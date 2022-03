The Cycle Frontier: lo sparatutto gratis ispirato a Escape From Tarkov

Escape From Tarkov ha avuto nel corso dell'ultimo anno un notevole successo, sebbene non abbia mai raggiunto un quantitativo di pubblico stratosferico per via di due grosse limitazioni: il suo essere un prodotto premium (il gioco va acquistato almeno nella sua edizione standard) e l'estrema complessità che inevitabilmente taglia fuori una grossa fetta di utenza poco propensa a trascorrere buona parte del proprio tempo a gestire l'inventario e ad apprendere le difficili meccaniche ludiche della produzione. Considerata la situazione, ci siamo spesso e volentieri domandati per quale motivo nessuna software house avesse colto la palla al balzo per sfruttare la scia di successo di Tarkov e proporre al pubblico un prodotto più adatto alle masse. Sembrava che Battlefield 2042 volesse creare una modalità simile con la sua Hazard Zone (ecco la nostra prova di Battlefield 2042 Hazard Zone), ma avrete notato che si trattava di un sistema di gioco completamente diverso e privo del metagame che caratterizza invece Escape From Tarkov.



L'unica azienda abbastanza scaltra da riuscire in questo intento sembra essere Yager, team noto al pubblico per aver lavorato a Spec-Ops The Line (ve lo ricordate? Ecco la recensione di Spec-Ops The Line) che, dopo aver notato lo scarso interesse verso The Cycle e le sue meccaniche da battle royale PvPvE, ha deciso di rivoluzionare il progetto per creare un'opera completamente diversa. È proprio così che nasce The Cycle Frontier, titolo che potremmo definire un Escape From Tarkov in versione lite e completamente gratuito. In occasione della seconda beta in versione PC, abbiamo deciso di vestire i panni di un Prospettore e avventurarci in questa particolare esperienza multiplayer.

Un mix tra Tarkov e Destiny

Come vi abbiamo accennato, The Cycle Frontier non è un progetto che nasce dal nulla e, a tal proposito, gli sviluppatori hanno ‘riciclato' le ambientazioni e l'intreccio narrativo che fa da sfondo alle nostre spedizioni. Ci troviamo nella classica situazione in cui l'umanità è stata costretta ad abbandonare il suo pianeta, Fortuna III, in seguito ad una catastrofe naturale.



Sebbene non sia più possibile vivere sulla sua superficie, questa risulta ancora ricca di risorse e materiali che fanno molto comodo a chi è riuscito a fuggire e sopravvive ora in una stazione spaziale.

È qui che entrano in gioco i Prospettori, coraggiosi soldati specializzati che si armano fino ai denti e atterrano con una capsula sul pianeta. Il problema è che le nostre scorribande alla ricerca di loot non saranno mai pacifiche: ad aggirarsi per il mondo di gioco non vi sono solo altri Prospettori controllati da giocatori ostili, ma anche mostruose creature che attaccano a vista e in alcuni casi godono di forza e dimensioni sovraumane.



Insomma, come potete intuire facilmente, il gioco è un Escape From Tarkov in chiave sci-fi, visto che si tratta di uno sparatutto in soggettiva che ruota tutto intorno al loot.

Prima di scendere in superficie a combattere, il giocatore deve pianificare in maniera certosina l'equipaggiamento da portare, poiché in caso di morte non sarà possibile recuperare gli oggetti persi, a meno che alcuni di essi non siano assicurati. Dopo aver selezionato due bocche da fuoco, preso uno zaino e un'armatura per evitare la morte sul colpo, scendiamo in campo e ci addentriamo in una delle due mappe disponibili nella Beta, le quali si distinguono tra loro sia per difficoltà che per flora e fauna. L'obiettivo di una partita è fondamentalmente quello di sopravvivere e infilare nello zaino quanti più oggetti possibili, per poi procedere all'estrazione, un momento questo di elevata tensione, poiché il nemico è sempre in agguato. In giochi di tal genere del resto è costantemente presente qualche giocatore in allerta, pronto ad eliminare chi è in procinto di abbandonare la mappa a bordo della navicella per rubare tutto il bottino.



