The 7th Guest: risucchiati in una spettrale avventura VR

Toccare i mostri sacri del medium non è facile e la responsabilità che Vertigo Games si è assunta decidendo di mettere in piedi un remake di un titolo con tale peso specifico non è stata affatto poca. Dopo l'affondo definitivo all'idea di un terzo capitolo della serie e una remaster che ha convinto solo in parte, l'opera magna di Trilobyte verrà rielaborata sin dalle fondamenta per proporre un'esperienza che si discosta dall'originale non solo sul piano della fruibilità, possibilmente in grado di raccontare l'orrore e l'inquietudine di The 7th Guest con un linguaggio che possa essere compreso anche dai profani del genere e del titolo più in particolare.



Abbiamo avuto modo di provare in anteprima una breve demo di The 7th Guest nel suo remake in arrivo su Meta Quest 2 tramite Steam e le nostre aspettative sono state in parte premiate.

Dov'eravamo rimasti

Raccogliere l'eredità di The 7th Guest, dicevamo, non è un'operazione semplice. Occorre delicatezza nel maneggiare materiale di tale portata, sia sul piano contenutistico che per il messaggio che si intende mandare. L'opera originale fu particolarmente innovativa già al lancio, per via delle tecnologie utilizzate per animare la spettrale ambientazione con degli ospiti in live action, catapultati nell'ambiente digitale del gioco in quella che per l'epoca era quasi fantascienza: una tecnologia tanto avanzata da costringere il publisher a una distribuzione nel solo formato CD-ROM, facendo in un certo senso anche da spartiacque tra il passato e il futuro dell'intera industria dei videogiochi.

La storia riprende il plot originale e verremo quindi invitati all'interno di una villa del mistero dall'altrettanto enigmatico padrone di casa e creatore di giocattoli Henry Stauf, insieme ad altri sei ospiti, ognuno con le sue sfaccettature e con le sue storie, che andranno a costituire di fatto la narrazione dell'intera avventura.



Il gameplay che ci è stato concesso aveva una durata di poco più di una decina di minuti e siamo stati subito catapultati all'interno di un mondo di gioco a 360 gradi in realtà virtuale, senza cutscene o intro, con un personaggio lanciato su una barchetta a remi al largo di una rimessa abbandonata.

Dovremo interagire sin dal primo istante con il mondo di gioco, imbracciando il remo e spingendo a due mani per portarci fino a riva ed è qui che faremo la conoscenza con la "voce" del nostro inquietante ospite, che ci accompagnerà nel corso dell'intera avventura.

Qui ci verrà offerto uno strumento rivelatore, la lanterna, in grado di mostrarci la realtà e di plasmare alcuni elementi dei rompicapo, completamente diversi rispetto a quelli inseriti nel titolo originale. Già dall'inizio dovremo dunque fare i conti con nuovi indovinelli ambientali, con una difficoltà crescente fino a trovarci completamente soli con il nostro ingegno. All'ingresso nella villa avremo modo di conoscere gli altri ospiti, la cui realizzazione è fedele, perlomeno in termini concettuali, con l'opera originale: i personaggi sono realizzati anche qui in live action, con un sistema di cattura 3D che gli permette di intercalarsi in maniera credibile nel mondo di gioco. Splendidi anche gli effetti volumetrici che sono stati applicati a queste "presenze" spettrali, che contribuiscono a esacerbare ancora di più quel senso di inquietudine che ci investirà appena avremo varcato la soglia della villa.



Sono tanti gli elementi con cui è possibile interagire all'interno dell'edificio, sebbene in questa demo alcuni oggetti non fossero poi centrali per qualche puzzle (potrebbe tranquillamente trattarsi di una scelta artistica, che comprendiamo e apprezziamo), ma la parte più divertente della prova non è stata tanto la risoluzione degli enigmi in sé quanto più la ricerca stessa dell'approccio corretto, utilizzando una mano o entrambe per spostare e combinare elementi, la lanterna per carpire i segreti delle stanze o ancora lo sguardo per raccogliere indizi essenziali.

L'aspetto ludico ci ha quindi convinto, anche se sicuramente per quei pochi elementi che abbiamo potuto osservare non possiamo definirlo un lavoro eccessivamente innovativo nel panorama VR attuale ma comunque parecchio stimolante per chi apprezza i rompicapo e le ambientazioni horror che li circondano in questo gioco.



Molto buono anche lo spostamento del personaggio, con discreti margini di personalizzazione e la possibilità di scegliere tra un sistema di movimento completamente libero, il teletrasporto esclusivo o un metodo ibrido che piazza l'uno in una mano e l'altro sul secondo pad.



I ragazzi di Vertigo Games hanno intelligentemente deciso di adottare un approccio conservativo più nell'essenza che nella pratica. La prova su cui abbiamo messo le mani, tuttavia, ci ha consentito solo di scalfire la superficie del gioco, che si preannuncia comunque molto valido e per questo non daremo un giudizio all'opera. Troppo poco per esprimere un voto, ma abbastanza da incuriosirci in attesa del lancio definitivo.