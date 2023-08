Super Mario Bros Wonder: il meraviglioso talento di Nintendo

C'è tanto da dire su Super Mario Bros. Wonder, e allo stesso tempo ce n'è poco. Basterebbe infatti la parola che dà il titolo al gioco per descriverlo: meraviglia. L'incontro con il nuovo platform trasmette sensazioni di genuina sorpresa, provocate da due ragioni principali: la prima è la bellezza generale dell'impatto artistico, del cambio di paradigma operato nel passaggio dal Regno dei Funghi a quello dei Fiori; la seconda è la quasi magica capacità di Nintendo di reinventare le proprie regole mantenendo comunque un senso di familiarità.



Checché se ne dica, è un talento raro. La prova di Super Mario Bros. Wonder in compagnia di un collega francese e di uno degli sviluppatori, in una sessione cooperativa di circa un'ora, ha solo scalfito la superficie delle potenzialità ludiche del titolo, che ad ogni modo si è rivelato il migliore tra quelli da noi testati alla GamesCom 2023.

Ciò che conta è il divertimento

"Osservate lo sfondo" - ci hanno detto poco dopo averci dato il controller - "Guardate i dettagli dell'ambientazione; provate a entrare con Mario Elefante all'interno di questo tubo per notarne le buffe movenze; vedete come si comporta questo fiore se lo innaffiate con l'acqua tramite la proboscide".

Particolari, elementi secondari, piccoli movimenti che, durante una partita super rapida, potrebbero anche passare inosservati. E invece si muovono a braccetto col gameplay, perché ne sono inscindibili. Ogni elemento dello scenario reagisce alle nostre azioni, e ogni nostra azione è connessa allo scenario da un manipolo di nuove animazioni che, banalmente, sono bellissime. Il divertimento è il primo aspetto su cui ha puntato Nintendo. "Come sempre", verrebbe da pensare.



La leggerezza dell'avanzamento, l'immaginifico e continuo mutamento dell'ambiente, le differenti soluzione ludiche e sonore: come evidenziato nella nostra precedente anteprima di Super Mario Bros. Wonder, a tratti sembra di trovarsi in una versione interattiva di Fantasia. Un viaggio quasi onirico che fa anche della sinestesia uno dei suoi punti di maggior carisma. Si corre a perdifiato, anche e soprattutto in cooperativa, senza che mai i modelli poligonali dei personaggi si ostacolino tra di loro.

L'unico momento nel quale avviene un effettivo contatto è quando uno degli eroi precipita nel vuoto e si trasforma in uno spiritello, a cui basta toccare un amico per ritornare alla sua forma normale. Oppure, per salvare un compagno, possiamo posizionare una sorta di cartonato chiamato Sagoma: anche in questo caso è sufficiente che il fantasmino fluttuante di un altro giocatore si avvicini in tempo e in un istante rientrerà in partita.



Tre le parole chiave: cooperazione, leggerezza e allegria. Per fare in modo che Wonder racchiuda tutte queste caratteristiche, Nintendo ha scelto la via dell'accessibilità. Gli eroi selezionabili non posseggono abilità speciali, e l'esperienza risulterà quindi uguale per tutti, con la sola differenza legata alle animazioni e alle trasformazioni (Peach Elefante è un gioiellino!).

Giocare OnlineData la forte leva sulla componente co-op, Super Mario Bros. Wonder può essere giocato in compagnia sia in locale sia online. Attivata la modalità in rete, sulla world map appariranno fino a un massimo di 12 giocatori, mentre solo 4 entreranno in partita, e ovviamente sarà possibile creare delle stanze private per partire all'avventura con gente selezionata. Nintendo si è premurata di specificare che la connessione dell'host non influenzerà in alcun modo l'esperienza degli altri partecipanti, perché ognuno giocherà nel proprio mondo, senza interferenze reciproche che non siano la presenza di sagome salva-vita posizionati dai compagni. Inoltre, mentre in singolo potremo equipaggiare solo una Spilla, online ogni giocatore avrà la facoltà di selezionare la propria abilità. Così gli utenti possono aiutarsi a vicenda senza però mai mettersi i bastoni tra le ruote, anche involontariamente.

