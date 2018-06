State of Mind: provata l'avventura Sci-Fi di Daedalic

Nei giorni scorsi abbiamo fatto visita agli uffici di Daedalic Entertainment, studio indipendente con sede ad Amburgo. Capitanati dal producer Kai Fiebig, sorta di versione teutonica di Geralt di Rivia, i ragazzi di Daedalic ci hanno concesso l'onore e il piacere di poter giocare ad alcune delle loro più recenti produzioni. Nell'articolo di qualche settimana fa, avevamo scritto di Witch It, simpatica rivisitazione del nascondino pensata per le serate in compagnia di amici e sostanze ricreative più o meno legali. In realtà, tale pietanza non era che uno sfizioso contorno alla portata principale: State of Mind, un thriller videoludico di stampo sci-fi che rappresenta senza dubbio il progetto più ambizioso nell'oltre decennale storia del team tedesco.

Berlino 2048: decidi chi sei

Nel 2048 immaginato dall'autore Martin Gantefohr il mondo non è esattamente un posto ospitale. Droni, androidi, intelligenza artificiale e automatizzazione hanno fatto in modo che ogni computer e ogni macchina fossero interconnessi ad un'enorme rete di dati, gettando l'umanità in uno stato di costante sorveglianza. Richard Nolan non ci sta: il giornalista protagonista del gioco è uno dei pochi che hanno il coraggio di alzare la voce e denunciare lo stato in cui sta precipitando la popolazione.

Sarà compito dei giocatori scoprire quale complotto ruota attorno al povero Richard, chiamato anche a ritrovare i membri della sua famiglia, misteriosamente scomparsi dopo un'esplosione nel centro di Berlino. Nello sviluppare questo racconto così lontano nel tempo eppure così attuale, i ragazzi di Daedalic si sono ispirati ad alcuni capisaldi della fantascienza, in modo particolare ad alcuni mostri sacri del cyberpunk. Così come il buon Kai ci ha tenuto a ricordarci, in State of Mind il rimando a capolavori come Blade Runner e Deus Ex è sempre dietro l'angolo. Non possiamo ancora sapere quanto la sceneggiatura finale risulterà originale o meno, ma quel poco che abbiamo potuto vedere ci ha incuriositi al punto giusto. In attesa di poter mettere le mani sul gioco finale il prossimo 16 agosto, ogni nostro commento si può limitare alla breve, intensa sessione di gioco affrontata ad Amburgo. Stringendo fra le mani il pad, abbiamo speso un paio d'ore in compagnia di Richard e Lydia, una dei cinque personaggi utilizzabili all'infuori di Richard in particolari frangenti dell'avventura. Senza avere la possibilità di conoscerne il motivo, abbiamo trovato i protagonisti prigionieri di uno scienziato pazzo, fin troppo sicuro delle (apparentemente) impenetrabili misure di sicurezza del proprio laboratorio per la produzione di androidi.

La prima parte di questa build non ancora definitiva - e non esente da piccoli bug - ci ha imposto di scappare dalla fabbrica. State of Mind vuole essere un titolo fortemente incentrato sulla componente narrativa: risolvere gli enigmi, così come esplorare gli ambienti, ci è sembrata però un'attività fin troppo lineare oltre che semplice. Enormi triangoli verdi presenti sullo schermo fanno immediatamente saltare all'occhio gli elementi interattivi all'interno di una stanza, rendendo in tal modo la fase esplorativa quasi superflua. Capire quale fosse il percorso necessario per scappare dal laboratorio ha richiesto pochi secondi, che però si sono dilatati in un intervallo di tempo decisamente più ampio quando abbiamo dovuto spremerci le meningi per risolvere puzzle ambientali e grattacapi vari.

Chiariamoci: nessuno di questi ci è sembrato iscrivibile alla categoria degli enigmi insuperabili, eppure non sono mancati momenti di piacevole intrattenimento cervellotico quando abbiamo dovuto trovare la formula per sintetizzare un sonnifero, mettere insieme un arma anti-drone e superare un sistema di sorveglianza spostando pezzi d'arredo in poco meno di mezz'ora. Una volta sgattaiolati fuori dal laboratorio, i nostri beniamini non hanno avuto altra via di fuga se non i cunicoli abbandonati della U-Bahn di Berlino. Qui State of Mind ci ha colpito per un'altra caratteristica peculiare: il sapiente uso della regia cinematografica. Fra split-screen e montaggi alternati, sequenze d'azione piuttosto serrate e un uso mai invasivo dello slow motion, la messa in scena di State of Mind riesce a sopperire alle lacune della scrittura.

Superata questa porzione di gioco - contenente fra l'altro un enigma ambientale costruito attorno ad un ponte ruotante parecchio infame, per la gioia sadica di Kai Fiebig che ridacchiava alle nostre spalle - gli sviluppatori ci hanno strappato il pad di mano (proprio quando il gioco iniziava a diventare intrigante!), per caricare un salvataggio successivo alla fuga di Richard e Lydia. La seconda porzione di gioco ci ha dato la facoltà di vestire i panni di Adam, sorta di detective attivo nella virtuale City 5, ossia il luogo in cui tutte le intelligenze dovrebbero convergere, al fine di creare un'unica super-identità collettiva. Purtroppo, il tempo a nostra disposizione per saggiare le differenze fra Richard e Adam non è stato abbastanza. Abbiamo potuto solo farci un'idea sommaria di tali porzione di gameplay: Adam non è un uomo d'azione come Richard, ed il suo talento risiede nella deduzione e nello studio delle situazioni; nelle scene a lui dedicate, con ogni probabilità i giocatori dovranno recuperare dati e informazioni ficcando il naso in giro, ed estrapolando dichiarazioni ai vari personaggi incontrati nel corso dell'esplorazione.

Berlino nello zaino

State of Mind arriverà sia su PC che su PS4, Xbox One e Switch, con il prezzo di 29,99€ per la versione Steam e di 39,99€ per le copie su console. La nostra prova si è concentrata sull'edizione per personal computer, con una sbirciatina anche alla build per la piccola di casa Nintendo. Com'è facile intuire dalle immagini a corredo dell'articolo, State of Mind non punta al fotorealismo.

Ciò non vi tragga in inganno: il motore di gioco ha una sua identità, il gioco è bello da vedere e gli ambienti sono ben realizzati, per quanto non esteticamente rivoluzionari. In particolare, State of Mind ci ha colpito per la pulizia grafica che la console di Nintendo riesce a reggere. Cedendo qualcosa in termini di illuminazione degli ambienti, la build per l'ibrida made in Kyoto risulta scattante e fluida, senza tentennamenti di sorta sia in modalità TV che sullo schermo fruibile in modalità handheld. Nella controparte PC, invece, l'abbondanza di effetti di luce appesantisce il gioco, portando con sé un certo motion blur che potrebbe infastidire i giocatori più sensibili.