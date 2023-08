Starfield giocato per 40 ore: immenso! inizia il viaggio interstellare

Nel 1957 Henry Miller, uno degli scrittori più brillanti e controversi del ventesimo secolo, scriveva: "la destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose". Questa frase, messa nero su bianco da un autore lontanissimo dagli ambienti della fantascienza, ha spesso visitato i nostri pensieri durante le ore trascorse tra gli oceani siderali di Starfield, complice la sua risonanza col concetto multiforme di "viaggio", centrale nella cornice del kolossal di Bethesda. Un tema che, al pari della massima di Miller, ci accompagna ora oltre i confini digitali del titolo, per diventare il nucleo di una disamina critica ancora in divenire, che si consoliderà solo quando saremo in grado di guardarci alle spalle e osservare l'opera nella sua interezza, dando il giusto peso ai pregi e ai difetti identificati lungo il cammino.



D'altronde Starfield è un pantagruelico conglomerato di contenuti e sistemi ludici, alcuni dei quali richiedono molte ore per essere assimilati e ben collocati tra i tasselli di una proposta che, specialmente nelle prime ore di gioco, può indurre un certo smarrimento. Una sensazione fisiologica, che peraltro contribuisce ad innescare l'immedesimazione nei confronti dell'alter ego modellato dal giocatore, suo malgrado protagonista di un inatteso "primo contatto" destinato a dare il via ad un'epopea di proporzioni galattiche.

Verso l'infinito e oltre

Come anticipato nella nostra anteprima di Starfield dalla Gamescom, la campagna si apre con il ritrovamento di un misterioso artefatto che, dopo aver travolto il protagonista con un flusso di ineffabili visioni, porta il suo cammino ad incrociarsi con quello di Constellation, un'organizzazione determinata a scoprire la vera natura di tali oggetti.

Coscritti tra le file di questa variegata compagine di esploratori spaziali, diverremo ben presto il fulcro dell'intera iniziativa, che come prevedibile ci porterà a visitare i recessi più remoti del cosmo alla ricerca di reliquie tanto antiche quanto potenti, in grado di scrivere un nuovo capitolo nella storia dell'umanità.



Al di là dei nobili intenti di Constellation, ci sarà sempre concessa una grande discrezionalità nel tracciare la nostra rotta fra le stelle, sia per quanto riguarda la scelta degli incarichi cui dare priorità, sia per quel che riguarda la condotta del personaggio, libero di muoversi agilmente tra gli estremi dello spettro morale, fra il contrabbando interplanetario di organi e la più strenua filantropia.

Capiamoci: il tessuto ludonarrativo di Starfield non abbonda di "zone grige" o grandi variazioni sul tema della polarizzazione etica, ma è comunque piuttosto raro che il giocatore si senta costretto a seguire un percorso che non gli appartiene. Questo col contribuito di una scrittura che, in linea di massima, segna un netto passo avanti rispetto alle precedenti produzioni di Bethesda Game Studios, in particolar modo per ciò che concerne la caratterizzazione dei personaggi e, di conseguenza, la costruzione dei dialoghi. Sebbene capiti di imbattersi in conversazioni e attività con un taglio più platealmente pretestuoso, insomma, ad ora non abbiamo riscontrato particolari criticità tra le pagine della sceneggiatura, generalmente più che capace di suscitare e mantener vivo l'interesse dell'utente, spesso con l'impiego di suggestivi inserti ambientali (diari, mail, elementi scenici). Se di base il racconto corale si dimostra tutto sommato efficace, almeno per il momento, durante le nostre peregrinazioni nello spazio ci è capitato di incappare in storture che riguardano più che altro l'assetto strutturale del titolo, la sua capacità di adattarsi agli imprevisti di un'esperienza non lineare e la credibilità dei suoi "contenitori narrativi".