"Non bisogna scegliere il proprio personaggio preferito per una sua specifica abilità" - ci dicono i rappresentanti di Nintendo - "ma si può dare una specifica abilità al proprio personaggio preferito usando le Spille". Di che si tratta? Di talenti speciali che possono essere equipaggiati prima di un livello e che comprendono varie opzioni volte a facilitare la vita agli esploratori del Regno dei Fiori. Alcuni poteri ci faranno saltare più in alto, altri ci consentiranno di iniziare lo stage già con un Super Fungo, altri ancora ci daranno modo di ottenere più monete una volta abbattuto un nemico. E così via. Spulciando nel menù abbiamo intravisto anche una Spilla con il simbolo di un delfino, che dovrebbe permetterci di nuotare più rapidamente sott'acqua. Ma non avendo provato alcuno stage subacqueo, la nostra curiosità non è stata appagata. Se poi volete sperimentare le caratteristiche di ogni Spilla, ci sono le apposite Sfide, mini livelli pensati per mettere alla prova il talento appena appreso. E a proposito di stage, anche quando si tratta di mondi da esplorare, Wonder predilige l'accessibilità e la piena personalizzazione.



Ci sono due modi - almeno tra quelli noti finora - con cui il gioco va incontro agli avventurieri poco desiderosi di impegnarsi. Vi ricordate quando vi abbiamo detto che tutti i personaggi hanno le medesime abilità? Ci sono delle eccezioni: è il caso dei quattro Yoshi, ad esempio, che non subiscono alcun danno ma che non possono ottenere dei power up. Un compromesso che funge da punto di ingresso per i giocatori più giovani e inesperti. Ciascun livello possiede poi un grado di complessità segnalato da un numero variabile di stelline, da una a quattro.

Già nel primo macro-mondo esplorabile potremo trovare degli stage al massimo tasso di difficoltà, ma a quanto pare non saremo obbligati a completarli per proseguire: spetterà agli utenti scegliere in quali scenari avventurarsi, adattando il grado di sfida alle proprie esigenze. Insomma, ogni aspetto di Wonder sembra pensato affinché gli appassionati facciano ciò che a Nintendo interessa di più: divertirsi.

La varietà è il seme della meraviglia

Il motivo principale del viaggio di Mario & Co, al momento, è ancora da scoprire fino in fondo: sì, c'è sempre Bowser di mezzo e sì, un regno è ancora in pericolo, ma non è quello dei Funghi. Il Flower Kingdom spalanca i suoi cancelli, proponendoci un'ambientazione mutevole, cangiante, come la fantasia. Il principe Florian ha bisogno dell'aiuto dell'idraulico e della sua combriccola di amici, e ovviamente il gruppo non si tirerà indietro.

Il Regno dei Fiori è un mondo dove domina la varietà: i livelli, le creature, le soluzioni ludiche diversificate contribuiscono a dar forma a un immaginario splendido, traboccante di colori e suggestioni visive, che culminano in un tripudio di euforia artistica quando acciufferemo un Fiore Meraviglia, capace di alterare l'ambiente circostante. Tutto assume un aspetto ancora più onirico e lisergico, tra piogge di meteoriti, tubi semoventi, mandrie di bisonti che attraversano lo scenario. Un timer segnalerà quanto tempo mancherà alla fine della metamorfosi ambientale, che diviene una sorta di "livello nel livello", tanto folle quanto ammaliante. Al termine degli stage, e anche nel bel mezzo di essi, ci aspettano come trofeo dei Semi Meraviglia. Dovremo ovviamente raccoglierne il più possibile per salvare il Regno del Principe Florian. Abbiamo giocato relativamente poco a Wonder, eppure il guizzo di varietà ci è parso già esuberante all'inverosimile. Non solo i quattro livelli che abbiamo visitato possedevano caratteristiche artistiche fenomenali, ma lungo la mappa di gioco hanno trovato posto ulteriori tocchi di unicità, nella forma di piccoli stage secondari, quelli che Nintendo definisce "pausa snack" tra un quadro principale e l'altro.



Qui ci attenderanno mini game di varia natura, come quello a tema musicale in cui ogni cubo emette una specifica nota (percepibile anche dalla vibrazione del pad). Come se non bastasse, sembra proprio che ogni livello potrà essere superato in modi diversi, in base anche ai poteri sbloccati e a quelli in dotazione.

Di queste abilità, oltre all'ormai già iconico Mario Elefante, abbiamo testato anche il cosiddetto "Drill Hat" (ossia la "Trivella"), che pone sulla testa dei nostri personaggi un berretto con - appunto - una mini trivella. Grazie a esso, gli utenti potranno muoversi sottoterra e superare gli ostacoli con maggior facilità. Alcune metamorfosi poi mutano persino lo stile di gameplay: è il caso della trasformazione in Goomba. Una volta ottenuta, ci toccherà avanzare nascondendoci tra i cespugli, in una sorta di mini gioco stealth. È indispensabile agire nell'ombra perché le suddette creaturine non sono in grado di saltare. Ci sembra di aver visto tanto in solo un'ora di demo, eppure abbiamo l'impressione di avere ancora tanto da scoprire. Sarà scontato, ma la prima espressione di meraviglia che ci è venuta in mente giocando a Wonder è stata: Mamma mia!