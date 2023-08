Synced: uno shooter free to play con interessanti contaminazioni roguelite

Il mercato degli shooter online su PC e console sta vivendo un periodo particolarmente roseo. Vuoi per la diffusione del modello di distribuzione free to play che consente ai potenziali giocatori di affacciarsi su esperienze sempre nuove senza dover superare lo scoglio del biglietto di ingresso, vuoi per un'offerta mai così variegata in termini di ambientazioni, storie e fondamenti ludici, ormai chiunque sia interessato al genere può trovare senz'altro qualcosa che faccia al caso proprio. A questa peculiare categoria di videogiochi appartiene anche Synced, il nuovo shooter online in lavorazione presso Next Studios, il più giovane degli studi di sviluppo nati sotto l'egida del colosso tecnologico Tencent Games.



Si tratta di un titolo che mescola un tipico immaginario post-apocalittico con sfumature attribuibili al genere sci-fi creando un amalgama piuttosto stuzzicante sotto il profilo del setting e che, soprattutto, sembra poter offrire al pubblico una struttura ludica solida, con qualche brillante complemento proveniente direttamente dalla tradizione dei roguelite. Siamo volati a Monaco di Baviera per dare uno sguardo approfondito a un codice pressoché finale del gioco, abbiamo avuto modo di saggiare sia la componente cooperativa PvE che quella competitiva, abbiamo esplorato l'hub social, esaminato le differenti opzioni di personalizzazione dei personaggi e sviscerato gran parte delle dinamiche di gameplay che sostengono questo nuovo TPS multiplayer. Tra tante luci e qualche ombra, ecco il resoconto del nostro confronto con Synced.

Le nanomacchine ci conquisteranno

L'impianto narrativo di Synced non è di sicuro tra i più originali o tra i più profondi a cui abbiamo potuto assistere in tempi recenti ma risulta sufficientemente ben strutturato da dare al giocatore le giuste motivazioni per lanciarsi in questo universo distopico devastato dall'ascesa delle nanomacchine.

In un futuro prossimo, il colosso Shinar Industries, multinazionale impegnata nello sviluppo di tecnologie sempre più miniaturizzate per i più disparati utilizzi, per qualche oscura ragione ha perso il controllo sui suoi robot che si sono riversati nelle strade delle più grandi città del mondo decimandone la popolazione e terraformando il pianeta in pochissime settimane. Questo evento cataclismatico, noto come 'il Collasso', ha spinto il consiglio d'amministrazione dell'azienda a evacuare verso la piattaforma satellitare orbitante ARK-1 mentre le più importanti capitali del mondo vengono trasformate in zone di esclusione nel tentativo di arginare la proliferazione di queste macchine omicide. I governi mondiali sono rapidamente crollati, la società civile va sgretolandosi giorno dopo giorno e, ben presto, ciò che rimane del pianeta Terra è una vasta landa desolata dominata da automi assetati di sangue che vanno a caccia degli ultimi esseri umani rimasti in vita per soggiogarli e diffondere la propria influenza. In questo contesto da incubo, alcuni cercatori di fortuna noti come Runners eseguono spedizioni ad alto tasso di rischio nelle aree contaminate per recuperare la preziosa risorsa bio-tecnologica chiamata 'Nerva', una sostanza che può essere impiegata per fornire energia e sostentamento agli avamposti umani presenti in zona.



All'inizio dell'avventura, collocata cronologicamente a due anni dallo scoppio di questa violenta catastrofe, ci ritroviamo nel Rifugio, una fortezza da cui vengono coordinate le operazioni del nostro gruppo di avventurieri. Da qui, dopo aver affrontato un breve ma completo tutorial che ci ha dato modo di familiarizzare con le meccaniche fondamentali, abbiamo scelto una delle missioni disponibili e ci siamo spinti, per la prima volta, nelle viscere del tetro quanto affascinante mondo di Synced.

Come vi anticipavamo, il canovaccio narrativo, per quanto abbastanza curato da offrire agli utenti gli stimoli necessari a scendere sul campo di battaglia, non è nulla di particolarmente inedito o sconvolgente e anche il cast di personaggi che abbiamo incontrato durante la nostra prova ha messo in luce una scrittura piuttosto superficiale.



Del resto, in un gioco multiplayer free to play dalle forti connotazioni roguelite, non ci si poteva aspettare molto di più: è comunque un Game as a Service concepito per essere arricchito, migliorato e ampliato nel corso dei mesi successivi al lancio, pertanto gli sforzi maggiori dovevano essere necessariamente concentrati nella costruzione di una struttura ludica di pregio che potesse mantenere alto il fattore divertimento nel pubblico sul lungo periodo. E, almeno sotto quel punto di vista, Synced non delude.

