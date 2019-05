Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch: creatività al potere

Esattamente come accaduto un paio di anni fa a Splatoon 2, Super Mario Maker 2 promette di essere un titolo destinato a trovare una ricca platea di vecchi ma soprattutto nuovi fan sul suo cammino, quando a partire dal prossimo 28 giugno il peculiare platform fai-da-te debutterà su Nintendo Switch. Per una questione di numeri e di momento storico l'accoglienza nei confronti di questo ambizioso editor mariesco sarà infatti certo ben diversa da quella riservata al capitolo originale, pubblicato nel 2015 su Wii U (e in seguito convertito un anno più tardi anche su 3DS): viste le vendite dell'attuale console della Grande N questo sequel finirà insomma per essere considerato, almeno per una larga fetta di pubblico, come un vero e proprio debutto, dando a tantissimi la possibilità di cimentarsi per la prima volta con quella che è a tutti gli effetti una celebrazione e un'enciclopedia a tutto tondo del Regno dei Funghi.

La nuova modalità Storia

Nintendo sembra essere ben consapevole della peculiare situazione venutasi a presentare ma al tempo stesso fiera dal suo recente passato, e la sensazione che deriva dall'approcciarsi a Super Mario Maker 2 è quella di un'innegabile solidità di fondo, per un gioco con così tante possibilità da apparire quasi un filo minaccioso.

La formula base del predecessore c'è e rimane indiscutibilmente quella, eppure, forte dei feedback ricevuti dagli utenti, questo seguito sembra voler spingere l'asticella un po' più in là sia dal punto di vista dell'usabilità a 360° che in termini di libertà concessa all'utente, mettendo nelle mani dei creatori di tutto il mondo uno strumento ancor più versatile, più ricco e più strutturato. L'aspetto che salta subito all'occhio - letteralmente a partire dalla schermata del titolo, all'inizio vuota e destinata a popolarsi in seguito - riguarda la rinnovata importanza dello Story Mode, per l'occasione rivestito di una centralità assente nell'originale. L'obiettivo ultimo è quello di ricostruire pezzo a pezzo il castello di Peach, e per farlo sarà necessario completare più di 100 livelli sapientemente assemblati dai talentuosi creativi della Casa di Kyoto: un modo brillante per offrire contenuti e divertimento in maniera tradizionale, ma anche un'intelligente soluzione per insegnare regole di game design fornendo preziosi spunti Joy-Con alla mano.



Perché, oggi come ieri, il grande pregio di Super Mario Maker sta tutto nel riprendere meccanismi saldamente radicati nella memoria di milioni di giocatori per poi ribaltarli attraverso esperimenti che vanno dal folle al geniale. Così, cambiando le carte in tavola e sorprendendo continuamente nel proporre migliaia di ricette nuove partendo da ingredienti molto più che noti.

In un autentico tripudio di amore baffuto, nella colonna sonora saranno inclusi brani inediti composti nello stile degli episodi di una volta. Mario Maker 2 è Mario all'ennesima potenza.

Basti pensare in quest'ottica all'inedito switch on/off, un pulsante che altera binariamente il comportamento di alcune piattaforme, trasformando livelli all'apparenza tradizionali in veri e propri puzzle da risolvere aguzzando l'ingegno. O ancora, all'inclusione della Tuta Gatto proveniente da Super Mario 3D World - lo stile estetico aggiunto in questo sequel, che va ad affiancarsi ai già disponibili Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World e New Super Mario Bros - con il comportamento del peculiare power-up felino riproposto per la primissima volta in un contesto al 100% bidimensionale.



Le possibilità a disposizione sono insomma virtualmente infinite, ed è bene sottolineare che Super Mario Maker 2 avrà da offrire una corposa mole di contenuti anche a tutti quelli che non avranno intenzione di pasticciare neppure per un istante con la modalità editor, che di fatto rappresenta comunque il cuore pulsante del prodotto.

Creatività in multiplayer

Proprio per chiunque vorrà giocare e basta, senza investire decine di ore dando sfogo la propria creatività, è opportuno segnalare l'inclusione di un nuovo sistema di tag, pensato per migliorare la ricerca dei livelli sulla base di ciò che si desidera gustare sul momento. Le creazioni saranno selezionabili per stile, tema, difficoltà, regione e tipologia (ad esempio puzzle solving o speedrun), in maniera tale da offrire sessioni di gioco sì casuali ma al tempo stesso piacevolmente specifiche.

Volete passare mezz'oretta rilassandovi con stage acquatici in stile 8-bit in cui la musica è preponderante sul platforming? Basta impostare i giusti criteri di ricerca online, premere un tasto e godersi lo show. Da soli o in compagnia di amici, perché per accontentare le numerose richieste dei fan Super Mario Maker 2 supporta finalmente anche il multiplayer per un massimo di quattro utenti (locale e online, sia in modalità versus che cooperativa).



Il bello è che anche l'esperienza di creazione può essere condivisa, passandosi di mano un Joy-Con per lanciarsi in folli sperimentazioni di level design a più teste. A proposito della modalità Maker, il primo elemento da segnalare è l'interfaccia ricostruita attorno al particolare mix di portabilità touch e di fruizione tradizionale da casa che rappresenta uno degli assi nella manica di Nintendo Switch.

