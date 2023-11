Super Mario RPG: il remake sfavillante di un gioco cult

C'è un anima di Super Mario che, almeno qui in Europa, è sempre passata un po' in sordina. Nell'ormai lontano 1996, la già celeberrima Squaresoft è stata raggiunta dal leggendario Shigeru Miyamoto, storico autore di Nintendo e figura chiave dell'industria videoludica, con un'idea all'epoca assolutamente impensabile. Si trattava di produrre un gioco di ruolo basato sull'universo di Super Mario con meccaniche tratte direttamente da Final Fantasy VI. Il risultato di questo inimmaginabile connubio è stato Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars, un titolo giunto su SNES che riusciva nell'ardua impresa di racchiudere l'essenza di due brand agli antipodi e che si presentava al grande pubblico in una veste estetica di incredibile pregio.



Nonostante l'approvazione unanime ricevuta da parte di critica e pubblico, però, il primo RPG ambientato nel Regno dei Funghi non è mai stato distribuito su territorio europeo, rimanendo confinato nel mercato giapponese e statunitense almeno fino al timido porting sulla Virtual Console di Wii datato 2008 (che comunque non apportava migliorie tecniche di sorta né alcun tipo di localizzazione in italiano). Oggi, a ventisette anni di distanza dalla pubblicazione originale, Super Mario RPG sta finalmente per approdare su Nintendo Switch con un remake completo. Abbiamo provato a fondo questa nuova versione e ne siamo rimasti davvero convinti.

Nuovi avversari e vecchi amici

La trama di questo remake di Super Mario RPG è, ovviamente, la stessa dell'originale apparso su SNES negli anni '90. La principessa Peach è stata rapita per l'ennesima volta dal malvagio Bowser e tocca, come sempre, al prode Mario lanciarsi nell'occhio del ciclone per tentare di salvarla e riportarla sana e salva sul suo trono.

Qualcosa, però, va nel verso sbagliato. Durante l'acceso duello tra i due antagonisti, un colossale spadone senziente si abbatte sul castello di Bowser spedendo letteralmente in orbita Peach, il nostro protagonista e il suo avversario. È il primo passo nel piano di invasione da parte dell'esercito di Fabbro Magno, una civiltà di esseri metallici che punta a conquistare l'intero Regno dei Funghi impadronendosi dello sconfinato potere delle Stelle. Inizia qui una nuova odissea per il nostro idraulico baffuto, un viaggio denso di pericoli e imprevisti attraverso scenari iconici e affascinanti, in compagnia di alleati inediti o provenienti dal glorioso passato della serie. L'obiettivo è quello di liberare il mondo dalla morsa sempre più opprimente del Regno di Fabbro Magno ma, per farlo, Mario dovrà chiedere aiuto a un cast di comprimari che comprende l'adorabile Mallow, un'amichevole creatura dal passato ignoto, l'enigmatica marionetta Geno e anche qualche volto noto come la Principessa Peach e... persino Bowser! Si tratta di una trama dalle tematiche leggere e adatte a qualsiasi tipo di pubblico, profondamente radicata nella più classica tradizione 'mariesca' ma amalgamata in modo ineccepibile con gli stilemi narrativi high-fantasy della Square dell'epoca.



Questa missione di Mario sfoggia infatti un delizioso look a metà tra l'inconfondibile design della saga Nintendo e un'ispirazione più medievaleggiante, che si riflette sia nella presenza di villaggi liberamente esplorabili, con tanto di locande, castelli e botteghe, che nell'aspetto dei personaggi. L'incedere della narrazione, inoltre, è caratterizzato da ottimi dialoghi, scritti e localizzati in modo impeccabile, nonché da un senso dell'umorismo davvero indovinato.

Un Gioco di Ruolo a turni

Come il titolo suggerisce, il gioco attinge a piene mani dalla lunga storia di videogiochi di ruolo di Square, in particolar modo dai canoni tipici di Final Fantasy. Il mondo è suddiviso in aree accessibili tramite una world map a sua volta frammentata in tappe che si sbloccano completando le missioni della quest principale.

