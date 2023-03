Tekken 8: il gameplay cambia totalmente, è l'inizio di una nuova era

Non ci sono dubbi. Tekken è, per longevità e permanenza nell'immaginario collettivo, una delle serie di picchiaduro più importanti della storia dei videogiochi (se volete approfondire, trovate qui il nostro speciale la grande storia di Tekken). Le peripezie di Kazuya, Jin e compagni hanno accompagnato i fan per quasi vent'anni, in un tripudio di pugni, calci e combo che non accenna a perdere il proprio smalto, e anzi continua a coinvolgere schiere di neofiti e veterani in ogni parte del mondo.



Tekken 8 si pone in netto contrasto con la tendenza alla preservazione vista nelle scorse iterazioni, e si propone come uno dei titoli più sperimentali di casa Bandai Namco dai tempi dello sfortunato quarto capitolo. Questa voglia di portare una ventata d'aria fresca percepibile nel gioco preoccupa alcuni appassionati di lungo corso, eppure riteniamo sia necessaria per permettere al fighting game di aprirsi a una nuova fanbase. Adesso che abbiamo toccato con mano l'ultima creatura di Harada e soci, possiamo parlarvene forti di elementi concreti alla mano.



Un picchiaduro di nuova generazione

In primo luogo, sappiate che Tekken 8 è nell'Olimpo dei fighting game per quanto concerne l'impatto grafico (qui lo speciale sulla storia dei picchiaduro). La resa visiva dei lottatori, la pulizia delle texture e soprattutto le eccellenti arene sprizzano qualità da tutti i pori. L'Unreal Engine 5 risplende in tutto il suo fascino, regalando scorci mozzafiato, muscolature estremamente definite ed espressioni del volto realistiche.



Come nel precedente capitolo, gli stage sono distruttibili e divisi su più livelli, ma la realizzazione delle transizioni è di tutt'altra fattura rispetto al passato. La sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di completamente diverso da ogni altro gioco del genere visto ad oggi è molto forte, e restituisce quel senso di estasi e meraviglia provato di fronte ai primi cabinati di Tekken nel lontano 1994. L'ottavo episodio della serie dell'Iron Fist Tournament è pensato per stupire, e riesce pienamente nel suo intento: ogni mossa è dotata di nuovi effetti particellari, mentre la telecamera cinematografica segue ed evidenzia perfettamente i momenti chiave dei match e permette di seguire l'azione anche ai meno avvezzi.



Anche nel comparto audio sono stati compiuti dei netti passi avanti. Gli inediti Heat Engager restituiscono un senso di potenza degli impatti raramente riscontrato in altri prodotti simili: i Phoenix Smasher di Paul non sono mai stati così violenti e soddisfacenti. In definitiva, la presentazione audiovisiva di Tekken 8 è destinata senza ombra di dubbio ad alzare l'asticella del genere negli anni a venire. Sentiamo di promuovere a pieni voti la scelta di Harada e soci di puntare tutto sulle console dell'attuale generazione, così da regalare un'esperienza che sembra guardare con decisione al futuro.



Primo contatto con l'Heat System

Partiamo proprio col grande elefante nella stanza, ossia uno degli elementi cardine del gameplay: l'Heat System. Dopo aver testato a fondo la nuova meccanica possiamo dirvi che è stata pensata per offrire gradite concessioni ai neofiti, che altrimenti resterebbero quasi sicuramente spaesati di fronte a movelist da più di 80 mosse l'una. Colpendo l'avversario con specifiche tecniche (circa quattro o cinque per personaggio) chiamate "Heat Engager", lo stordiremo ed entreremo automaticamente in uno stato potenziato.



