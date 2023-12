Tekken 8: non conta solo l'online! Il single player mostra i pugni di ferro

Abbiamo potuto mettere le mani sulla versione finale di Tekken 8 per circa 3 ore. Un lasso di tempo non ancora sufficiente per potervi raccontare il gameplay del nuovo picchiaduro di Bandai in maniera stratificata e approfondita (cosa che faremo in fase di recensione) ma utile per fare una prima panoramica sulle varie modalità di gioco, nonché per fornirvi qualche parere preliminare tanto sulle colonne portanti dell'offerta contenutistica quanto sulle novità effettive di questo nuovo capitolo, tra cui l'Arcade Quest.

Un nuovo King of Iron Fist

Partendo dalla Modalità Storia, Bandai Namco ci ha permesso di dare un'occhiata ai primi 4 capitoli della Campagna (ma senza giocare gli Episodi Personaggio!). Quella imbastita da Tekken 8 ci è sembrata un'epopea in continuità con i temi cardine della saga, un racconto incentrato sull'eterna lotta tra bene e male e soprattutto sulla profonda rivalità tra Jin Kazama e Kazuya Mishima (a proposito, qui lo speciale sull'evoluzione di Tekken).

I due acerrimi nemici sono coinvolti, nel prologo della Storia, in uno scontro feroce e inaudito, che lascia Jin parecchio indebolito e incapace di controllare i suoi latenti poteri demoniaci. Mishima coglie quindi l'occasione per affermare la sua temporanea superiorità e la sua sete di potere, poiché subito dopo aver malmenato il povero Kazama il villain annuncia in diretta mondiale un nuovo e imminente King of Iron Fist. Una competizione su scala globale che vedrà affrontarsi lottatori provenienti da tutto il mondo, impegnati in tappe specifiche in alcune delle principali città del pianeta.



E mentre gli aspiranti campioni si preparano a combattere, tra volti più o meno noti della lore di Tekken e qualche gradevole new entry, Jin inizia il suo percorso di vendetta per riacquisire i poteri in parte perduti e giungere all'atteso (e forse ultimo) round con Kazuya.

I primi 4 capitoli della Campagna, per adesso, non ci permettono di esprimere un giudizio completo sul comparto narrativo, ma l'impressione di partenza è che la nuova avventura di Jin Kazama sia perfettamente in linea con i toni e le atmosfere degli episodi precedenti. Oltre ad approfondire la psicologia del protagonista, la Storia riesce (almeno in prima battuta) a dare spazio al pittoresco cast del gioco, forte peraltro di una cornice scenica spettacolare e dal taglio cinematografico. Adrenaliniche e coinvolgenti, le sequenze video che fanno da collante tra gli scontri si avvicendano piuttosto bene con le fasi di gioco, con uno stacco visivo tra cinematiche e gameplay che ci è parso percettibile ma non eccessivo. Questo grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5, che mostra tutti i propri "muscoli" non soltanto nella modellazione poligonale, ma anche in materia di gestione degli impatti e distruzione ambientale.

Tra novità e grandi (buffi) ritorni

L'offerta contenutistica di Tekken 8 è tra le più ricche della serie. Alla Storia si affiancano altri storici pilastri della produzione, come gli Episodi Personaggio e l'Arcade classico, a cui si aggiungono la sempreverde modalità Versus e sezioni "di contorno" come la Galleria, nella quale visualizzare informazioni, modelli e chicche sui protagonisti del franchise.

Il grande ritorno proviene direttamente da Tekken 3: ci riferiamo alla modalità Tekken Ball, con la quale ci siamo intrattenuti in una manciata di piacevoli e divertenti partite. Per chi non la conoscesse, si tratta di una battaglia decisamente particolare che vede due giocatori sfidarsi nella cornice di un campo di Beach Volley. Scopo del minigioco è bersagliare l'avversario con una palla, così da infliggergli un quantitativo di danni proporzionato alla forza e allo stile con cui si colpisce la sfera.



Si tratta, come avrete capito (o come ricorderete) di una dimensione dal retrogusto squisitamente goliardico, che non aggiunge granché al pacchetto ludico di Tekken 8 ma che può rappresentare un passatempo gradevole e sopra le righe tra una battaglia e l'altra, specialmente se lo si vive in compagnia.

La novità effettiva del titolo è rappresentata da Arcade Quest, un'avventura in cui veniamo chiamati a vestire un avatar con l'obiettivo di diventare un vero campione di Tekken (ne abbiamo parlato nell'intervista agli sviluppatori di Tekken 8). In Arcade Quest veniamo infatti catapultati in un universo narrativo in cui lo storico picchiaduro Bandai è il principale intrattenimento degli appassionati di sale giochi. Dopo aver creato il nostro personaggio, modellandone aspetto e vestiario, le prime fasi del viaggio consistono nel prendere familiarità con il mondo di gioco. Almeno nelle prime battute, l'utente potrà aggirarsi all'interno di svariate sale arcade che fungono da lobby centrale in cui dialogare con NPC e sfidare personaggi o altri giocatori provenienti da tutto il mondo. Da quel poco che abbiamo visto, c'è una narrazione di fondo che viene scandita dai progressi del nostro alter ego durante le varie competizioni di Tekken.



Il giocatore può ovviamente scegliere un personaggio tra quelli presenti nel roster di 32 lottatori (avete visto il trailer di Dragunov di Tekken 8?), ma può cambiarlo in qualunque momento al di fuori delle lotte. Esplorando le sale giochi è possibile affrontare la maggior parte dei presenti nella lobby, e aggiudicarsi la vittoria garantisce svariati punti esperienza per salire di livello e acquisire gradi sempre maggiori. Infine, portando a compimento missioni, obiettivi e sfide si ottengono accessori di vario tipo con cui vestire e personalizzare il proprio avatar.

Sembra chiaro quanto Arcade Quest di Tekken 8 voglia proporre un'esperienza sulla falsa riga del World Tour di Street Fighter 6 (qui la recensione di Street Fighter 6), ma durante questo primo contatto sono emerse alcune perplessità sulla natura stessa di questa modalità. Anzitutto, da un punto di vista grafico, l'estetica chibi che contraddistingue i personaggi e il mondo di gioco stride non poco con la direzione artistica principale della produzione.



Ci è sembrato, inoltre, che pur ricalcando il modello dell'avventura open world di Capcom la proposta di Bandai Namco sia molto più povera di contenuti: sia in termini di varietà di sfide, sia per il ventaglio di ricompense, per non parlare del coinvolgimento tra il giocatore e la mitologia stessa del franchise. Pare infatti che Arcade Quest abbia rinunciato alla classica feature dei Maestri, come pure a un sistema di progressione e di apprendimento che renda davvero stimolante la scalata del nostro avatar al titolo di King of Iron Fist virtuale.

In definitiva, la sensazione è che il "piatto forte" tra le novità contenutistiche di Tekken 8 svolga perlopiù un compitino che non sposta più di tanto gli equilibri del pacchetto finale. Ovviamente, come per la Storia, ogni ulteriore analisi è rimandata all'appuntamento con la versione finale del picchiaduro, che speriamo possa regalarci un'offerta di contenuti capace di saziare la nostra fame di lotte all'ultimo sangue.