Street Fighter 6: un picchiaduro perfetto per chi vuole imparare a giocare

Street Fighter 6 aveva promesso nuove e importanti aggiunte al proprio gameplay, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche sul fronte qualitativo. Nel corso della nostra ultima prova possiamo confermare quanto di buono approntato dal team di sviluppo: senza timore di smentita, del resto, l'esperienza di combattimento ci è parsa la più fluida di sempre. In attesa di sviscerare a fondo l'opera di Capcom in fase di recensione, spieghiamo nel dettaglio le singole meccaniche che caratterizzano l'offerta ludica e contenutistica, per permettere anche ai neofiti di avere un quadro completo del picchiaduro in arrivo il prossimo 2 giugno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

La prima palestra

Partiamo col dire che Street Fighter 6 vuole rappresentare una sorta di punto di ingresso per i rookie. Per far sì che anche i novizi possano imparare a padroneggiare ogni sfumatura del combat system, Capcom mette a disposizione tre diversi controlli.

L'opzione Classica, che prevede tutte le mezzelune e le storiche icone di pugni e calci in sei comandi; quella Moderna, con i tasti azione opportunamente evidenziati, e che permetterà di eseguire la maggior parte delle mosse speciali con la pressione di un singolo input; e infine troviamo la voce Dinamica, pensata per essere la più semplice di tutte, agevolando anche le combo automatiche. Inoltre, con l'uso dei controlli dinamici, l'intelligenza artificiale sceglierà automaticamente la miglior azione in un determinato momento dello scontro. È questo insomma un ottimo modo per ampliare la platea di riferimento e allargare il pubblico del picchiaduro. Toccando invece il cuore della produzione, ossia il sistema di combattimento, arriviamo subito agli aspetti salienti. Street Fighter 6 punta forte su quel dinamismo e quella immediatezza che già nel quinto capitolo avevano svolto un ruolo centrale. La novità principale riguarda le Super Art. Nella parte bassa dello schermo avremo un indicatore che dallo 0 potrà arrivare fino al 3, caricando la barra a ogni colpo inflitto o parato.



A seconda di quello che sarà il nostro indicatore potremo quindi, con una combinazione diversa di tasti, usare la Super Art del livello apposito. Si tratta di mosse molto efficaci, che possono comunque essere parate: la facoltà di scegliere quanti indicatori utilizzare rende molto stratificata la strategia, e ci permette di dosare adeguatamente le forze a seconda dell'andamento del match.

Nel cuore del combat system

Accanto alle Super Art troviamo il sistema Drive, che ha rimpiazzato il V System. Si tratta di un'altra meccanica importante per la gestione della barra dedicata: sei indicatori che possono essere usati per diverse funzioni, a partire dal Drive Impact (molto simile al Focus Attack di Street Fighter IV), che ci permette di sferrare un potente attacco che scaraventa a terra l'avversario, ma che può anche assorbire due colpi offensivi, creando così un contrattacco.

Ci viene data anche la facoltà di rompere la difesa dell'altro lottatore messo alle spalle dell'arena. Accanto all'Impact fa capolino anche la Drive Parry, una tecnica difensiva che riesce a respingere sia gli attacchi in piedi sia quelli accovacciati: effettuare una parata perfetta andrà a riempire l'indicatore Drive e, funzionando come una classica parry, permetterà un rapido contrattacco. Le abilità Drive non possono essere sfruttate all'infinito: come detto, abbiamo sei indicatori, che una volta esauriti impongono al lottatore di doverne attendere il ripristino. Questa situazione vi porterà in uno stato di Burnout, durante il quale, se l'avversario dovesse colpirvi con un Drive Impact mentre siete spalle al muro, sarete colti da uno stordimento.

In giro per il mondo

Street Fighter 6 aggiunge alla lista dei contenuti un pezzo da 90: il World Tour, un fighting game in un contesto open world con elementi RPG. All'interno di Metro City, dove partirà l'avventura, potremo spostarci sfidando innocui passanti o giustizieri mascherati, perfezionando la nostra abilità e dimostrando ai nostri maestri di poter meritare l'accesso alla walk of fame dei lottatori.

Una volta creato il nostro personaggio e imparate le basi del combattimento da Luke, potremo partire verso un open world pieno di NPC, di negozi, di chioschetti dove nutrirci, apprendere nuove mosse e scoprire altri maestri desiderosi di trasmettere il loro sapere.