Durante l'esplorazione di un pianeta, ad esempio, ci siamo ritrovati a sorpresa sul tragitto di una missione principale che non avevamo ancora avviato: se da una parte abbiamo apprezzato il fatto che fosse possibile partire direttamente dalla seconda tappa della questline, dall'altra ci è subito parso chiaro come il gioco non avesse operato alcun adattamento, mettendoci di fronte ad un dialogo il cui il protagonista citava eventi - quelli della porzione precedente - mai affrontati in prima persona.

Altri passaggi della campagna principale ci hanno visto coinvolti in attività ripetute a più riprese, sì coerenti col fil rouge dell'esplorazione galattica ma piuttosto povere in termini di varietà. A scanso di equivoci, urge precisare che si tratta comunque di flessioni situazionali e relative, poiché nel corso dei nostri viaggi ci siamo imbattuti in incarichi (primari e secondari) bel congegnati e a dir poco avvincenti, dotati di una buona diversità ludica e sostenuti da una narrazione altrettanto intrigante.



Per quanto riguarda gli scenari urbani che fanno da sfondo ad alcune di queste gesta, come la colossale New Atlantis, va detto che le routine della popolazione talvolta non trasmettono la giusta vitalità, senza considerare come gli NPC abbiano la tendenza a non mostrare alcuna reazione di fronte agli eccessi balistici del giocatore, a meno che questi non li coinvolgano direttamente.

Su queste note, ci preme precisare un punto chiave, essenziale per inquadrare al meglio le considerazioni fatte e quelle a seguire: Starfield è un gioco costruito sul modello delle grandi produzioni Bethesda che l'hanno preceduto, dalle quali l'opera eredita buona parte dei suoi punti di forza e alcune fragilità che, ad oggi, risultano più significative rispetto al passato.



Per quanto rilevanti siano queste debolezze, però, lo Starfield plasmato dal team di Todd Howard ha il potere di intrappolare l'utenza tra le maglie di un universo ricco, affascinante e denso di possibilità, capace di ribaltare il concetto di "dispersione" con deviazioni di qualità intessute nella tela di un affresco ludico sì imperfetto, ma anche straordinariamente stratificato e accattivante.

L'ultimo di una genia di grandi GDR

Per quanto riduttiva sia la definizione di "Skyrim nello spazio", questa ci offre comunque un buon punto di partenza per capire cosa è davvero Starfield, specialmente considerando quanto erroneamente l'opera sia stata accostata a titoli come Elite Dangerous o No Man's Sky, che pad alla mano non hanno proprio nulla a che fare con l'esclusiva di Microsoft.

Basti pensare alle dinamiche relative allo spostamento interstellare, che all'atto pratico avviene quasi esclusivamente sfruttando il viaggio rapido, o al ruolo dell'astronave nel bilancio del gameplay, gestita più come una base mobile armata di tutto punto che come un mezzo di trasporto propriamente detto.



Questo non vuol dire che non possiate veleggiare liberamente nel vuoto cosmico, ma tenete a mente che la stragrande maggioranza delle attività sono dislocate sulle superfici planetarie o comunque poco oltre i confini dell'atmosfera, dove sarà possibile incrociare vascelli da soccorrere/depredare o punti d'interesse di vario genere: viaggiatori in cerca di una buona chiacchierata, vecchie stazioni orbitanti ancora attive, bastimenti militari, strani segnali da decriptare e chi più ne ha, più ne metta.

Sulle stesse note, non aspettatevi che ogni pianeta ospiti una generosa quantità di location uniche, o che una perlustrazione certosina delle mappe sia premiante un maniera uniforme: sebbene i nostri diari di bordo non siano privi di incontri inattesi o piacevoli scoperte, possiamo garantirvi che molti dei nostri pellegrinaggi si sono conclusi con molto sudore e scarso clamore. Se il primo fattore rende chiaro quanto la presenza di veicoli terrestri avrebbe reso più agevole l'esplorazione, il secondo non rappresenta necessariamente una critica alla proposta di Bethesda, specialmente alla luce di una mole contenutistica semplicemente strabordante. Nell'universo di Starfield c'è sempre qualcosa da fare, una destinazione da raggiungere, una storia da scoprire o una minaccia da debellare: tutti frammenti di un'esperienza il cui valore, per ora, sembra superiore a quello delle sue singole componenti, contando anche quelle meno tornite. Tra queste non possiamo fare a meno di citare un'interfaccia (quella dei menu, particolar modo) che non fatichiamo a definire farraginosa, nonché la permanenza di alcune dinamiche ormai desuete che incidono sulla qualità della vita dell'utenza.



