.

Grafica galattica?

Per finire, l'aspetto grafico di Star Wars Jedi: Survivor ci ha fatto un'ottima impressione, pur con la consapevolezza di dover attendere il prodotto finale per valutarne la tenuta complessiva, soprattutto su console. Abbiamo infatti svolto la prova su PC, con settaggi al massimo e una modalità fissata su "Ultra Qualità", che ha spinto sulla risoluzione ma che, in diverse occasioni, ha dovuto prestare il fianco a vistosi cali di frame.

Visto l'esiguo tempo a disposizione per sviscerare la demo non abbiamo potuto svolgere un'analisi più dettagliata sulle altre modalità - Performance, Bilanciato e Qualità - ma in linea di massima non siamo incorsi in gravi cali di prestazioni. In generale, comunque, riteniamo che Jedi: Survivor metta in campo un'intelaiatura grafica di tutto rispetto, modellata su Unreal Engine 4, ma che non lesina affatto in termini di ricchezza visiva, tra scorci paesaggistici impressionanti e un'ottima modellazione poligonale del cast.