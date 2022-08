Teamfight Tactics Reami Inesplorati: arrivano Pinguì, Bungo e Prancie

Ormai Riot Games è sinonimo di certezza: qualsiasi progetto venga sfornato dalla software house che ha dato i natali a League of Legends è destinato a tramutarsi in successo. Mentre c'è grande attesa da parte della community per il picchiaduro free to play intitolato Project L e per il chiacchieratissimo MMO ambientato nell'universo di LoL, i prodotti già disponibili sul mercato continuano a macinare successi. Uno tra i più popolari, complice forse la sua semplicità e la coesistenza su PC e dispositivi mobile (con tanto di cross-save), è Teamfight Tactics, l'auto battler che ha saputo farsi strada tra i numerosi esponenti del genere e che non solo è sopravvissuto nel tempo, ma ha anche proposto ai suoi utenti un gran numero di aggiornamenti gratuiti.



Forte del successo del set numero 7, il team di sviluppo ha appena svelato al pubblico l'aggiornamento di metà set che prende il nome di Lande Draconiche: Reami Inesplorati. Grazie a un evento organizzato da Riot Games, abbiamo potuto scoprire in anteprima tutti i segreti delle novità di prossima uscita e mettere le mani su una build preliminare della patch 12.17.

Arrivano Pinguì, Bungo e Prancie

A dare il via agli eventi di Teamfight Tactics Lande Draconiche: Reami Inesplorati è il tenerissimo Pinguì, personaggio che al netto dell'aspetto buffo dispone di una ciurma con cui ha condotto numerosi esperimenti sui draghi antichi e su una serie di innesti utili per aumentarne le capacità in combattimento.

La condotta di Pinguì ha avuto delle importanti ripercussioni sulle Lande Draconiche, dal momento che ha scatenato gli elementi dando il via a un violento terremoto che ha lasciato emergere una porzione dell'area fino a quel momento ignota: i Reami Inesplorati. Al centro del nuovo aggiornamento di TFT troviamo l'espansione del roster di strateghi, che accoglie tre new entry dal design davvero ispirato. Il primo è proprio Pinguì, un pinguino con un costume da drago che, in maniera simile a un canguro, trasporta una piccola creatura alata nel suo marsupio poiché si sta dedicando all'attività di addestratore. Dopo l'irriverente pinguino che ama destreggiarsi in divertenti danze, giunge il turno di Bungo: questo cucciolo di drago appartiene a una delle cinque nuove specie scoperte grazie ai Reami Inesplorati ed è caratterizzato da una coda simile al bulbo di una pianta e da due enormi occhioni azzurri.



L'ultima del terzetto è Prancie, una leggenda simile a una volpe che salta subito all'occhio per la sua eleganza e la sua fierezza. Le novità non sono però finite qui, poiché stanno per arrivare nel gioco anche altri personaggi di League of Legends in versione caricaturale. Tra questi c'è Chibi Lee Sin, il monaco cieco che nella nuova patch diventa uno stratega con tanto di variante intitolata Dragonmancer Lee Sin, che dispone anche di una finisher esclusiva per evocare un drago del tuono, così da dare il colpo di grazia all'avversario.



Chi deciderà di acquistare il pass stagionale potrà inoltre mettere le mani su altre due nuove leggende che corrispondono a varianti di quelle già disponibili in TFT, ovvero Regal Koi Starmaw e Sauna Sprite, una simpatica stella marina intenta a fare un bagno rilassante.

Perfettamente in tema con la nuova versione di Sprite sono poi le due arene inedite che possono fare da sfondo ai frenetici scontri online. Ad aggiungersi al già numeroso quantitativo di mappe troviamo infatti Grotto of the Secret Spa e Chocc's Splash Resort. La prima si potrà ottenere scalando i livelli del Battle Pass, invece la seconda resterà un'esclusiva delle loot box dell'aggiornamento e sarà un oggetto mitico.

