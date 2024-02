Terminator Dark Fate Defiance: un gioco di strategia atipico

L'adattamento videoludico di celebri opere cinematografiche non è certo una novità, ma negli ultimi anni Slitherine ha dimostrato una particolare attenzione nel rispolverare icone degli anni '90 per farle apprezzare al pubblico moderno. Questa tendenza è evidente nei recenti titoli pubblicati dall'editore d'oltremanica, come Stargate: Timekeepers e Starship Troopers: Terran Command, entrambi esempi di giochi strategici in tempo reale, per cui lo sviluppatore britannico è principalmente conosciuto (qui la recensione di Stargate Timekeepers).



Con l'annuncio di un tie-in basato sulla saga di Terminator durante l'evento Home of Wargames 2021, l'editore ha dimostrato una certa audacia nel portare avanti questo trend. Dark Fate - Defiance promette, infatti, di portare gli elementi distintivi della saga action sci-fi nel mondo degli RTS, ma con un tocco di originalità: oltre ad un'offerta tattica e gestionale di tutto rispetto, il titolo vede l'introduzione di interessanti elementi RPG. Abbiamo avuto l'opportunità di giocare in anteprima le prime 5 missioni dello strategico ambientato nell'universo dei cyborg assassini più famosi di sempre, e ciò che abbiamo visto ci ha incuriosito parecchio.

Un mondo privo di speranza

Dalle primissime ore passate in compagnia di Terminator: Dark Fate - Defiance una verità emerge chiara: il gioco incarna appieno il suo titolo, riflettendo l'inevitabilità dell'apocalisse cibernetica, come delineato nell'ultima opera cinematografica da cui trae ispirazione narrativa. Gli sviluppatori hanno scelto di raccontare una storia originale, evitando di ricorrere a personaggi già noti come John e Sarah Connor.

Tuttavia, non mancano elementi iconici della serie, come i T-800 che qui compariranno in abbondanza. Legion, l'intelligenza artificiale che ha preso il posto di Skynet nel nuovo canone, dispone di risorse militari illimitate e mette a dura prova le difese più robuste di ciò che rimane dell'umanità. Le macchine sono inarrestabili e gli esseri umani possono solo cercare di rallentarle o fuggire, spesso sacrificandosi per salvare altri sopravvissuti. La prima missione ci ha catapultati in un mondo disperato, con un piccolo gruppo di soldati senza comando. L'obiettivo è ritardare l'avanzata delle macchine, utilizzando i palazzi in rovina come coperture e recuperando veicoli abbandonati, tutti effettivamente utilizzabili dai nostri uomini per spostarsi lungo la mappa di gioco. Il secondo incarico ci trasporta di dieci anni nel futuro, in un'area apparentemente sicura che si trasforma rapidamente in un inferno. Qui impareremo a sfruttare punti di appostamento e a servirci di diversi tipi di unità, con le loro peculiarità e abilità, per gestire munizioni e veicoli con maggiore efficacia. La terza missione, più impegnativa, si concentra sul coordinamento delle retrovie per fornire rinforzi al fronte difensivo.



Per fermare l'avanzata della Legione dovremo creare trappole e condurre i nemici verso punti strategici. I primi incarichi consentono all'utente di familiarizzare con l'interfaccia e i comandi delle unità, instillando al contempo nella sua mente il concetto di una lotta senza speranza. Sebbene rivestano la funzione di tutorial, riescono comunque a regalare momenti di tensione, specialmente quando ci si rende conto che i nemici non diminuiscono mai davvero di numero e che la sconfitta sembra inevitabile. La vittoria arriverà sempre a costi altissimi, contribuendo a creare un'atmosfera di disperazione in sintonia con il tono della saga di Terminator.

Un RTS atipico

Nonostante la macrostruttura di gioco mantenga le caratteristiche tipiche dei classici del genere, come Company of Heroes o Men of War, ci troviamo di fronte a un'esperienza strategica arricchita da notevoli peculiarità (qui la recensione di Company of Heroes 3). La prima impressione è di una profonda cura riposta in molteplici meccaniche ed elementi accessori.

Particolarmente degno di nota è il livello di dettaglio riservato a ciascuna unità controllata, ognuna dotata di riserve specifiche e limitate per ciascun sistema d'arma equipaggiato. Inoltre, la necessità di gestire oculatamente le scorte di carburante dei veicoli, ha richiesto di prestare particolare attenzione anche ai mezzi di approvvigionamento che devono operare costantemente tra le linee del fronte. Mentre le unità di fanteria possono adattare la loro formazione alla situazione, o cercare riparo a terra per ridurre l'esposizione al fuoco nemico, i veicoli presentano un sistema di danneggiamento modulare: i colpi nemici condizionano separatamente corazza o parti specifiche, come motore o ruote, la cui salute influenzerà direttamente la loro capacità di movimento.