Come succedeva in Skyrim o Fallout 4, ad esempio, l'unico modo per accedere all'inventario dell'alleato di turno è avviare un dialogo e selezionare l'apposita opzione, cosa che rende piuttosto macchinoso gestire il loot in eccesso, anche quando deciderete di liberarvene presso un negoziante. Al di là degli strascichi della formula classica di Bethesda, anche alcune delle variazioni proposte non ci hanno ancora convinto appieno, come ad esempio i minigiochi di scassinamento e di persuasione, entrambi dotati di un assetto un po' troppo aleatorio.

Visto il solido legame tra il sistema di progressione e ogni aspetto del gameplay, è del tutto possibile che questi pareri siano destinati a cambiare con lo scorrere delle ore, quando lo sblocco di nuove gradi d'abilità o di meccaniche inedite ci permetterà di valutare meglio la resa generale del costrutto ludico. In fondo abbiamo già potuto saggiare, almeno in parte, quanto le dinamiche di avanzamento possano influire sullo spessore dell'esperienza, e in particolar modo per ciò che riguarda la diversificazione dei possibili approcci al completamento di un obiettivo.



In più di un'occasione, infatti, l'accesso a specifiche abilità ci ha permesso di seguire un percorso alternativo rispetto a quello "principale", con conseguenze significative sul prosieguo di una questline. Sebbene sia ancora presto per tirare le somme sugli equilibri ruolistici in seno all'offerta, sia sul versante statistico che su quello dell'arborescenza ludonarrativa, le impressioni maturate finora sono quindi più che positive.

Assegnando i punti accumulati di livello in livello è possibile influire su elementi come portata del sistema di crafting (piuttosto ampio e funzionale) o l'efficienza del nostro vascello spaziale, e ovviamente accrescere la prestanza psicofisica del nostro avatar e la sua perizia guerresca. A tal proposito, sia il sistema di shooting che il combattimento corpo a corpo mostrano ancora qualche fluttuazione qualitativa, ma è indubbio come entrambi abbia tratto notevoli benefici dall'intervento di id Software (qui la recensione di DOOM Eternal). In buona sostanza, il feedback risulta tuttora un po' leggerino e disuguale, ma la resa corale ci è parsa tutto sommato soddisfacente. Lo stesso può dirsi per i combattimenti a bordo dell'astronave, sostenuti da un sistema di gestione delle risorse energetiche (da distribuire tra scudi, armi e motori) semplice ma in grado di dare profondità alle sparatorie nello spazio profondo. Il tutto a braccetto con le già citate dinamiche di progressione e con un editor dei vascelli sorprendentemente sfaccettato, seppur alquanto macchinoso.



Di contro, le meccaniche di costruzione e sviluppo degli insediamenti planetari ci hanno stupito per la loro immediatezza e flessibilità, nonché per la possibilità di trasformare queste colonie negli snodi di una rete commerciale tesa tra diversi sistemi. Un tassello della proposta che non vediamo l'ora di approfondire assieme ad altre momentaneamente escluse dalla nostra disamina, come ad esempio le caratteristiche della modalità new game plus.

L'esordio del Creation Engine 2

L'approdo di Starfield sugli scaffali segna l'esordio della seconda iterazione del Creation Engine, lo stesso motore che in futuro (chissà quando) sosterrà il prossimo capitolo della saga di The Elder Scrolls. Pur trattandosi di un engine basato su un'architettura notoriamente difficile, che supponiamo non sia stata rivoluzionata in toto, la nuova versione propone un discreto assortimento di funzionalità inedite che influiscono positivamente sulla resa estetica dell'ultima fatica di Bethesda.