Il nostro alter ego effettuerà di conseguenza uno scatto e si troverà davanti al proprio rivale che avrà, come unica opzione, quella di parare o di evitare la nostra offensiva. Rispetto a quanto notato nei trailer, il vantaggio dato da un Heat Engager andato a segno risulta, per fortuna, meno determinante del previsto. L'unica possibilità concessa all'attaccante è quella di sferrare un colpo medio o basso, o utilizzare un altro Heat Engager per rinforzare il proprio vantaggio attraverso un'altra meccanica. Parliamo dell'Heat Rush, un rapido scatto in avanti che ci permetterà di continuare la nostra pressione o di estendere una combo. Saremo noi a decidere quando utilizzare tali assi nella manica, tenendo presente che l'attivazione dell'Heat System è possibile una sola volta per round. Lo scopo di queste importanti modifiche al gameplay è di rendere immediatamente percepibili a giocatori e spettatori i cambi di vantaggio (i cosiddetti "momentum switch") all'interno di una partita. Solitamente lo scontro prosegue finché uno dei due sfidanti riesce ad andare a segno con un Heat Engager, per cominciare a pressare l'avversario in sofferenza ed esaurire le proprie risorse.



In questi frangenti il difensore soccombe o si trasforma a sua volta nell'attaccante, controbattendo proprio con l'Heat Engager. Se non si riesce a penetrare la difesa del nemico con questa soluzione è sempre possibile ricorrere a una terza meccanica, conosciuta come Heat Burst. Questa tecnica attiva "forzatamente" l'Heat System indipendentemente dal contatto con lo sfidante, attraverso un colpo non punibile, ma poco dannoso.

Si tratta di un utilizzo non proprio ottimale dell'Heat System, ma che va necessariamente effettuato in caso di difficoltà per tentare un ultimo assalto ai danni del proprio rivale. Concludiamo quindi con l'Heat Smash, in tutto e per tutto simile al Rage Drive del settimo capitolo. Si tratta di un attacco estremamente potente che può essere utilizzato per estendere o chiudere le proprie combo, ma al prezzo di tutte le risorse a disposizione del giocatore.



In altre parole, ci troviamo di fronte a una pletora di meccaniche offensive, senza che sia presente alcuna soluzione difensiva che faccia da contrappeso. Punzecchiato sull'argomento, Harada-san ha affermato di essere soddisfatto delle meccaniche di blocco, parry e movimento evasivo già presenti nel gioco, e di non percepire al momento la necessità di inserire nel ulteriori escamotage difensivi. Un altro elemento potenzialmente problematico del combat system è rappresentato dall'eccessiva efficacia delle mosse designate per essere Heat Engager.



L'intento è chiaramente quello di fornire ai neofiti un numero ristretto di tecniche da utilizzare per poter iniziare a divertirsi già dai primi minuti di gioco, ma si tratta di soluzioni davvero potenti, che potrebbero mettere in ombra il resto del moveset del personaggio. Insomma, la profondità che caratterizza il sistema di combattimento di Tekken - che da sempre propone una varietà d'approccio agli scontri difficile da eguagliare - rischia di essere snaturata.



Molti lottatori storici della saga come Jun o Kazuya possiedono inoltre degli Heat Engager che prevedono l'utilizzo di onde di energia o proiettili a medio e lungo raggio, grande concessione al "fantastico" in una saga che originariamente era molto più vicina a un simulatore di arti marziali. Tuttavia, trattandosi di una build di gioco non ancora definitiva, confidiamo nell'abilità degli sviluppatori di bilanciare le varie movelist in tempo per il lancio.

Altra grossa concessione fatta ai neofiti è un sistema che, per semplicità, abbiamo ribattezzato "Re-splat". Nei Tekken precedenti, l'ottimizzazione degli spazi per massimizzare i danni a muro era una scienza a sé stante. Era necessario infatti calcolare al millimetro i "rimbalzi" dell'avversario per fargli colpire la parete al momento giusto e sfruttare l'effetto "Splat". In Tekken 8, sferrando una mossa "Screw" allo sfidante nei pressi del bordo dell'arena (ci riferiamo al tradizionale extender delle vecchie iterazioni), riusciremo a farlo impattare una seconda volta contro la superficie. Questo semplice ma fondamentale cambiamento ci permetterà di utilizzare a muro le stesse combo di cui ci serviamo a metà schermo, riducendo in maniera importante il numero di stringhe da memorizzare per padroneggiare un personaggio. Sebbene sia possibile ottimizzare i danni, si tratta di una soluzione che aiuterà i nuovi fan a entrare più facilmente in sintonia col proprio alter-ego ma che, non lo nascondiamo, potrebbe far storcere il naso ai veterani.

