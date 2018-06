The Crew 2: a spasso per gli Stati Uniti nella Closed Beta

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Correva l'anno 2014, quando The Crew debuttò sulle nostre console e PC. All'epoca il peculiare esperimento social-motoristico massivo propugnato da Ubisoft attirò su di sé non poche critiche provenienti da più parti, queste ultime dovute principalmente ai frustranti problemi di tenuta dei server, a qualche magagna tecnica di troppo e, soprattutto, al fatto di aver voluto gettare nel calderone sin troppa roba poco amalgamata. Tutto ciò ha mandato in affanno un titolo che, comunque, riuscì a proseguire per la propria strada, a testa bassa.?Nel corso del tempo, infatti, la peculiare creatura di Ivory Tower è riuscita a ritagliarsi una più che discreta fetta di appassionata utenza che ha popolato a lungo i server di gioco, scorrazzando liberamente lungo le highway statunitensi, sempre in attesa di nuovi contenuti che, però, sono tardati ad arrivare.

The Crew ha rialzato la testa con la prima, vera espansione Wild Run e possiamo dire che, proprio da quel momento, il titolo Ivory Tower/Ubisoft ha iniziato a trasformarsi, mutando obbiettivi, conquistando consensi e gettando le basi per un folle sequel, ormai in dirittura d'arrivo. Abbiamo avuto l'opportunità di testare il titolo in closed beta durante un intenso weekend interamente dedicato ai motori, uno di quelli che il Dio della Velocità e dell'Adrenalina ci concede ogni tanto. Vi raccontiamo com'è andata la nostra prova per terra, cielo e mare.



A matter of follower

"Grazie davvero per l'opportunità!"

"Figurati! Siamo sempre alla ricerca di gente in gamba e voi mi sembrate le persone giuste. Non serve che te lo dica, ma questa gara potrebbe aprirvi un sacco di porte importanti".

"Certo, non la deluderemo!"

Ecco, nella breve cut scene introduttiva abbiamo notato un sottile parallelismo tra la storia dell'ambizioso team di sviluppo Ivory Tower e della sua parabola ascendente in seno a Ubisoft. L'occasione, per la squadra di sviluppo francese è di quelle fondamentali per il suo stesso futuro. Ivory Tower è infatti chiamata non solo a confermare ciò che di buono è stato fatto col primo capitolo ma anche a far molto di più.

L'intro pare essere anche una promessa all'utente: la promessa di un'imponente iniezione di adrenalina, velocità e, soprattutto, libertà. Una sensazione, questa, che si può avere sin dai primi istanti passati in compagnia di The Crew 2. I ragazzi di Ivory Tower si sono decisi a metter da parte la "street story", patinata e pseudo-seria del primo capitolo svincolandosi così da limiti narrativi e altre imposizioni in modo da proporre la loro personalissima visione di divertimento. In un certo senso, come dicevamo in apertura, il team di sviluppo ha ripreso, potenziandola, l'idea che stava alla base della prima espansione del predecessore (Wild Run). Il deciso mutamento di registro, da serio a leggero, sembra essere ormai ricorrente nei piani di Ubisoft (ricordate Watch Dogs?)...e pare dare i propri frutti. Dimenticate dunque FBI, gang da blockbuster hollywoodiano e corse clandestine sotto copertura in stile Fast & Furious (il primo, mi raccomando). Ora il vostro unico punto di riferimento sarà LIVE, una società specializzata in show estremi e intrattenimento digitale che sta letteralmente trasformando gli Stati Uniti in un immenso parco giochi, tutto per il giubilo di fan e seguaci sfegatati in cerca di emozioni forti e condivisioni in rete. Ecco, proprio la filosofia social diviene l'impalcatura principale su cui poggia, sostenendola e giustificandola l'intera esperienza ludica del titolo. I follower divengono, in poche parole, il metro del successo. L'unico, potremmo dire. Più seguaci avrete, maggiori possibilità ci saranno affinché le porte di competizioni sempre più prestigiose si aprano davanti al vostro bolide. I fan, quindi, sono il vostro punto di riferimento; i soli a cui dovrete rendere conto. E loro ripagheranno la vostra incoscienza, sia che vi troviate su un mezzo a quattro ruote, a due...oppure per aria o, ancor meglio, fendendo le onde con velocissimi racer (i motoscafi delle competizioni inshore e offshore, per intenderci). Tutto, in The Crew 2, è asservito ai like dei follower che siano rapidi sorpassi che sverniciano la carrozzeria di altre auto, percorrendo chilometri in contromano o, ancora, mandando in tilt gli autovelox con velocità ai limiti dell'umana comprensione. In questo senso il sistema di progressione a noi ricorda una ibridazione tra Forza Horizon 3 e Burnout; titoli a cui Ivory Tower comunque sembra strizzare l'occhiolino.

Il successo tra i fan, quindi, permetterà di scalare i ranghi di gradimento, gareggiando a nuovi eventi e sbloccando una gran quantità di contenuti: da nuovi bolidi alle attività secondarie che inizieranno, dopo le prime gare, a punteggiare il territorio statunitense. Già, perché gli Stati Uniti secondo Ivory Tower non sono altro che un grosso, enorme parco giochi in cui sbizzarrirsi e, soprattutto, divertirsi senza pensare troppo alle conseguenze. La mappa, infatti, inizierà ad accendersi come un albero di Natale non appena inizierete a completare le prime attività.