Improvvisa, adattati, sopravvivi

La formula di gameplay di Synced è quella di un cosiddetto 'Rogue-looter', ovvero uno sparatutto in terza persona alquanto classico nel funzionamento ma che mescola alcuni ingredienti dei looter shooter come The Division o Borderlands con quelli dei roguelite. Il risultato è un'esperienza frenetica e molto divertente, con quel pizzico di aleatorietà garantita dalla presenza di potenziamenti e armi casuali sparsi sul campo di battaglia che si traducono in partite sempre imprevedibili e differenti l'una dall'altra.

Le fasi di shooting vengono gestite prediligendo l'immediatezza dell'azione al realismo con l'obiettivo di confezionare un prodotto accessibile, spettacolare e divertente da giocare. Il tutto funziona in modo egregio: le armi sono tantissime, tutte diverse e dal comportamento immediatamente distinguibile; i movimenti dei nostri alter-ego appaiono fluidi e facili da governare già dopo le prime battute e c'è anche la possibilità di passare dalla mira in terza persona a quella in soggettiva per assestare colpi di maggiore precisione.

Il rifugioL'HUB social ideata per Synced prende il nome de 'Il Rifugio', un avamposto dei Runners che offre tutte le possibilità di personalizzazione che si possano immaginare. Tramite microtransazioni o spendendo le risorse ottenute in game è possibile acquistare nuove skin per Runners, armi e quant'altro da sfoggiare sul campo di battaglia ma questo elemento andrà esaminato nel dettaglio una volta che il gioco uscirà nella sua forma definitiva sul mercato per valutare l'effettiva efficacia del sistema di progressione. C'è anche la possibilità di scambiare due chiacchiere con gli NPC ma la scrittura dei personaggi non ci è sembrata sufficientemente interessante, almeno per il momento.

Non c'è nulla di davvero rivoluzionario ma è tutto al posto giusto, non abbiamo riscontrato alcuna incertezza durante l'intero incedere del nostro test. Ciò che distingue Synced dalla massa, però, è l'implementazione di due concetti di gioco fondamentali ovvero l'inclusione di Runners dalle abilità uniche e la presenza della meccanica della Sincronizzazione che dà anche il nome all'opera. La prima è senza dubbio un retaggio degli hero-shooter moderni in cui ciascun eroe possiede equipaggiamenti, attributi e tecniche di lotta: si spazia dai guerrieri Croupier e Park, utili a infliggere danni ingenti agli avversari grazie alle loro granate granate, all'healer Stone specializzato nel fornire cure ad area ai compagni, passando per l'immancabile scout Ragna, capace di raccogliere rapidamente informazioni sul campo di battaglia, e per l'assassina Layla dotata di una tuta speciale che può renderla completamente invisibile. Data la natura spiccatamente cooperativa dell'esperienza, ciò apre la strada alla creazione di squadre di fuoco bilanciate, in cui ogni membro possa coprire mansioni specifiche nell'ottica della buona riuscita delle missioni, oppure di team completamente votati all'aggressività sacrificando i ruoli di supporto.



In ogni caso, Synced non impone alcuna strategia precostituita: sarete totalmente liberi di assemblare la compagine come ritenete più opportuno. La meccanica relativa alla Sincronizzazione è decisamente più originale. Tra i famelici Nanos, gli avversari che ci troveremo a combattere, esistono quattro tipi di soldati di élite Prime più coriacei e potenti della media: i Distruttori, i Guardiani, gli Artiglieri e le Sonde.

Questi ultimi, dopo essere stati abbattuti colpendo i punti deboli disposti sul loro corpo, vanno assimilati tramite un dispositivo elettronico in dotazione ai Runners e impiegati in vari modi per ottenere un vantaggio nella lotta. I Distruttori possono essere evocati sul campo per seminare il caos tra le fila nemiche; i Guardiani aggiungono uno scudo alle armi dei nostri combattenti per ammortizzare i danni in entrata; gli Artiglieri forniscono fuoco di soppressione aggiuntivo; le Sonde individuano i nemici anche dietro le coperture. Tutto questo, ovviamente, aggiunge ulteriore stratificazione alla pianificazione tattica che può essere stabilita dai giocatori poiché ciascuno dei Nanos Prime, oltre ad avere specifici punti di forza e debolezze, può essere modificato in termini prestazionali spendendo una delle due valute rinvenibili durante ciascuna run. Le unità di Nerva reperite, infatti, possono essere investite per acquistare potenziamenti effimeri, validi solo per la durata della run in corso mentre i frammenti di tecnologia Nanos rilasciati dai nemici uccisi possono essere spesi per ottenere aggiornamenti permanenti alle armi, ai talenti dei personaggi e alla connessione con le terribili creature che popolano questo mondo.