I menu in particolare sono stati ripensati da zero, con un sistema radiale fondato su insiemi di categorie che, specie in formato da passeggio, rendono più comoda e veloce la consultazione. L'altra grande buona notizia per i designer in erba ansiosi di scatenarsi è che la parte Maker sarà praticamente tutta sbloccata già all'inizio, consentendo agli smanettoni provenienti dall'episodio originale di costruire sin da subito livelli complessi da caricare in Rete. Così, senza per assurdo neppure buttare un occhio allo Story Mode.

Un editor immenso

Qualche nota più specifica anche sulle potenzialità di un editor che come accennato promette di far faville, dando il la a chissà quali retrofuturistici piccoli capolavori di platforming in 2D: innanzitutto, Super Mario Maker 2 consente di sviluppare i livelli anche in verticale, abbandonando il canonico svolgimento da sinistra a destra o da sinistra a destra del primo capitolo. Legata a doppio filo con questa possibilità c'è poi l'autoscroll, ovvero un'inedita feature che permette di far muovere la visuale in maniera autonoma (anche in verticale o in diagonale), dando vita a schemi ancora più ritmati e intensi, dove non è possibile fermarsi e prendere tempo.

Siete in vena di survival? Mettetevi alla prova con la Endless Challenge, una sequenza di livelli random pescati online, con tanto di boss e vite limitate.

La condizione di completamento rappresenta invece la novità più dirompente dell'intero insieme: la fatidica bandierina di fine livello diventa infatti sbloccabile solo e soltanto rispettando un certo prerequisito - come uccidere un certo numero di nemici, non toccare mai il pavimento, raccogliere tot monete o non subire danni - con clamorose ripercussioni sul gameplay, perché non sarà più sufficiente arrivare alla fine dello schema, ma occorrerà appunto rispettare obbligatoriamente questa o quella condizione.



Considerando poi la facoltà di alzare il livello dell'acqua in maniera indipendente, facendola salire o scendere a diverse velocità, nonché l'inclusione di un interruttore giorno/notte, che oltre a impattare esteticamente sul look altera anche le dinamiche di certi elementi (l'acqua per esempio si trasforma in letale veleno), capirete che le frecce all'arco dei level designer non possono che diventare davvero molteplici, lasciando come unico limite sostanzialmente la fantasia.

Insomma, vecchi e nuovi fan sono avvisati: gli strumenti a disposizione non sono mai stati così efficienti, e lo spazio di manovra per i mariofili di tutto il globo è davvero enorme. Sia che abbiate intenzione di partecipare attivamente alla comunità dei maker, sia che siate più intenzionati a godervi dalle retrovie le sperimentazioni altrui, dal prossimo 28 giugno avrete di che divertirvi.

Questione di Rete

Come accennato in precedenza, Super Mario Maker 2 introduce per la prima volta il multiplayer locale/online, e vale la pena di approfondire alcuni aspetti in questo senso. Qualche nota innanzitutto sul multiplayer locale: sarà possibile giocare con un unico Nintendo Switch, condividendo magari i Joy-Con, oppure con più console linkate fra loro in modalità nearby play.

In questo secondo caso, per poter usufruire dei servizi online è necessario che almeno una delle macchine sia connessa a Internet, mentre le altre possono scaricare i dati interfacciandosi alla principale anche senza essere online. E sempre a proposito di online: ogni maker avrà un suo profilo, che raccoglie sia la parte make che la parte play, e a rappresentarvi fisicamente sarà un Mii, customizzabile con elementi raccolti giocando la modalità Storia. Il profilo serve anche per raccogliere e dare feedback e comunicazioni: se nel Super Mario Maker originale i commenti avvenivano infatti attraverso il Miiverse - quella bizzarra message board lanciata insieme a Wii U e spenta ormai da qualche tempo dalla Grande N - in Super Mario Maker 2 è stato inserito direttamente all'interno dell'infrastruttura online un sistema di interazione che permette di esprimere i canonici Mi Piace/Non Mi Piace, di lasciare recensioni testuali o persino disegni.



Chiudono il cerchio una notizia buona e una decisamente cattiva, di quelle che in pieno stile Nintendo lasciano davvero esterrefatti: la prima riguarda l'apprezzabile possibilità di scaricare in anticipo i livelli altrui, per poi goderseli con tranquillità offline (una soluzione perfetta in vista ad esempio di un lungo viaggio in aereo). La seconda rappresenta invece il più classico dei "ma perché?!?" a cui la Casa di Kyoto ci ha mestamente abituato negli anni, sulla scia degli impresentabili codici amico o dell'assurda assenza di una chat di sistema: non sarà possibile giocare online a Super Mario Maker 2 insieme a un amico.

Già, avete letto bene: non c'è modo di trovarsi in Rete, di invitare qualcuno nella propria sessione o di partecipare a quelle altrui. Mai. Una decisione francamente incomprensibile - se non addirittura apertamente demenziale - motivata con l'idea che "per giocare fra amici ci si trova tutti insieme e ci si diverte dal vivo, non in Rete". La speranza è che le inevitabili critiche che seguiranno possano convincere Nintendo a tornare sui propri passi, magari attraverso futuri aggiornamenti o DLC.