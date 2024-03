Stellar Blade provata la demo PS5: tecnico e divertente, ma non innova

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando lo studio coreano SHIFT UP annunciò l'action RPG al tempo noto col nome provvisorio di Project EVE, catturando l'attenzione della rete grazie alla sua protagonista principale e alle atmosfere che ricordavano il capolavoro di Yoko Taro (a proposito, qui trovate la recensione di NieR: Automata). Ad un mese di distanza dal lancio ufficiale di Stellar Blade, che ricordiamo atterrerà in esclusiva su PlayStation 5 il 26 aprile 2024, abbiamo provato in anteprima la demo di imminente uscita su PS Store e vi proponiamo di seguito le nostre impressioni preliminari su uno dei titoli più attesi - e discussi - del mese prossimo.

Un futuro ormai condannato

Con una longevità di 70-90 minuti circa, a seconda del livello di difficoltà selezionato in partenza (che comunque può essere cambiato in qualsiasi momento) e dell'abilità del giocatore, la versione di prova di Stellar Blade propone le primissime battute della vicenda e trascina l'utente nel vivo dell'azione senza prima fornirgli troppe spiegazioni.

Il sipario si alza nello spazio aperto, dove cinque astronavi assolutamente identiche e intenzionate a entrare nell'atmosfera terreste vengono di colpo attaccate da un nemico non meglio specificato. Avendo riportato ingenti danni e ormai prossime a esplodere, le navi della Settima Unità Aerea si vedono quindi costrette a espellere le capsule di salvataggio, affinché almeno una parte dell'equipaggio possa raggiungere la Terra e portare avanti la fondamentale missione che gli è stata assegnata. Seppur danneggiata durante la caduta dallo scontro con un'altra navicella, la capsula della protagonista EVE atterra sulla superficie terrestre, dove i pochi superstiti stanno già dando battaglia agli agghiaccianti Naytiba: abominevoli creature dalle origini ancora sconosciute che, settant'anni prima, hanno invaso il pianeta azzurro e decimato il genere umano, spingendo la nostra specie a cercare rifugio su una Colonia spaziale. Ricongiuntasi alla caparbia quanto rapida Tachy, ufficiale comandante della Settimana Unità Aerea nonché amica di EVE, la protagonista si getta senza remore nella mischia, cercando di aprirsi un varco verso il punto di incontro.



L'inaspettata comparsa di un Naytiba voluminoso e di un Naytiba Alpha, però, provoca il quasi totale annientamento dell'unità di EVE, che riesce a sottrarsi a una fine prematura solo grazie al provvidenziale intervento di Adam, un terrestre che dapprima la trascina lontano dal campo di battaglia, per poi aiutarla a rimettersi in sesto. Collaborando col nativo, che si rivelerà un predone, la guerriera discesa dallo spazio si metterà dunque in viaggio verso Eidos 7, al fine di eliminare l'entità superiore formata dai Naytiba Alfa e dall'Antico, e quindi restituire il pianeta Terra ai suoi legittimi abitanti.

Tachy Il Naytiba Alpha

Per il momento preferiamo non raccontarvi altro, anche perché la porzione di storia inclusa nella demo di Stellar Blade non è particolarmente vasta e tanti dettagli vengono centellinati soltanto attraverso i flashback innescabili presso i punti di salvataggio. Quantomeno sul fronte narrativo, la scelta di basare la versione di prova sulle fasi iniziali della campagna non ci ha convinti del tutto, giacché senza le dovute spiegazioni questa prima fase dell'avventura potrebbe risultare un tantino confusionaria a chiunque non abbia seguito lo sviluppo del progetto.



Sebbene la demo sia tutto fuorché "rappresentativa", abbiamo comunque apprezzato la qualità delle cinematiche e delle atmosfere di Stellar Blade, che a nostro avviso ben si adattano all'ambientazione post-apocalittica e appunto trasmettono sensazioni paragonabili a quelle tipiche di NieR.