Primo fra tutti un sistema d'illuminazione in tempo reale che rappresenta a tutti gli effetti la più significativa e convincente delle novità proposte dal team. La tecnica utilizzata per approssimare gli effetti delle riflessioni luminose favorisce la creazione di zone d'ombra credibili, che soprattutto negli interni mostrano un ottimo livello di dettaglio.



Nelle aree all'aperto, l'utilizzo dell'occlusione ambientale (probabilmente con una risoluzione differenziata in base alla prossimità) dona profondità alla scena, mentre l'ampio uso di effetti volumetrici contribuisce alla piacevolezza degli scorci proposti dal gioco, con la complicità di un buon metodo di tassellatura dei terreni. Meno convincente è invece il nuovo sistema di rendering e animazione del fogliame, implementato nel Creation Engine 2 al posto del vecchio SpeedTree.

Allo stesso modo, non sempre la modellazione poligonale e le animazioni sembrano aderire al medesimo parametro qualitativo, e il risultato è una certa disuguaglianza nella pregevolezza di personaggi ed elementi ambientali, che può acuirsi ulteriormente in base al contesto. Più in generale, in Starfield non è poi così raro assistere a fluttuazioni nella resa visiva, ma la qualità media si attesta comunque su livelli più che buoni. Una considerazione, quest'ultima, che va inquadrata nella cornice di un gioco non solo enorme, ma caratterizzato da una grande diversità scenica: due aspetti che rendono decisamente complicato il lavoro degli sviluppatori. Abbiamo poi apprezzato il lavoro svolto sul versante della direzione artistica, sia in termini di caratterizzazione degli spazi ludici, sia per quel che concerne il design di elementi sci-fi come armi, equipaggiamenti, mezzi e strumentazione di vario genere. La scelta di optare per un'estetica vicina ai canoni del "cassette futurism" - un celebre filone di retrofuturismo - ci è parsa in armonia con i temi centrali dell'opera, specialmente considerando il gioco di contrasti che si viene a creare con la misteriosa tecnologia degli artefatti.



Per il momento non possiamo che definire pregevole anche l'accompagnamento musicale e il doppiaggio inglese, sebbene quest'ultimo mostri qualche occasionale flessione (qui la canzone degli Imagine Dragons per Starfield). Tornando al Creation Engine 2, è lecito supporre che, per quando profonda, la revisione operata dal team non sia riuscita ad eliminare tutti i limiti di un'architettura con oltre un decennio sulle spalle, che immaginiamo abbiano giocato un ruolo di rilievo nella strutturazione di scenari sì ampi, ma inframezzati da un numero variabile di caricamenti.

Parlando di uno dei tratti distintivi del motore di Bethesda, la gestione sistemica delle routine degli NPC, possiamo confermarvi che il Radiant AI sembra essere ancora al suo posto, anche se questa volta i suoi effetti ci sono parsi meno vistosi. Per quanto concerne invece la gestione delle routine combattive dei nemici, abbiamo notato qualche incertezza sia nel pathfinding che nella loro reattività battagliera, ma nulla di drammatico. Prima di chiudere, ci teniamo a spendere qualche parola sull'ottimizzazione del gioco, che sulla configurazione di prova ci ha permesso di goderci l'esperienza senza particolari sacrifici. Detto questo, Starfield resta un titolo piuttosto pesante, più di quanto il suo assetto grafico sembrerebbe suggerire, e per questa ragione riteniamo che lo studio abbia ancora margine per migliorarne la scalabilità e la solidità prestazionale. Pur avendo passato gran parte del nostro tempo su PC, le prove su Xbox Series X hanno evidenziato più di qualche calo di fluidità, a fronte di una qualità visiva di tutto rispetto.