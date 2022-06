Steelrising: un Soulslike sotto il regno del terrore

Secondo quanto stabilito dal diritto divino dei re, nella Francia del XVIII secolo il potere politico si concentrava nelle mani del solo Luigi XVI, che oltre a detenere il comando supremo dell'esercito, poteva avvalersi del suo potere arbitrario di justice retenue per intervenire o addirittura annullare qualsiasi sentenza emessa dalle corti ordinarie.



Non a caso, il filosofo ed economista francese, Jean Bodin, paragonò la figura del re a una sorta di Dio in terra. Tuttavia, l'immenso potere esecutivo impersonato dal sovrano, la prolungata crisi politica ed economica in cui la Francia era incappata dopo la morte di Luigi XIV (1715) e i soprusi che il cosiddetto "terzo stato" - pari al 95% della popolazione francese - subiva continuatamente dagli altri due ceti spinsero i sudditi di Luigi XVI a ribellarsi contro l'inadeguato monarca allora in carica, sancendo l'inizio del periodo di sconvolgimento sociale, politico e culturale oggi ricordato come la Rivoluzione francese. Un violento e prolungato evento che, come raccontano i libri di storia, provocò la caduta della monarchia e l'instaurazione della Prima Repubblica francese.



Ma cosa sarebbe accaduto se Luigi XVI, che ricordiamo venne ghigliottinato alle ore 10:10 del 21 gennaio 1793, avesse invece sedato la rivolta e conservato la propria posizione? Per conoscere la risposta a questa domanda siamo recentemente volati in quel di Parigi, dove lo sviluppatore Spiders e il publisher Nacon ci hanno permesso di trascorrere alcune ore in compagnia di Steelrising, il nuovo e promettente soulslike in uscita il prossimo 8 settembre su PC e console di ultima generazione.

Sotto il Regno del Terrore

Come sottolineato in una nostra precedente anteprima di Steelrising, il nuovo action RPG dai creatori di GreedFall e The Technomancer è stato infatti edificato attorno a un presupposto narrativo quanto mai curioso e stravagante. Ambientato subito dopo il Giuramento della Pallacorda, in una realtà parallela in cui la presa della Bastiglia non si è mai verificata, il titolo dipinge una versione steampunk di Parigi, ma sciaguratamente terrorizzata da Luigi XVI e dalle legioni di macchine assassine al suo servizio.

Servendosi dei potenti automi costruiti dal suo ingegnere preferito, Eugène de Vaucanson, il monarca ha soffocato nel sangue i tentativi di rivolta del popolo francese, per poi adornare il cancello del Palazzo delle Tuileries con le teste dei cittadini sovversivi. Disgustato dalle azioni del sovrano e dal modo scellerato in cui questi ha impiegato le sue creazioni, Eugène de Vaucanson si ribella a Luigi XVI, che per tutta risposta lo fa imprigionare e per di più confisca il suo assoluto capolavoro: Aegis. Dotata di una versatilità senza eguali e capace di eseguire movimenti estremamente fluidi, l'automa danzante era stata originariamente destinata a intrattenere la corte con eleganti balletti, ma il regnante la fece ben presto modificare, affinché potesse essere utilizzata per scopi bellici. Equipaggiata con lame affilatissime e potenti cannoni, Aegis è diviene insomma una letale macchina da combattimento, ragion per cui, quando Maria Antonietta è costretta a rifugiarsi nel castello di Saint-Cloud, Luigi XVI incarica l'inarrestabile automa di proteggere la sua regina. Nel corso del prolungato isolamento, però, una Maria Antonietta prigioniera nelle sue stesse stanze e tormentata dalla perdita dei figli Sofia Elena e Luigi Giuseppe, decide di porre fine alla follia del marito.



Sebbene la trovi terrificante, in quanto l'automa è in grado di capire tutto quello che le viene detto, la regina invia per le strade la fedele Aegis, alla quale affida l'importante compito di ritrovare il suo creatore, ossia l'uomo che potrebbe celare la chiave per arrestare l'implacabile esercito e gli spargimenti di sangue perpetrati da Luigi XVI.

Inizialmente obbediente, durante l'avventura Aegis diverrà sempre più indipendente, ma assieme al libero arbitrio dovrà anche farsi carico del peso comportato dalle scelte: tra un combattimento e l'altro, ci ritroveremo infatti a dover prendere delle importanti decisioni che si ripercuoteranno sul finale della campagna. Starà dunque a noi cambiare il corso della Rivoluzione francese, detronizzare lo spietato tiranno e salvare il futuro dell'Europa intera.