In attesa di avere abbastanza elementi per poter valutare la bontà dell'intreccio e la caratterizzazione dei personaggi, che almeno a primo impatto non si direbbero granché stereotipati, siamo rimasti piacevolmente colpiti dall'accompagnamento musicale firmato da Keiichi Okabe, storico compositore -tra gli altri- di NieR e Drakengard 3, che come suo solito ha realizzato brani evocativi, delicati e che ben si sposano tanto alle incalzanti battaglie quanto alle più rilassate fasi esplorative. Se non altro, le oltre cento tracce composte dall'apprezzatissimo compositore dovrebbero pertanto garantirci una colonna sonora memorabile e ricercatissima.

Il combattimento secondo EVE

Se nel complesso la versione di prova ci ha svelato poco o nulla circa la trama di Stellar Blade, lo stesso non si può dire per il gameplay, che finalmente abbiamo potuto approfondire a dovere. Laddove l'ambientazione e le atmosfere ricordano molto le opere di Yoko Taro, il sistema di combattimento ci è parso molto più tecnico e ragionato, tant'è che per superare boss e mini-boss è necessario studiare attentamente i pattern di attacco degli avversari.

Un po' quello che accade nei soulslike che, come raccontato ai nostri microfoni dagli stessi componenti di SHIFT UP, sono stati una grande fonte di ispirazione per il team di sviluppo dell'ex Project EVE (se non l'avete ancora fatto, leggete la nostra intervista esclusiva agli sviluppatori di Stellar Blade). Partiamo però dalle basi, specificando che la protagonista ha a sua disposizione una grande varietà di assalti base che il giocatore può concatenare - alternando i tasti assegnati all'attacco rapido e a quello potente - per realizzare combo veloci e micidiali. La particolarità di Stellar Blade va ricercata nello scudo, ossia un indicatore posizionato sotto quello della salute che riduce drasticamente i danni subiti: quando questo è attivo, la protagonista gode di una riduzione dei danni e pertanto, anziché azzerare i suoi HP, gli attacchi dei nemici finiscono col consumare il livello di protezione, che si ricarica in automatico col passare dei secondi. È una meccanica molto interessante e non facile da padroneggiare, che a seconda del livello di carica può spingere l'utente ad attaccare a testa bassa o ad allontanarsi momentaneamente dal bersaglio per ripristinare le sue difese.



Certo, non si tratta di un'assoluta novità, in quanto tantissimi congeneri ci hanno posti dinanzi a mostri dotati delle medesime capacità - e non a caso pure alcuni Naytiba sono dotati di uno scudo da distruggere quanto prima per stordirli, impedire loro di usare le rispettive abilità speciali e renderli vulnerabili - ma è alquanto inusuale che a servirsene sia la protagonista.

A proposito dei nemici, la maggior parte di questi possiede un valore di equilibrio che EVE può consumare eseguendo ripetutamente delle Parate Perfette, un espediente che neutralizza gli attacchi in entrata, fa perdere del tutto l'equilibrio ai suoi oppositori e li induce in Frastornamento. Soddisfacendo un semplicissimo Quick Time Event che compare quando il bersaglio si trova in questa pericolosa condizione temporanea, inoltre, la soldatessa discesa dallo spazio può eseguire il Castigo, che consiste nel colpirli al punto debole e infliggere loro una marea di danni. Nelle battaglie più impegnative diventa insomma imperativo cercare di preservare il più a lungo possibile il proprio scudo e al contempo azzerare quello dell'obiettivo, così da velocizzarne l'eliminazione e al tempo stesso minimizzare i rischi di incassare qualche colpo potenzialmente fatale. Anche perché Stellar Blade è più punitivo del previsto e, quantomeno al livello di difficoltà normale, gli errori si pagano a caro prezzo.



Proseguendo, un terzo indicatore posto sopra la barra di HP, che si ricarica mandando a segno i propri attacchi, consente alla fanciulla di accumulare Energia Beta per usare le cosiddette Abilità Beta, ovvero tecniche speciali dall'elevato valore distruttivo.

