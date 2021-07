The Darkest Tales: c'era una volta un peluche coraggioso

Da bambini i giocattoli sono una delle cose migliori con cui vivere: qualsiasi pupazzo diventa l'eroe pronto a sconfiggere i malvagi, vegliando sulla cameretta ogni giorno e notte. Poi si cresce, e quei beniamini finiscono spesso in qualche sgabuzzino ad accumular polvere e anni. Lungometraggi come Toy Story hanno creato un immaginario ancor più profondo: poco ma sicuro, i giocattoli sono sempre in attesa che qualcuno abbia ancora bisogno di loro.



Ecco quindi che da questa idea Trinity Team, lo stesso studio a cui dobbiamo Slaps and Beans (qui la nostra recensione di Slaps and Beans), si è messo al lavoro su The Darkest Tales. Durante l'ultimo festival delle demo di Steam abbiamo potuto testare una demo del nuovo titolo del collettivo italiano, che si pone come un'avventura ambientata in un mondo di sogni disturbati pronti a trasformarsi in temibili incubi. Tuttavia queste mostruosità hanno le ore contate, perché un eroe peloso e un po' burbero sta per scendere in campo.

Once upon a time

In una piccola camera immersa nel buio della notte, una minuta luce sembra incapace di riposare. Per anni ha protetto il sonno della sua padroncina Alicia, ma qualcosa di temibile pare turbare la sua quiete. Usando la propria energia magica la luce riesce a materializzarsi e muoversi lungo la stanza, perché Alicia è finita in un luogo oscuro, prigioniera dei suoi stessi sogni ormai trasformati in terribili incubi.

Serve l'aiuto di qualcuno che, tanto tempo fa, era il compagno dei sonni di Alicia. L'orsacchiotto Teddy però giace abbandonato in un baule polveroso, disilluso e scontroso, ormai sconfitto dalla sua nuova vita. Al cuor però non si comanda, e anche con i suoi modi burberi Ted accetterà di addentrarsi nel reame dei sogni, per salvare la sua padroncina prima che avvenga il peggio.



Da questo canovaccio Trinity Team sta costruendo un'avventura che stravolge favole di folklore per comporre un mondo magico, impreziosito da un tocco dark senz'altro peculiare.

Neanche il tempo di far ingresso nel reame onirico che il nostro protagonista di peluche incontra una versione psicologicamente preoccupante di Cappuccetto Rosso; la ragazzina che nei libri di fiabe finisce in pasto al lupo in The Darkest Tales non solo è perfettamente in grado di difendersi, ma ha sviluppato perfino un sadico gusto nello smembrare qualsiasi lupo le si pari davanti. Non a caso è proprio lei il boss da battere nella demo messa a disposizione dagli sviluppatori.



L'idea è senz'altro interessante, ed è un peccato che la demo si chiuda fornendo solo un assaggio del livello successivo, dedicato al racconto del fagiolo magico. Al momento sappiamo che ci saranno stage ispirati anche alla Sirenetta e alla Bella Addormentata, per un totale di nove livelli differenti, e possiamo solo intuire quali sorprese abbia in serbo Trinity Team per il suo gioco previsto entro il 2021.

Grandi ispirazioni

Se sul fronte creativo The Darkest Tales sembra distinguersi dalla massa di produzioni indipendenti, è sugli altri elementi che la demo ci ha lasciati più dubbiosi. Trinity Team pare voler proporre un'avventura ispirata a produzioni largamente apprezzate come Ori and The Blind Forest e Hollow Knight, ma potremmo definire il cammino di Teddy come un action bidimensionale con elementi platform.

Un orso per ogni occasioneL'ispirazione a Ori and the Blind Forest è percepibile anche nello skill tree utile a migliorare le capacità di Teddy. Eliminando i nemici e ottenuta abbastanza esperienza, il peluche potrà potenziare le sue doti offensive, la capacità di trasformare il mana accumulato in energia vitale (una meccanica vista anche in Hollow Knight) a diverse magie appena intuibili all'interno della demo. Su questi incantesimi e sulla varietà dei nemici poggerà un elemento fondamentale per la riuscita dell'esperienza.

A "decadere" è quindi l'elemento metroidvania, dato che l'esplorazione nella versione di prova portava unicamente a vicoli ciechi senza alcuna ricompensa per il giocatore. Allo stesso modo, essendo il racconto suddiviso in stage, non sembra sussistere alcuna possibilità di backtracking. Non sappiamo ancora se saranno inseriti collezionabili o altre sorprese nella versione finale, ma se gli sviluppatori punteranno a enfatizzare l'azione e la narrativa, allora il world design andrà rivisto in tal senso. Allo stesso modo anche l'ambientazione ci ha restituito sensazioni contrastanti, specialmente nel primo stage: dal generale senso di "vuoto" descritto poc'anzi, a un leggero anonimato dal punto di vista artistico. Fortunatamente il cambio di registro dato dall'introduzione di un'altra favola ha migliorato il feeling complessivo, inserendo inedite meccaniche per il platforming e ulteriori sfide per chi ama i salti.



Nella demo Teddy ottiene piuttosto rapidamente nuove abilità, come la possibilità di sfruttare dei bottoni giganti per dondolarsi da una piattaforma all'altra (usando un ago da sarta). Con un mood simile al già citato Ori, le sezioni di platforming sembrano porre un piacevole grado di sfida, giustificando la presenza di specchi magici che fungono da utili checkpoint.

Meno entusiasmanti invece i combattimenti ingaggiati grazie alle forbici, separate in una "doppia lama", che l'eroico peluche rinviene nel suo cammino. Seppur fluidi, gli scontri appaiono ancora poco accattivanti e rifiniti. In generale la sensazione è che Trinity Team debba ancora lavorare sulla pulizia delle animazioni e sulle hitbox del protagonista. Tutti elementi che, ovviamente, rivaluteremo con più attenzione in sede di recensione.