Impreziosito da una sensazionale rappresentazione gotica di Parigi e da pesanti atmosfere dark, Steelring si discosterà quindi dalla stragrande maggioranza dei soulslike grazie al forte focus sulla narrazione, da sempre fiore all'occhiello delle produzioni Spiders. Sfortunatamente abbiamo potuto provare soltanto le prime 2 ore del viaggio di Aegis, ma la porzione di storia da noi assaporata ci ha comunque lasciato delle ottime impressioni, scatenando la nostra sincera curiosità circa gli sviluppi futuri della vicenda.

Anche perché, stando a quanto raccontato a noi microfoni dalla CEO di Spiders, Jehanne Rousseau, le scelte intraprese lungo il tragitto e le missioni secondarie che decideremo di completare avranno un forte impatto sul racconto. Chissà che queste non possano addirittura condizionare l'ego e lo spirito di ribellione della stessa Aegis, che prima di ricongiungersi col suo creatore svilupperà una personalità sempre più complessa, al pari di un qualsiasi umano in carne e ossa.

La ribelle inumana

Prima di addentrarci nell'analisi del sistema di combattimento è necessario spendere poche parole in favore dell'editor del personaggio: laddove pensavamo infatti di poter personalizzare soltanto l'armamentario di Aegis, all'inizio della nostra prova Steelrising ci ha anzitutto messi dinanzi a un editor che, seppur minimalista, ci ha consentito di modificare l'aspetto della protagonista.

Il titolo offre non solo la possibilità di scegliere la testa e la parrucca da installare sull'automa, ma addirittura impone di selezionarne il materiale di costruzione, che in alcuni casi altera non poco l'estetica della guerriera. Una volta personalizzata la "nostra" Aegis, abbiamo quindi realizzato che questa può specializzarsi in quattro diverse classi, che come prevedibile ne determinano le abilità. Se per esempio la guardia del corpo predilige le armi pesanti, che al momento opportuno può anche usare alla stregua di scudi, l'alchimista si serve invece di strumenti di morte con cui congelare temporaneamente le proprie vittime. Incentivati dalla possibilità di brandire armi leggere, che in caso di necessità possono anche essere usate per parare gli assalti in entrata, durante la nostra prova abbiamo scelto la ballerina, ovvero una classe che sfrutta i movimenti precisi di Aegis per schivare gli attacchi dei nemici e passare immediatamente al contrattacco.



Non per nulla il sistema di combattimento di Steelrising - che il Game Design Director, Sébastien Di Ruzza, ha paragonato a un meccanismo a orologeria - rispetta appieno la tradizione dei soulslike e richiede che i colpi del giocatore siano sempre ponderati. Lo studio dei pattern degli avversari, la capacità di reagire e schivare col giusto tempismo, senza dimenticare una buona dose di pazienza, saranno ancora una volta gli strumenti da impiegare per evitare di rimanere a corto di vigore e andare incontro a morte certa.

Va poi sottolineato che Aegis è una combattente alquanto leggiadra e sfrutta la propria agilità per eseguire schivate tempestive, aggirare i bersagli e non per ultimo compiere dei balzi solitamente impensabili nei soulslike. Tuttavia, quando la sua stamina - che in Steelrising prende il nome di autonomia - si esaurisce del tutto, questa si surriscalda e per diversi secondi perde la facoltà di attaccare, saltare, schivare o scattare.



A proposito degli strumenti, durante il nostro soggiorno a Parigi ci è stato spiegato che Aegis potrà recuperare la bellezza di quaranta armi, suddivise in diverse categorie: ventagli, catene, lance, tonfa, artigli, spade, mazze e addirittura una ruota, che sfortunatamente non abbiamo potuto ammirare in azione. Non solo questi modificheranno i pattern di attacco dell'automa ribelle, ma ogni categoria darà accesso a specialità differenti, che tra le altre cose favoriranno la parata, il contrattacco, il combattimento a distanza, l'infusione di elementi e così via.



A queste si aggiunge poi la pistola recuperabile dopo aver sconfitto il primo mini-boss della campagna, ossia un'arma secondaria con cui Aegis può sostituire quasi istantaneamente quella principale. Avendo scelto una classe specializzata nel combattimento a corto raggio, l'ottenimento della bocca di fuoco ha finito per modificare totalmente il nostro approccio alle battaglie, in quanto la continua alternanza ci ha consentito di continuare a danneggiare il nemico incalzato indipendentemente dalla sua lontananza.