Più draghi per tutti

Il nuovo midset di Teamfight Tactics non consiste nella sola introduzione di nuovi strateghi, giacché porta con sé un corposo aggiornamento del gameplay incentrato sull'utilizzo dei draghi. A questo proposito, Riot Games ha deciso di concedere agli utenti l'opportunità di far scendere in campo un maggior numero di bestie cornute, rimuovendo alcune delle limitazioni presenti fino ad oggi e introducendo un nuovo tratto che semplifica ulteriormente l'utilizzo di questa categoria di campioni.

La prima rivoluzione è quella del costo per schierare le potenti creature, ridotto in maniera significativa: tutti i draghi che costavano 8 ora si accontentano solo di 7, invece quelli da 10 possono essere richiamati con 8.



Come se non bastasse, il team ha anche introdotto una nuova categoria di draghi di livello 3 che con sole 6 unità può scendere in campo. Onde aumentare il numero di guerrieri a scaglie che possono stare a schermo contemporaneamente, Riot ha deciso di creare il tratto "Drago", che si attiva quando diversi campioni di questo tipo fanno parte della squadra e tra i bonus a esso legati troviamo anche l'aumento di uno slot del party, elemento che permette una formazione composta da cinque draghi.



Ovviamente tali stravolgimenti delle meccaniche non potevano non essere accompagnati da qualche nuova creatura e in Reami Inesplorati potremo far scendere nell'arena anche Swain e Nomsy, volti già noti al pubblico che però sono stati trasformati in bestie draconiche. Gli sviluppatori hanno dedicato le loro attenzioni anche al turno PvE dei match, col Drago Tesoro che si prepara a ricevere due nuove versioni alternative.

Il Drago del tesoro del Caos, come suggerisce il suo nome, può essere fonte di oggetti di qualsiasi tipo tra quelli disponibili, invece il Drago del tesoro dell'Ordine garantisce l'accesso a dell'equipaggiamento Radioso che influisce positivamente sul potere. Passiamo quindi ai set di oggetti che si possono utilizzare in partita. Una delle modifiche apportate in tal senso riguarda l'eliminazione di Frozen Heart, il cui posto è ora occupato da Fimbulwinter: questo nuovo item può essere davvero utile per chi vuole avere maggiori probabilità di sopravvivere a uno scontro, poiché quando la vitalità raggiunge il 50% si attiva un bonus alla salute e alla resistenza per chiunque si trovi nel raggio di tre esagoni. Anche Spear of Shojin è stato leggermente modificato in termini di bilanciamento e ora permette di ottenere 30 AP, senza contare che gli attacchi garantiscono il recupero di 5 Mana. L'update del set offre anche un paio di aggiunte ai potenziamenti, che abbiamo trovato abbastanza interessanti. Il primo prende il nome di Lucky Gloves e fa sì che i Thief's Gloves, che si ottengono al momento della selezione del power up, assicurino al campione gli oggetti che più gli si addicono.



Scoped Weapons II è una augmentation che conferisce un bonus a chi viene posizionato nelle ultime due file: grazie a un range senza limiti e una frequenza d'attacco migliorata del 25%, è un power-up perfetto per i campioni in grado di colpire dalla distanza (ad esempio Olaf o Yone), mentre chi è davanti tiene occupati gli avversari.

In attesa di poter rimettere le mani sul midset, vi ricordiamo che Teamfight Tactics Lande Draconiche: Reami Inesplorati arriverà sul Public Beta Environment (PBE) dal 23 agosto 2022 e verrà invece distribuito nella sua forma finale, ovvero con la patch 12.17, solo l'8 settembre. Sappiate che quella dei Reami Inesplorati è solo una delle aggiunte che stanno per approdare nell'auto battler e Riot ha già svelato che il futuro aggiornamento, Secrets of the Shallows, introdurrà la versione chibi di una leggenda di League of Legends, Kai'Sa figlia del vuoto, e tante altre novità.