Piloti multitasking

L'mmo motoristico targato Ivory Tower si stratifica su quattro esperienze ben distinte: Freestyle, Street Racing, Pro Racing e Off-Road. A loro volta le attività si suddividono in base alla categoria di veicoli a cui sono dedicate. Il Freestyle, ad esempio, è l'attività che predilige le acrobazie con ultraleggeri e monster truck mentre lo Street Racing rappresenta la filosofia "vecchio stile" nella sua forma più pura: ovvero corse adrenaliniche nel bel mezzo di Las Vegas, New York o Los Angeles; sfide a colpi di scodate con il drift e gare di velocità con le drag car (da non confondere con le drag queen). Il Pro Racing, invece, è il circuito fighetto: competizioni su circuito con bolidi GT e GP, competizioni aeree in stile Red Bull Air Race.

L'Off Road, beh, non ha bisogno di grandi presentazioni. Nel corso della nostra prova l'attività fuori strada è quella che ci è piaciuta più di tutte, un po' per la particolare cura posta nella caratterizzazione ambientale (cosa che, come vedremo, non si ritrova altrove), un po' per il sano divertimento che uscir di strada riesce sempre a dare.

Oltre alle attività e alle competizioni principali ogni singola location si compone di una serie di sfide secondarie che non fanno altro che aumentare la quantità di cose da fare e la competizione tra i giocatori. The Crew 2, ovviamente, punta su un'esperienza di gioco fortemente multiplayer. In questo senso, le soddisfazioni maggiori giungono principalmente attraverso l'interazione con avversari umani. Queste possono esser sfide dirette, tramite l'invito a partecipare (e in questo caso ci sarà un bonus "formazione" in termini di follower), oppure semplici ghost che mettono in campo le sagome dei migliori giocatori da battere. L'importante, comunque, è arrivare prima di loro ed è qui che The Crew 2 riesce a proporre al meglio la propria offerta.

È sempre bello poter osservare il nostro nome tra i primi posti della classifica e, accorgersi che qualcuno è riuscito a far meglio di noi, invoglia a riprovarci e a migliorare.

Giusto per mettere in campo ancor più contenuti non manca, poi, un sistema di reward che va oltre i semplici crediti utilizzabili per acquistare nuovi bolidi. Alla fine di ogni prova, infatti, appariranno anche delle casse bottino contenenti componenti - di diversa qualità e rarità - con cui "pimpare" il mezzo utilizzato. In questo modo è possibile modificare le prestazioni e la categoria del veicolo agendo su parti come freni, centralina, sospensioni, motore, cambio, pneumatici, elica, timoni e così via. Possono essere modificate anche le impostazioni Pro. Queste, però, servono soprattutto a mitigare gli aiuti dati al pilota e agiscono sulla quantità di follower che è possibile guadagnare nel corso delle prove.

Cambio al volo

Nella fase di free roaming di The Crew 2 la cosa più interessante è, come ormai sappiamo, la possibilità di cambiare veicolo con uno schiocco di dita (o, meglio, tramite la semplice pressione dell'analogico destro) attraverso una sorta di ghiera circolare applicata ai diversi mezzi. Nel corso dell'esplorazione libera, dunque, possiamo "switchare" in rapidità le diverse categorie di veicoli, ad esempio materializzando una Camaro nel bel mezzo di un volo radente con un ultraleggero, oppure facendo comparire un motoscafo mentre stiamo sfrecciando a tutta velocità con la nostra muscle car verso la costa. Questa feature dona un'inedita freschezza e originalità alla produzione, rendendo l'esperienza di gioco ancora più divertente, immediata e accessibile. The Crew 2, esattamente come il predecessore, non cerca la simulazione a tutti i costi bensì la leggerezza e il divertimento senza pensieri. In questo senso il lavoro di Ivory Tower sembra, per quanto abbiamo avuto modo di vedere nel corso delle ore provate in closed beta, riuscire piuttosto bene nel proprio intento, se si tralascia una gestione delle collisioni non esattamente perfetta e un'assenza di una qualsiasi tipologia di danno ai veicoli, cosa che potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

Il modello di guida smaccatamente arcade, per quanto abbiamo potuto vedere, pecca un po' troppo nell'assenza di varietà e differenziazione riguardo al driving system dei vari mezzi. La "pesantezza" di un monster truck, ad esempio, non si percepisce in modo così marcato, così come i fuori strada in terreni fangosi con un'auto dall'assetto ribassato. Inoltre, testando le diverse visuali emerge qualche incertezza di troppo nella gestione della telecamera dedicata all'abitacolo (o, nel caso delle moto, al casco del centauro). Riguardo al punto in questione non possiamo far altro che attendere l'arrivo del gioco completo e dell'intero parco mezzi per capire se si tratta solo di sporadiche incertezze su determinati tipi di veicoli oppure c'è dell'altro.

Sotto il profilo prettamente estetico, invece, The Crew 2 fa la sua figura. Anche in questo caso, come dicevamo poco fa, si riscontrano alcune discrepanze tra la realizzazione di determinate ambientazioni rispetto ad alcuni scorci che, al contrario, riescono comunque a togliere il fiato. In particolare le sezioni cittadine sembrano esser quelle più sacrificate e superficiali dell'intera produzione. Al contrario, le sezioni dedicate all'off road e al volo sono quelle che riescono a dare il meglio, regalando non poche soddisfazioni visive quando ci si trova nel bel mezzo della natura. Ora non ci resta che attendere l'arrivo del gioco completo per scorrazzare liberamente in lungo e in largo per gli Stati Uniti, approfondire la varietà del sistema di guida dei vari mezzi e, ovviamente, testare la tenuta dell'infrastruttura online, grande punto debole del primo capitolo.