Inoltre, le mappe sono disegnate in modo tale da incentivare anche la verticalità, con un'esplorazione che potrà indurvi a scoprire vicoli o passaggi sui tetti, dandovi così modo di raccogliere oggetti preziosi per le vostre lotte da strada. Il tutto ovviamente sorretto da una vicenda scandita da cinematiche d'ordinanza: non sappiamo quanto la trama si rivelerà appassionante, ma quel che è certo è che avremmo voluto trascorrere più tempo in questa modalità per scoprirne il maggior numero di elementi e potenziare ancora di più il nostro eroe.

World Tour tiene conto poi di tutte quelle che saranno le caratteristiche estetiche scelte per il vostro combattente. Nella prova ci siamo divertiti a costruire una sorta di androide luminescente, quasi del tutto catarifrangente, puntando su un corpo massiccio e su degli arti non eccessivamente lunghi. Questo perché abbiamo preferito un approccio ravvicinato, ma se avessimo voluto sfruttare anche un combattimento a distanza, l'editor ci avrebbe dato la possibilità di allungare braccia e gambe a nostro piacimento. È inoltre possibile oltrepassare i limiti umani creando veri e propri mostri! Anche se la fantasia del giocatore è il solo limite, Capcom sembra aver studiato molto attentamente la gestione delle corporature, imparando dai combattimenti reali, dove un atleta con gli arti più lunghi, come logica suggerisce, copre maggiori distanze e riesce anche a mantenere abbastanza spazio tra sé e l'avversario. Questo dettaglio di una certa rilevanza aggiungere maggior spessore all'intero combattimento, e giustifica la presenza di un editor così meticoloso.



Sempre parlando di personalizzazione, il nostro lottatore nella modalità World Tour ha a disposizione anche uno Skill Tree, che sembra assicurare una buona crescita dal punto di vista delle statistiche, arricchite anche dalla presenza di numerosi accessori da acquistare e indossare. L'albero dei talenti ci dà modo di aumentare le abilità di combattimento ottenendo dei benefici a ogni level up.

Non sarà, tra l'altro, l'unico modo per incrementare le statistiche: oltre alle abilità permanenti, infatti, tramite gli oggetti potrete ottenere dei buff temporanei. Consumabili anche durante i combattimenti, questi potenziamenti vi doneranno un bonus ai danni o alla resistenza, in base a ciò che avete recuperato e che avrete deciso di usare. Un ottimo modo per riuscire a essere competitivi anche all'inizio, quando vorrete affrontare avversari di un livello superiore e non avrete sufficiente salute dalla vostra parte.

Le altre modalità

Non pensiate tuttavia che il world tour sia l'unica modalità in singolo. Torna infatti il classico arcade mode, dotato di cinematiche introduttive e finali di ogni personaggio. Capcom questa volta ha deciso di superarsi, fornendo ben due opzioni single player curate nel minimo dettaglio: una più classica (ossia l'arcade mode) e un open world immersivo in cui creare e sviluppare il proprio alter ego cambiandone a piacimento caratteristiche e moveset.

Come avrete capito, l'offerta contenutistica di Street Fighter 6 non è certo votata al risparmio. Non abbiamo avuto modo purtroppo di testare il Battle Hub, nel quale potremo usare il nostro lottatore per sfidare altri giocatori online.



Le modalità di pratica e le guide fornite dal gioco risultano inoltre particolarmente ispirate. Per la prima volta in un picchiaduro il gioco darà l'opportunità agli aspiranti combattenti di imparare non solo mosse e combo di ogni personaggio giocabile, ma anche di prendere confidenza con le principali strategie di attacco ed i modi migliori per impiegare determinate tecniche, attraverso utilissimi esempi a video e descrizioni testuali che ci sono sembrate abbastanza esaustive.

Tra tutorial e arene di pratica, abbiamo provato anche le Battaglie Estreme, una modalità che permette di impostare delle regole insolite per i combattimenti e variare la vittoria dal classico KO. Le condizioni di vittoria variano costantemente, e spaziano dal numero di volte in cui l'avversario sarà atterrato fino a norme da soddisfare prima dell'altro lottatore, passando da indicatori da riempire con delle combo, in stile stylish game.Non mancano persino gli ostacoli, come la carica del toro che vi infliggerà non pochi danni, bombe pronte a esplodervi in faccia e anche dei droni che lasceranno cadere oggetti utili per la sfida. Battaglie Estreme ci ha divertito per qualche minuto e sicuramente, in una partita tra amici, può rappresentare un ottimo passatempo, nel caso in cui le classiche lotte in arena dovessero risultare troppo monotone.