A dispetto della natura roguelite dell'esperienza, dunque, partita dopo partita esiste la possibilità di plasmare l'eroe selezionato per adattarlo al tipo di approccio al combattimento che si preferisce adottare e questo, a nostro modo di vedere, è un plus notevole per la buona riuscita del prodotto, specialmente a lungo andare.

Una varietà che non decolla

Arrivando alle note dolenti, invece, dobbiamo segnalare la struttura degli incarichi che, almeno nelle circa due ore di prove che abbiamo potuto effettuare, ci è sembrata fin troppo ripetitiva. Tutte le cinque missioni principali etichettate come 'Incursioni Settore Ostile' possiedono il medesimo incedere, scandito da tre fasi a compartimenti stagni, separate da brevi caricamenti, in cui ai guerrieri viene richiesto semplicemente di ripulire le aree contaminate facendo piazza pulita dei Nanos prima di raggiungere il consueto boss di fine livello, senza particolari variazioni sul tema.

La varietà, almeno nelle intenzioni degli sviluppatori, è garantita dalla presenza di oggetti randomici di rarità mutevole, da piccole aree segrete da scandagliare per trovare nuovi strumenti e potenziamenti e dalle differenti ambientazioni che saremo chiamati a esplorare ma è davvero poco per dare al gioco la giusta dotazione contenutistica per affrontare a testa alta i primi, terrificanti mesi post-lancio.



C'è da dire che, fortunatamente, il gameplay è parecchio coinvolgente, e ingaggiare scontri a fuoco con queste fameliche creature può essere un autentico spasso, specie in compagnia degli amici, e l'inclusione di un livello di difficoltà dinamico che cresce col passare dei minuti rende le incursioni una vera scarica di adrenalina. Resta fondamentale, in ogni caso, che Next Studios imbastisca un piano di aggiornamenti cadenzato per sostenere la corretta crescita del progetto.

Cooperativa e resa grafica

Resta da trattare la modalità competitiva che abbiamo potuto testare in un'unica sessione contro i colleghi della stampa specializzata. Qui Synced assume la forma di uno sparatutto PvPvE a squadre da tre elementi con l'obiettivo di raccogliere quante più risorse possibili sul campo di battaglia per poi estrarle in punti prestabiliti della mappa. Ciascun combattente possiede tre vite, al termine delle quali la squadra semplicemente perderà un elemento rendendo alquanto più difficile raggiungere la vittoria finale.

Le regole di ingaggio sono pressoché le stesse della modalità principale: si può optare per sconfiggere i Nanos per ottenere valuta spendibile, sincronizzarsi con i Prime e raccogliere potenziamenti, con l'unica variabile impazzita rappresentata dagli altri team che hanno un compito diametralmente opposto al nostro. Anche in questo caso, l'ottimo gunplay del gioco di Next sorregge l'intera esperienza e la valorizza al punto tale da rendere le partite incredibilmente piacevoli da giocare, nonostante quanto visto finora non brilli per originalità. In definitiva non è di certo un titolo che reinventa la ruota ma è così gradevole da giocare che si può chiudere un occhio, in tal senso. Sotto il profilo tecnico e artistico, per concludere, Synced soffre di alti e bassi. Da un lato troviamo una realizzazione tecnica ragguardevole che può vantare modelli poligonali molto curati, texture ad alta risoluzione e un'eccellente effettistica, a partire dai particellari fino al comparto illuminazione, il tutto gestito senza problemi con una notevole fluidità. Buono anche il design delle ambientazioni, sempre leggibili e permeate da un'atmosfera dark e oppressiva che rende correttamente l'idea di un cataclisma di quelle proporzioni che si è abbattuto sulla razza umana.



Dall'altro, purtroppo, c'è una direzione poco ispirata, con personaggi abbastanza anonimi che farete fatica a ricordare dopo aver distolto lo sguardo dal monitor. Tutti i Runner, infatti, possiedono caratteristiche fisiche simili tra loro e si differenziano praticamente nel solo vestiario. Un po' meglio la situazione che riguarda i Nanos e i boss di fine livello ma è comunque un prodotto che rimane nella media, senza mettere in mostra alcun guizzo che possa evidenziare l'estro artistico del team. Ottimi, invece, i campionamenti sonori delle decine di armi a disposizione dei giocatori e le musiche di accompagnamento, sempre adatte ad enfatizzare le varie situazioni che ci troveremo a sperimentare.