A prescindere dall'esito della nostra spedizione, ad intervallare i match saranno le fasi a bordo della Stazione dei Prospettori, un grosso hub centrale che si esplora con visuale in terza persona in maniera pressoché identica a quanto avviene sulla Torre di Destiny. La stazione non è un banale luogo di passaggio, perché è qui che il nostro soldato può trasformare il loot accumulato in nuove armi e oggetti tramite una stampante 3D che funge da stazione per il crafting.

Sempre nell'hub è poi possibile acquistare oggetti presso il negozio e accettare le quest delle fazioni, fondamentali per la progressione e per l'accesso ad equipaggiamento più raro ed efficace. Sulla Stazione troviamo anche l'alloggio personale del Prospettore: in questo luogo si possono spendere materiali rari per ampliare la capacità del deposito, velocizzare il crafting e persino attivare un sistema di generazione automatica di loot e crediti. L'ultima feature citata ci è parsa implementata in maniera molto intelligente, dato che garantisce all'utente un flusso costante di risorse con le quali giocare, anche quando le sue prestazioni in game sono disastrose.

Fluidità ed immediatezza

Se la struttura di The Cycle Frontier ci ha sorpreso per via della sua semplicità al netto delle tante meccaniche proposte, il gameplay ci è sembrato altrettanto convincente. Il gunplay dello shooter targato Yager funziona a dovere, e girare per il pianeta anche solo eliminando piccole creature con un'arma comune ci è parso alquanto soddisfacente.

Qualsiasi azione è incredibilmente fluida: non si avverte mai neppure il peso di dover sistemare gli oggetti nello zaino, merito di un'interfaccia che non confonde il giocatore e che risulta assolutamente intuitiva.

Anche la modifica delle armi, contraddistinte da un diverso livello di rarità, avviene in un'apposita schermata attraverso la quale si possono equipaggiare i vari accessori come caricatori aumentati, impugnature e mirini. Esiste in aggiunta una personalizzazione estetica delle bocche da fuoco, ma al momento questa funzionalità è completamente bloccata nella Beta. Molto probabilmente si tratta di una feature legata al Pass Stagionale, visibile nei menu ma non ancora attivo: speriamo che questo genere di contenuto permetta di sbloccare materiali utili per il potenziamento e per gli oggetti cosmetici, poiché ottenere loot in tal modo e poi perderlo sul campo sarebbe di certo poco gradevole.





Uno stile azzeccato e colorato

Passando invece al comparto tecnico, The Cycle Frontier non è un prodotto che vuole meravigliare l'utente grazie al suo impatto grafico. In effetti si tratta di un gioco dallo stile semplice ma al contempo efficace, grazie a colori accesi e a un discreto numero di elementi a schermo, che contribuiscono a creare ambientazioni piacevoli da vedere ed esplorare. Le creature che popolano il mondo non spiccano per originalità, mentre gli strumenti di morte impugnati dal Prospettore ci hanno piacevolmente sorpreso.

Certo, non siamo di fronte ad una ricercatezza del design delle armi paragonabile anche solo lontanamente a quelle dell'FPS di Bungie, ma non ci troviamo nemmeno al cospetto del solito shooter caratterizzato da strumenti anonimi e generici, soprattutto se andiamo a spulciare l'equipaggiamento più raro nei negozi di fazione.



Per quello che riguarda le prestazioni, non abbiamo particolari appunti da fare: probabilmente grazie allo stile visivo adottato, The Cycle Frontier gira sempre in maniera fluida e priva di incertezze sul framerate, forte anche di numerose opzioni grafiche e della presenza del DLSS. L'unica nota negativa riguarda attualmente il supporto al controller ancora acerbo, afflitto com'è da qualche piccolo bug.