La variante congelante si è dimostrata la più efficace tra quelle a nostra disposizione, poiché una voce posta accanto alla barra salute degli avversari indica il numero di colpi necessari per renderli temporaneamente inoffensivi: in particolare contro i boss, questo sfizioso stratagemma ci ha dunque consentito di danneggiarli conservando una distanza di sicurezza e di adottare un approccio più aggressivo subito dopo averne arrestato i movimenti. Va inoltre segnalato che, a differenza di quanto accade coi fucili e le armi laser di Dolmen (a proposito, avete già letto la nostra recensione di Dolmen?), l'arma secondaria di Steelrising non intacca in alcun modo la barra del vigore, ma al contrario si limita a ridurre le munizioni trasportate dall'automa. Se a prima vista l'introduzione dell'arma secondaria può sembrare quasi deleteria per il corretto bilanciamento della difficoltà, occorre tenere presente che la necessità di scambiare le munizioni con le Essenze di Anima (fondamentali per accrescere il livello di Aegis e migliorare i suoi parametri) obbliga il giocatore a dosarne lo spreco e, di conseguenza, il rifornimento. Nel complesso, il sistema di combattimento di Steelrising ci è parso davvero articolato e coinvolgente, ma l'esigua durata della build da noi provata ci ha purtroppo impedito di scoprirne tutte le sfaccettature e soprattutto di sperimentare classi e configurazioni diverse.

Esplorazione e accessibilità

Sebbene le varie aree di Parigi siano perlopiù di dimensioni contenute, quantomeno all'inizio dell'avventura, la totale esplorazione delle stesse si è dimostrata più impegnativa del previsto, giacché lo sviluppatore si è servito della verticalità per realizzare mappe abbastanza complesse e traboccanti di tesori nascosti.

L'introduzione del rampino recuperabile dopo qualche ora di gioco non solo velocizza gli spostamenti per le vie di Parigi, ma appunto permette di sfruttare eventuali appigli per raggiungere aree segrete e luoghi inizialmente inaccessibili. In alternativa, lo strumento può essere impiegato anche per allontanarsi brevemente dai nemici e riprendere fiato, prima di lanciarsi nuovamente in mischia. Una delle novità più interessanti di Steelrising va ricercata nella cosiddetta Assist Mode, ossia un espediente che i ragazzi di Spiders hanno escogitato per semplificare la vita ai giocatori meno esperti ed evitare loro qualsiasi forma di frustrazione. Attivabile o disattivabile in qualsiasi momento, questa permette di ridurre la percentuale dei danni ricevuti, conservare l'Essenza di Anima anche in caso di morte, aumentare la velocità di rigenerazione dell'automa e attivare il raffreddamento facile.



Dovendo comunque memorizzare e prevedere gli schermi di attacco del nemico, le soluzioni studiate per garantire una maggiore accessibilità non influenzano in maniera drastica la difficoltà complessiva dell'action RPG, ma consentono di adattare l'esperienza alla propria abilità e di affrontare le sfide ad un ritmo meno incalzante.

Ombre su Parigi

Per il rovescio della medaglia, il comparto tecnico continua purtroppo a non convincerci del tutto. Al netto di una direzione artistica soddisfacente e di una discreta ricostruzione degli scenari, nel corso della nostra prova abbiamo notato diverse imperfezioni non trascurabili, che in alcuni casi tendevano a penalizzare la leggibilità della scena. Allo stato attuale, il titolo sviluppato col Silk Engine è afflitto da animazioni grezze e ancora abbastanza legnose, per non parlare di palesi compenetrazioni e delle hitbox imprecise, che quantomeno durante lo scontro col primo mini-boss hanno vanificato puntualmente tutti i nostri sforzi.

Con la sua fedele lancia, il cosiddetto "Moschettiere Instabile" si è infatti rivelato un osso persino più duro del boss affrontato poco più avanti, in quanto i suoi rapidi attacchi riuscivano a ferirci da una distanza eccessiva, impedendoci sia di avvicinarci che di schivarli con qualche scatto laterale. Considerando che manca ancora qualche mese al lancio ufficiale del prodotto, ci auguriamo che Spiders sfrutti il tempo ancora a sua disposizione per correggere le anomalie tecniche di Steelrising e perfezionare il tempismo degli attacchi.



Per la gioia di coloro che ancora non masticano la lingua inglese, durante la nostra prova abbiamo fatto un salto tra le voci del menu principale, scoprendo che Steelrising sarà addirittura localizzato in italiano, almeno per quel che concerne i testi. Basandoci soltanto sulla porzione di storia da noi affrontata, la traccia sottotitolata nell'italico idioma ci è parsa piuttosto scorrevole e precisa, anche perché gli scambi di battute non si direbbero troppo frequenti. Navigando tra le voci del menu opzioni, abbiamo inoltre scoperto che - quantomeno su PC - le dimensioni dei sottotitoli potranno essere ridotte o incrementate, a seconda delle preferenze di ciascun utente.