Tekken 8: un grande miglioramento sul gameplay, ma l'online è indietro!

A qualche mese di distanza dalla prima build giocabile, la creatura di Katsuhiro Harada si è mostrata a un pubblico più ampio, attraverso un esteso closed network test che si è tenuto lo scorso weekend. Vi abbiamo già parlato di Tekken 8 nel contesto del playtest effettuato a Lione qualche mese fa. Il titolo che ci siamo trovati davanti era ruvido, inevitabilmente sbilanciato e con alcuni difetti di gioventù. Già dal primo impatto con questa nuova versione abbiamo percepito qualcosa di radicalmente diverso.



Potremmo quasi affermare di trovarci di fronte a un gioco differente, più in linea con gli standard della serie Tekken, meno pirotecnico a più sobrio, al netto di qualche problema di bilanciamento che verrà sicuramente risolto nel processo di sviluppo. Il team di Harada ha accolto gran parte del feedback pervenutogli durante i primi test offline e ha presentato al pubblico una build estremamente solida, anche se non priva di difetti.

Al servizio del neofita

Il network test che abbiamo avuto modo di analizzare disponeva fortunatamente di un training mode, il che ci ha permesso di entrare in contatto con alcune nuove funzioni, create appositamente per rendere il titolo più fruibile e comprensibile a qualsiasi tipologia di giocatore. Street Fighter 6 ha fatto scuola in questo senso (ecco la nostra recensione di Street Fighter 6), ma non possiamo fare a meno di apprezzare gli sforzi profusi da Bandai Namco, nonostante prendano una direzione completamente differente dal concorrente Capcom, con tutorial e spiegazioni più in linea con le diverse esigenze del picchiaduro a tre dimensioni.

Per comprendere la "ratio" di certe scelte di design, bisogna interrogarsi su quali siano le principali difficoltà della serie Tekken per un neofita. L'opera con Jin e Kazuya non presenta particolari problematiche di esecuzione, a differenza di Street Fighter che prevede l'utilizzo di motion complesse e combo fulminee. Il principale scoglio della creatura di Harada, per un novizio dei picchiaduro, risiede nelle gargantuesche movelist fatte di simboli, terminologie e legende difficili da comprendere. Per un nuovo giocatore, ma anche per un esperto che volesse imparare un personaggio da zero, risultava estremamente ostico destreggiarsi all'interno di queste liste mosse ed estrapolare le tecniche più efficaci per il proprio lottatore, in modo da formulare una strategia e iniziare a costruire le prime combo. Tekken 8 risolve questo problema con classe, introducendo una movelist semplificata con le tecniche principali di ogni guerriero e con brevi spiegazioni testuali che esplicitano in che modo impiegarle. Nonostante le traduzioni italiane non siano sempre impeccabili, riusciremo a individuare subito i colpi veloci a breve distanza, gli assalti a lungo raggio, le tecniche che ci daranno modo di attivare lo stato Heat e quelle che ci concederanno di estendere le combo.



Utilizzando questo ristretto numero di tecniche, che si aggirano tra le 17 e le 20 contro le 80 circa della movelist "estesa", il giocatore avrà la possibilità di costruire una solida base su cui inserire lentamente altre azioni, e migliorare progressivamente la varietà del proprio arsenale offensivo. Eviterà quindi di sentirsi schiacciato dal peso di una movelist titanica e potrà, dopo pochi minuti passati in allenamento, disputare le prime partite online o con amici.

La vera novità di questa build risiede nella modalità "sfide combo".

Si tratta di una funzione già presente da anni in altre serie, ma mai comparsa nella saga del Pugno di Ferro. Attraverso circa 12 sfide di difficoltà crescente, il giocatore potrà apprendere le principali combo del proprio personaggio senza ricorrere a risorse esterne, come YouTube, siti internet o guide online. Le combo proposte non sono sicuramente ottimali, ma sono sufficienti a dare un'infarinatura generale a chi vuole cominciare a cimentarsi con uno specifico combattente del roster. Il nostro augurio è che tale modalità venga ampliata e possa includere anche combo di difficoltà più alta.



Passiamo quindi ai controlli semplificati, che presentano delle sostanziali differenze con i "controlli Moderni" di Street Fighter.

Se nel titolo Capcom lo schema Moderno è una alternativa allo stile Classico, valida ed utilizzabile in torneo, la modalità Assistita di Tekken va vista come un ausilio utile solo nelle prime ore di gioco. Per utilizzare una metafora comprensibile ai più, i controlli semplificati del titolo Bandai Namco sono più simili a delle rotelle supplementari per una bicicletta: servono a non perdere l'equilibrio nei primi momenti, ma vanno scartati quanto prima poiché precludono la maggior parte delle manovre offensive. Apprezzabile è quindi la possibilità di passare in tempo reale dai controlli semplificati a quelli classici, in modo che il giocatore novizio possa lentamente affrancarsi dai primi per sfruttare i secondi. In parole povere, gradualità e progressività sono le parole chiave alla base della filosofia di design di Tekken 8: un approccio didattico differente ma ugualmente valido rispetto al picchiaduro di Ryu e Ken.