A ciò si aggiunge anche la tipologia e la conformazione del terreno, che hanno entrambi ruoli fondamentali nel condizionare l'esito delle battaglie. Quello che non ci aspettavamo affatto è stata l'apertura del gioco, manifestatasi nelle ultime due missioni che gli sviluppatori ci hanno permesso di provare. Questi incarichi delineano con maggior chiarezza la direzione che Terminator: Dark Fate - Defiance vuole intraprendere, ovvero un ampliamento della formula RTS in un ibrido più sfaccettato. Dopo la fuga dalla base dei Founder, ovvero ciò che resta dell'esercito degli Stati Uniti, il gioco cambia volto: alla fine di ogni missione, ci troviamo di fronte a una schermata con la mappa della regione in cui ci troviamo. Possiamo esaminare le possibili destinazioni e gestire il nostro esercito. Lo stato delle truppe alla fine di una missione verrà mantenuto nella successiva, a meno che non decidiamo di spendere una delle tre risorse disponibili (riserva di uomini, crediti e risorse) per riparare l'equipaggiamento e rimpolpare le nostre fila.

In aggiunta, le nostre azioni hanno un certo impatto sulla progressione: non sappiamo ancora quanto le loro conseguenze saranno profonde sull'intero arco della campagna (ancora meno sulla sua conclusione), ma l'influenza delle scelte che abbiamo effettuato è stata tangibile.



La quarta e la quinta missione introducono altre 4 fazioni (Movement, Scavenger, Integrators e Minutemen), con cui potremo decidere di allearci: supportare una piuttosto che l'altra, completando o meno gli incarichi secondari che ci affidano, ha impattato concretamente sulle risorse a nostra disposizione. L'alleanza con il Movement ad esempio ci ha fornito un notevole rinforzo di artiglieria. D'altro canto, alienarsi dal Movement in un'altra run ha sbloccato una destinazione aggiuntiva sulla mappa (e quindi una missione unica), che ci ha successivamente permesso di ristabilire con loro un rapporto di fiducia. Anche il corso degli scontri può variare notevolmente in base a quali obiettivi secondari riusciremo a completare. Questi non costituiscono condizioni di vittoria o sconfitta, ma è indubbio che il loro raggiungimento semplificherà la vita alle nostre truppe.

Durante l'ultimo incarico della demo abbiamo tratto in salvo un pilota precipitato, ottenendo nelle fasi finali un poderoso supporto aereo, fondamentale per uscire quanto più indenni possibile dalla zona di guerra. Se anche per voi "Terminator" è associato a esplosioni e fasci laser viola, in Dark Fate - Defiance troverete esattamente ciò che cercate. Già da ora gli effetti particellari delle deflagrazioni ci hanno sorpreso per la loro resa grafica, così come la qualità e la varietà dei modelli dei corazzati e dell'intero esercito di Legion. Tutti questi elementi sembrano aver ricevuto maggiore attenzione durante lo sviluppo rispetto ai modelli delle truppe umane. Selezionando ogni unità, infatti, ne otteniamo un'anteprima ravvicinata e dobbiamo ammettere che il colpo d'occhio non è dei migliori.



Fortunatamente, durante il gameplay, non potremo zoomare così tanto sulle unità, una limitazione che riesce a mitigare efficacemente le mancanze in termini di rifinitura e garantisce una discreta presentazione grafica complessiva. Nelle dozzine di ore per completare più volte questa anteprima, abbiamo assistito a qualche occasionale freeze, sempre in concomitanza di detonazioni multiple: nulla a che vedere con l'impaccio generale di cui soffriva la demo pubblicata lo scorso autunno. Nonostante sia un sistema avanzato di guerra cibernetica, Legion sembra piuttosto privo di cervello: ci aspettavamo qualcosa di più sofisticato rispetto alla semplice forza bruta in termini di IA.

Le unità nemiche sembrano reagire solo quando è raggiunto un trigger di aggressione o una certa distanza di aggro, e abbiamo osservato più volte truppe completamente immobili fino a quando non ci siamo avvicinati per investigare punti di interesse, momento in cui hanno attaccato. Inoltre, l'avanzata nemica sembra sempre limitarsi a colonne di robot che procedono nella nostra direzione senza alcuna variazione tattica, permettendoci di pianificare appostamenti strategici con relativa tranquillità.



Nonostante la schiacciante forza di Legion, ci aspettavamo una maggiore varietà e complessità tattica. Tuttavia, sembra che i numeri per un discreto RTS ambientato nell'universo di Terminator ci sano eccome. Siamo ansiosi di vedere come questi elementi si svilupperanno ulteriormente nella versione definitiva del gioco.