Alle suddette risorse di EVE vanno poi sommate la Schivata e la Schivata Perfetta, che all'occorrenza consentono di evitare i pericoli, l'Impeto, che permette di avvicinarsi rapidamente e portare a segno un potente assalto fisico, la possibilità di attivare la modalità a distanza per crivellare il nemico con le armi da fuoco, e non per ultimo il Flash, un'abilità attivabile solo dopo che l'avversario tenta di ricorrere a un attacco mortale. Quando questo si illumina di blu, la spada di EVE fa altrettanto, suggerendo all'utente il momento adatto per utilizzare la sopracitata abilità e portarsi automaticamente alle spalle del mostro affrontato. Considerando poi che EVE è in grado di apprendere e migliorare innumerevoli skill attraverso la bellezza di cinque alberi delle abilità, le soluzioni ludiche offerte da Stellar Blade si direbbero davvero parecchie e non vediamo quindi l'ora di mettere le mani sul codice finale per sperimentare tutte le diavolerie escogitate da SHIFT UP e le strategie realizzabili mescolando skill dagli effetti più disparati.

Crescita del personaggio ed esplorazione

Benché i dubbi siano ancora molti e sia necessario sottoporre il prodotto a una prova più approfondita, è il caso di spendere due parole anche sulla progressione di Stellar Blade, che per qualche ragione non si serve del classico sistema a livelli. Sconfiggendo i nemici incontrati lungo il suo cammino e saccheggiandone i cadaveri, infatti, EVE non sale affatto di livello, ma si limita ad accumulare "ESP PA", che una volta superata una certa soglia le donano Punti Abilità da spendere nei già menzionati skill tree.

Mentre i punti esperienza consentono unicamente di apprendere nuove tecniche di combattimento o di migliorare quelle già conosciute, le statistiche fisiche della spadaccina spaziale dipendono perlopiù dall'equipaggiamento, che tra le altre cose può incrementare a dismisura l'efficacia degli attacchi combinati. Purtroppo la demo non fornisce molti potenziamenti e quindi per ora non ci sono del tutto chiari i limiti dell'equipaggiamento, tuttavia sembrerebbe che spendendo una risorsa chiamata "Omniperno" sia possibile aumentare gli slot a disposizione della guerriera, al fine di realizzare build personalizzate e renderla un'autentica macchina da guerra. Recuperando un certo numero di "nuclei corporei" dai resti degli altri soldati e assorbendone i ricordi, invece, EVE può aumentare i suoi PS massimi, un dettaglio che parrebbe confermare i nostri sospetti circa la natura biomeccanica della femme fatale.



In attesa di poter approfondire l'argomento, la demo di Stellar Blade ci ha fornito un piccolo assaggio anche della propria componente esplorativa, trascinandoci in una città in rovina dalla struttura semi-open world.

Tra scale, scorciatoie sbloccabili a destra e manca, cancelli da aprire inserendo codici recuperabili in casse nascoste, pozze d'acqua in cui è possibile immergersi per riportare alla luce tesori sommersi, senza dimenticare qualche piccolo accenno di platforming, Eidos 7 appare tutt'altro che lineare, confermando le dichiarazioni di Hyung-Tae Kim, CEO di SHIFT UP, che ai colleghi di Famitsu aveva promesso una mappa molto ampia e discretamente variegata. Per agevolarne la perlustrazione, gli sviluppatori hanno implementato una comodissima funzione che permette di ordinare al drone di eseguire una scansione completa dell'area circostante, che di conseguenza rivela l'esatta posizione di mostri, umani, casse del tesoro, oggetti da raccogliere e strumenti utilizzabili. Stellar Blade sembra presentare persino un minimo di interazione ambientale, difatti nel corso delle dispute coi Naytiba abbiamo aperto il fuoco contro i barili esplosivi disseminati in giro per farli saltare in aria e danneggiare le orripilanti creature che infestavano Eidos 7.

Direttamente dai soulsike, infine, lo studio coreano si direbbe aver preso in prestito gli accampamenti, che al pari dei consueti falò permettono di salvare la partita, ripristinano la salute di EVE e le pozioni trasportate, e addirittura provocano il respawn degli avversari già sconfitti. Presso gli accampamenti e i campi base, che rispetto ai primi vantano qualche funzione aggiuntiva, è inoltre possibile creare nanotute, spostarsi velocemente da un punto di riposo all'altro, cambiare il brano riprodotto in sottofondo, acquistare consumabili, accedere alla console di riparazione per migliorare le armi, potenziare le Esospine di EVE, sbloccare nuovi talenti e non per ultimo aumentare la quantità di fiaschette ricaricabili che questa porta con sé.