Sostanziali cambiamenti al gameplay

La prima build del titolo Bandai Namco presentava uno stile estremamente aggressivo, danni elevatissimi e la possibilità di concludere i round con poche scelte. Ciò aveva causato molteplici critiche da parte dei veterani della saga e degli addetti ai lavori, che consideravano la serie Tekken snaturata e impoverita in questo ottavo capitolo. Il tempo per le interazioni era poco, e i danni elevanti non permettevano al combat system di "respirare" e mostrare tutte le peculiarità dei singoli personaggi.

Un secondo elemento di forte criticità, che avevamo evidenziato anche noi nel corso della nostra prima prova, risiedeva nella presenza di innumerevoli effetti particellari che rendevano l'azione, in certi frangenti, difficilmente intellegibile.Il team di Harada ha lavorato sodo su tutto il feedback pervenutogli e ha cambiato in maniera sostanziale il titolo, che ad oggi sembra completamente rivoluzionato. Scompaiono innanzitutto i due indicatori a forma di catena presenti nella prima build, sostituiti da una più elegante barra secondaria, posizionata sotto l'indicatore vitale dei lottatori.



Sarà quindi possibile effettuare un solo Heat Dash, piuttosto che due, prima di consumarla completamente. Questo riduce nettamente l'aggressività del sistema Heat, ma cambia anche il suo utilizzo all'interno dei match.

Piuttosto che forzare la propria offensiva usando due Heat Dash di fila, sarà più conveniente mantenere la modalità potenziata quanto più a lungo possibile e sfruttare le tecniche più potenti, come Heat Dash o Heat Smash, solo quando questa sarà quasi esaurita. Il cambiamento è davvero importante, poiché permetterà di far brillare le capacità specifiche di ogni personaggio nella modalità Heat. Come avevamo già spiegato nelle nostre prove precedenti, ogni lottatore riceverà dei notevoli potenziamenti entrando in Heat Mode. Kazuya ad esempio disporrà di nuove stringhe che sfruttano la sua forma demoniaca, mentre King potrà beneficiare della versione potenziata del suo Jaguar Sprint, che gli permetterà di scattare in avanti assorbendo i colpi dell'avversario.



Tali peculiarità erano presenti già nella build di Lione, ma i danni ed i ritmi di gioco erano talmente elevati da annullarne quasi totalmente la profondità strategica. Un cambiamento senza ombra di dubbio ben accetto, che rende il nuovo titolo della saga dell'Iron Fist più strategico e ponderato, ma anche per certi versi più derivativo e meno rivoluzionario. Dopo queste modifiche il gioco risulta infatti molto più simile ai Tekken precedenti, il che può essere interpretato in senso positivo o negativo a seconda del tipo di aspettative dello specifico utente.

Per quanto riguarda gli effetti particellari, il team di Harada ha introdotto uno slider allo scopo di ridurne l'impatto. I giocatori potranno selezionare un livello Alto, Medio o Basso. Al grado inferiore, il titolo appare estremamente pulito, leggibile e senza fronzoli, e supponiamo che questo settaggio sarà quello preferito dalla maggior parte dei giocatori competitivi. Riteniamo tuttavia che anche a livello Medio il gioco non risulti troppo caotico e mantenga una certa leggibilità di fondo. Gli sviluppatori si sono mostrati quindi estremamente recettivi alle critiche, canalizzando in senso positivo tutti i feedback pervenutigli durante i playtest pubblici e migliorando gli aspetti più deboli della produzione.

Le principali criticità

Arriviamo alle note dolenti, che riguardano purtroppo una componente ormai fondamentale dell'esperienza di gioco: il multiplayer. Il rollback netcode è considerato elemento imprescindibile di ogni picchiaduro, e purtroppo in questo Closed Network Test risulta davvero mal implementato.

Il gioco permetterà, attraverso uno specifico menu, di scegliere un netcode ibrido, in tutto e per tutto simile a quello del capitolo precedente, e un rollback di stampo moderno. Tale sistema funziona in maniera simile alla scelta tra modalità grafica e modalità performance dei titoli single player. Dando priorità alla grafica, si verificheranno meno "salti" tra un'animazione e l'altra, ma la risposta ai comandi sarà notevolmente ritardata; mentre privilegiando la fluidità si avrà un'esperienza online migliore, al netto di qualche taglio di animazione tipico dei netcode rollback di mediocre fattura.

Diciamolo subito: siamo molto lontani dalla componente di rete di titoli come Street Fighter 6, Mortal Kombat 11 e Guilty Gear Strive. Risulta praticamente impossibile giocare contro connessioni in Wi-Fi, ma anche match disputati con un ping superiore agli 80 ci sono sembrati davvero poco piacevoli, con ritardi e tagli di animazioni eccessive. Considerata la natura current gen e le potenzialità offerte dalle ultime console Sony e Microsoft, ci si aspettava decisamente di più, nonostante le difficoltà insite nell'applicare il netcode rollback ad un picchiaduro 3D.



Tekken 8 è il principale esponente del filone tridimensionale dei fighting game, ed era lecito aspettarsi una notevole innovazione in questo senso. Il team ha ancora tempo per sistemare le cose, nonostante il grosso dell'infrastruttura online sia ormai stato creato, ma è nostro compito registrare la situazione attuale. Al momento, l'esperienza online di Tekken 8 risulta insoddisfacente, ed è un vero peccato.