The Elder Scrolls Online Stonethorn: due nuovi dungeon da esplorare

La stagione Dark Heart of Skyrim di The Elder Scrolls: Online prosegue con un nuovo dungeon pack denominato Stonethorn. Al pari degli altri contenuti della stessa tipologia, Stonethorn include due dungeon con una storyline, temi e atmosfere affini a quanto raccontato nel capitolo Greymoor. Si parla ancora di vampiri e di esperimenti oscuri, continua a esserci un gusto gotico per le architetture, ma rispetto all'ultima maxi espansione, quella in questione è pensata esplicitamente per giocatori con più dimestichezza col gioco di ZeniMax.



I dungeon infatti sono strutturati per essere completati da gruppi coordinati e affiatati, e soprattutto per essere rigiocati a difficoltà crescenti con l'obiettivo di ottenere delle ricompense più succulente. Chi non vuole lasciarsi indietro nulla, in ogni caso, può stare tranquillo: gli sviluppatori confermano che i fatti raccontati in Castle Thorn e Stone Garden (il nome dei due dungeon) sono sì collegati alle vicende della nuova stagione, ma non determinanti per comprenderne gli snodi principali. Lasciarseli scappare non pregiudicherà dunque alcunché, in vista del nuovo grande contenuto previsto per il prossimo futuro.



Update numero 27

Stonethorn arriverà in concomitanza con il ventisettesimo aggiornamento per The Elder Scrolls: Online, un update, concentrato sull'ottimizzazione, a cui avranno accesso tutti coloro che possiedono il gioco base. Come ci ha raccontato Rich Lambert, il creative director, il team ha effettuato il rescript di praticamente ogni item set del gioco (ce ne sono più di quattrocento) per migliorare le loro prestazioni sul server. Son stati fatti anche aggiustamenti per evitare crash, incrementare la stabilità generale delle prestazioni e rendere più snelli i caricamenti, eliminando anche alcune fastidiose schermate che potevano apparire nelle zone di Cyrodill e Craglorn.

Una delle ottimizzazioni più richieste dagli utenti era quella legata ai Trial di dodici giocatori: ZeniMax ha lavorato pure in questo senso, e ci è stato assicurato che anche nelle situazioni di maggior caos a schermo il gioco sarà in grado di mantenere un framerate piuttosto stabile. Le migliorie tecniche sono insomma più che degne di nota e, senza nulla togliere a Stonethorn, probabilmente il motivo più valido per attendere il prossimo aggiornamento.

Castle Thorn

I due dungeon di Stonethorn si trovano entrambi nella nuova mappa di Skyrim Occidentale: Castle Thorn, un castello gotico costruito sulla cima di un monte, si trova sulla superficie di Skyrim. Stone Garden, il covo di un viscido alchimista con intenzioni malvagie, trova posto invece nelle profondità di Blackreach.

Nella nostra prova abbiamo visto più da vicino Castle Thorn, un dungeon con cinque bossfight e che il team ci haa detto essere stato creato per riflettere una struttura piuttosto standard. L'ambientazione del castello assomiglia moltissimo alla fortezza di Greymoor, nelle profondità delle grotte di Blackreach: è caratterizzata da grossi pennoni gotici, torrioni oscuri e giardini pattugliati da vampiri e mastini furiosi. Per darle vita il team si è ispirato ai classici della letteratura o della cinematografia dedicata alle creature della notte: ne è uscito fuori un dungeon dall'aspetto accattivante ma senza guizzi, che comunque accompagna dignitosamente le vicende di Lady Thorn, una vampira che sta reclutando un'armata per invadere Skyrim. Il compito dell'eroe (o degli eroi, visto che i team possono esser composti da gruppi di quattro individui) è quello di fermare le fantasie di potere di Thorn e distruggere le sue legioni di minion.



Un'impresa che viene portata avanti nella più classica delle maniere: si irrompe nei giardini del castello e ci si apre la strada attraverso mostruosità di ogni genere, persino enormi Senche Raht zombie recuperate dalla lontana Elsweyr. Si accede poi agli interni, decorati come solo un folle lord vampiro farebbe: gabbie che penzolano dai soffitti, saloni imbanditi e altri pieni di alambicchi e marchingegni d'uso nelle arti oscure. Nel comporre la sua legione degli orrori, Lady Thorn ha persino infranto alcune regole morali dei vampiri (che immaginiamo essere ben poche), evocando delle creature invise anche ai succhiasangue: un male necessario per uno scopo più alto.



Il progresso, in Castle Thorn, è scandito come in tutti gli altri dungeon da frangenti in cui i giocatori affrontato nemici più deboli e da arene in cui si combatte una bossfight. Quella iniziale è contro un enorme mastino non morto, il custode del corpo centrale della fortezza.

Più avanti si affrontano creature ben diverse e molto più potenti: gargoyle, creature abiette d'ogni sorta e Lady Thorn in persona, rappresentata come un mostro dalla notevole stazza, capace di volare e in grado di colpire il gruppo con rapidi attacchi in planata. A parte un paio di scontri (tra cui uno in cui bisognava sfruttare dei cadaveri appesi al soffitto per evocare un'armata di blob alleati), le bossfight di Castle Thorn non ci hanno emozionato più di tanto: fanno parte del grande elenco del già visto, che rimane comunque piacevole per costruzione scenica e per meccaniche. Castle Thorn è d'altronde il dungeon più classico del duetto, mentre in Stone Garden, a detta degli sviluppatori, c'è stata qualche sperimentazione in più. Quello che abbiamo provato potrebbe essere insomma l'anello più debole di un pacchetto che è comunque pensato per coprire il periodo che separa i giocatori dal prossimo, grande update, previsto per novembre di quest'anno. Sarà in quell'occasione che la storyline Dark Heart of Skyrim giungerà a una conclusione (possiamo immaginarci, per il finale, un DLC della grandezza di Dragonhold), per poi lasciare spazio alla stagione di contenuti del 2021.



Davanti a sé, The Elder Scrolls: Online ha ancora molta strada, e sebbene, come abbiamo ribadito a più riprese in altri articoli dedicati al gioco, non ci piacciano alcune scelte nell'impostazione del racconto, l'MMORPG di ZeniMax Online è ancora giocato e apprezzato da un gran numero di appassionati.