Ciascuna di queste zone comprende edifici esplorabili, NPC con cui è possibile scambiare qualche battuta e anche oggetti da raccogliere e piccole attività secondarie da portate a termine. L'adozione di una telecamera isometrica garantisce una lettura sempre puntuale delle mappe che prevedono percorsi piuttosto lineari con poche deviazioni possibili. È un level design forse un po' troppo guidato che inizia ad accusare il peso del tempo, ma l'irresistibile atmosfera generale rappresenta un incentivo sufficiente a setacciarne a fondo ogni angolo.



La navigazione degli scenari, dal canto suo, avviene secondo le logiche peculiari del franchise di Super Mario con sezioni di platforming alternate a fasi di combattimento e a temibili scontri coi boss.



Laddove le prime ricordano molto da vicino quelle che abbiamo imparato a conoscere in compagnia dell'idraulico, le seconde ereditano l'ossatura dei più popolari JRPG made in Square. Nel rispettivo turno, ciascuno dei personaggi può eseguire un attacco fisico, utilizzare uno strumento consumabile per ottenere un vantaggio nella lotta oppure esibirsi in una potente mossa speciale.

La progressione tra i livelli dei personaggi, come di consueto, è legata a doppio filo con la necessità di accumulare Punti Esperienza in battaglia e consente di evolvere i parametri di ognuno dei comprimari, scegliendo una fra le tre categorie: Vitalità, Forza e Magia. Una struttura indubbiamente basilare che non consente una profonda personalizzazione delle build ma che risulta comunque adatta e funzionale al tipo di esperienza che al tempo Nintendo intendeva proporre. Ad aggiungere spessore a queste meccaniche ci pensa un bestiario piuttosto corposo che può vantare un gran numero di mostri differenti, tutti contraddistinti da punti di forza e debolezze. Non manca anche un paio di novità assolute che concorre a insaporire la già gustosa ricetta. Nel corso delle battaglie, proprio come nell'originale, il gioco chiede di premere il pulsante relativo all'attacco e alla difesa nel momento esatto in cui il colpo viene assestato, per moltiplicare i danni in uscita o azzerare quelli in entrata.



In questo remake, però, eseguire con il giusto tempismo le manovre offensive non solo può infliggere danni aggiuntivi ad area a tutti i nemici in campo ma contribuisce anche a riempire un apposito indicatore posto in basso a sinistra. Una volta colmato, quest'ultimo può essere usato per richiamare l'aiuto di Toad con i suoi bonus casuali che incrementano il potere dei nostri personaggi oppure per scatenare un devastante 'Attacco a Tre' che varia in base al party attivo. È una dinamica che ricorda da vicino quella del Limit Break di Final Fantasy VII, per intenderci.

Ottimi anche gli scontri coi boss, scenografici e solenni al punto giusto da tenere incollati allo schermo sia i più navigati estimatori del genere, sia i novizi che si avvicinano per la prima volta a un RPG di stampo orientale. In definitiva, il remake di Super Mario RPG riporta in auge tutte le caratteristiche che avevano reso grande la versione originale ma le arricchisce con alcuni innesti mirati a potenziare ulteriormente un impianto ludico già di per sé solidissimo.

La qualità visiva del remake

È nel campo della tecnica e dell'arte che questa nuova edizione di Super Mario RPG ha ricevuto le maggiori cure. Sebbene anche l'originale fosse un titolo dotato di un'ottima presentazione visiva, soprattutto in relazione al suo anno di pubblicazione, Square Enix ha ricostruito interamente la veste grafica del gioco sostituendo i fondali e gli sprite visti nella prima versione con splendidi modelli tridimensionali, sia per i personaggi che per le ambientazioni.

Ottimi anche i nuovi filmati pre-renderizzati che accompagnano le mosse più potenti dei nostri eroi, e ammirabile l'illuminazione globale, capace di restituire alcuni panorami tutto sommato davvero gradevoli.



Ciò che meno ci ha convinto, invece, è un frame-rate un po' incerto che in alcune fasi esplorative, specie nelle situazioni più affollate, sfocia in cali anche alquanto importanti che possono risultare fastidiosi. Ma il vero tocco di classe, la ciliegina sulla torta di una produzione indirizzata verso vette di eccellenza, è la scelta da parte di Square Enix di riarrangiare tutti i brani composti per soundtrack di Legend of the Seven Stars, affidando i lavori alla stessa compositrice che si era occupata della musica originale, la talentuosa Yoko Shimomura. Tramite un'opzione del menu delle impostazioni, inoltre, si può passare in tempo reale da una versione all'altra, in base alle preferenze.