Tekken spiega Tekken

Se la meccanica dell'Heat System presenta ancora qualche aspetto da limare e fa una concessione di troppo alla semplicità e all'aggressività, la user interface e la gestione delle movelist merita applausi scroscianti. Tekken è da sempre un titolo piuttosto ostico e nei precedenti capitoli era spesso necessario rivolgersi a video tutorial su YouTube o streaming su Twitch per poter perfezionare il proprio stile di combattimento.



L'ultima iterazione invece cerca di fornire tutti i mezzi per studiare un determinato lottatore, senza ricorrere a fonti esterne. Questo risultato vuole essere ottenuto tramite due elementi fondamentali: la sezione "mosse principali" e i controlli semplificati. In primis, la lista comandi dei giochi precedenti torna coi tipici indicatori legati alle mosse Power Crush (dotate di armor e in grado di assorbire altri colpi) o Screw (che consentono l'estensione delle combinazioni). Stavolta però non mancano le descrizioni riassuntive atte a indicare il miglior utilizzo dei vari attacchi.



Il giocatore di primo pelo, o chiunque voglia approcciare un nuovo personaggio, potrà immediatamente capire quali mosse sfruttare per punire le scoperture leggere, lanciare in aria l'avversario o aprirne la guardia. Il tutto con spiegazioni testuali facili che prescindono dalla teoria dei frame, tanto ostica e scoraggiante per gli utenti dell'ultima ora. Ma non è tutto: alla movelist tradizionale viene affiancata un'altra più corta e riassuntiva, che segnala le mosse più forti del personaggio scelto, per aiutare l'utenza a destreggiarsi all'interno delle titaniche liste comandi.

Piuttosto che di mera semplificazione, si tratta di un notevolissimo passo avanti nell'esposizione delle dinamiche di gioco, assolutamente necessario in un picchiaduro di questa complessità. Da segnalare anche il lavoro fatto sul linguaggio, che cerca quanto più possibile di evitare termini complessi e risulta estremamente efficace nell'illustrare i frangenti in cui sfoderare gli attacchi opportuni. Il secondo elemento è costituito dal sistema di controllo semplificato, che permette l'esecuzione di tecniche avanzate come combo aeree e movimenti particolarmente ostici con la pressione di un singolo tasto.



Il gioco assegnerà automaticamente le mosse principali di un lottatore ai vari tasti del pad. Il pulsante quadrato ad esempio eseguirà un Heat Engager (ad esempio il Phoenix Smasher di Paul); la pressione ripetuta di triangolo permetterà di lanciarsi in sequenze di colpi in aria, con la croce deputata agli attacchi dotati di guard point e il cerchio a quelli bassi. Il rischio chiaramente è quello di diminuire notevolmente e arbitrariamente il divario tra nuovi giocatori ed esperti.

Eseguire un Electric Wind God Fist di Kazuya premendo un solo tasto annulla ovviamente l'errore umano intrinseco nell'attivazione di una tecnica così avanzata e può essere un elemento in grado di incidere, da solo, sul bilanciamento dell'esperienza. Tuttavia, il team di sviluppo ci ha rassicurati da questo punto di vista: sarà sempre premiata l'esecuzione "tradizionale" dei colpi definitivi, con le mosse semplificate che risulteranno meno versatili o più lente delle loro controparti standard.

C'è poi la possibilità di modificare il sistema di controllo in tempo reale durante la partita, tramite la pressione di un tasto dorsale. Potete decidere liberamente di disattivare questa feature dal menu, ma si tratta di un notevole aiuto per chiunque voglia uscire dalla fase di "button mashing" e cominciare ad addentrarsi in maniera più consapevole nel combat system del titolo Bandai Namco. L'idea di base è fornire la chance di utilizzare in maniera "assistita" alcune tecniche, per poi allontanarsi progressivamente dai controlli "facili" e migliorare il proprio gioco. Tekken 8 strizza finalmente l'occhio a neofiti e utenti di medio livello, dandogli dei mezzi per crescere senza ricorrere a degli strumenti esterni per farlo.