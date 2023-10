Super Mario Bros Wonder: l'inizio di un meraviglioso viaggio 2D su Switch

A poche settimane dal ritorno di Mario in un universo in due dimensioni, abbiamo avuto modo di affrontare una nuova selezione di livelli assieme al baffuto idraulico e ai suoi fedeli compagni. Nei panni di Peach, Luigi e Yoshi, abbiamo solcato sentieri surreali e ricchi di segreti, nei quali smarrirsi alla ricerca dei leggendari Fiori Meraviglia. Dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni su Super Mario Bros Wonder nella nostra prova alla Gamescom di Colonia, torniamo su queste pagine per darvi un consiglio: tenete gli occhi ben aperti in vista del 20 ottobre, perché il nuovo platform 2D di casa Nintendo sembra avere tutte le carte in regola per sorprendere gli appassionati come non accadeva da tempo.



Non possiamo ancora raccontarvi tutte le caratteristiche di Super Mario Bros Wonder - per questo sarà necessario attendere la recensione - ma un viaggio attraverso una decina di stage del gioco ci ha aperto le porte su di una cascata di meravigliosi scenari, tutti da scoprire su Nintendo Switch.

Un inizio meraviglioso

È tempo di lasciarsi alle spalle il Regno dei Funghi: la nuova destinazione di Mario e compagni è il Regno dei Fiori. Le due monarchie non distano troppo l'una dall'altra, tanto che, per far visita al principe Florian, il nostro eroico idraulico ha portato con sé un ampio gruppo di amici, che include tra gli altri Peach, Daisy e Luigi.

Presente all'appello anche l'irrinunciabile Yoshi, che conserva intatte le proprie abilità speciali, compresa la possibilità di ospitare in sella un secondo giocatore. Già particolarmente versatile, il nostro dinosauro è immune agli effetti dei power-up, circostanza che ci ha impedito di osservare in azione un devastante Yoshi Elefante. Perfetto per i videogiocatori in erba, il nostro verde amico non subisce danni da parte dei nemici, nemmeno nelle sue altre versioni colorate. Questa rappresenta l'unica particolarità nel cast di protagonisti di Super Mario Bros Wonder, che per il resto condividono lo stesso identico stile di gameplay.



Come già suggerito dalla nostra precedente anteprima di Super Mario Bros Wonder, la novità più evidente proposta da questo capitolo è rappresentata dagli imprevedibili Fiori Meraviglia. Nei livelli che abbiamo potuto testare siamo rimasti - perdonateci il gioco di parole - letteralmente meravigliati dalla varietà di effetti scatenati da questi piccoli vegetali.

Tubi striscianti si comportano come vivaci bruchi, consentendo di raggiungere aree più elevate, ma non solo. In uno stage, ad esempio, un Fiore Meraviglia ha scatenato una vera e propria pioggia di stelle cadenti, che ha dato a sua volta origine a un forsennato inseguimento, supportato dall'invulnerabilità tradizionalmente offerta dalle stelle del Regno dei Funghi.

Al cuore dell'esperienza proposta da Super Mario Bros Wonder, resta comunque un gameplay votato alla rapidità d'esecuzione e alla prontezza di riflessi, con prove dalla difficoltà variabile. Se il primo livello di gioco si limita a introdurre le meccaniche di base e la trasformazione di Mario in Elefante, ben presto il tasso di sfida inizia a innalzarsi. Una tendenza che tuttavia non è lineare: in ogni mondo di Super Mario Bros Wonder è infatti possibile trovare livelli più semplici, alternati ad altri molto più complessi. Un'altalena che sembra ben adattarsi alla parziale libertà di approccio offerta dalla mini-mappa che compone il Regno dei Fiori. Uno schema al quale si integra anche un simpatico sistema di potenziamento del personaggio, legato a speciali livelli-sfida. Questi ultimi chiedono al giocatore di portarli a compimento sfruttando una nuova abilità molto specifica: un'accelerata subacquea o potenziamenti della capacità di arrampicata sono solo pochi esempi. Alcune di queste sfide si sono rivelate non poco impegnative, ma la ricompensa è decisamente golosa: una spilla che permette di sfruttare la skill in qualunque livello del mondo di gioco. Per non rendere le cose troppo semplici, tuttavia, è possibile equipaggiare solamente una spilla alla volta, tramite un pratico menu dedicato, attivabile prima di affrontare ogni livello.

Nintendo in splendida forma

Nulla da dire sulla responsività dei comandi, che soddisfa a pieno le aspettative suscitate da un nuovo platform Nintendo. A sorprendere è invece la minuziosa cura riposta nella realizzazione di ogni singolo livello da noi testato, per un comparto artistico davvero in grande spolvero. Non possiamo ancora esprimerci sulla varietà complessiva proposta dalle ambientazioni di Super Mario Bros Wonder, ma quanto visto sino ad ora è decisamente incoraggiante.

Scoiattoli dispettosi e sfuggenti e uccellini azzurri che ci bersagliano con proiettili che si tramutano in piattaforme si alternano a bicorni infuriati, con mandrie da cavalcare in terra e tra le nuvole, in un'avventura sensoriale che non cessa mai di stimolare il giocatore: più volte ci siamo ritrovati a percorrere gli stage di Super Mario Bros Wonder con un sorriso inebetito dipinto sul volto. E forse proprio questo è quanto di meglio si possa dire di un nuovo platform con protagonista il poliedrico idraulico-eroe-pilota di kart-giocatore di tennis.



Un plauso va inoltre al comparto animazioni, con Mario e compagni che danno sfoggio di un'espressività mai vista. I volti e le movenze dell'eroe baffuto, così come degli altri comprimari, sono fonte di costante sorpresa, tra elefanti che faticano a transitare attraverso i tubi, cappelli che si tramutano in paracadute e tantissimo altro ancora. Da questo punto di vista, Super Mario Bros Wonder è una vera e propria gioia per gli occhi, tra colori sgargianti, scenari onirici e trovate che stupiscono in maniera genuina, grazie ai buffi commenti offerti dai nuovi fiori parlanti.

Per ora, ci sentiamo di promuovere pienamente anche il comparto audio, grazie a una colonna sonora briosa e in continua trasformazione, in grado di accompagnare in maniera efficace la colorata esperienza ludica di casa Nintendo.